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Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб

Сегодня, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул (Афганистан) с миссией по эвакуации граждан Украины и иностранцев вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - подчеркивают в Минобороны. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Чо, опять в Оман кто-то полетел инкогнито в фиолетовой маечке и трусиках? Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3072
Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3121
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18.08.2021 14:23
+8
А вообще я возмущен циничным комментариям. У людей по разному складывались причины, а вы смакуете смертельную опасность. Вполне возможно этим самолетом вывезут и людей западных стран. Ведь некоторых наших граждан вывезли от-туда самолеты запада. Не смейтесь над чужим горем, ибо оно тогда посетит вас. Не опускайтесь до уровня параши, будьте в первую очередь людьми!
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18.08.2021 14:32
+5
С Ил-76 всё проще. Его просто делали в КБ Антонова. А потом "передали" Ил-у документацию. Всё потому, что у Ил "не было опыта в создании самолётов с большой рампой", а очень надо было, чтоб это был именно Ил...
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18.08.2021 14:52
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Забавно, как поразительно похожи Ил-76 на почти всю линейку самолетов АН, и вообще не похожи ни на один самолет Ил ни до, ни после него Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9933
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18.08.2021 14:22 Ответить
Технический кацапский шпионаж 😀
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18.08.2021 14:48 Ответить
С Ил-76 всё проще. Его просто делали в КБ Антонова. А потом "передали" Ил-у документацию. Всё потому, что у Ил "не было опыта в создании самолётов с большой рампой", а очень надо было, чтоб это был именно Ил...
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18.08.2021 14:52 Ответить
Довожу до Вашего сведения что, действующие модели Ил-76, это НЕЗАВЕРШЁННЫЙ проект Ан-100.
Могу написать ПОЧЕМУ так получилось.
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18.08.2021 17:36 Ответить
Пишите, конечно.
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18.08.2021 17:42 Ответить
В бытность, испытаний Ан-70, на всякую годность к десантированию, всяческого биологического материала и материальных ценностей, встал вопрос, какой стопорный палец, можно ставить в пол грузовой кабины, если стандартных от Ан-70, не подвезли. Те, что были, успешно использовали, а дальше, их просто не хватило, потому что очень качественно всё получалось (т.е. испытания шли без срывов).
Сидя на рампе, того чуда, услышал разговор двух инженеров-антоновцев.
Суть, коротко.
- Васильч, какой чертёж им туда впрягать? (разговор про стопорный палец).
- Да, скажи им, шоб ***, от "сотки" выточили и прислали. От НЕГО, ещё ничего не ломалось.
Вот у меня, сразу ступор.
Зная, всякие летающие сараи имени Антонова, я не слышал про проект "100". Никогда.
Пришлось, скромно кланяться.
Инженеры, посмотрели на меня, как на убогого и спросили, знаю ли я где ближайший магазин с бодрой водой и скромным завтраком туриста к этой воде.

Вечером, был очень знатный стол.
Так вот в разговоре, инженеры (уже не двое, а человек пять), поинтересовались у мнея, про историю города Ташкента. Особенно после 1966 года.
В общих чертах, что-то знал.
И их как сорвало (благо, уотки было достаточно).
Они рассказали, как весь совок восстанавливал Ташкент, но особо уточняли про ТАПО им. Чкалова.
И вот тут-то и выяснилось, как ОКБ Антонова, помогало.
Из каждого отдела, были назначены специалисты в Ташкент. Далее понятно, чем они там занимались.
НО в этот момент, встал вопрос, про поднятие социалистическими темпами очередного чуда авиапрома.
В разработке (решение ЦК КПСС) у трёх ОКБ (Ильюшина, Туполева и Антонова), были наработки. Туполев, отказался. Антонов, молча и тихо пилил... Да-да, именно проект "100". Ильюшин тоже пилил. Но у Ильюшина, всё не получалось. Причин много. Особенно, несовместимость по двигателям. У Антонова, к этому моменту, пошла прямая линия с запорожцами по части Д-30.
