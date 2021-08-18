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иудеи (30) Умань (350) хасиды (251) Клименко (361) Бродский_посол (24)

Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований Рош Ха-Шана в Умани (праздник начала нового года в иудаизме).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.

Клименко отметил, что по информации полиции, в этом году ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов для празднования Рош Ха-Шана.

"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
новая зараза едет......
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18.08.2021 15:41
+15
В этом году для уманчан ваще халява. Хасята должны за две недели раньше приехать на могилку к своему духовному лидеру, шоб успеть пройти самоизоляцию. А это на две недели больше бабла на аренде квартир 💰💰💰🤑🤑🤑🎰🎰🎰.
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18.08.2021 15:45
+9
ну наконец-то... а то намучились в прошлом году без ежегодного беспредела...
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18.08.2021 15:50
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новая зараза едет......
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18.08.2021 15:41 Ответить
В этом году для уманчан ваще халява. Хасята должны за две недели раньше приехать на могилку к своему духовному лидеру, шоб успеть пройти самоизоляцию. А это на две недели больше бабла на аренде квартир 💰💰💰🤑🤑🤑🎰🎰🎰.
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18.08.2021 15:45 Ответить
Ой-вэй!Как же бедные евреи переживут такие расходы?
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18.08.2021 17:02 Ответить
Уже давно они селятся в отелях, которыми владеют они же.. Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 2311( большинство., уманчан, сдающих жилье с каждым годом меньше)
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18.08.2021 19:46 Ответить
А вот при Порошенко такого не было Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 7966
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18.08.2021 19:48 Ответить
У нас и так зараза растет, так ещё 50 тыс. БЛОХАСТЫХ приедут 😟
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18.08.2021 16:30 Ответить
Яке, мля, щастя!
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18.08.2021 21:24 Ответить







свічка@svecha62 2 ч

Євген Магда)
Диявол завжди у дрібницях

Мені геть не зрозуміло, чому "Кримська платформа" має проходити у "Парковому", а не в Маріїнському палаці, а "саміт перших леді та джентльменів" - у Святій Софії, а не у Будинку з хімерами
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18.08.2021 15:42 Ответить
"Мені геть не зрозуміло..." Кто же ему, ослу, виноват?
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18.08.2021 15:47 Ответить
и зачем нужно было в Оман летать, чтоб в итоге ослом назвали...
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18.08.2021 15:55 Ответить
Назвать то назвали, вопрос кто и сколько вас?
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18.08.2021 16:34 Ответить
прозревший лохторат из 73 %, сильно поредевшей отары.
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18.08.2021 16:52 Ответить
***
Київ..... екскурсія біля будинку з химерами.... питання до екскурсовода:
- скажіть будь ласка, це будинок з потворами?
- ой ні, це будинок з химерами, а от будинок з потворами - напроти.
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18.08.2021 15:53 Ответить
Пане Василю ! Ну-у... Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 310 І ще - дякую , аж підскакую догори ... спиною Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 1874 Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 310.
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18.08.2021 16:51 Ответить
Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 4657
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18.08.2021 21:43 Ответить
Так собі мислю ... Світа Софія на на жаб уваги не звертає. Ну а хімери, як вгледють "перших ляді"...Йой!!! Аби дуба не врізали...
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18.08.2021 16:47 Ответить
Ну, мабуть сподіваються, що може хоч у Святій Софії "перший джентельмен" не буде цюцюркою по піаніно теребонькати. Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 3352
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18.08.2021 17:24 Ответить
это не важно, главное уманским денег срубить на хасятах Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 2998
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18.08.2021 15:44 Ответить
Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 5254
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18.08.2021 19:47 Ответить
А как же карено вирис? Около 50 тыс. хасидов приедут в Умань для празднования Рош Ха-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 5567
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18.08.2021 15:43 Ответить
та ну...какой вирис карено? если душа отрыва просит (и это денежку приносит?))))
Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 413

...
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18.08.2021 15:57 Ответить
Местные жители уже приготовились считать бабосы, и возмущаться поведением приезжих.
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18.08.2021 15:59 Ответить
иудейское танго... - сравнимо по красоте? или это их гопак?
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18.08.2021 16:54 Ответить
ой шо Вы такое гаварите?...гапак )))) ну ....Хава нагила жеж...
Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 9751

. Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 7586.
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18.08.2021 17:03 Ответить
Карен в этот раз не прилетит, только вирус.
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18.08.2021 16:02 Ответить
мибезнихскучали......
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18.08.2021 15:44 Ответить
Этих вроде хоть вакцинировали... Но почему до сих пор не закрыта граница с самой заразной недостраной???
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18.08.2021 15:48 Ответить
Дельте пофиг: вакцЫнирован человек или нет. Тем более, что оказывается, что вакцЫнированные могут переносить вирис Близько 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 1246
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18.08.2021 15:50 Ответить
Кого вакцинировали? Хасидов? Не думаю. Это не те евреи, которые обеспечивают развитие Израиля. Это те, что застряли в Средневековье - упоротыми могут быть не только мусульмане и христиане.
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18.08.2021 16:24 Ответить
ну наконец-то... а то намучились в прошлом году без ежегодного беспредела...
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18.08.2021 15:50 Ответить
Аж стисняюсь спросить, и шо они нам нового привезут, кроме КОВИДа?
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18.08.2021 15:51 Ответить
могут спида добавить.
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18.08.2021 15:53 Ответить
правила общения с дамами - нашим такое точно не понравиться - а они так и живут и рады))
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18.08.2021 16:13 Ответить
Привет, жителям прерий! Как поживаешь?
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18.08.2021 20:30 Ответить
норм - если бы не зе было бы лучше ,мабуть, вот прямо таки много есть не могу - переживаю ) но то такое - пережили совдепию ,переживем и зеленых))
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19.08.2021 14:10 Ответить
Ты таки прав, мальчик оказался поцом. Ну то таке, как то переживём и этого, но не факт, что следующий будет лучше. Не бери дурного в голову, кушай регулярно ). А то, как говорил мой покойный дедушка ( коренной еврей с Шаргорода) Не робити - можна жити, а не жерти - можна вмерти.
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19.08.2021 16:51 Ответить
та - не дождутся
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19.08.2021 17:20 Ответить
Интересно, хасиды вакцинировались? Или они антипрививочники?
Есть кто с Израиля, чтобы прояснить?
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18.08.2021 15:51 Ответить
Тамошние ортодоксы (в т.ч. хасиды) поголовно упоротые антипривиочники. Именно из-за таких 20% недоколотых у израильтян сейчас очередная волна.
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18.08.2021 16:11 Ответить
В Нью-Йорке недавняя вспышка кори по милости хасидов произошла. Из Украины они завезли привет от местных антипрививочников.
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18.08.2021 17:27 Ответить
нихто не додумався... нехай хасіди відновлять уманьське військове летовище і летять прямо в Умань і з Умані... і Україні буде польза, і їм набагато зручніше.
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18.08.2021 15:52 Ответить
військовий аеродром діючий. цівільний давно забудували хижками.. Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 33
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18.08.2021 19:50 Ответить
та шо ві гаваріте? в Умани біло два аэродрома? какой развитый город... то я смотрю по спутник карте и вижу вместо военного аэродрома кусты... то оказывается был цывильный... где же спрятан военый? наверное под землей... понимаю секретность объекта...
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18.08.2021 20:09 Ответить
Военный действующий. Гражданский (Лысая Гора) застроен. так понятней? Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 7910
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18.08.2021 20:14 Ответить
если военный восстановили и вы слышыте гул моторов, это приятно удивляет... гражданский, тот где летали кукурузники? это было просто незасеянное поле... намного эффективней его засеять кукурузой... или хатками застроить.
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18.08.2021 20:31 Ответить
...тада, офігєнна польза!
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18.08.2021 21:29 Ответить
Коммунальникам Умани нужно тщательно подготовиться и убирать город раза 3 за день,а то будет,как прошлые года По привычке город утонет в мусоре из-за лености городских властей.Как бабло стричь,так здрасьте,а как мусор убирать- так До свидания.И вообще въезжающих нужно облагать допналогом,на уборку мусора.
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18.08.2021 15:53 Ответить
Они что то там вроде плотят за мусор...но мимо кассы конечно., а комунальщикам в эти критические дни туда попасть невозможно...
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18.08.2021 19:53 Ответить
це свято і для ізраїльтян не-хасидів
бо хасидів на деякий час поменшає
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18.08.2021 15:54 Ответить
Ага. И заболеваемость ковидом снизится... У них.
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18.08.2021 16:26 Ответить
Взяти з кожного збір на сміття 200 у.о. - і кількість зменшиться і прибирати буде за що.
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18.08.2021 15:56 Ответить
Очень хорошая идея, въезд сделать платный!
Представляю, сколько эти 50 тысяч хасидов оставят здесь своего говна и мусора,
а убирать потом за наш счет, налогоплательщиков! Зачем нам это??
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18.08.2021 18:04 Ответить
опять нагадят
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18.08.2021 15:56 Ответить
...Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 5660
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18.08.2021 15:58 Ответить
Они ведут себя как быдло.
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18.08.2021 16:07 Ответить
Кого изнасилуют в этот раз ?
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18.08.2021 16:08 Ответить
на днях малолетки перестрелку устроили меж собой. газовыми...
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18.08.2021 19:54 Ответить
Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости.\\\\\\\\\

