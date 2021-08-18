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Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай

Населенные пункты Луганщины, расположенные вблизи линии разграничения, подверглись еще пяти длительным обстрелам на протяжении минувших суток, в результате обстрела в Золотом-4 ранена женщина.

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.

"Враг продолжает коварно обстреливать подконтрольные украинской власти территории. В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" - отметил Гайдай.

По его словам, вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате этого жительница Золотого-4 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу Лисичанска.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
При першому пострілі ВСУ повернеться на свої позиції (нелох 42, Золоте-4)
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18.08.2021 14:07
+10
Октябрь 2019 года.

Гарант Зеленский:

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
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18.08.2021 14:14
+9
Мало войска отвели, нужно до Днепра.
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18.08.2021 14:10
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Ничего, до свадьбы заживет Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай - Цензор.НЕТ 3678
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18.08.2021 14:02 Ответить
Потерпите миленькие не до вас, ценные кадры с Афгана вывозим.
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18.08.2021 14:04 Ответить
Нада проста прекратить стрелять...
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18.08.2021 14:06 Ответить
Мало войска отвели, нужно до Днепра.
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18.08.2021 14:10 Ответить
При першому пострілі ВСУ повернеться на свої позиції (нелох 42, Золоте-4)
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18.08.2021 14:07 Ответить
Октябрь 2019 года.

Гарант Зеленский:

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск, всех поздравляю с началом, в Петровском и Золотом.
Хочу успокоить местное население: я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность."

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
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18.08.2021 14:14 Ответить
Это фейк. Ведь клован прикащал отвести войска от Золотое-4. Миру-мир ..и не пи..те.))
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18.08.2021 14:16 Ответить
как Золотого-4 ??? вы что там совсем?...этож лично прогарантированое преЗЕ перемирное перемирие и отвод наших войск (с обещанной возможностью вернуться в случае чего... и чего ж они не возвращаются??? еще тот случай не наступил? мало обстрелов? раненных?)
а потому что НИКАК не наказывают за каждодневные нарушения
а не наказанное зло БОРЗЕЕТ !!!
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18.08.2021 14:17 Ответить
Мешканку Золотого-4 поранено внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу з боку найманців РФ, - Гайдай - Цензор.НЕТ 3239
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18.08.2021 14:39 Ответить
Самое интересное что ни президент ни чиновники ни депутаты не несут ответственности за свои слова. Если что то с них спрос как с сумашедших, зато полномочия безграничны.
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18.08.2021 14:53 Ответить
да есть уже рецепт, который спасет всех и каждого - надо просто перестать стрелять... и все будут сразу живы и здоровы..., не знаете как, спросите президента...
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18.08.2021 14:41 Ответить
Надеюсь та бл**** которая просила ЗЕ убрать из Золотого ВСУ чтобы не правацировали *ихних мальчиков*?
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18.08.2021 14:52 Ответить
Та чого там, може ще далі відвести своє військо від ЛР. ідійоти, замість того щоб звільняти крок за кроком свою землю від окупанті то ЗЕ! відвів військо, бо так захотелі жителі бамбаса, *****.... Як вже це все надоїло і коли це зілля закінчиться...
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18.08.2021 15:59 Ответить
Якось більше хвилюють наші військові, дай, Боже, їм надійну охорону і спаси від бузувірів...
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18.08.2021 16:50 Ответить
Доразводилось, чмо !
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18.08.2021 17:10 Ответить
ЗЕ! некогда. У него праздник на носу. А ещё надо большой герб протолкнуть. Архиважная задача
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18.08.2021 19:09 Ответить
 
 