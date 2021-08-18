РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14781 посетитель онлайн
Новости Происшествия Захват власти в Афганистане
3 065 76
Афганистан (599) МИД (6654) самолет (3340) эвакуация (1754) Николенко (155)

Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один сегодня вылетел в Афганистан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

Афганистан хотят покинуть более 150 граждан Украины, сообщил Николенко.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - сказал он.

По его словам, есть непосредственные три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул спикер.

Читайте также: Украина рассматривает возможность эвакуации граждан из Афганистана как своим самолетом, так и при помощи партнеров, - Енин

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
показать весь комментарий
18.08.2021 13:11
+10
Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
показать весь комментарий
18.08.2021 13:13
+8
нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
показать весь комментарий
18.08.2021 13:11 Ответить
наші, не наші какая разница. когось привезуть, зараз так модно
показать весь комментарий
18.08.2021 13:24 Ответить
Головне, щоб з не собачкою.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:45 Ответить
Собачка вже не котирується! З вівцями привезуть😂
показать весь комментарий
18.08.2021 13:53 Ответить
нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:12 Ответить
Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
показать весь комментарий
18.08.2021 13:13 Ответить
Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 1198
показать весь комментарий
18.08.2021 13:15 Ответить
Что за кино?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:28 Ответить
"Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо"
показать весь комментарий
18.08.2021 13:33 Ответить
сенк, смотрю.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:08 Ответить
Талибанцы расстреляли группу женщин прямо в айропорту сообщает Ассошиэйтэд Пресс
показать весь комментарий
18.08.2021 13:15 Ответить
А что? Харчеваться же где-то нада, а эти не захотели борЩИ варить, вот и результат...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:16 Ответить
Не просто так, а потому что ходили без паранджи. И это нормально, ну, по крайней мере с точки зрения талибов, они не совершили ничего неправильного. Слово "незаконное" в данном случае неприменимо, талибы отрицают необходимость светских законов. Всё, что нужно, уже написано в Коране.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:44 Ответить
Любитель кровищи и кишочек в прямом эфире?
Ты вообще в курсе, что в цивилизованном мире такое вообще не показывают?
И почему сразу "фейк", ты не веришь, что талибы такое делают или могут делать?
Почему?
В Коране написано, что женщин без паранджи надо забивать камнями, почему истинно верующие не могут делать то, что написано в их священной книге?
Ты в курсе, кто такие салафиты и их роль в Талибане?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:55 Ответить
Ну, вера - дело такое, кто во что верит, всякое бывает. Я вот вообще в Летающего Макаронного Монстра верую, и ничего, до сих пор живой. А то, что талибы фоткаются на фоне развешенных по улицам тел, тебе, конечно ничего не доказывает, это так, просто были декорации для фильмов.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:04 Ответить
А что должен был сказать Госдеп и должен ли вообще что-то говорить? Ты путаешь СМИ и МИД страны. А СМИ и не молчали. Ни в том, ни в этом случае. Так в чем разница, что там ты веришь, а здесь - нет?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:10 Ответить
Кажется, кто-то ошибся адресом. Я вовсе не поборник абстрактной "справедливости". Каждый народ живет, как считает нужным жить. Это решение афганцев, что шариат им ближе и роднее светского государства. Почему я им что-то должен говорить? Они в своем праве делать, что угодно, в том числе забивать женщин камнями, развешивать неугодных на фонарных столбах и отрезать носы девочкам, которые посмели учиться в школе. Как и ливийцам, саудитам, персам и всем прочим. Их страна, их правила. И отвечать за действия МИДа, тем более ещё и не своей страны, я не буду, это их проблемы. Обращайтесь с запросов в соответствующее посольство, пусть они дадут пояснение.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:27 Ответить
Шариат? Погугли "Уголовный кодекс Катара". Там, безусловно, есть сильное влияние ислама, но это светский закон, а не дословное прочтение книги тысячелетней давности. Если для тебя в этом нет никакой разницы, то мне тебя просто жаль.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:19 Ответить
Вам доведеться чекати поки Мустафа-Мусі Найєм завершить журналістське розслідування цього розстрілу.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:09 Ответить
Так они ж сильные и независимые, ничем не хуже мужчин. Почему не постреляли талибов во имя идей феменизма?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:29 Ответить
скоро третий борт вышлю - эвакуировать пилотов первых двух самолетов
показать весь комментарий
18.08.2021 13:15 Ответить
это типо как чел полез в выгребную яму, угарел там, а потом угарели и остальные челы, которые его спасали?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:22 Ответить
