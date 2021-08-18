Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетел в Афганистан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.
Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.
"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.
По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.
"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.08.2021 13:11
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.08.2021 13:13
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.08.2021 13:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ты вообще в курсе, что в цивилизованном мире такое вообще не показывают?
И почему сразу "фейк", ты не веришь, что талибы такое делают или могут делать?
Почему?
В Коране написано, что женщин без паранджи надо забивать камнями, почему истинно верующие не могут делать то, что написано в их священной книге?
Ты в курсе, кто такие салафиты и их роль в Талибане?
понятно шо кулебе надо выглядеть мужественным, за наш счет, но блин - давайте еще весь флот пошлем туда - в заливе подождет, пока Ми-шки будут раздолбаев вывозить - это будет гораздо эпичней)
а, где там эти братки - Синтол и Грызняк, или как там были советуны Авакова - тоже пусть прокатаются, с женами и выплодком, как тогда вроде в Катманду, или Таиланд?
Бо часу для евакуації - було досить!?
...