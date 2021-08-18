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IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу

Новости Цензор.НЕТ Общество

IT-компания

ООО "Техноложик" пожаловалась в Совет бизнес-омбудсмена на возможные противоправные действия работников ГФС. В конце июля работники налоговой полиции похитили сотрудника компании Юлию Шевчук посреди улицы в Киеве, а затем начали давление через уголовное дело, к которому "Техноложик" не имеет никакого отношения.

Об этом говорится в официальной жалобе ООО "Техноложик" в Совет бизнес-омбудсмена, копия которого есть в распоряжении редакции.

В частности, сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках уголовного производства №42020000000001539 от 17.08.2020 с июля 2021 начали активные следственные действия в отношении ООО "Техноложик". Интересно, что ранее по этому же делу налоговики арестовали и изъяли у одного ФЛП парфюмерию и косметику, потребовали документы у ООО "Логистическая компания - УМС" (основной вид деятельности фирмы - складское хозяйство) и в ООО "ЖБК" (оптовая торговля древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

Представители ООО "Техноложик" утверждают, что никоим образом не связаны с перечисленными ФЛП и компаниями. Впрочем, ГФС давит на общество, прикрываясь именно этим делом.

"Под предлогом исследования фактов уклонения от уплаты налогов в уголовном производстве, к обстоятельствам которого ООО" Техноложик "не имеет никакого отношения, осуществляется давление и вмешательство в деятельность общества", - говорится в жалобе бизнес-омбудсмену.

Руководство компании "Техноложик" расценивает такие действия ГФС как очередное преследование представителей бизнеса сферы информационных технологий. Возможно, налоговики хотят получить взятку или хотят закрыть ООО по заказу конкурентов. Поэтому компания просит бизнес-омбудсмена вмешаться в ситуацию и повлиять законно на налоговиков.

Напомним, 30 июля 2021 днем ​​посреди улицы двое неизвестных затолкали Юлию Шевчук в автомобиль и начали требовать подписи под заявлением о деятельности ООО "Техноложик". В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в следственный изолятор. Один из нападавших представился Тарасом. Поскольку до похищения он звонил жертве, то идентифицировать его удалось. Сейчас владельцем телефонного номера, с которого нападающий общался с женщиной, является сотрудник Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Офиса крупных плательщиков ГФС Тарас Юрьевич Кручко. Уже 2 августа Шевчук написал заявление о противоправных действиях сотрудников налоговой милиции в центральный офис ГФС с требованием провести служебное расследование инцидента. Никакого официального ответа от налоговиков потерпевшая женщина до сих пор не получила.

ООО "Техноложик" работает на рынке информационных технологий с ноября 2020 года. За III квартал 2021 общество уплатило в бюджет более 73 000 гривен единого налога, находясь на упрощенной системе налогообложения с уплатой 5% ЕН (без НДС).
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Топ комментарии
+18
Це і є ті самі "інвестиційні няні", про яких втирав Шаурмен?
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18.08.2021 16:36
+11
Таки да

IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 16:37
+8
Ждем ответа на жалобу -
по вашему заявлению была проведена тщательная проверка.
в действиях сотрудников нарушений не обнаружено.
обращайтесь в суд.
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18.08.2021 16:44
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Це і є ті самі "інвестиційні няні", про яких втирав Шаурмен?
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18.08.2021 16:36 Ответить
Таки да

IT-компания "Техноложик" обратилась к бизнес-омбудсмену из-за произвола ГФС и нападения налоговиков на сотрудницу - Цензор.НЕТ 6010
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18.08.2021 16:37 Ответить
Инвестиционные няни расшалились.
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18.08.2021 16:36 Ответить
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....ЮZeк
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19.08.2021 09:40 Ответить
Классика януковщины-азаровщины: кошмарить предпринимателя для решения конъюнктурно-бурократических проблем тупых чинвников.
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18.08.2021 16:43 Ответить
Було це як до шапкокрада, так і після нього.
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18.08.2021 16:46 Ответить
Ушли, как писало, Филип-морис(сперва написал "морим" ггг), теперь "реклама" от айтишников - откуда Агрохламидия харчевацца будет? Разве что разворотом вна китай? с люсей в два рота будут хавать, а отдавать конечно же будет кто? - правильно, дорогие мои детишки(из сказочки, то есть из политинформации деда Панаса)
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18.08.2021 16:44 Ответить
Цікаво,а де українска мова?Із пяти слів в рядку,не знаю чи чиотири українські.
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18.08.2021 16:44 Ответить
Ждем ответа на жалобу -
по вашему заявлению была проведена тщательная проверка.
в действиях сотрудников нарушений не обнаружено.
обращайтесь в суд.
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18.08.2021 16:44 Ответить
Сейчас настоящий террор от податковой,бегают сдирают штрафы со всех кто не прокрышован,клоунам не хватает на инсталляции,на наглядовы рады и на аферистов-солнечнобатарейщиков.
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18.08.2021 17:15 Ответить
і це все правильно, бо податкова міліція -це незаконний озброєний орган, по суті банда...яка навіть свій общак має. Проте їм потрібно дуже поспішати бо часу в них до кінця року, а може і менше...після цього вони втрачають всі повноваження а починає працювати Бюро економічної безпеки..тому їм треба поспішати обілєчувати підприємців...тому хапаються за самі жирні теми
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18.08.2021 18:24 Ответить
Что подмилиция,что бэб,одно взяточно-репрессивное дерьмо,крышевание и вымогательство,ничто не изменится.
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18.08.2021 18:32 Ответить
Зеленский обещал Мэри Поппинс, а в реальности получилась Фрекен Бок...
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18.08.2021 17:23 Ответить
уплатило в бюджет более 73 000
Крупный налогоплательщик IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 1043
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18.08.2021 17:28 Ответить
Вовочка за всю историю со всех свои кварталов НОЛЬ уплатил! IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 976 Так что да, 73 000 грн в сравнении с криворогим шлимазлом - это крупный налогоплательщик! IT-компанія "Техноложік" звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС і напад податківців на співробітницю - Цензор.НЕТ 1030
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18.08.2021 20:10 Ответить
2. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.

3. Оперативно-розшукові справи, які перебувають в оперативних підрозділах податкової міліції, мають бути реалізовані шляхом початку досудового розслідування або їх закриття відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Забороняється заведення оперативно-розшукових справ оперативними підрозділами податкової міліції з дня набрання чинності цим Законом.
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18.08.2021 18:28 Ответить
В неправовой стране нет смысла обращаться, нет органов, есть мрази
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18.08.2021 23:22 Ответить
 
 