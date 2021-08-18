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Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники

Пункты вакцинации от COVID-19 должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться... Так что, как мы и обсуждали с министром здравоохранения, на выходных и в праздничные дни пункты вакцинации должны работать бесперебойно", – подчеркнул Шмыгаль.

"Мы призываем местную власть также активизировать свою работу", – добавил он.

По словам премьера, в настоящее время Украина вышла на 1 млн прививок от COVID-19 еженедельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7218
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18.08.2021 13:35
+3
Ось бачиш, всі підтримують програму призедента! І за гаражами вакцинуються, і в нічних клубах!
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18.08.2021 13:38
+3
ну так...який преЗЕ така і вакциніція )))
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18.08.2021 13:44
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Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7218
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18.08.2021 13:35 Ответить
Ось бачиш, всі підтримують програму призедента! І за гаражами вакцинуються, і в нічних клубах!
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18.08.2021 13:38 Ответить
ну так...який преЗЕ така і вакциніція )))
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18.08.2021 13:44 Ответить
Так зэбараны вообще не вакцинируются. И это прекрасно,

Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 9875
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18.08.2021 13:47 Ответить
шо...и розыгрыш билетов на концерт для тех хто ширанется до среды не помог ? )))))
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18.08.2021 13:54 Ответить
Я ж и кажу - это прекрасно! А люди и так вакцинировались, без всех этих фантиков.
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18.08.2021 13:56 Ответить
ой...как жеж так...
///
В Киеве на два дня приостанавливают вакцинацию украинцев против коронавирусной инфекции - это связано с празднованием Дня Независимости, 24 августа.
Как сообщают в столичной городской государственной администрации, пункты вакцинации в медицинских учреждениях, а также Центры массовой вакцинации не будут работать в понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа.
«Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в эти даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой ранее (21−22 августа) или начиная с 25 августа», - добавили в КГГА
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18.08.2021 13:43 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7945
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18.08.2021 13:46 Ответить
Как только тема про барановирус и сразу появляешься ты.Палишься…
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18.08.2021 14:00 Ответить
Так я и обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. А ты откликнулся Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 1373
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18.08.2021 14:02 Ответить
Мимо,пропагандист смертельного ширева.Я никогда не поддерживал Зелю и не являюсь кацапом.
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18.08.2021 14:18 Ответить
А что ж тогда откликнулся? Значит ты воспринял это обращение на свой счет, так что не оправдывайся Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 6097
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18.08.2021 14:19 Ответить
Значит ты воспринял это обращение на свой счет, так что не оправдывайся .

Детский сад...
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18.08.2021 20:16 Ответить
Я ж и кажу - ведешь себя, как дитё.
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18.08.2021 20:26 Ответить
Чому вони не ходять по трудових колективах . До циганів же ходили . Хіба українці менше платять в бюджет України ніж цигани ? Це ж дискримінація всіх платників податків .
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18.08.2021 13:58 Ответить
Кстати кто мне обьяснит логику вакцинаторов?
Иду мимо пункта вакцинации,наблюдаю очередь в виде толпы в 30 человек.И почти все без масок.
По их логике,если они боятся барановируса и поэтому пришли ужалиться,должны быть в масках.Но большинство их не одело.Почему? Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 9282
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18.08.2021 14:06 Ответить
А почему ты тут спрашиваешь, а не у той очереди? Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 4757
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18.08.2021 14:20 Ответить
Я уже спрашивал,они только глазами клипали в ответ. Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 800
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18.08.2021 20:05 Ответить
А тут тебе в этом чем помогут?
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18.08.2021 20:16 Ответить
Без масок то переболевшие. Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята - Цензор.НЕТ 9577
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18.08.2021 14:45 Ответить
Посмотрите это интервью, может согласитесь (или не согласитесь) с мнением специалиста
https://www.youtube.com/watch?v=5C7a20nEhg4
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18.08.2021 16:11 Ответить
Я как только услышал,что она мягенько так ратует за вакцинацию,сразу перестал её слушать.Во первых она куплена или запугана,как и все остальные,которые волают про вакцинацию.Во вторых она не вирусолог.
Если хотите знать мнение настоящего опытного вирусолога,вам сюда по ссылке: Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
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18.08.2021 20:29 Ответить
Спасибо, я посмотрю.
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18.08.2021 21:17 Ответить
Так же советую посмотреть и другие её интервью.Их много на Ютубе.
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18.08.2021 20:30 Ответить
Кстати,если хотите усилить свои знания в вирусологии,советую к просмотру документальный фильм о вирусологах мошенниках,трудами которых до сих пор пользуются в медицине.
ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР Теория заразных болезней и её криминальная история Лекция
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18.08.2021 20:35 Ответить
Підтримую! Давно пора це зробити.
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18.08.2021 14:27 Ответить
 
 