РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12261 посетитель онлайн
Новости Киевские новостиФоторепортаж День Независимости
33 094 294
День Независимости (1019) история (2000) КГГА (2932) Киев (24550) кладбище (257) праздник (1683) Прокопив (43)

В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал он в Фейсбуке и опубликовал фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах

Прокопив отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

"Обратите внимание на фото - сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", - прокомментировал он снимки.

В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив 01
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив 02
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив 03
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив 04
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив 05

Конструкции сцены охватывают разрушенный во время событий Евромайдана памятник на братской могиле участников Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, пишет lb.ua.

В ноябре 1917 года на этом месте похоронили участников восстания-рабочих завода "Арсенал" и солдат, которые воевали с войсками штаба Киевского военного округа. При этом историки предполагают, что на этом месте хоронили не только большевиков, а вообще всех, кто пал в боях 1917 года. Братские могилы создавались на месте Мариинского парка и после событий 1917 года. В 1949 году советская власть открыла на этом месте памятник, посвященный тем, кто во время Октябрьского восстания погиб за власть "советов". Памятник имел вид выполненной из красного гранита урны. Его разрушили примерно в 20-х числах февраля 2014 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+81
Что можно требовать от выпускников Трускавецкой бурсы?

Полное игнорирование украинской истории
В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 5876
показать весь комментарий
18.08.2021 14:45
+67
Вобще совести нету у этой зеленой шоблы чтоли? Хотя с другой стороны - хуже ж не будет В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 3844
показать весь комментарий
18.08.2021 14:41
+64
Интересно, а Бабий Яр будут осквернять? Или это другое? В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА - Цензор.НЕТ 2188
показать весь комментарий
18.08.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
да и хрен на них, пусть воют..
показать весь комментарий
18.08.2021 15:27 Ответить
Какие были коммуняки отношение к ним определено но если там захоронение и глумится над умершими могли только сами комуняки - танцы на могилах это нужно быть уродом...
показать весь комментарий
18.08.2021 15:19 Ответить
там не просто комуняки, а ті комуняки, які вбивали українців за прагнення незалежності.
Ви ж нічого не маєте проти того що, в хмельницькому театрі ляльок кожного вечора проходять вистави для діточок, хоча в його підвалі закатовано тисячі героїв та невинних? Ой, а є ще Жовтневий палац де теж замордовано тисячі киян.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:30 Ответить
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 9110
показать весь комментарий
18.08.2021 15:21 Ответить
вот эта вот харашо...все, как мы на маскве любим...Верка, хАхлы, кароче,давай к нам...
показать весь комментарий
18.08.2021 15:39 Ответить
шмаркля - чмо без смаку та мiзкiв, висране махровими,провiнцiйними,зкацапленими совками.

але це не тiльки про смак...це ще й про знущання та наругу ЗеБiльних покидькiв над пам'яттю Героїв, що вiддали своє життя за Україну.

У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 448
показать весь комментарий
18.08.2021 15:25 Ответить







свічка@svecha62 2 ч

Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях

Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
показать весь комментарий
18.08.2021 15:39 Ответить
Я просто не могу поверить что причина єтих зашкваров обикновенний идиотизм. Я думаю что спецом вкидивают дрожжи в говно что б общество бурлило! Ну, просто невероятна такая степень идиотизма!
показать весь комментарий
18.08.2021 15:27 Ответить
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди на могилах , на пам'яті, ставити сцену, "інсталяції"- дебіл, нічого святого!...??? То тоді хто ж його призначив і чому? Ні,- це вражина і це цілеспрямована акція, провокація!! Дурку включають...? Автора в студію...! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
показать весь комментарий
18.08.2021 18:04 Ответить
Организаторы всех осквернений - ФСБ и другая кремлёвская нечисть.... Нельзя целенаправленные кремлёвские диверсии называть глупостью зелёных, их неопытностью, просчётами и оплошностями....Всё делается так, как и должно делаться по кремлёвскому сценарию....Продолжение следует....
показать весь комментарий
18.08.2021 23:02 Ответить
Смысл всех этих сцен/декораций - затанцевать и засмеять ту память украинского народа, которая сопряжена с стремлением к Независимости. Уверен, что офис президента даже и не знал, что там братская могила...ну стоит какой-то памятник, бездарям и неучам не до истории Украины. Сейчас Марьинский парк ассоциируется в основном с событиями 2013-2014 гг. Сейчас для нормальных людей это место скорби по трагическим дням тех годов. И когда в такое место ставят сцену для веселья (как и декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, как и то, что 24.08.2020 клоун-президент топтался по флагу Украины, как и то, что в День Конституции это чмо одело косоворотку).. Все это делается для того, чтобы люди снова заснули крепким сном, забылись в угарном быдло-веселье и даже думать не думали о стремлении Украины к настоящей Независимости.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:28 Ответить
шаравары, Верка Сердючка, говно-квартал...ну вот все это...всё,как мы любим...
харашо же...хАхлы для задушевных песен и для веселия...
но, чтобы без всяких там рассуждений...


