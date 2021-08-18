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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук о возможном увольнении министра Чернышова: На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассмотрение кадровых вопросов в августе на внеочередной сессии невозможно, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Процедура созыва внеочередной сессии немного сложнее, чем заседания. Просто так добавить вопрос нельзя. Необходимы или письмо президента, или 150 подписей народных депутатов. Ни подписей не собирают под этот (кадровый. – Ред.) вопрос. И, насколько я знаю, такого письма от президента тоже нет", - сказала Кравчук "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, возможно ли увольнение на внеочередной сессии министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кравчук, в таких случаях должен заседать и профильный комитет, а это довольно долгая процедура.

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"Кроме этого, если происходят какие-то увольнения в министерствах, то логично, чтобы сразу голосовалось назначение. Тем более, нет никаких разговоров об этом министерстве. То есть такое развитие событий в августе практически невозможно", - утверждает народный депутат.

Она также добавила, что "официального подтверждения нет относительно каких-то кадровых вопросов".

"И пока что я не видела никаких заявлений ни господина Чернышова, ни какой-то позиции со стороны Кабинета министров", - сказала Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк

Ранее в соцсетях появились сообщения, в том числе и народных депутатов, что на внеочередной сессии 23 августа, кроме рассмотрения вопросов "Крымской платформы" и Большого герба, собираются уволить Чернышова и назначить его главой Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередную сессию 23 августа в 16:00 по инициативе 156 народных депутатов, на которой рассмотрят обращение к ООН, ПАСЄ, парламентским ассамблеям международных организаций, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии России.

Президент Владимир Зеленский во вторник также обратился к Разумкову с инициативой созвать внеочередную сессию 23 августа для рассмотрения законопроекта № 5712 о Большой государственном гербе Украины.
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ой...к слову...как там дед Кравчук? что-то о нем не слыхать...
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18.08.2021 13:18 Ответить
Давал интервью из под ШВЛ недели две назад, но нарасказывал много. Цензор его целый день тут цитировал "Слуга народа" Кравчук о возможном увольнении министра Чернышова: На внеочередной сессии Рады кадровые вопросы рассматривать невозможно - Цензор.НЕТ 2063
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18.08.2021 13:19 Ответить
две недели большой срок... (но одно точно - жив)
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18.08.2021 13:20 Ответить








Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA

·21 ч

Ці люди представляли Україну на перемовинах з конгресом США щодо безпеки та оборони. Я сподіваюся, вам так само соромно, як мені.
"Слуга народу" Кравчук про можливе звільнення міністра Чернишова: На позачерговій сесії Ради кадрові питання розглядати неможливо - Цензор.НЕТ 5563
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18.08.2021 13:38 Ответить
"Слуга народа" )))) лакеи урода
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18.08.2021 13:57 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума все одно не зміниться !!! Яке має значення прізвище наступної кремлівської гниди ???)))
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18.08.2021 13:44 Ответить
для Зе та його новіх літц "нет ничего невозможного", адже до них нічого не було і тепер вони будують Україну з "0", але чомусь весь час бабраються в мінусах
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18.08.2021 13:46 Ответить
 
 