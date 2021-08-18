Второго подозреваемого в нападении на фотожурналиста Кужельного отправили под домашний арест, - прокуратура

Сегодня, 18 августа, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу о нападении на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Его отправили под домашний арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокурора о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета до 15 октября 2021 год включительно.

Пресс-секретарь прокуратуры также добавила, что заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый несовршеннолетний.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.