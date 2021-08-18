Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Пункты вакцинации от COVID-19 должны работать в выходные и праздничные дни бесперебойно.
Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться... Так что, как мы и обсуждали с министром здравоохранения, на выходных и в праздничные дни пункты вакцинации должны работать бесперебойно", – подчеркнул Шмыгаль.
"Мы призываем местную власть также активизировать свою работу", – добавил он.
По словам премьера, в настоящее время Украина вышла на 1 млн прививок от COVID-19 еженедельно.
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В Киеве на два дня приостанавливают вакцинацию украинцев против коронавирусной инфекции - это связано с празднованием Дня Независимости, 24 августа.
Как сообщают в столичной городской государственной администрации, пункты вакцинации в медицинских учреждениях, а также Центры массовой вакцинации не будут работать в понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа.
«Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в эти даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой ранее (21−22 августа) или начиная с 25 августа», - добавили в КГГА
Детский сад...
Иду мимо пункта вакцинации,наблюдаю очередь в виде толпы в 30 человек.И почти все без масок.
По их логике,если они боятся барановируса и поэтому пришли ужалиться,должны быть в масках.Но большинство их не одело.Почему?
https://www.youtube.com/watch?v=5C7a20nEhg4
Если хотите знать мнение настоящего опытного вирусолога,вам сюда по ссылке: Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста!
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