В результате, стукачи, рассказали про успехи Антонова, и вышестоящим решением (ЦК КПСС), ВСЮ документацию по проекту "100" и вдобавок специалистов.... направили/перевели в Ташкент. Одновременно, ТАПО, подчинили ОКБ Ильюшина.
Всё.
Рукожопым, осталось "допилить" проект и получить на выходе Ил-76.
Допиливали так, что забыли про туалет. Потом срочно переделывали.
Антонов, конечно обиделся, но руки не опустил.
В результате, тихо и спокойно, антоновцы, создали Ан-124, а потом и Ан-225.
Если Ан-225, был заточен сугубо под космопрограмму, то в Ан-124, было использовано очень многое, чем антоновцы, не хотели делиться, даже ради усовершенсвования своего проекта "100".
Так понятно? )))
Я тогда был в афуе. Тем более, что весь разговор был перенасыщен сугубо специфическим инженерным жаргоном и выражениями.
Честь им и хвала.
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18.08.2021 19:29 Ответить
О Оман, да там и оставайтесь.
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18.08.2021 14:22 Ответить
дався їм той оман...всьо прокручують через нього...
є сумніви, що туди він долетів порожнім
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18.08.2021 15:05 Ответить
Стопудово, или груз, или один известный павссажир точно был на борту.
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18.08.2021 15:24 Ответить
Что бы получить разрешение на безопасный выход нужно для начала получить разрешение на безопасный вход...😀
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18.08.2021 14:22 Ответить
Наша бубочка как всегда будет пиарится и будет говорить что сам лично всех спас?
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18.08.2021 14:23 Ответить
Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1034
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18.08.2021 14:30 Ответить
Угу,а на деле окажется,что мы вывезли всех звёзд афганского шоубиза...
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18.08.2021 14:23 Ответить
Чо, опять в Оман кто-то полетел инкогнито в фиолетовой маечке и трусиках? Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3072
Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3121
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18.08.2021 14:23 Ответить
100 місячна зарплата.
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18.08.2021 15:25 Ответить
То така вчителька що на Венесуелу вказує? Підлога, ти у неї вчився?))
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18.08.2021 17:12 Ответить
зачётный стёб.
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18.08.2021 19:19 Ответить
на обратном пути тудою тоже также вернитесь, "лыжника" не забудьте, а то Оману мало не покажется во второй раз уже как минимум Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2650
и кстати, лыжи по песке не едут не от того шо они лыжи, а от того шо "водитель" лыж..... А зато он президент, вот так вот!11 Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5105
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18.08.2021 14:23 Ответить
Так Оман і Афганістан дві різні країни. Не можу зрозуміти цей випердас з перевекрутом😂😂
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18.08.2021 14:23 Ответить
Под шумок, бабло в офшоры закинули
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18.08.2021 18:52 Ответить
А вообще я возмущен циничным комментариям. У людей по разному складывались причины, а вы смакуете смертельную опасность. Вполне возможно этим самолетом вывезут и людей западных стран. Ведь некоторых наших граждан вывезли от-туда самолеты запада. Не смейтесь над чужим горем, ибо оно тогда посетит вас. Не опускайтесь до уровня параши, будьте в первую очередь людьми!
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18.08.2021 14:32 Ответить
А попадете вы в такую ситуацию, будете визжать, что Украина не заботится о своих гражданах.
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18.08.2021 14:34 Ответить
Валадімер, їдять у піхву!
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18.08.2021 14:38 Ответить
будьте в первую очередь налогоплательщиками. пусть граждане сами страхуют свои риски. или они жили в афганском лесу и не знали, что талибы наступают?
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18.08.2021 14:53 Ответить
По дорозі завіз в оманський банк нал на чорний день чудо-юду.
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18.08.2021 14:32 Ответить
Ни один самолёт не может сейчас приземлится в аэропорту Кабула.
