В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
В Киеве в Мариинском парке начали монтировать сцену на месте массовых захоронений участников Октябрьского и Январского восстания. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ.
"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал он в Фейсбуке и опубликовал фото.
Прокопив отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.
"Обратите внимание на фото - сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", - прокомментировал он снимки.
Конструкции сцены охватывают разрушенный во время событий Евромайдана памятник на братской могиле участников Октябрьского вооруженного восстания 1917 года, пишет lb.ua.
В ноябре 1917 года на этом месте похоронили участников восстания-рабочих завода "Арсенал" и солдат, которые воевали с войсками штаба Киевского военного округа. При этом историки предполагают, что на этом месте хоронили не только большевиков, а вообще всех, кто пал в боях 1917 года. Братские могилы создавались на месте Мариинского парка и после событий 1917 года. В 1949 году советская власть открыла на этом месте памятник, посвященный тем, кто во время Октябрьского восстания погиб за власть "советов". Памятник имел вид выполненной из красного гранита урны. Его разрушили примерно в 20-х числах февраля 2014 года.
Пожалуйста, подождите...
Ви ж нічого не маєте проти того що, в хмельницькому театрі ляльок кожного вечора проходять вистави для діточок, хоча в його підвалі закатовано тисячі героїв та невинних? Ой, а є ще Жовтневий палац де теж замордовано тисячі киян.
але це не тiльки про смак...це ще й про знущання та наругу ЗеБiльних покидькiв над пам'яттю Героїв, що вiддали своє життя за Україну.
свічка@svecha62 2 ч
Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях
Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
харашо же...хАхлы для задушевных песен и для веселия...
но, чтобы без всяких там рассуждений...
ну, а думать за вас всех на масквабаде Сцари будут, адинарод ёпта...
фигляр из КВНа, который раньше по саунам важным людям отс...вал и дупу подставлял...развлекал,короче... пардон, Зеленский, генерал-хубернатором малороссии,
ну, все как встарь, все 350 лет...ну чАво вам не нравится?
Тому цю "вазочку" майданівці й розбили у лютому 2014 року, а постамент від вазочки лишився.
Якщо скиглити за цим "пам'ятником", то треба скиглити й за одоробалом, що стирчало на Бесарабці.
"По мощах і єлей".
На рахунок "топтатися по могилах", то по цій могилі топталися із моменту її поставлення. Причому як під час демонстрацій та гулянок при совковій владі, так і під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ, і кожен божий день по ньому дітвора ганяє.
Не тому, що є бажання осквернити, а тому, що воно стоїть у такому місці.
Хоча, в чому тут різниця? Якщо там будуть артисти з московії то, хай танцюють.
Aušros Vartai
@AusrosV
В ответ
@AusrosV
и
@svecha62
Щодо Києва. В Лаврі за УРСР закатали в асфальт могилу царського міністра Столипіна. Поруч- могили Іскри та Кочубея, які донесли Петру 1 на Мазепу. Для совка-герої.Кожен день сотні екскурсантів товклися по кісткам міністра, не знаючи про те. Дивились надгробки Іскри та Кочубея
1:30 PM · 18 авг. 2021 г.·Twitter Web App
https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
Це був знак у вигляді постаменту зі стилізованою "урною з прахом" і "дарчим написом".
Ні про які могили не йшлося. Приліпили якнайближче до будівлі ВР, щоб "народниє ізбраннікі слєдовалі завєтам дідов".
По цьому "пам'ятникиу" і цьому "святому для киян місцю" (уже й такі коменти були) десятиліттями ходили, ходять і будуть ходити люди, а дітвора - гасати. Бо це парк.
Під час кожного більш-менш людного мітингу під ВРУ там велике скупчення народу, бо це акурат біля будівлі Парламенту.
У лютому 2014, одразу потому, як риготня розбіглася з Маріїнки, майданівці цю "урну" і стелу з написом знесли до бісової матері.
Тепер піднявся срач заради срачу на рівному місці.
нічого не залишається
Хлеб закончился? Или почти?
Зе влада це моральне дно
Ще б на кладобищі дискотеку провели.
https://nmiu.org/novyny/1071-mariinskyi-park-tut-spochyvaiut-heroi-i-zhertvy
Нехай наш головний єврейок зеленський потішиться.