Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай

Населенные пункты Луганщины, расположенные вблизи линии разграничения, подверглись еще пяти длительным обстрелам на протяжении минувших суток, в результате обстрела в Золотом-4 ранена женщина.

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВГА.

"Враг продолжает коварно обстреливать подконтрольные украинской власти территории. В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу. Даже не представляю, как в такой опасности через две недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться?" - отметил Гайдай.

По его словам, вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате этого жительница Золотого-4 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу Лисичанска.

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