это плевок в холопов от власти - видать всегда хасидов нетерпели и вот опять нетерпят?
это шо за бред? да нетерпильщики приехав в Умань нетерпеть - получат в ту же минуту по храпам как от озверелых от "нетерпимости" местных так и от миролюбивых хасидов Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 5006
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18.08.2021 16:20 Ответить
блин, ну реально, в стране где Зеля президент и был премьер Гройсик ..... на минуточку.... нетерпимость Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 5620
и даже после того как Ривлин в Раде обосрал всех, а еще потом кобыла Нетанияху бросила хлеб под ноги - нетерпимость? да если бы нетерпимость такая в Риме была, то мы бы щас все любили Яхве, а не Аллаха или какого то там Иисуса. нетерпимых нашли блин Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 7615 (закушЫвает мацой фаршировку и рыбу)
Рабиновича кстати пусть увезут, он фальшивую семисвечку, как оно там называется, отлил в столице Израиля(где она, там Трамп сказал) Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 8022
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18.08.2021 16:26 Ответить
Нехорошее предчуствие - с карантином тянули до приезда хасидов, после - сразу карантин. Хотя зеленожабинская власть и проговаривала, шоб готовились в сентябре
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18.08.2021 16:38 Ответить
тысяч с десять уже тут... Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 7977
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18.08.2021 19:55 Ответить
Манул это дикий кот, хасид это дикий ....!
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18.08.2021 16:41 Ответить
Адольфыч, восстань!!!!!!!!
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18.08.2021 16:54 Ответить
Да чё вы нудите?
Что, мусора больше чем после рок-фестиваля?
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18.08.2021 17:00 Ответить
...ще більше би9ло ніж цигани...
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18.08.2021 17:28 Ответить
И на кой хрен нам этот шабаш?
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18.08.2021 17:39 Ответить
А дома они не могут праздновать?
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18.08.2021 17:57 Ответить
Все приедут привитые...с сертификатами...международными..😀
Поводов для паники нет...пфайзер всех защитит и спасет..😀
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18.08.2021 18:02 Ответить
Нет, ортодоксы не прививаются
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18.08.2021 19:37 Ответить
Жителі Умані мають вибір. Можуть терпіти кагал який загиджує їх місто а можуть відмовитися обслуговувати сіоністську секту. Святкувати хасиди вони можуть лише за умови що хтось буде їм навіть зад підтирати бо підтирати зад це "робота", а "робота" хасиду взагалі "в падлу" - вони взагалі не працюють і нічим крім вивчення тори та пропагандою расизму в сіоністській версії не зайняті. Їх секта заборонена в багатьох країнах світу як деструктивна і терористична організація. ... Мені соромно за уманців - нащадків Гонти - за їх ницість та готовність підтирати зади і прибирати лайно за жидами-расистами. "... в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе..."
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18.08.2021 18:08 Ответить
ми не маємо ніякого вибору. як треба, то завозять людей з сіл на столову, і т. п. Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 2666
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18.08.2021 19:57 Ответить
Так. Але всім цим найманцям-прибиральникам, подавачам, відкривачам дверей, водіям, кухарям, аніматорам, електрикам, водопровідникам потрібно десь жити і взвємодіяти з місцевим населенням. Тому вибір є. Саботаж і остракізм. А можна і надалі стимулювати цей фарс навколо фейкової могили цадіка, а в тому що могила справжня є дость обгрунтовані сумніви. Є ще й міська рада, а добробут і сите, спокійне життя чиновників та депутатів міськради протягом всього року повністю залежить від населення. Найпростіший спосіб припинити жидівський шабаш це віддати фейковий труп в Ізраїль. І нехай жиди прибирають за жидами!
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18.08.2021 20:23 Ответить
"Стороны подчеркнули важность сотрудничества для предупреждения правонарушений, в частности, совершенных на почве нетерпимости."
50 тысяч ломонуться в Украину, после себя оставят кучу мусора и говнища...
- Очень хочется спросить: как такое вообще можно вытерпеть??
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18.08.2021 18:15 Ответить
Пора вводить платные гостевые визы!
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18.08.2021 18:16 Ответить
Эх, забрали бы они своего покойника в Израиль и там ему поклонялись бы... Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко - Цензор.НЕТ 9707
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18.08.2021 18:25 Ответить
Если бы он был им хоть немножко значим, то они бы его остатки по молекулам бы утянули, и никто бы и не узнал....А так есть повод для заселения и создания нового государства.
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18.08.2021 20:01 Ответить
Это при том, что все они принципиально не признают никаких прививок и лекарств.
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18.08.2021 19:37 Ответить
яке їхало таке здибало...
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19.08.2021 08:48 Ответить
Знову привезуть якоїсь зарази.Вони не контрольовані як можна пускати під час пандемії таку кількість.
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20.08.2021 07:00 Ответить
 
 