А что делали украинцы а Афгане?Возможно их выгоднее просто тострелить?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:15 Ответить
Мне вот другое интересно: Рашка на из всех своих утюгов трубит, что в Афгане застряло пара десятков украинских военный, что их типа бросили....Особого смысла им про это пи*деть, я не вижу (хоть пи*дуны они знатные), но зная Зеленского даже думаю что это правда! Если это не так, то должно было хотя бы опровержение нашего МО, что наших там или нет, или про них не забыли. Но опровержения тоже нет! Типичная зе-тишина в стиле "ничего не происходит"
показать весь комментарий
18.08.2021 13:25 Ответить
Не уверен но это будет мое личное мнение.Украинцы тоже работают наемниками в разных странах мира и убивают за деньги.Вот по этому не пойму что делают в Афгане украинцы которых там быть не должно,а за ними еще и самолеты посылают и трындят на весь мир не говоря что эти уроды там делали.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:42 Ответить
Опровержение от МО давно прошло по всем СМИ, не надо тормозить. Там застряли наемники какой-то американской ЧВК, которые что-то там охраняли.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:45 Ответить
Если было опровержение то замечательно! Просто лично я его не видел и буду очень благодарен если ві мне его покажете например на оффициальном сайте МО https://www.mil.gov.ua/
показать весь комментарий
18.08.2021 14:18 Ответить
Доходчиво.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:56 Ответить
Свою бестолковку отстрели...казламордый!
показать весь комментарий
18.08.2021 13:51 Ответить
Дякую,тільки що на Тік-Тоці дивився якими нас бачать такі як ти.Так нас там показали воїнами,а ми такими і стали,із селян.А хто нас такими зробив як що не такі уроди як ти?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:46 Ответить
дешевка...ты свои голимые вбросы печатай на сруцких сайтах...пнх чмо козлокопытное
показать весь комментарий
18.08.2021 15:18 Ответить
Мене аж розпинає від задоволення дивлячись як рветься твій пукан.Так можу тобі добавити,що українці за своїх загиблих побратимів зупиняться лише на Красній Площі.Ми не воювнича нація але ви уроди нас розлютили.Не буди лихо поки воно тихо.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:34 Ответить
Йолопе...ти дешевий провокатор...й видно що пишешь з методички...карочи кругом спам...
показать весь комментарий
18.08.2021 15:43 Ответить
Дякую за таку високу оцінку.Та ти анатолій на відміну від мене тільки ,,номерний,,який за кожен висер на рахунок дістає ,,********,, а я виражаю свою думку.незалежну ні від держави ні від таких уродів як ти.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:48 Ответить
Полыхнул кацап...брехлобот...карочи меняй ник!!!
показать весь комментарий
18.08.2021 15:56 Ответить
ВНЕЗАПНО так захотели, а два месяца перед этим что делали? клянцили динары или шо там, на улицах?
понятно шо кулебе надо выглядеть мужественным, за наш счет, но блин - давайте еще весь флот пошлем туда - в заливе подождет, пока Ми-шки будут раздолбаев вывозить - это будет гораздо эпичней)
а, где там эти братки - Синтол и Грызняк, или как там были советуны Авакова - тоже пусть прокатаются, с женами и выплодком, как тогда вроде в Катманду, или Таиланд?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:15 Ответить
та ладно "брат" так ехидничать, у вас Лавров вообще даже по природе обосрался на Крыму, а потом он раскрыл морду..... Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 6595
показать весь комментарий
18.08.2021 14:02 Ответить
недавно, я по словам Даниленко скажу - приехал Ларвов на Крым и началось, а потом начал ржание.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:09 Ответить
ватник, ну ты понёл....( Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2668 )
показать весь комментарий
18.08.2021 14:19 Ответить
Пусть Джо, за свое бабло, свой про@б разгребает.....
показать весь комментарий
18.08.2021 13:25 Ответить
РАБссия Сирию победила разов 5 судя по докладам ШойХу...Байден решил вопрос в Афгане за 5 минут....20 лет торчать в том говне Афганском не стоило и 1 доллара... Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 609
показать весь комментарий
18.08.2021 13:30 Ответить
ХТО там залишився? І - ЧОМУ?
Бо часу для евакуації - було досить!?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:34 Ответить
давайте везите сюда побольше талибов ! а то там они уже не вмещаются !
показать весь комментарий
18.08.2021 13:34 Ответить
Кстати Ангела Меркель вывела из Афгана своих солдат еще весной этого года...ни много ни мало а 3000 солдат и офицеров,американцев было всего 2 300 солдат...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:35 Ответить
Американских солдат там было 15 500 человек, это сейчас осталось 2 300. КБ Антонова заработал нехилых бабок Русланами на рейсах из Афгана.
показать весь комментарий
18.08.2021 13:49 Ответить
Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3702
показать весь комментарий
18.08.2021 13:45 Ответить
В Украину из Афганистана была эвакуирована режиссер Сахра Карими, которая прославилась своими фильмами на весь мир. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил руководитель Офиса президента Украины А. Ермак на странице в Twitter. По его словам, Карими прибыла в Украину вместе со своей семьей.
Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 8325

