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Афганистан (599) США (23197) Трамп (3349)

Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп назвал операцию по выводу американских войск из Кабула самой плохо организованной за всю мировую историю, осудив действия Белого дома в отношении Афганистана, назвав их позорными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Это ужасное время для нашей страны. Не думаю, чтобы за все годы США были настолько унижены. Не знаю, как это назвать - военное поражение или психологическое поражение - но никогда ничего подобного произошедшему в Афганистане не было", - сказал Трамп.

Он назвал неорганизованность американцев при выводе войск из Афганистана "детской игрой".

"Пожалуй, в мировой истории еще не было операции по выводу войск, организованной столь плохо", - подчеркнул Трамп.

Кризис в Афганистане, как прогнозирует экс-президент, будет негативно влиять на международные отношения США в течение десятилетий.

"Китайцы насмехаются над нами, наблюдая за происходящим", - сказал Трамп.

По его мнению, складывающаяся в Афганистане ситуация может привести к тому, что остающиеся в ближневосточной стране американцы могут стать заложниками талибов.

"Мы имеем дело с тысячами и тысячами американцев и других людей, оказавшимися в затруднительном и попросту опасном положении", - отметил он.

Трамп рассказал, что с ним связывался сенатор Том Коттон, которому пишут сотни американцев, "попавших в ловушку" в Кабуле. Однако Госдепартамент, по словам экс-президента США, не предпринимает конкретных действий, чтобы вызволить их из страны: им лишь предложили заполнить форму в интернете и ждать звонка от американских властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Трамп заявил, что по его информации, от 11 до 40 тыс. человек, желающих покинуть Афганистан, могут оказаться в заложниках у боевиков.

"У нас там 40 тыс. американцев, не считая тех людей, которые помогали США в Афганистане. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Минимум 11 тыс. потенциальных заложников, а может быть и 40 тыс. Никто точно не знает, как их там много", - пояснил он.

Экс-президент рассказал, что с ужасом смотрел репортажи из Кабула, когда афганцы пытались зацепиться за взлетающий американский самолет. По словам Трампа, эти кадры не идут ни в какое сравнение с эвакуацией персонала США из вьетнамского Сайгона в 1975 году.

"Я смотрел на этот гигантский самолет, как люди хватаются за него, пытаются улететь из Афганистана из-за неописуемого страха. И они падали с высоты 600 метров. Это самое большое унижение, которое я когда-либо испытывал", - поделился бывший глава государства.

Трамп заявил, что никогда не доверял правительству бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани: тот, по словам Трампа, жаждал только денег и "выпить и поесть" за счет иностранцев. Это подтвердилось после сообщений о побеге Гани с набитыми деньгами автомобилями.

Обстановка в Афганистане усугубляется еще и тем, что Россия и Китай могут получить доступ к брошенной в Афганистане американской военной технике, считает Трамп.

"У нас там новейшие танки и ракеты. Я хотел забрать все военное оборудование, потому что был уверен, что правительственные войска не станут сражаться с талибами. У нас там совершенно новые вертолеты Blackhawk на миллиарды долларов. Теперь доступ к ним получат Россия и Китай", - сообщил политик.

Он отметил, что затраты США на операцию в Афганистане сравнимы с военным бюджетом России.

"Мы тратили по $42 млрд в год. Подумайте только: $42 млрд. Насколько я помню, Россия тратит $50 млрд в год на всю армию, а мы $42 млрд только на Афганистан", - сказал экс-президент США, добавив, что взамен таких расходов Вашингтон не получил ничего.

По данным Минобороны РФ военный бюджет Российской Федерации в 2019 году составил около $46 млрд.