ну, а думать за вас всех на масквабаде Сцари будут, адинарод ёпта...
фигляр из КВНа, который раньше по саунам важным людям отс...вал и дупу подставлял...развлекал,короче... пардон, Зеленский, генерал-хубернатором малороссии,
ну, все как встарь, все 350 лет...ну чАво вам не нравится?
показать весь комментарий
18.08.2021 15:37 Ответить
Более адекватного понимания того, что происходит еще не читал на этом ресурсе. Респект за острый ум!
показать весь комментарий
18.08.2021 15:43 Ответить
дякую)
показать весь комментарий
18.08.2021 15:53 Ответить
Ну вобшето там дохлі красножопі з арсеналу і невдалого(спершу) наєзда на УНР зариті.А зарили їх там більшовіцькі окупанти коли в Київ зайшли.Але зеленський все одно трипер та гній. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 4499
показать весь комментарий
18.08.2021 15:28 Ответить
что Вы хотите от тупого клоуна и ему подобных в ОП У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1149
показать весь комментарий
18.08.2021 15:30 Ответить
Цей "пам'ятник" завжди був і є досі знаком вшанування совєцькою владою озброєних бандюганів, які у листопаді 1917 року організували спробу захоплення влади у Києві за зразком "вілікай ахтябрськай рівалюціі", а також тих, які у січні 1918 року виступили проти Української держави за завданням члєніна.
Тому цю "вазочку" майданівці й розбили у лютому 2014 року, а постамент від вазочки лишився.
Якщо скиглити за цим "пам'ятником", то треба скиглити й за одоробалом, що стирчало на Бесарабці.
"По мощах і єлей".
показать весь комментарий
18.08.2021 15:32 Ответить
Так, але там ще поховані бійці УНР, жертви "червоного терору". А ще, хто б на цьому місці не захоронений наші предки, русини, козаки ніколи не топталися на могилах і оберегіли ці місця.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:36 Ответить
Про захоронення там жертв червоного терору на "пам'ятнику" нічого не зазначено. Зазначено тільки про "борців за радянську владу". Тому це комуняцький символ. До речі, комуняки своїх жертв в одних могилах зі своїми бандитами не ховали. Навіть у новині вказано, що "історики припускають, що там поховані не тільки більшовики. Які це "не тільки більшовики" - меншовики, есери, "сочувствующіє" (ті, хто в банді озброєних грабіжників, але не мав партквитка)?
На рахунок "топтатися по могилах", то по цій могилі топталися із моменту її поставлення. Причому як під час демонстрацій та гулянок при совковій владі, так і під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ, і кожен божий день по ньому дітвора ганяє.
Не тому, що є бажання осквернити, а тому, що воно стоїть у такому місці.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:51 Ответить
А "чорвоні терористи" своїх слідів не заклишали і підзахоронювали вбитих жертв у такі "братські могили", тому і не має свідчень. Але історики "припускають", що там є ці поховання. Через якийсь час ми дізнаємося не тільки кількість там закопаних наших героїв, а ї їх імена. З 2019 року робота з архівами призупинена, бо тяга цього єврейськосовкового хлопчика до морозива і газованої совкової води.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:18 Ответить
Якщо є обгрунтовані припущення, то треба ексгумація, дослідження, а потім, незалежно від наслідків, перепоховання останків у іншому місці.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:26 Ответить
А до ексгумації жиди будуть по ним топтатися, а потім скажуть :"ізвінітє ми нє зналі", ви *** дки кошерні. зеля-хуйло цим самим помстився за те, що знесли бутафорські дорогі його серцю ще савєцькі автомати газіропочної води на Героїв Небесної сотні.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:11 Ответить
Ця влада цього ніколи не зробить. Будемо чекакти патріотів, які дороблять ці справи. Бо не тільки в цьому парку, а по всій Україні "червоні терористи" вбивали наших людей, виривали глибокі ями, складали в декілька рядів трупи і засипали землею, а під ранок там пересаджували великі дерева, що ніби там ліс. Ці справи робили вночі, як слуги сатани. Перед стратою їх роздягали, а одежу дружини катів ранком продавали на базарах.
показать весь комментарий
19.08.2021 08:40 Ответить
Ладно совести у них нет, на то они и политики. Но насколько же они тупые, ещё скандал совковой инсталяцией не закончился, они новый начинают. Один раз обосрались, бывает, но блин можно после такого проверить все остальное "проекты"?
показать весь комментарий
18.08.2021 15:35 Ответить
Щось ви так не кричали з подібного приводу, коли звезені з усієї України риги засрали всі могили своїх дєдов.
Хоча, в чому тут різниця? Якщо там будуть артисти з московії то, хай танцюють.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:35 Ответить
Так то хитрый план,чтоб зашкварить софу ротару ...
показать весь комментарий
18.08.2021 15:49 Ответить
Йой, я мабуть попалив хитрий план.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:00 Ответить
Знаєш,Сивий,тим і відрізняється людина від мразоти,що вона не буде срати навіть на могилу свого ворога.Ні,я інколи сам ляпаю ************: - Я обісцю ваши могили. - Але це тільки слова.Реально я такого робити не буду.Тому що я себе поважаю.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:02 Ответить
Ну, я теж кажу що, для мене цей день важливий але на оті урочистості я не ходжу- профанація, при тому за кожної влади.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:09 Ответить
Несколько лет назад наткнулся на воспоминания нашего местного Генического историка... И у него был один момент: сразу после возвращения советов, все немецкие могилы были раскопаны и останки выброшены в скотомогильники...
показать весь комментарий
18.08.2021 16:29 Ответить








