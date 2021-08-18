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Вспышка COVID-19 в одесском лагере: по предварительным данным, у 33 детей штамм "Дельта"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вспышка COVID-19 в одесском лагере: по предварительным данным, у 33 детей штамм

В Украинском детском центре (УДЦ) "Молодая гвардия" в Одесской области произошла вспышка COVID-19. У 33 воспитанников предварительно подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии Фактам ICTV. Чтобы подтвердить диагноз, пробы направили в Киевскую лабораторию.

Он отметил, что говорить о стопроцентном инфицировании штаммом "Дельта" пока нельзя. По предварительным исследованиям, этот вариант обнаружили у 33 детей, но стоит дождаться окончательных результатов.

"Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные, подчеркиваю, предварительные результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в городе Киев", - добавил санврач.

Тестировать детей на штамм "Дельта" собирались еще 17 августа. Но тогда хотели делать выборочное тестирование тех воспитанников, у которых помимо экспресс-теста положительным окажется и ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме того, городские власти области собираются развозить детей из центра по домам, но не всех. Дети, которые находятся в лагере "Зоряный", где и произошла вспышка коронавируса, вместе с обслуживающим персоналом, поварами и техническими сотрудниками в течение 14 дней будут на карантине.

А тех детей, которые не контактировали с этим лагерем, отправят домой. Их обязательно протестируют на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.

"Дети, которых мы собираемся отправить домой, жили совершенно в других лагерях, помещениях, со своими столовыми, игровыми зонами, не контактировали с теми детьми, которые сейчас болеют. Весь лагерь, который заразился, находится в отдельных помещениях, с отдельным питанием. Они будут там 14 дней с момента последнего обнаружения больного", - говорит Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ

По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в COVID-больницу.

Ситуация с COVID-19 тревожная уже в 15 регионах - прогноз KSE по вспышке заболеваемости.

Сейчас на территории города Одесса есть две больницы, в которые могут госпитализировать детей с COVID-19 для дальнейшего лечения. В обеих есть почти 200 мест.

"В лагере "Зоряный" сейчас находится 494 ребенка, то есть если ситуация ухудшится, мест в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи хватит", - добавил он.

Санврач подчеркнул, что на места здоровых детей, которых отвезут домой, расселят инфицированных для уменьшения контакта и минимизации распространения болезни.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская отметила, что с эпидемической точки зрения, поместить весь лагерь на карантин — это правильное решение. Они должны там находиться до того момента, пока не перестанут распространять вирус.

