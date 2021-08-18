Вспышка COVID-19 в одесском лагере: по предварительным данным, у 33 детей штамм "Дельта"
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украинском детском центре (УДЦ) "Молодая гвардия" в Одесской области произошла вспышка COVID-19. У 33 воспитанников предварительно подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии Фактам ICTV. Чтобы подтвердить диагноз, пробы направили в Киевскую лабораторию.
Он отметил, что говорить о стопроцентном инфицировании штаммом "Дельта" пока нельзя. По предварительным исследованиям, этот вариант обнаружили у 33 детей, но стоит дождаться окончательных результатов.
"Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев", - добавил санврач.
Тестировать детей на штамм "Дельта" собирались еще 17 августа. Но тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, у которых помимо экспресс-теста положительным окажется и ПЦР-тест на COVID-19.
Кроме того, городские власти области собираются развозить детей из центра по домам, но не всех. Дети, которые находятся в лагере "Зоряный", где и произошла вспышка коронавируса, вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими сотрудниками в течение 14 дней будут на карантине.
А тех детей, которые не контактировали с этим лагерем, отправят домой. Их обязательно протестируют на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.
"Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, со своими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые сейчас болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего обнаружения больного", - говорит Гончаров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ
По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в COVID-больницу.
Ситуация с COVID-19 тревожная уже в 15 регионах - прогноз KSE по вспышке заболеваемости.
Сейчас на территории города Одесса есть две больницы, в которые могут госпитализировать детей с COVID-19 для дальнейшего лечения. В обеих есть почти 200 мест.
"В лагере "Зоряный" сейчас находится 494 ребенка, то есть если ситуация ухудшится, мест в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи хватит", - добавил он.
Санврач подчеркнул, что на места здоровых детей, которых отвезут домой, расселят инфицированных для уменьшения контакта и минимизации распространения болезни.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что с эпидемической точки зрения, поместить весь лагерь на карантин — это правильное решение. Они должны там находиться до того момента, пока не перестанут распространять вирус.
О вспышке коронавируса в одесском детском центре стало известно 16 августа. Тогда инфицировались 42 ребенка и двое работников.
Пожалуйста, подождите...
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
Новость здесь в том, что они способны масово заражаться новым штаммом и соответствено его разносить.
На території дитячого центру працюють три відокремлених табори «Сонячний», «Зоряний» і «Прибережний». Спалах корохнавірусу зафіксований у таборі «Зоряний», де відпочивають 494 дитини і працюють 60 вожатих. В нього окремий житловий корпус, їдальня та інші приміщення. Чотири дитини госпіталізовані в одну з одеських міських лікарень, ще 33 дитини проходять лікування на території, двоє з них зараз також готуються до госпіталізації.
«Захворювання проходить у дітей в середній тяжкості, а ті, що госпіталізовані, - в групі ризику. В них ожиріння і бронхіальна астма», - заявила директорка департаменту.
Даже тут в новости написано, что собираются госпитализировать детей с лёгкой простудой.
Только совсем недалёкий не может понять, что это сделано для нагнетания паники, чтобы родители испугались и повели своих детей экспериментальным шмурдяком колоть.
В других странах это уже проходили.
Тут неправильно употреблен медицинский термин. Помещение в медсанчасть на территории лагеря - это изоляция, а перемещение в стационарное медучреждение - это госпитализация.
А прививать ребенка вакциной, которой уже привились десятки миллионов людей или позволить ему болеть новым штаммом с неизвестными последствиями - выбирать родителям.
Население, которое шастает по всему миру, подвергая себя и окружающих зарожению , во время пантомии и карантина заслуживают ПРЕЗРЕНИЯ и лечения за свой счёт а не за счёт
бюджета . Это касается отправления детей в массовые места.
З іншого боку повідомляється, що останнім часом в штатах фіксується більше мільйона "нових випадків" щотижня. І що більшість цих випадків без сумніву спричинена "штамом дельта".
Тепер порівняйте, будь ласка, ці числа і спробуйте відповісти, як ці шахраї можуть робити висновки про те, який "штам" домінує?
"Ці дані отримані експертами. Ми повинні в них вірити."
Ага
Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.
"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", - додав санлікар.Джерело: https://censor.net/ua/n3283414
https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW
Зовсім вже забрехався.
WHO Label: Delta
First Identified: India
A total of 1,983 genomes of SARS-CoV-2 lineage B.1.617.2 were analyzed. Oligonucleotide primer and probe sequences of the Biomeme SARS-CoV-2 multiplex assay Orf1ab gene target has 100% homology to 61.17% of the genomes analyzed (n=1,983). There is a single mismatch in the middle of the Orf1ab forward primer sequence in 38.78% of the sequences analyzed. Given the type of mismatch and its position in the primer sequence we predicted no impact to the assay's performance. However, given the large percentage of sequence that contain the mismatch we empirically tested the impact to the assay by creating an invitro-transcribed RNA template which contains the mutation. The RNA template was tested across 6 orders of magnitude down to 50 copies of RNA per reaction, resulting in 95% efficiency and detection at all template concentrations. No impact to performance due to this mutation. Oligonucleotide primer and probe sequences of the Biomeme SARS-CoV-2 multiplex assay S gene target has 100% homology to 99.80% of the genomes analyzed (n=1,983).
ты даже не понимаешь сути того, что копипастишь
но даже это брехня, ибо до сих пор ни одним ученым не получен пурификат сарс-ков-2
The U.S. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) and several experts explained to Reuters that increases in COVID-19 variants are detected by analysing samples of cases through a process called genomic sequencing.
переклад
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) та кілька експертів пояснили Reuters, що збільшення варіантів COVID-19 виявляється шляхом аналізу зразків випадків за допомогою процесу, який називається геномним секвенуванням.
Саме це я і писав раніше.
Про праймер для дельта штамма мой пост выше. 19.08.2021 01:06