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Второго подозреваемого в нападении на фотожурналиста Кужельного отправили под домашний арест, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Второго подозреваемого в нападении на фотожурналиста Кужельного отправили под домашний арест, - прокуратура

Сегодня, 18 августа, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу о нападении на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Его отправили под домашний арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Максимец, суд удовлетворил ходатайство прокурора о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета до 15 октября 2021 год включительно.

Пресс-секретарь прокуратуры также добавила, что заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый несовршеннолетний.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста. В тот же день злоумышленников идентифицировали, они попросили прощения у медийщика.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Автор: Ірина Дашківська
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Дурні малолєткі підуть під суд, а дорослого шакала, який їх натравив на журналіста, покриває Монастирський. Хоча йому повідомили про цю особу.
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18.08.2021 14:36 Ответить
#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.

В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом "Fighters Brotherhood" Олександр упізнав ініціатора нападу.
Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.

#Букви встановили особу хлопця. Ним виявився Віталій Миколайович Городиський. Дата Відомий також за прізвиськом Віталік "Блогер".

Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов'язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/vstanovleno-osobu-iniciatora-napadu-na-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
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18.08.2021 14:38 Ответить
Билецкому надо бошку проломить,за то что использует несовершеннолетних...надеюсь родители в суд подадут на него.
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18.08.2021 14:37 Ответить
Они же извинились, надо было отпускать Другого підозрюваного в нападі на фотожурналіста Кужельного відправили під домашній арешт, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6682
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18.08.2021 15:20 Ответить
 
 