О вспышке коронавируса в одесском детском центре стало известно 16 августа. Тогда инфицировались 42 ребенка и двое работников.
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Топ комментарии
+13
"Молодая гвардия"
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
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18.08.2021 14:34
+12
до школы еще 2 недели, теперь у них будут антитела и они не заразят дома родителей, бабушек и дедушек. Так что это еще не самый плохой исход
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18.08.2021 14:21
+8
До 1 сентября чуть не дотянули, что бы на линейке поделиться с одноклассниками.
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18.08.2021 14:21
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дєтішкі ватніков сьєзділі на кацапію
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18.08.2021 14:19 Ответить
Вася вы со справкой из дурдома или вас выплюнули а не родили как остальных? ваш комментарий показатель вашей недолугости какая кацапия вы "идиот" Одесса вообще то государство Украина ..
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18.08.2021 15:42 Ответить
блин...оздоровились перед школой !!!
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18.08.2021 14:19 Ответить
до школы еще 2 недели, теперь у них будут антитела и они не заразят дома родителей, бабушек и дедушек. Так что это еще не самый плохой исход
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18.08.2021 14:21 Ответить
Вы считаете, что все заразны? это клиника, причем психиатрическая
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18.08.2021 22:17 Ответить
До 1 сентября чуть не дотянули, что бы на линейке поделиться с одноклассниками.
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18.08.2021 14:21 Ответить
Какой лагерь во время карантина? Какая бы зона не была карантин есть карантин. На бумаге у нас он есть а по сути его нет, зачем тогда писать бумажки которые ничего не значат.
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18.08.2021 14:33 Ответить
Ні какой лагерь, а "молодая гвардія" ***********.
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18.08.2021 14:55 Ответить
Ну так тогда нах все закрыть и сидеть по подвалам.карантин есть карантин
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18.08.2021 16:07 Ответить
В Украине де-юре нет карантина. Карантина не может быть без оглашения чрезвычайного положения.
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18.08.2021 22:16 Ответить
может недавно бабушка какого то молодого гвардуна бесновалась с гундяевцами, а теперь плачет - за шо фошисты заразили внучечка то, это Госдеп все и как там ее, обама или какой-то тоже расист, Пусин, памагиии.
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18.08.2021 14:34 Ответить
"Молодая гвардия"
шёл 8 год войны... а у нас молодая сруская гвардия в Одессе
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18.08.2021 14:34 Ответить
А чего не напишите, что 90% детей "болеют" без симптомов, а у остальных только сопли?
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18.08.2021 14:40 Ответить
То что дети болеют легко это не новость.
Новость здесь в том, что они способны масово заражаться новым штаммом и соответствено его разносить.
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18.08.2021 14:53 Ответить
Так не только дети способны массово заражаться, но в том числе и вакцинированные взрослые.
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18.08.2021 15:58 Ответить
Паника должна держаться не на соплях.
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18.08.2021 14:58 Ответить
"на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни"
Даже тут в новости написано, что собираются госпитализировать детей с лёгкой простудой.
Только совсем недалёкий не может понять, что это сделано для нагнетания паники, чтобы родители испугались и повели своих детей экспериментальным шмурдяком колоть.
В других странах это уже проходили.
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18.08.2021 15:57 Ответить
По его словам, на территории центра развернули медико-санитарную часть для госпитализации детей с легким течением болезни и для тех, кому нужна медицинская помощь на первоначальном этапе. Но как только ухудшается состояние ребенка, его срочно переводят в COVID-больницу.Источник: https://censor.net/ru/n3283414

Тут неправильно употреблен медицинский термин. Помещение в медсанчасть на территории лагеря - это изоляция, а перемещение в стационарное медучреждение - это госпитализация.
А прививать ребенка вакциной, которой уже привились десятки миллионов людей или позволить ему болеть новым штаммом с неизвестными последствиями - выбирать родителям.
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18.08.2021 16:23 Ответить
«Захворювання проходить у дітей в середній тяжкості, - из источника
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18.08.2021 16:32 Ответить
При любом политическом режиме ,проблема безнадзорных детей у работающих родителей останется острой.И отправить их в лагерь -решение не худшее. Случай коллективного заражения - это результат наплевательского ,безответственного отношения к угрозам пандемии ! Не дураков надо слушать , а предпринимать жесткие предупредительные меры и тотальный контроль!
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18.08.2021 14:47 Ответить
Ти наркоман?
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18.08.2021 16:10 Ответить
Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 375
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18.08.2021 14:49 Ответить
Побільше кацапів на концерти Анни Хійок чи Ларьок пропускайте. А там ще з даунбасу наріду купа і всі вони спочатку раз 15 з'їздили на московію, а потім в Одесу. А чому не лікувати, грошей бюджетних вистачає, навіть на "велике крадівництво" ще зекономили.
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18.08.2021 14:54 Ответить
У большинства нашего населения (не народа) отсутствует инстинкт САМОСОХРАНЕНИЯ !!!

