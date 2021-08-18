Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай
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Населенные пункты Луганщины, расположенные вблизи линии разграничения, подверглись еще пяти длительным обстрелам на протяжении минувших суток, в результате обстрела в Золотом-4 ранена женщина.
Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.
"Враг продолжает коварно обстреливать подконтрольные украинской власти территории. В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" - отметил Гайдай.
По его словам, вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.
В результате этого жительница Золотого-4 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу Лисичанска.
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Гарант Зеленский:
"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
а потому что НИКАК не наказывают за каждодневные нарушения
а не наказанное зло БОРЗЕЕТ !!!