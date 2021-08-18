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Печерский суд арестовал одного из нападавших на фотожурналиста Кужельного в Киеве, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Печерский суд арестовал одного из нападавших на фотожурналиста Кужельного в Киеве, - прокуратура

Сегодня, 18 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для одного из нападавших на фотожурналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.

Подозреваемого арестовали, отправив на 60 суток в СИЗО. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2021 года включительно, без альтернативы залога", - добавила Максимец.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Автор: Ірина Дашківська
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Ждем очередной митинг псевдопатриотов с требованием отпустить хероя.
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18.08.2021 13:35 Ответить
Ну і добре. Щоб інша наволоч бачила, що на проукраїнських журналістів нападати не слід
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18.08.2021 13:42 Ответить
так на любых нельзя
а то даже если бы Скарабееву сломали пополам, то в Европе заверещал бы какой-то Орбан, а Меркель бы вспомнила Зелю и ее опять бы затрясло как пингвина при ледотрясении на станции Академик вернадский Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6991
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18.08.2021 14:12 Ответить
Надеюсь арестовали ту мразь которая согнувшегося журналиста ногой по голове ударила...
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18.08.2021 13:50 Ответить
Патріоти були на роботі, працювали...фотограф був на роботі, працював. Це виробничий конфлікт !! - тоб то- приховане чи відкрите зіткнення індивідуальних або групових інтересів... А тут якась справа кримінальна. Треба звертатися до роботодавців!!...
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18.08.2021 14:05 Ответить
Це була неадекватна дикість. Якби нападники були фізично міцні і важчими за вагою, то могли б вбити людину.
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18.08.2021 14:20 Ответить
 
 