Нынешний президент США Джо Байден в апреле согласовал вывод войск из Афганистана до 1 сентября. Активная фаза операции по выходу из страны началась в июле — к началу прошлого месяца 90% американцев покинули Афганистан. Параллельно "Талибан" начал массовое наступление, захватывая одну провинцию за другой и беря под контроль крупные административные центры.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+52
Так ти ж прийняв це рішення!
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18.08.2021 13:40
+35
ой трампуша угомонись. кто курдов сдал, которые, в отличие от афганцев, воевали за свою родину плечом к плечу с американцами? и не угорали по исламскому фундаментализму?
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18.08.2021 13:43
+20
трамп-ссуеная шестерка кремля.
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18.08.2021 13:48
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Страница 2 из 2
Трам же принимал решение по выводу войск, а Байден еще и продлил договор с мая по август если не ошибаюсь, получается Трамп этот клоун виновник этому а не Байден!
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18.08.2021 14:12 Ответить
Ніколи США не була так принижена як при рудому фріку Трампу.
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18.08.2021 14:13 Ответить
Больше всех Америку унижает Трамп Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 1355
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18.08.2021 14:18 Ответить
Байден выводит как может,а вот тем,кто направлял в афган денюшки и новое вооружение должно занятья эф би ай.
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18.08.2021 14:18 Ответить
Дональду Фредовичу с Пётром Лексеичем хорошо бы создать транснациональную ассоциацию "За ребрендинг эксов" и вместе скулить на Луну.
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18.08.2021 14:21 Ответить
Глядя на зескот завоеш и на луну.
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18.08.2021 14:25 Ответить
Тоже ассоциация возникает, схожи)
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18.08.2021 14:41 Ответить
А тебе - вступить в общество любителей анусов ***** и зели, и выть от счастья вместе с остальными из этого шалмана
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18.08.2021 20:59 Ответить
Эх, трампуся! Ты лучше думай как тебе от налоговых проблем отмазаться !
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18.08.2021 14:22 Ответить
Впечатляет ! А что-нибудь кроме этих двух великих произведений прочитано? Ну хотя-бы второй том Колобка ?
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18.08.2021 17:51 Ответить
Колобку - не судьба!
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19.08.2021 17:14 Ответить
Рыжий зебил оживился.
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18.08.2021 14:22 Ответить
Піідсумовуємо дискусію. Маємо двох маразматиків Трампа і Джо. А Абамка взагалі сво... поза конкуренцією?
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18.08.2021 14:23 Ответить
Покажите этому дятлу пару фильмов о войне во Вьетнаме.
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18.08.2021 14:26 Ответить
Нам категорически не следует влезать в внутри американские разборки... А для любителей конспирологии стоит напомнить ,что история не знает сослагательного наклонения , потому не известно как бы организовали этот выход при республиканском руководстве. Сдается ,что причины не в партийной принадлежности ,а гораздо глубже.
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18.08.2021 14:37 Ответить
Как говорят - *у победы много отцов а поражение всегда сирота* сейчас все шишки в Байдена будут лететь.
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18.08.2021 14:38 Ответить
Возможно Джордж Буш- мл это был последний сильный президент Америки.
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18.08.2021 14:40 Ответить
настал его звездный час...как это по-нашему, по-бразильски, обвинить во всех грехах тех, кто вынужден расхлебывать последствия его собственных неразумных и опрометчивых поступков..., да, воистину на стороне праведника - только одна правда, на стороне обманщика и манипулятора - тысячи вариантов лжи...
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18.08.2021 14:46 Ответить
Яскравий взірець того,що татові гроші і вміння накрасти ще,не роблять з довбойоба людину.
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18.08.2021 14:50 Ответить
"англичанка " трижды ломала зубы \1848 1887г 1919\ об первобытные племена афгана и были крайне раздосадованы двоечниками из сэсэссраки полезжих туда в 1979
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18.08.2021 14:57 Ответить
_Президед байден - предатель США и работает на кремль, не важно по убеждению или по крайней тупости, важен сам факт.
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18.08.2021 15:02 Ответить
Трумпуляшкин может позвонить другу вове кремлевскому. Тот с талибаном лучшие друзяки.
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18.08.2021 15:12 Ответить
С вовой дружит дедушка Джо .
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18.08.2021 18:56 Ответить
Послухаємо що про це каже сам Рудий ************:
I got a long great with President Putin. I liked him, he liked me.
Я чудово ладнав з ******. Він подобався мені, я подобався йому. © 20.04.2021
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18.08.2021 19:09 Ответить
А мозги включить ? Никак не получаеться ? Дипломатия . Про ким чен ира говорилось тоже самое . Вопросы решались на пользу США и их союзников в отличии от деметивного Байдена слившего рашке все и вся .
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18.08.2021 19:21 Ответить
Вопросы решались на пользу США и их союзников... ©
Трампушка, як відомо, пересрався з усіма союзниками США. Єдиним союзником для нього було ***** зі своєю паРашею. Щоби згадати це, потрібно увімкнути мозок. Але... Не можна увімкнути те, чого нема.
I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful. © Sen. Jeff Flake (AZ, Rep.)
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18.08.2021 19:38 Ответить
Ни с кем он не переругался . А то что меркель и макрон визжали и не хотели платить за свою безопасность в Европе так это их пороблемы . Премьер Японии предлагал выдвинуть Трампа на нобелевскую по миру за успехи в переговорах с северными корейцами . Поляки собирались покупать американский газ и строить военную базу США на своей территории . Байден сдал всех и вся , назвал куйла убийцей , а потом согласился на все его требования по сп2 и даже остановил военную помощь Украине .
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18.08.2021 19:54 Ответить
Ни с кем он не переругался .
- Це неможливо "продати" тим, хто ще пам'ятає, як воно насправді було при Рудому.
...а потом согласился на все его требования по сп2...
- "все его требования" - це вимоги *****? Ну так цього не було.
...и даже остановил военную помощь Украине .
- Як це робив Трамп у 2019 році? Насправді є відмінність: "Трампуша" зупиняв задля тиску на Зе щодо компромату на Байдена. А Байден відклав надання лише додаткового пакету у $100 млн., який збирались надати Україні навесні, коли паРаша почала "грати м'язами" біля наших кордонів. Відклав, бо напередодні зустрічі з Байденом ***** почало деескалацію.
Ну і дещо з минулого - як Рудий "горів бажанням" вводити санкції проти паРаші:

Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 6878
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18.08.2021 20:36 Ответить
КАКИЕ!!! вопросы решались в пользу США при Трампе. Трамп опустил США, а теперь лает.
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19.08.2021 13:01 Ответить
Еге ж. Коли трампісти обмазували фекаліями коридори Білого Дому,-все було чинно-благородно.
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18.08.2021 15:12 Ответить
Зачем тогда трамп шутит по поводу старческой деменции,если не помнит что говорил и делал недавно?
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18.08.2021 15:21 Ответить
Затем что он прекрасно все помнит и отвечает на вопросы журналистов 2 часа без проблем и подготовки в то время как байден читает ответы на заготовленные вопросы журналистов с бумажки 10-15 минут.
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18.08.2021 18:59 Ответить
Первая новость: «Кровавые террористы двинулись на Лашкаргах».
Вторая новость: «Исламистские варвары идут к Герату».
3): «Боевики вошли в Кандагар».
4): «Силы движения Талибан занял Мазари-Шариф».
5): «Поддержанные народом освободители приближаются к Баграму».
6): «Благословенные Пророком силы моджахедов ожидаются сегодня в своём верном Кабуле».
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18.08.2021 15:46 Ответить
А тут і досі через Трампа вгомонитися не можуть? Відчувають люди потужну підтримку Байдена.
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18.08.2021 15:56 Ответить
Рыжий, на дедушку Байдена без лопаты не наезжают.Где лопату орудие убийства потерял?
Деды воевали
Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 5650 Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані - Цензор.НЕТ 215
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18.08.2021 16:02 Ответить
Наверное скабеевских передач насмотрелся дед😁😁😁😁
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18.08.2021 16:33 Ответить
В Афганистане были всеи все
И всем талибы показали
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18.08.2021 16:42 Ответить
Когось мене цей зрадний спіч нагадує..
Кого саме? Ще одного політичного невдаху, щоправда з України...
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18.08.2021 17:00 Ответить
Рудий осідлав риторику Крембля і "друга Вови".
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18.08.2021 19:10 Ответить
Трамп - дурачок типу зєлєнского.
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18.08.2021 21:30 Ответить
Мабуть, що друг послідовного, потужного та миролюбного.
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18.08.2021 23:37 Ответить
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