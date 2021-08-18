Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований Рош Ха-Шана в Умани (праздник начала нового года в иудаизме).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.
Клименко отметил, что по информации полиции, в этом году ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов для празднования Рош Ха-Шана.
"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.
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свічка@svecha62 2 ч
Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях
Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
Київ..... екскурсія біля будинку з химерами.... питання до екскурсовода:
- скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- ой ні, це будинок з химерами, а от будинок з потворами - напроти.
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Есть кто с Израиля, чтобы прояснить?
бо хасидів на деякий час поменшає
Представляю, сколько эти 50 тысяч хасидов оставят здесь своего говна и мусора,
а убирать потом за наш счет, налогоплательщиков! Зачем нам это??
это плевок в холопов от власти - видать всегда хасидов нетерпели и вот опять нетерпят?
это шо за бред? да нетерпильщики приехав в Умань нетерпеть - получат в ту же минуту по храпам как от озверелых от "нетерпимости" местных так и от миролюбивых хасидов
и даже после того как Ривлин в Раде обосрал всех, а еще потом кобыла Нетанияху бросила хлеб под ноги - нетерпимость? да если бы нетерпимость такая в Риме была, то мы бы щас все любили Яхве, а не Аллаха или какого то там Иисуса. нетерпимых нашли блин (закушЫвает мацой фаршировку и рыбу)
Рабиновича кстати пусть увезут, он фальшивую семисвечку, как оно там называется, отлил в столице Израиля(где она, там Трамп сказал)
Что, мусора больше чем после рок-фестиваля?
Поводов для паники нет...пфайзер всех защитит и спасет..😀
50 тысяч ломонуться в Украину, после себя оставят кучу мусора и говнища...
- Очень хочется спросить: как такое вообще можно вытерпеть??