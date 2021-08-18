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Новости Общество
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К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется уникальная украино-американская выставка "За волю України!"

Новости Цензор.НЕТ Общество

К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется уникальная украино-американская выставка

Эта выставка – выдающееся событие в истории украино-американских двусторонних отношений.

По случаю 30-летия Независимости Украины Фонд Богдана Губского "Украина – XXI века" совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (https://www.warmuseum.kiev.ua/) организовали масштабную украино- американскую выставку "За волю Украины!", которая откроется 20 августа в Киеве (ул. Лаврская, 27) и в которой принимают участие 20 музеев, архивов библиотекой из Украины и США.

Об этом сообщают пресс-службы Музея и Фонда.

Эта выставка – выдающееся событие в истории украино-американских двусторонних отношений, когда впервые за 30 лет Независимости Украины и более 100-летнюю историю украинской диаспоры на выставке в Украине примут участие пять ведущих научных, музейных и культурно-просветительных украинских институтов в США: Украинский музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский исторический и образовательный центр, из постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава, Сомерсет в Бавнд-Брук. В совокупности они передали на временное экспонирование в Украину 181 раритет.

Уникальность выставки отметил генеральный директор Музея - организатора Иван Ковальчук: "Эта выставка не просто рассказывает об униформе украинского войска периода Революции 1917-1921 гг., она рельефно передает преемственность национального государства, олицетворяет традиции украинского воинства и биографует ярких его представителей. В конце концов, выставка о единстве украинства - в прошлом, настоящем и будущем! За Волю Украины!".

Другой важный ракурс экспозиции раскрывает Глава Совета Фонда Богдан Губский: "Выставка - стремление сквозь призму истории униформы возрожденного украинского войска начала ХХ в. засвидетельствовать прочную историческую связь современного поколения защитников Украины с участниками Украинской революции 1917-1921 гг. и путем культурной дипломатии развить сотрудничество с ведущими украинскими учреждениями США. Кроме того, организаторы ставят целью музейными средствами почтить Вооруженные Силы Украины - ключевой гарант государственной независимости, что приобретает особую актуальность в условиях воюющей страны".

На выставке представлены артефакты, которые охватывают период 1914-1923 гг. Они освещают историю украинской униформы периода Сечевых Стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР. Большинство экспонатов никогда до сих пор не обнародовались и не были известны не только широкой общественности, но и узкому кругу специалистов.

Среди раритетов - униформы, награды, знамена, военные отличия украинских милитаристских формаций периода Украинской Революции, в частности, полковника УСС эрцгерцога Вильгельма Франца Австрийского (Василия Вышиваного), генерала Армии УНР Александра Загродского, капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко.

Выдающейся достопримечательностью является также "Альбом униформ Украинской армии и Флеты периода Украинской Революции (1917-1921)", созданный в 1937 году геральдиком Николаем Бытынским. Это мировая премьера уникальной художественной достопримечательности.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

 Новость публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+9
якби не Порох в 2014-2019, то й Маршів зараз не було, були б Паради на 9 травня.До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 7748
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18.08.2021 16:52
+5
Потрібно боротись за Україну справами.

Андрій Смолій


Перший пішов. Сьогодні подали до Подільського районного Суду на телеканал 1+1 за саботаж Закону про мову!
Далі будуть інші.
Доводиться робити ту роботу, яку мала б здійснювати влада: Нацрада, РНБО та інші органи. Але ні, їм байдуже до мови. Вони займаються відвертим саботажем.

1+1 згідно ст. 23 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не має права демонструвати «Свати» чи «Папіки» чи будь який інший продукт російською мовою, проте вже місяць часу закон САБОТУЄТЬСЯ.
Аналогічно саботують Закон телеканали «Інтер», «Україна» та інші.

