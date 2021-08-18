20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест Семенченко: под зданием суда пройдет акция в поддержку экс-нардепа

20 августа Апелляционный суд г. Киев будет рассматривать жалобу на меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко в виде содержания под стражей.

Об этом говорится на Фейсбук-странице экс-нардепа Семена Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Семена Семенченко является примером фабрикации обвинений, которые используют против "неудобных" для власти лидеров общественного мнения. На Семена и его семью давят. Запрещают свидания и угрожают, не привозить его в суд, а заседания будут в формате видеоконференции. Мы против давления СБУ и указаний "сверху"! Мы за законность и верховенство права в Украине! Сейчас нам нужно объединиться ради общей цели - принятие судом справедливых и законных решений! Приглашаю Вас прийти 20 августа в 10:30 в Апелляционный суд г. Киев поддержать Семен Семенченко и воочию увидеть как работает суд в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.