Aušros Vartai

@AusrosV


В ответ
@AusrosV
и
@svecha62

Щодо Києва. В Лаврі за УРСР закатали в асфальт могилу царського міністра Столипіна. Поруч- могили Іскри та Кочубея, які донесли Петру 1 на Мазепу. Для совка-герої.Кожен день сотні екскурсантів товклися по кісткам міністра, не знаючи про те. Дивились надгробки Іскри та Кочубея

1:30 PM · 18 авг. 2021 г.·Twitter Web App
показать весь комментарий
18.08.2021 15:44 Ответить
Не чув про таке, могила Столипіна на місці.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:33 Ответить
а даремно...нехай кацапи забирають за поребрик.
показать весь комментарий
18.08.2021 20:05 Ответить
Тю, а умершие против праздника что-ли?
показать весь комментарий
18.08.2021 15:50 Ответить
Ті, які там лежать, таки- так. Якби могли встати то, повбивали б усіх.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:03 Ответить
Пляски на костях никогда не доводили до добра плящущих.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:52 Ответить
Что они там тупые совсем.
показать весь комментарий
18.08.2021 15:53 Ответить
Та ні , вони просто зрадники , кремлівські троянські кобили .
показать весь комментарий
18.08.2021 16:03 Ответить
Шо не делает дурак , все он делает не так
показать весь комментарий
18.08.2021 15:54 Ответить
Кости в центре города, а не там, где положено, на кладбище. Не по-христиански. Совковое увековечивания своих. Чего голосить?
показать весь комментарий
18.08.2021 16:01 Ответить
Знов на коментах мавпи-путіноїди активізувались.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:04 Ответить
Це ж треба, яка "ганьба"... Дивно, що зараз галасують більше за всіх ті, хто цей памьятник, незвертаючи уваги на те що під ним могили, декомунізовував.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:05 Ответить
дуже багато з тих, хто кричить не знають ні де то, ні що то. Робота у них така.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:11 Ответить
Пляски на костях начнут последователи Зе и его команды. А интересно, если возле могил их родственников поставить сцену и устроить концерт, то как они отреагируют?
показать весь комментарий
18.08.2021 16:05 Ответить
Если не трогать все захоронения людей на територии Киева, начиная с времён Киевской Руси, то жить в нём будет практически невозможно. Давайте не трогать, к примеру, места захоронений татаромонгол возле Золотых ворот. А чем татары хуже арсенальцев, продолжатели дела которых потом развязали сталинский террор.?!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:06 Ответить
Є правило, за яким церква приймає рішення про знос старих поховань,старших ста років. Але такі справи мають вирішуватись владою цивілізовано і гласно, а не топтатись по людських могилах,якщо це навіть могили наших ворогів.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:23 Ответить
У москалів пердаки позривало коли про це дізналися. А самі вже 100 років коло мавзолею та цвинтаря на Красні площі таке витворяють, що й на голову не налазить! )))
показать весь комментарий
18.08.2021 16:17 Ответить
Поставили спеціальено. Таваріщ Путєн пріказал расшатать ситуацію
показать весь комментарий
18.08.2021 16:25 Ответить
Боже,Боже... смотрю и ужасаюсь, сколько в Украине кацапинов и "ударников путинского труда"...
показать весь комментарий
18.08.2021 16:29 Ответить
Коли ти моральний урод від природи,коли ти тупий недоумок,коли ти людиноненависник (читай- україноненависник), коли тобі "какая разніца" і головне щоб поїсти,попить,посміяться---то говорити про якусь мораль недоречно. при владі гопникі, і інородці. Шоумен з командою квартальщиків має можливість все робити,бо таких як він ,на жаль ,багато.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:33 Ответить
Точное описание любителей банды соевых мародеров.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:59 Ответить
Та ну вони що, млять, знущаються??
показать весь комментарий
18.08.2021 16:35 Ответить
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції, - КМДА - Цензор.НЕТ 5550
показать весь комментарий
18.08.2021 16:46 Ответить
и шаурмой?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:12 Ответить
і головне що смішно
показать весь комментарий
19.08.2021 00:22 Ответить
