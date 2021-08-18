РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14781 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
1 008 25
апелляция (616) Апелляционный суд (393) Семенченко Семен (380)

20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа

20 августа Апелляционный суд г. Киев будет рассматривать жалобу на меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко в виде содержания под стражей.

Об этом говорится на Фейсбук-странице экс-нардепа Семена Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Семена Семенченко является примером фабрикации обвинений, которые используют против "неудобных" для власти лидеров общественного мнения. На Семена и его семью давят. Запрещают свидания и угрожают, не привозить его в суд, а заседания будут в формате видеоконференции. Мы против давления СБУ и указаний "сверху"! Мы за законность и верховенство права в Украине! Сейчас нам нужно объединиться ради общей цели - принятие судом справедливых и законных решений! Приглашаю Вас прийти 20 августа в 10:30 в Апелляционный суд г. Киев поддержать Семен Семенченко и воочию увидеть как работает суд в Украине", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на арест Семенченко: под зданием суда прошла акция в поддержку экс-нардепа. ФОТОрепортаж

20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа 01
20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа 02

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
та всем на срать на гришина 20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа - Цензор.НЕТ 1204
показать весь комментарий
18.08.2021 12:58
+8
Смєтуни вперед ,на амбразури !!!)))
показать весь комментарий
18.08.2021 13:04
+7
Чо не ужели за Насиння кто-то прийдет митинговать? 🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чо не ужели за Насиння кто-то прийдет митинговать? 🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
18.08.2021 12:58 Ответить
Єдина політсила, що виходить на мітинги -Накорпус. ПРихильники інших політпроектів мітингують на дивані.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:16 Ответить
Не обманюй.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:27 Ответить
Рух опору - громадське обьєднання. Нібито так.?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:39 Ответить
Вірю ЗСУ. А ти вірь в нацкорпус
показать весь комментарий
18.08.2021 13:43 Ответить
Розпочали про мітинги, а закінчили ЗСУ?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:07 Ответить
вибачся спершу за свої слова про те, що окрім нацкорпуса більше ніхто не виходить на протести, а потім поговоримо. в мене свої пріоритети.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:10 Ответить
Бідлєцкій ващє рєдкій мудак.

Вчера смотрел сюжет по "надзвычайным новынам", как его молодчики терроризируют предпринимателей...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:30 Ответить
Так вчора всі на Цензорі лише хвалили Нацкорпус. І дня не пройшло...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:40 Ответить
та всем на срать на гришина 20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа - Цензор.НЕТ 1204
показать весь комментарий
18.08.2021 12:58 Ответить
Смєтуни вперед ,на амбразури !!!)))
показать весь комментарий
18.08.2021 13:04 Ответить
три тела прийдет семачки пощелкать?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:20 Ответить
насіння же 20 серпня суд розгляне апеляцію на арешт Семенченка: під будівлею суду відбудеться акція на підтримку екснардепа - Цензор.НЕТ 4301
показать весь комментарий
18.08.2021 13:31 Ответить
Так кого все таки ж арештували? Костю Грішина кримінальника чи Семена Семенченка самозванця?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:29 Ответить
П-боты. Какие же вы гниды. Ну гнобил он вашего пороха. Так ведь в большинстве случаев за дело. А если когда и ошибался, то можно и простить. Все же Семенченко реальный патриот и АТОшник. Ну поймите же вы, что патриотом может быть не только сторонник ЕС и Порошенко.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:31 Ответить
В них нетерпимість до інакодумців як в більшовиків - хто не зними, той проти них ( страшний ворог України).
показать весь комментарий
18.08.2021 13:43 Ответить
Та скільки їх є тих "порохоботів" ...
Прихильників Грішина ж набагато більше.
Вийдіть і захистіть його від тих, кого ви разом із Грішиним привели до влади.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:49 Ответить
Алла, да я не сторонник Пороха. Я за Тимошенко, т.к. считаю, что она бы лучше справилась с имеющимися у страны проблемами. Но и к Порошенко отношение нормальное. Все то, что ему инкриминируют я делю на два. Потому что знаю, как обливали и обливают грязью Тимошенко, лишь бы сбить ее рейтинг. Так же и с Порохом. Я раньше нервничал, когда читал эти манафортовские байки о Тимошенко. Сейчас не обращаю внимания - политика есть политика и никуда от этого не денешься. Все топят друг-друга как могут.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:03 Ответить
А щодо Грішина?
Де його палкі прихильники-смєтуни, чому не виходять на його захист?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:07 Ответить
Не знаю, Алла. Я не палкий прихильник. Але розумию, що в буцигарню его посадили зовсим не за те, що ему инкриминують.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:14 Ответить
Система ізолює тих, хто для неї небезпечний і не чіпає тих, хто для неї корисний, навіть зрадників, вбивць та корупціонерів.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:36 Ответить
"Справа Семенченка" є прикладом фабрикації звинувачень.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:46 Ответить
Далеко не перший приклад.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:14 Ответить
О, еще один "лидер мнений": жирная альона-альона и аферист костя гришин)))
показать весь комментарий
19.08.2021 00:55 Ответить
 
 