Большинство украинцев считают, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода войск РФ и установления контроля над границей, - опрос

Большинство украинцев (60%), считают, что в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сначала должен быть осуществлен вывод российских войск, обезоруживание боевиков и установление украинского контроля над границей с РФ, только после этого можно проводить выборы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа, информирует Цензор.НЕТ.

По данным опроса, только 12,9% респондентов придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над границей.

Точки зрения, что демилитаризация и восстановление украинского контроля над границей должна предшествовать выборам в ОРДЛО, придерживается абсолютное большинство респондентов в западном (83%), центральном (64%) и южном (56%) регионах Украины и относительное большинство в восточном (35% при 26% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).

Читайте также: Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект

Такого же мнения придерживаются абсолютное большинство украиноязычных респондентов (69% против 11%) и относительное большинство русскоязычных (45% против 16%).

За демилитаризацию и восстановление украинского контроля над ОРДЛО перед выборами выступает абсолютное большинство избирателей партии "Европейская солидарность" (80,5%), ВО "Батькивщина" (71,5%), партии "Слуга народа" (62%). Среди электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы, в уже потом выводить с этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Украины над границей, а противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).