Немає жодних сумнівів що це не випадково. Я не знаю чи це вказівка Зеленського, чи це умисні дії російських консерв, якими себе оточив "гарант", та це й не має значення, але вже зрозуміло, що саме наше свято викликає у Московії люту ненависть і вони зроблять усе, щоби нам зашкодити...
показать весь комментарий
18.08.2021 16:51 Ответить
У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 7617
показать весь комментарий
18.08.2021 16:57 Ответить
Я не киянин, читав новину та орієнтувався на попередні вчинки зелених. Там є могили чи тільки стела?
показать весь комментарий
18.08.2021 20:02 Ответить
Какая разница, это было сто лет назад и это парк где ходят люди. Почему этот постамент до сих пор не снесли для меня вопрос.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:20 Ответить
Там не постамент, там могили , наприклад син гетьмана Скоропадського...не сотні, а тисячі українців поховані .
показать весь комментарий
18.08.2021 21:53 Ответить
Серед похованих у Маріїнському парку - троє членів Української Центральної Ради, молодший син гетьмана П. Скоропадського - гетьманич Павло, січові стрільці, оборонці Києва. БІльшість похованих становлять жертви більшовицького терору 1918 року.

https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
показать весь комментарий
18.08.2021 21:51 Ответить
Іще в школі нас водили до цієї вазочки і розказували про "подвігі рівалюціанєрав-лєнінцев" і "свєтлає будущєє".
Це був знак у вигляді постаменту зі стилізованою "урною з прахом" і "дарчим написом".
Ні про які могили не йшлося. Приліпили якнайближче до будівлі ВР, щоб "народниє ізбраннікі слєдовалі завєтам дідов".
По цьому "пам'ятникиу" і цьому "святому для киян місцю" (уже й такі коменти були) десятиліттями ходили, ходять і будуть ходити люди, а дітвора - гасати. Бо це парк.
Під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ там велике скупчення народу, бо це акурат біля будівлі Парламенту.
У лютому 2014, одразу потому, як риготня розбіглася з Маріїнки, майданівці цю "урну" і стелу з написом знесли до бісової матері.
Тепер піднявся срач заради срачу на рівному місці.
показать весь комментарий
19.08.2021 10:16 Ответить
Какая разница где гулять, на кладбище так на клабище, как животние покацапски.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:52 Ответить
Танці на кістках. Відверто.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:53 Ответить
Как украинофобские гниды то возбудились и оскорбились, поставили понимаешь сцену на памятник большевицким ничтожествам. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 6825
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56 Ответить
Кому бы ни был поставлен - это не место для ржача. У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 2870
показать весь комментарий
18.08.2021 18:11 Ответить
А если бы был постамент такой мрази как Джугашвили?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:22 Ответить
крім як процитувати : дбл..
нічого не залишається
показать весь комментарий
18.08.2021 17:00 Ответить
Чьи бы там ни были захоронения - нельзя им допускать такое делать. А то завтра они поставят сцену с зайцами и голыми задами вощле памятника Голодомору
показать весь комментарий
18.08.2021 17:11 Ответить
Продолжение принципа, выдвинутого Шмарклей: "а какая разница".
показать весь комментарий
18.08.2021 17:27 Ответить
Вже би краще в бабиному яру поставили сцену . І крутили веселі жидівські , німецькі та українські пісні різних часів і ******* . Танці , вікторини . Воно би якось логічніше виглядало .
показать весь комментарий
18.08.2021 17:43 Ответить
жаль кстати шо Дубинского забанили, смешно было бы послушать полупокерские наезды - Кличко лох, но и Агрохимия не торт, а вот когда мы придем к власти(блин, шо, опять...... ээээ, ну просто люди(печет мацу)), то сделаем там и всем сплошное шоу - все дураки на машинах будут - у тя есть машинка? - да, - дава, завтра не отдам... У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 79
показать весь комментарий
18.08.2021 18:01 Ответить
Главное,не дать зеЛеному чмырю удрать!за шкирки выловить этого подонка!
показать весь комментарий
18.08.2021 18:05 Ответить
Какая-то страсть к массовым зрелищам.