Це не просто порушення, це знищення правового та конституційного ладу в державі.
Порушники мають бути притягнені до відповідальності! Закон має працювати.
Ми не будемо стояти осторонь того, як влада та телеканали саботують Закон та принижують нашу мову!
Далі буде.
#МоваМаєЗначення
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18.08.2021 17:34
+3
В Киеве, дегенерат.
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18.08.2021 16:51
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Правила форума Совет форумчан
Это где откоется в россии чи в Україні?Поганою мітлою вас треба гнати із України.
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18.08.2021 16:48 Ответить
В Киеве, дегенерат.
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18.08.2021 16:51 Ответить
не забудьте ленту Дж. Бушика, где он в Раде приказывал нам не уходить от рабства - представитель страны, которая как бы за демократию, то есть за свободное блаблабла, всех народностей в мире(а потом поехал бухать с Гробачевым)
просто ненавижу двуличие, как и теперь афганцы наверное. тут у меня демократия, а тут посажу пожалуй помидорчики, а кому не хватило, тому будет не только лишь трудно, мало кому ли демократично будет.
ведь так, мсье Байден?(Лена зовет кушать фаршированный рыбой фарш, убегаю - арахамия что мы тока шо курили, вот я тебя влфрзклрофел)
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18.08.2021 16:50 Ответить
У Дж.Бушика небыло столько внутришних врагов.За то у нас,в Украине есть уже сотни тысяч русскоязычных украинцев которые за Украину оторвут бошку любому.Афган не трогай,ведь там работало и погибало 80% выходцев из Украины,Белорусии и стран Балтии.Так как азиаты автоматически переходили на сторону исповедывающую Ислам а долбаные кацаппы кроме как руководить не умели.Бездарность военщины мокшан показал Грозный и 8 лет ,,гибридной,,войны в Украине.
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18.08.2021 17:02 Ответить
так чего же бушик тогда нарядился в коронку демократа?
а? чего же поддерживал других за свободу, а нас обосрал? я за это и спросил.
или Конди Райс ему не сказала тогда шо украинцы это отнюдь не рашкинцы? не якуты, не казахи, не - еще 100 других
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18.08.2021 17:05 Ответить
Не обобщай,это тебя ***** обосрал.И спрашивать тебе из ***** а не с меня.Моя воля так я бы вас уродов рассрелял прямо на взлетной полосе.99% процентов видео из отрезанием голов это ваших рук дело,ублюдки.Независимо от нации.
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18.08.2021 17:27 Ответить
браток, дед, прими лекарство, я понимаю что знаешь как внук генерала СС расстрелял мародеров на вокзале, но он это не ты, дедушка, успокойся, ты не воевал, в крайности - убивал мирных людей, так что .. тихо, тихий час... шшшшшш, славься оперенье мусоров пока не посаженных.....
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18.08.2021 17:54 Ответить
Вас бы в руки русскоязычным украинцам вернувшхся живыми с ,,нулевки,,Зразу бы перейшли на українчьку мову.
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18.08.2021 16:51 Ответить
якби не Порох в 2014-2019, то й Маршів зараз не було, були б Паради на 9 травня.До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 7748
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18.08.2021 16:52 Ответить
Не пхайте усюди вашого сраного баригу.
Україну 7 років тому врятували небайдужі громадяни, а не сциклий та жадібний барига, який був з Медведчуком в СДПУо, а потім з ригами у ПР.
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18.08.2021 19:20 Ответить
Як би не ,,Порох,,. Я так думаю,Як щоб не ті люди які замість принести своїм діточкам щось,або смаколики не привозили бронехилети та обладунки для наших АТОшників.То зараз при тому що у нас армійці хоть їз чимись сиділи по кащармам.То у нас небуло би України.
Дуже дякую нашім БРАТАМ полякам які закривали очі на облаштунки ,,заборонені,, які перевозили наші громадяни.
А ви говорите ,,Порох,, порох ще і в дупі не був.
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18.08.2021 17:14 Ответить
"Сливка", от шобти з'їв та не пи.дів! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3513
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18.08.2021 20:18 Ответить
Потрібно боротись за Україну справами.

Андрій Смолій


Перший пішов. Сьогодні подали до Подільського районного Суду на телеканал 1+1 за саботаж Закону про мову!
Далі будуть інші.
Доводиться робити ту роботу, яку мала б здійснювати влада: Нацрада, РНБО та інші органи. Але ні, їм байдуже до мови. Вони займаються відвертим саботажем.

1+1 згідно ст. 23 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не має права демонструвати «Свати» чи «Папіки» чи будь який інший продукт російською мовою, проте вже місяць часу закон САБОТУЄТЬСЯ.
Аналогічно саботують Закон телеканали «Інтер», «Україна» та інші.

Це не просто порушення, це знищення правового та конституційного ладу в державі.
Порушники мають бути притягнені до відповідальності! Закон має працювати.
Ми не будемо стояти осторонь того, як влада та телеканали саботують Закон та принижують нашу мову!
Далі буде.
#МоваМаєЗначення
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18.08.2021 17:34 Ответить
Американці буквально незадовго до своєї втечі організовували гейпарад у Афганістані.Розклеювали агітки та інш. У Афгані,Карл!!! Країні з суперконсервативними поглядами, де панують архідревні традиції,де населення напівграмотне. Де розум?… А у нас в 2014 вимагали провести також гейпарад. Саме в той час, коли наші хлопці боронили нас на Сході від клятого ворога.Коли земля на соняшникових полях рясно кропилась кров'ю наших синів. Робіть висновки. Роздивіться уважніше дії «демократичного» Заходу. Не вірте їм.
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18.08.2021 17:55 Ответить
Мы будем тебе верить, чучело лишнехромосомное До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 1832 До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 9192
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18.08.2021 20:19 Ответить
Які відносини?
За Південну Корею американці воювали, віддали тисячі своїх життів. За останні 20 років вклали в сраний Афганістан майже трильйон доларів, а чим американці допомогли Україні?
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18.08.2021 19:12 Ответить
На бутылку тебя насадили! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 9795 Реальная польза же! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3892
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18.08.2021 20:21 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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19.08.2021 15:14 Ответить
Україна найкраща Держава у Світі. Багато недоліків, але усюди багато недоліків. Але саме головне для людини - ВОЛЯ!
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18.08.2021 19:19 Ответить
Ты смотри, Губский всплыл! До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 5078 До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 3518 Он Кучмин посипака сейчас или Жулин? До 30-річчя Незалежності України в Києві вперше в історії відкриється унікальна україно-американська виставка "За волю України!" - Цензор.НЕТ 6412
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18.08.2021 20:20 Ответить
 
 