Население, которое шастает по всему миру, подвергая себя и окружающих зарожению , во время пантомии и карантина заслуживают ПРЕЗРЕНИЯ и лечения за свой счёт а не за счёт
бюджета . Это касается отправления детей в массовые места.
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18.08.2021 15:00 Ответить
у нас кто-то, кроме депутатов, лечится за счет бюджета? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5570
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18.08.2021 22:14 Ответить
Дозволи на "лікування" в батьків взяли? Чи просто готують дітей сидіти в "таборах"? Не уявляю, як це: захворіла дитина, а я не можу її забрати. Це ж не екстренний випадок. Ніхто і пальцем не може торкнутись дитини без дозволу батьків, тим більше - закривати її на якомусь карантині.
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18.08.2021 15:39 Ответить
если бы у него была чума или эбола - вы бы тоже забрали?? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 8528
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18.08.2021 20:18 Ответить
Авжеж. А зі шмарклями нехай ваші сидять з чужими людьми.
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18.08.2021 20:21 Ответить
а если бы у тебя не было рук, ты бы эту ахинею носом или ногами набрал?
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18.08.2021 22:15 Ответить
Сидять видатні епідеміолги - пташенята Мілованова за компом і фігачать свої прогнози. Вгадають, вимагатимуть визнання, ні - розсмокчуться мочки до наступної нагоди.
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18.08.2021 18:03 Ответить
Хреново. Дельта способен вызвать тяжелые формы и у детей, в отличие от уханьского штамма. Скорейшего им выздоровления.
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18.08.2021 20:27 Ответить
да нет никаких доказательств, что там дельта, а не бессимптомный свиной грипп Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2021 22:14 Ответить
Как определено, что это дельта, сказочники хреновы? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 3013
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18.08.2021 22:13 Ответить
Джерело https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW стверджує, що CDC в США перевіряє за допомогою геномного секвенування АЖ цілих 750 зразків на ТИЖДЕНЬ, що дає змогу визначити, з яким саме "штамом" мають справу. Ну додають, що там ще лабораторії від 2 до 15 тисяч секвенувань кожних сім днів можуть робити.

З іншого боку повідомляється, що останнім часом в штатах фіксується більше мільйона "нових випадків" щотижня. І що більшість цих випадків без сумніву спричинена "штамом дельта".

Тепер порівняйте, будь ласка, ці числа і спробуйте відповісти, як ці шахраї можуть робити висновки про те, який "штам" домінує?

"Ці дані отримані експертами. Ми повинні в них вірити."

Ага
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18.08.2021 22:37 Ответить
Читать статью не пробовал?

Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.
"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", - додав санлікар.Джерело: https://censor.net/ua/n3283414
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18.08.2021 23:21 Ответить
А мій текст читати пробував? І яке там питання ставиться?
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18.08.2021 23:34 Ответить
Дурне питання там ставиться. Бо секвенування потрібне для виявлення НОВИХ штамів. А для ідентифікації Дельти достатньо проведення ПЦР аналізу, в якому використовується праймер для Дельта-штаму. І я тобі це вже писав.
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19.08.2021 00:11 Ответить
Мабуть, ти кращий знавець, ніж експерти CDC Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 5971
https://www.reuters.com/article/factcheck-genomic-sequencing-idUSL1N2P91KW

Зовсім вже забрехався.
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19.08.2021 00:19 Ответить
пцр-тест используется (якобы) для фиксирования сарс-ков-2 в общем, а потом уже секвенирование для определения штамма
ты даже не понимаешь сути того, что копипастишь

но даже это брехня, ибо до сих пор ни одним ученым не получен пурификат сарс-ков-2
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19.08.2021 10:04 Ответить
За твоїм посиланням
The U.S. Centers of Disease Control and Prevention (CDC) and several experts explained to Reuters that increases in COVID-19 variants are detected by analysing samples of cases through a process called genomic sequencing.

переклад
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) та кілька експертів пояснили Reuters, що збільшення варіантів COVID-19 виявляється шляхом аналізу зразків випадків за допомогою процесу, який називається геномним секвенуванням.

Саме це я і писав раніше.
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19.08.2021 01:07 Ответить
а где тут про "праймер дял дельта-штамма"? Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта" - Цензор.НЕТ 6441
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19.08.2021 10:04 Ответить
Это подтверждение моей фразы "Бо секвенування потрібне для виявлення НОВИХ штамів. " 19.08.2021 00:11
Про праймер для дельта штамма мой пост выше. 19.08.2021 01:06
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19.08.2021 10:15 Ответить
Питання в тому, як визначено, який штам "домінує".
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19.08.2021 10:22 Ответить
А ви ще довше кордон з підорасією не закривайте... Ще й не те буде...
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18.08.2021 23:19 Ответить
 
 