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Новости Происшествия Убийство Гандзюк
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допрос (1368) заказное убийство (158) нападение (2124) Гордеев (54) Гандзюк (548) Рищук (30) Левин Алексей (69)

Обвиняемый по делу Гандзюк Левин на допросе заявил, что к нему обращался Рищук и просил "проучить" активистку

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обвиняемый по делу Гандзюк Левин на допросе заявил, что к нему обращался Рищук и просил

Сегодня, 18 августа, Днепровский суд Киева продолжил допрос обвиняемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина. Во время допроса обвиняемый рассказал, что к нему обращался экс-заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук и просил "проучить" Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время допроса прокурор спросил Алексея Левина, знаком ли он с Андреем Гордеевым и Евгением Рищуком, которые на момент нападения на Екатерину Гандзюк в июле 2018 года занимали должности председателя Херсонской ОГА и заместителя председателя соответственно. На что Левин ответил, что был с ними знаком.

Далее прокурор спросил, обсуждал ли обвиняемый с Рищуком и Гордеевым нападение на Гандзюк, на что Левин ответил, что с Гордеевым никогда не обсуждал, а с Рищуком "был когда-то разговор".

"Он сказал, что устал с ней воевать, нельзя (ли) было как-то ее проучить. Пытался меня подвести. Я сказал: Евгений Николаевич, только не ко мне с этими вопросами" - заявил в суде обвиняемый Алексей Левин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Левин на допросе в суде заявил, что Гандзюк не знал, а Павловского "решили сделать виновным"

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Сначала ПР, потом БПП. Только тссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 8523
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18.08.2021 15:36
+7
Кто б сомневался... Я знаю как минимум ещё двоих с таким же послужным списком - один из них Лёшик Гончаренко, а другой, только тсссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2021 15:44
+4
а зараз з ЄС
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18.08.2021 16:17
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заказное убийство "оценивается" нашей системой правосудия "дешевле" чем кража айфона..., грустно...
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18.08.2021 15:18 Ответить
У нас мобилы ищут только избранным. После кражи мобилы и снятия с неоо через приват24 30 штук мошенники попалились при этом трижды в трех разных торговых сетях Киева. через приват я это отследил и ездил общаться с администрациями чтоб не удаляли видео через время. Я без связей лично платил за такси оперу чтоб он поехал изъял видео с камер пока оно не удалено- т.к. следак заявил что руки до дела дойдут через 2 месяца. Видео с их лицами есть. ФИО и номер карты на которую также мошенники скидывали деньги тоже известно но приват отказался до решения суда заморозить счет и даже приостановить % по снятых с кредитки денег. Прошло 2 года ходатайств и жалоб в прокуратуру моим адвокатом. А лес и воз и ныне там- этого чувака допросили лишь раз и то как свидетеля. Карантин вообще расслабил судебную систему и ментов- сейчас они расследуют только тяжкие и по заказу "своих". На простых людей им плевать.
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18.08.2021 17:04 Ответить
третий петух уже прокукарекал
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18.08.2021 15:22 Ответить
В 2015 году малоизвестного Рищука включают в список провластной партии БПП-Солидарность для выборов в облсовет. Этому предшествовал серьезный скандал. Против включения этого человека в список выступал лично тогда еще губернатор и первый номер в списке БПП Андрей Путилов. Он трижды вычеркивал эту фамилию из списков, которые отправлял на утверждение в Киев, и трижды кто-то заботливой рукой её снова туда вписывал.
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18.08.2021 15:32 Ответить
З якої партії цей Євген Рищук?
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18.08.2021 15:33 Ответить
Сначала ПР, потом БПП. Только тссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 8523
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18.08.2021 15:36 Ответить
Кто б сомневался... Я знаю как минимум ещё двоих с таким же послужным списком - один из них Лёшик Гончаренко, а другой, только тсссс... Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 1889
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18.08.2021 15:44 Ответить
а зараз з ЄС
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18.08.2021 16:17 Ответить
Матчастина тут.
Цап на кічі.
Фігуранти на волі.
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18.08.2021 17:47 Ответить
А де ж там Мангер?
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18.08.2021 17:05 Ответить
Сидит хз за что. Все обвинения против него основані на "показаниях" Левина, которых просто нет. Они существовали только в прокурорских хотелках основанных на указаниях свыше.
Мангер был главой облсовета от оппозиционной партии "Батьківщина".
Из него решили сделать козла отпущения, чтобы бросить тень на Тимошенко и протащить Порошенка во второй тур. Им это удалось. Как всегда народ повёлся на хуцпу.
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18.08.2021 17:35 Ответить
боти зебільні, ви хоча би з Херсону? чи з Олешок? Та ні...
А то би знали, що в 19-му в нардепи, і в 20-му на посаду Олешківського міського голови Рищук балотувався як самовисуванець. Хоча навряд чи.. І навряд чи ви цікавились, і навояд чи знаєте, що БПП в 2014/15-му зформувався де-юре як партія; хоча де-факто це був блок, провідною силою якого був "Удар" Кличка. І саме Кличко був "генсеком" цієї нехай іменної, але де-юре партії, хоча Порох був де-факто лідером блоку.
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18.08.2021 17:39 Ответить
Гандзюк убили, когда он был в БПП.
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18.08.2021 18:07 Ответить
пистуны кацапсинские винторогие...питалов ,омерзительный и пр. дрянь красноперая, гуляйте лесом, стекломоя нет.. Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 6967 Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку - Цензор.НЕТ 9737
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18.08.2021 20:45 Ответить
 
 