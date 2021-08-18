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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Афганистан (599) Беларусь (7527) Меркель (2121) Путин (29865) Донбасс (26945) Зайберт (41)

В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Об этом сегодня на брифинге в Берлине заявил пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.

Читайте также: В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
.... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
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18.08.2021 16:00
+8
И зарплату в газпроме...
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18.08.2021 16:04
+4
а пенсию от газпрома?
нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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18.08.2021 16:03
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И два старых пердуна.
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18.08.2021 16:04 Ответить
Та всіх вже здається здала Пуйлу.Розмір премії за продуктивну працю?
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18.08.2021 16:28 Ответить
.... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
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18.08.2021 16:00 Ответить
Ставку уборщицы обсуждать поехала, откат за северный поток.
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18.08.2021 23:12 Ответить
Гельмута К., или все же Герхарда Ш.?
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18.08.2021 16:14 Ответить
Не пали контору.
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18.08.2021 16:37 Ответить
а пенсию от газпрома?
нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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18.08.2021 16:03 Ответить
И зарплату в газпроме...
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18.08.2021 16:04 Ответить
с таким же успехом Путлер мог это обсудить с Лукашеску
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18.08.2021 16:04 Ответить
"В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт"
_Это захватническая война путлеровского рейха против Украины, а не "конфликт на Донбассе"! Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 2292 Зайберт - подлец и урод, это понятно.
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18.08.2021 16:06 Ответить
А чего все кидаются на бабушку Ангелу? Она канцлер Германии а не президент Украины и ее обязанность думать о своей стране которой 2-3 лярда долларов ежегодно в казну от транзита никак не лишние.
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18.08.2021 16:07 Ответить
Причем же тогда Донбасс, Беларусь и Афганистан?
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18.08.2021 16:11 Ответить
Мировые лидеры обсуждают события в мире.
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18.08.2021 16:22 Ответить
Да и мировые лузеры тоже обсуждают события в мире. Но только не понятно как вы связали 2-3 лярда с Донбассом, Беларусью и Афганистаном?
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18.08.2021 16:56 Ответить
Исключительно по комментариям форумчан выше.. тут многие злые на нее за СП-2 но я считаю что это не справедливо.
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18.08.2021 17:08 Ответить
Что то непонятно: это Донбасс, Беларусью и Афганистан будут обсуждать они потому что форумчане тут злые из за сп2? Или из за того они это будут обсуждать что б у вас появилось ощущение справедливости?
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18.08.2021 18:16 Ответить
Конечно , нужно простить старушке Меркель и маразматику Байдену сдачу интересов союзников . Их не так поняли . Они хотели как лучше .
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18.08.2021 19:04 Ответить
Каких союзников? Афганистана? Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО а Украина и того не имеет.. Украина для США и Германии это лох которого не западло кинуть.
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18.08.2021 19:10 Ответить
Польша , Словакия тоже не союзники США ? Польша член НАТО кинутая байденом не меньше чем Украина .
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18.08.2021 19:22 Ответить
Внимание! Это путлеровский бот.
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18.08.2021 16:12 Ответить
Может Меркельский? Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 8722
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18.08.2021 16:21 Ответить
Просто меркельша поощрает агрессор пуйла, когда тот, начхав на международное право, захватил Крым и часть Донбасса.
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18.08.2021 16:14 Ответить
Так а какая разница Европейским державам будет газ к ним идти через Германию или тот же самый газ через Украину? Ну кроме стран транзитеров которые за это еще хорошо зарабатывают.
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18.08.2021 16:27 Ответить
непонял, а шо она в Украине забыла? Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 6186
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18.08.2021 16:14 Ответить
а работу в "грязьпроме" со швайнмайером в соседнем кресле неужели не обсудит?
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18.08.2021 16:18 Ответить
В Афганистане быстро меняются правители военных группировок. Поэтому, пуйлу никто ничего не обещал Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3017
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18.08.2021 16:21 Ответить
Пущяй еще обсудит проблемы ануннаков с планеты Нибиру
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18.08.2021 16:27 Ответить
Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 9183 Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 7884
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18.08.2021 16:39 Ответить
Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 4784 Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 7327избушку для старушки уже соорудили на РАБссии...ФСБ своих не бросает...
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18.08.2021 16:43 Ответить
Да пенсию свою она будет обсуждать!
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18.08.2021 17:24 Ответить
Работу Меркель в Газпроме будут обсуждать ?
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18.08.2021 19:01 Ответить
Конфликт це коли бійка, а в нас війна
проти рашистської московщини!!!
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18.08.2021 19:37 Ответить
 
 