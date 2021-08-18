Большинство украинцев считают, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода войск РФ и установления контроля над границей, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество
Большинство украинцев (60%), считают, что в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сначала должен быть осуществлен вывод российских войск, обезоруживание боевиков и установление украинского контроля над границей с РФ, только после этого можно проводить выборы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа, информирует Цензор.НЕТ.
По данным опроса, только 12,9% респондентов придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого вывод российских военных, обезоруживание боевиков и установление контроля Украины над границей.
Точки зрения, что демилитаризация и восстановление украинского контроля над границей должна предшествовать выборам в ОРДЛО, придерживается абсолютное большинство респондентов в западном (83%), центральном (64%) и южном (56%) регионах Украины и относительное большинство в восточном (35% при 26% тех, кто придерживается противоположной точки зрения).
Такого же мнения придерживаются абсолютное большинство украиноязычных респондентов (69% против 11%) и относительное большинство русскоязычных (45% против 16%).
За демилитаризацию и восстановление украинского контроля над ОРДЛО перед выборами выступает абсолютное большинство избирателей партии "Европейская солидарность" (80,5%), ВО "Батькивщина" (71,5%), партии "Слуга народа" (62%). Среди электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы, в уже потом выводить с этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Украины над границей, а противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).
Пожалуйста, подождите...
І тільки через 5-10 років після ЦЬОГО (а заміригромадської думки робити постійно) призначати вибори. Не
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ФИО в студию.А что сделать с теми "слугами",которые цтвердили такой алгоритм действий?
Ми ніхто! Нас використали! - "ополчєнци" ниють, що їх кинула росія та скаржаться на окупантів
https://www.youtube.com/watch?v=BEq2qsj9IRk
Это все обьясняет
и в ВСУ большое количество уроженцев Донбасса
Все разрушения на Донбассе от обстрелов русских и местных колаборантов
ВСУ по жилым районам не стреляет
но если вместо мозга русский телевизор - то все выглядит наоборот
то что я написал - это объясняет такое мировоззрение
предыдущий пост удален и Ваш ответ на него я
понял совершенно противоположно
"а мои родственники с Донбасса считают, что вы оккупанты конченные мрази, которые разрушили в хлам Донбасс и вынудили их покинуть свои дома и стать беженцами."
ОРДЛО - официально оккупированная территория. На этом все.
Читайте Женевскую конвенцию про оккцпацию и порядок обеспечения оккупированных территорий.
Минские соглашения после этого можете засунуть Лаврову в анус.
2 остальные доказанные коллаборанты лишаются права голоса
3 денацификация по примеру фрг 40-х с отсрочкой всех выборов на 16 лет
нав Україні - немає подвійного громадянства !
Тому таких - зразу - нах...- по місцю їх громадянства з конфіскацією усього майна на території України
...Тільки починати прийдеться з Коломойського - у якого - трійне громадянство
а готовиться освобождать захваченную паРашей территорию,
всей страной , вооруженным путём ,
потому что кацапский режим оттуда не уйдёт добровольно
и будет подпитывать сепаратистов пропагандой, оружием и деньгами, как Приднестровье