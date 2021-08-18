В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив. ФОТОрепортаж

В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал он в Фейсбуке и опубликовал фото.

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Прокопив отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

"Обратите внимание на фото - сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", - прокомментировал он снимки.











Конструкции сцены охватывают разрушенный во время событий Евромайдана памятник на братской могиле участников Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, пишет lb.ua.

В ноябре 1917 года на этом месте похоронили участников восстания-рабочих завода "Арсенал" и солдат, которые воевали с войсками штаба Киевского военного округа. При этом историки предполагают, что на этом месте хоронили не только большевиков, а вообще всех, кто пал в боях 1917 года. Братские могилы создавались на месте Мариинского парка и после событий 1917 года. В 1949 году советская власть открыла на этом месте памятник, посвященный тем, кто во время Октябрьского восстания погиб за власть "советов". Памятник имел вид выполненной из красного гранита урны. Его разрушили примерно в 20-х числах февраля 2014 года.