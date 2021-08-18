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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе "Нептун", - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе

В законную силу вступил судебный приговор в отношении агента ФСБ РФ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи секретной технической документации по современному ракетному комплексу.

Также подчеркивается, что Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.

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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, собиравшего данные о ракетном комплексе Нептун, - СБУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Ты подожди, ща бубочка его амнистирует или поменяет
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18.08.2021 16:13
+5
Даунбасцы в основном их отдают на обмен за своих террористов, наловят "бомбил" объявят шпиенами и агентами СБУ и в список на обмен.
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18.08.2021 16:42
+4
все восемь лет должен отсидеть на бутылке!
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18.08.2021 16:14
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А почему так мало!!?!!?!
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18.08.2021 16:12 Ответить
Ты подожди, ща бубочка его амнистирует или поменяет
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18.08.2021 16:13 Ответить
Почему-то не нашел "с отсрочкой приговора на 8 лет"... Очень удивился.....
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18.08.2021 16:53 Ответить
все восемь лет должен отсидеть на бутылке!
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18.08.2021 16:14 Ответить
Нептуни дійсно круті? Чи це наша голуба мрія?
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18.08.2021 16:31 Ответить
А прізвище негідника?
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18.08.2021 16:19 Ответить
Донецкие таксисты напряглись, кого из них предложат для обмена.
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18.08.2021 16:19 Ответить
А почему именно таксисты ?
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18.08.2021 16:21 Ответить
Даунбасцы в основном их отдают на обмен за своих террористов, наловят "бомбил" объявят шпиенами и агентами СБУ и в список на обмен.
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18.08.2021 16:42 Ответить
єрмака і косоворотку?
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18.08.2021 16:21 Ответить
Я одного не пойму, вреде и Украина и Рашка вышли из одного совка с одними и теми же законами. Только на Рашке предателей и иностранных агентов судят от 22 лет до пожизненного а в Украине от смешного условного до 8 лет. На каком етапе у нас предатели подменили законодательство?
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18.08.2021 16:29 Ответить
так же как с400 это с200
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18.08.2021 16:31 Ответить
или миг29 это миг23
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18.08.2021 16:31 Ответить
Арестовича шоле?
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18.08.2021 16:30 Ответить
Надо было его повесить, как талибы делают. Любо!
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18.08.2021 16:54 Ответить
Это провал контрразведывательных подразделений СБУ /раз взяли и раструбили/, должны были подсунуть кацапам липу /да так, чтоб те поверили и больше не интересовались этим вопросом/!
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18.08.2021 23:09 Ответить
Расстрелять,суку!
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19.08.2021 05:09 Ответить
Почему 8й год войны не назван войной?
Почему ложь и лицемерие власти длится 8 лет? Почему тысячи погибших Украинских войнов и поломанных семейных судеб? Почему не объявлено военное положение ?
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24.01.2022 21:55 Ответить
 
 