...
показать весь комментарий
18.08.2021 13:49 Ответить
А где она будет харчеваться? Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 1461 или мы с зебилами на пару заплатим с наших налогов?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:53 Ответить
Надеюсь у нее такая же маленькая семья как у Мустафы?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:55 Ответить
Глянул я фильмографию этой женщины. Чота творчество ее так себе, хотя кинокритик из меня так себе, так что Андрей Елдак сильно перегибает на счет ее славы на весь мир, читай ссыт в глаза зебилам Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 6384
показать весь комментарий
18.08.2021 13:56 Ответить
Уринотерапия во всей красе. Просто ещё один, очередной сеанс.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:00 Ответить
Мустафа уже зам министра, теперь с новыми завезенными кадрами и до министра (культуры) к примеру один шаг.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:02 Ответить
А где Ткаченка тогда будет харчеваться? Вы не перегибайте с расспределением должностей Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3745
показать весь комментарий
18.08.2021 14:03 Ответить
К талибам отправим по обмену опытом.
показать весь комментарий
18.08.2021 14:07 Ответить
Туда не мешало б отправить для обмена опытом представителей Минобороны
показать весь комментарий
18.08.2021 14:33 Ответить
Потому что вы белый расист, сторонник патриархата и не понимаете высококультурных , проникнутых глубоким смыслом прогрессивного феминизма фильмов афганской режисерши .
показать весь комментарий
18.08.2021 19:41 Ответить
В точку Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 4126
показать весь комментарий
18.08.2021 19:55 Ответить
ессественно.... это для 153 наших не хватило места в частном самолете...а для генеральной директорисы государственной компании "Афганфильм" и режиссерши, фильмы которой знают по всему миру... и ее семьи нашлось....вот она корпоративная взаимопомощь
показать весь комментарий
18.08.2021 13:58 Ответить
Семья из 30 человек ? Всех родственников забрали ?
показать весь комментарий
18.08.2021 19:39 Ответить
У Вас сомнения в компетентности Андрюхи-синематографиста?
показать весь комментарий
18.08.2021 13:59 Ответить
Третій борт за коксом?
показать весь комментарий
18.08.2021 14:02 Ответить
Кокс растёт в другой части земного шара, за герычем)
показать весь комментарий
18.08.2021 14:32 Ответить
Только не берите афганцев . Ох пожалеете потом если возьмете .
показать весь комментарий
18.08.2021 19:37 Ответить
 
 