Сегодня специально посмотрел. Самолёт из Мешхеда кружлял над Кабулом 5 раз, так и не приземлился и улетел назад.
Сейчас в эти минуты кружляет самолёт из Москвы над Кабулом, но сесть не может.
Вот сейчас в режиме реального времени на флай радар -
https://www.flightradar24.com/UTA9051/28d2cbfd
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18.08.2021 14:41 Ответить
Utair из маасквы как то приземлился же. прямо сейчас
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18.08.2021 14:49 Ответить
CALIBRATED ALTITUDE
0 ft

конечные бенефициары талибана
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18.08.2021 14:51 Ответить
американские ввс с вылетом из Катара садятся там каждый день. немецкие ввс тоже спокойно сели. а наши кулебы с зеленскими просто врут ради пиара
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18.08.2021 14:54 Ответить
Разрешение на вход в воздушное пространство Афганистан и управление движением в аэропорту Кабула осуществляют военные США. Приоритетом являются транспортные самолеты ВВС США, Германии и стран НАТО.
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18.08.2021 15:29 Ответить
ага. рашкованская авиакомпания вдруг получила такое разрешение. не смешите. там садятся только те. кто уверен, что в бок не прилетит стингер.
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18.08.2021 15:34 Ответить
Пан Косоворотка Гундосівна злітала в Оман і проложила туди віконце. Зараз навіть наші літаки туди полетіли. Виходить, що з афгана нарід пішки прийде в Оман і полетить в Україну? Чи їх кацапи разом з талібами підвезуть?
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18.08.2021 14:51 Ответить
Уже 2 дня украинское правительство не в состоянии внятно обяснить что такое количество украинцев делало в Афганистане.И почему Украина должна на них затрачивать колосальные средства и рисковать техникой и людьми?
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18.08.2021 14:55 Ответить
да они просто торгуют в аэропорту украинскими паспортами) такая кормушка)
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18.08.2021 14:57 Ответить
Які українці. Будуть вивозити ніших ізраїльтян, Галанців, Люксембургців.
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18.08.2021 15:08 Ответить
Згоден.Країни які не посилили туди своїх людей чому мають перейматися за них?Це лише ми чомусь такі сердобольні,даже ,,вагнеровців,,попередили.
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18.08.2021 15:29 Ответить
граждан развитых стран пусть вывозят, это гуманитарная миссия. а афганцы пусть берут в руки автоматы и отвоёвывают аэропорт
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18.08.2021 15:35 Ответить
как же запахло "русским духом" - "мы своих не бросаем - пусть сами выбираются, почему я должен их спасать", не так ли кацапчеги по духу?))
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18.08.2021 17:21 Ответить
Їх що Україна туди посилала?
Самі залізли, самі і вибираються хай звідти!
Для чого витрачать бюджетні кошти на перекотиполе?
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18.08.2021 15:15 Ответить
Сподіваюсь на те, що коли Ви будете потребувати допомоги за кордоном, саме так і зроблять.
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18.08.2021 16:12 Ответить
Відправлений для евакуації громадян Іл-76 перебуває в аеропорту Омана і чекає дозволу на безпечний вихід з Афганістану, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5407
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18.08.2021 15:56 Ответить
в інтернеті багато лайна - ви все будете сюди тягти?
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18.08.2021 17:17 Ответить
і такого як ти теж багато
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19.08.2021 01:05 Ответить
"... Ил-76 находится в аэропорту ОМАНА и ждет разрешения на безопасный ВЫХОД из АФГАНИСТАНА ..." - это у меня одного пресловутый когнитивный диссонанс, или в Генштабе напутали:
- почему в Омане ИЗ Афганистана? Если в Омане, то может В Афганистан(?);
- почему ВЫХОД(?), самолётам вроде как нужен ВЫЛЕТ.
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18.08.2021 19:29 Ответить
 
 