Хлеб закончился? Или почти? У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 9387
показать весь комментарий
18.08.2021 18:08 Ответить
От всі антиукраінскі "таварищи" страшать світ украінськими наіоналістами і бандерівцями, але мовчать про те що навіть могили вбитих бандерівцями радянських карателів НКВД-МГБ в Галичині ці страшні націоналісти не зрівняли з землею, не використовують надгробні плити з цих братських могил на облаштування тротуарів, як це робили в радянські часи з єврейських могил, бо за хритинськими звичаями мертві за гріхи своі відповідальні лише перед Богом і не можуть відповісти живим. Але ідіотам і клоунам таке правило не відоме.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:16 Ответить
Дожились , сатанисты в руководстве страны , следующей власти нужно будет не просто расследовать злоупотребления ЗЕ и его шайки , но и применять методы Инквизиции .
показать весь комментарий
18.08.2021 19:44 Ответить
Хотел бы я увидеть такую сцену возле стены соплепускания в Израиле, и реакцию на это властей.
показать весь комментарий
18.08.2021 19:55 Ответить
В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Источник: https://censor.net/ru/n3283420

Зе влада це моральне дно У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 882
Ще б на кладобищі дискотеку провели.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:21 Ответить
Це на цій сцені ротата буде скакати?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:23 Ответить
Надо больше зрады. На месте комуняцкого памятника беспорядков на Арсенале поставили сцену. Памятник который разрушили наверно инопланетяне прилетевшие на тарелке а не ,,воины света, воины добра,, ? Которые и пришли в те дни к власти или Путин разрушил ?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:25 Ответить
Тварі Зебільні , ви то зробили навмисно !!! Якже ви ненавидите УКРАЇНЦІВ !!! В Маріїнському парку похований син Гетьмана Скоропадського , січові стрільці, гетьманич Павло....Маріїнський парк--це некрополь .
показать весь комментарий
18.08.2021 22:00 Ответить
Для всіх --хто похован в Маріїнському парку.

https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
показать весь комментарий
18.08.2021 22:03 Ответить
"Першими похованнями в добу української революції стали жертви протистояння пробільшовицьких сил і військ Київського військового округу наприкінці жовтня 1917 року. В Києві це поховання символічно називали могилою «п'ятисот офіцерів», а радянська влада встановила табличку «жертвам за владу Рад»...
показать весь комментарий
18.08.2021 22:17 Ответить
Амінь!
показать весь комментарий
18.08.2021 22:09 Ответить
Какая,блин, разница , на чьих могилах сцена! Главное доверие к президенту у 73%! А с таким рейтингом и на могиле Иисуса можно сцену ставить !
показать весь комментарий
18.08.2021 23:10 Ответить
Питаєте чи можна було поставити сцену в іншому місці? Думаю можна. Але тоді прийшлось би визнати, за що? загинули патріоти. 73% вирішили що Майдан їм завадив. І тепер на кістках треба! станцювати...
показать весь комментарий
19.08.2021 03:38 Ответить
Давайте концерт у Бабиному Ярі закатаємо.
Нехай наш головний єврейок зеленський потішиться.
показать весь комментарий
19.08.2021 08:23 Ответить
Да - да во всём "виноват" Зеленский это он "лично" придумал место где поставить сцену и сам лично принимал участие в сооружении сцены, а Кличко с местной братией не причём, они только умеют хорошо дербанить местный бюджет.
показать весь комментарий
19.08.2021 08:25 Ответить
ОГО вот это настоящая жесть У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції - Цензор.НЕТ 1489
показать весь комментарий
19.08.2021 09:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 