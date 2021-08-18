Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе "Нептун", - СБУ

В законную силу вступил судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации по современному ракетному комплексу.

Также подчеркивается, что Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.

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