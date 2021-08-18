К 30-летию Независимости Украины в Киеве впервые в истории откроется уникальная украино-американская выставка "За волю України!"
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Эта выставка – выдающееся событие в истории украино-американских двусторонних отношений.
По случаю 30-летия Независимости Украины Фонд Богдана Губского "Украина – XXI века" совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне (https://www.warmuseum.kiev.ua/) организовали масштабную украино- американскую выставку "За волю Украины!", которая откроется 20 августа в Киеве (ул. Лаврская, 27) и в которой принимают участие 20 музеев, архивов библиотекой из Украины и США.
Об этом сообщают пресс-службы Музея и Фонда.
Эта выставка – выдающееся событие в истории украино-американских двусторонних отношений, когда впервые за 30 лет Независимости Украины и более 100-летнюю историю украинской диаспоры на выставке в Украине примут участие пять ведущих научных, музейных и культурно-просветительных украинских институтов в США: Украинский музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский исторический и образовательный центр, из постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава, Сомерсет в Бавнд-Брук. В совокупности они передали на временное экспонирование в Украину 181 раритет.
Уникальность выставки отметил генеральный директор Музея - организатора Иван Ковальчук: "Эта выставка не просто рассказывает об униформе украинского войска периода Революции 1917-1921 гг., она рельефно передает преемственность национального государства, олицетворяет традиции украинского воинства и биографует ярких его представителей. В конце концов, выставка о единстве украинства - в прошлом, настоящем и будущем! За Волю Украины!".
Другой важный ракурс экспозиции раскрывает Глава Совета Фонда Богдан Губский: "Выставка - стремление сквозь призму истории униформы возрожденного украинского войска начала ХХ в. засвидетельствовать прочную историческую связь современного поколения защитников Украины с участниками Украинской революции 1917-1921 гг. и путем культурной дипломатии развить сотрудничество с ведущими украинскими учреждениями США. Кроме того, организаторы ставят целью музейными средствами почтить Вооруженные Силы Украины - ключевой гарант государственной независимости, что приобретает особую актуальность в условиях воюющей страны".
На выставке представлены артефакты, которые охватывают период 1914-1923 гг. Они освещают историю украинской униформы периода Сечевых Стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР. Большинство экспонатов никогда до сих пор не обнародовались и не были известны не только широкой общественности, но и узкому кругу специалистов.
Среди раритетов - униформы, награды, знамена, военные отличия украинских милитаристских формаций периода Украинской Революции, в частности, полковника УСС эрцгерцога Вильгельма Франца Австрийского (Василия Вышиваного), генерала Армии УНР Александра Загродского, капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко.
Выдающейся достопримечательностью является также "Альбом униформ Украинской армии и Флеты периода Украинской Революции (1917-1921)", созданный в 1937 году геральдиком Николаем Бытынским. Это мировая премьера уникальной художественной достопримечательности.
Выставка продлится до 31 мая 2022 года.
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просто ненавижу двуличие, как и теперь афганцы наверное. тут у меня демократия, а тут посажу пожалуй помидорчики, а кому не хватило, тому будет не только лишь трудно, мало кому ли демократично будет.
ведь так, мсье Байден?(Лена зовет кушать фаршированный рыбой фарш, убегаю - арахамия что мы тока шо курили, вот я тебя влфрзклрофел)
а? чего же поддерживал других за свободу, а нас обосрал? я за это и спросил.
или Конди Райс ему не сказала тогда шо украинцы это отнюдь не рашкинцы? не якуты, не казахи, не - еще 100 других
Україну 7 років тому врятували небайдужі громадяни, а не сциклий та жадібний барига, який був з Медведчуком в СДПУо, а потім з ригами у ПР.
Дуже дякую нашім БРАТАМ полякам які закривали очі на облаштунки ,,заборонені,, які перевозили наші громадяни.
А ви говорите ,,Порох,, порох ще і в дупі не був.
Андрій Смолій
Перший пішов. Сьогодні подали до Подільського районного Суду на телеканал 1+1 за саботаж Закону про мову!
Далі будуть інші.
Доводиться робити ту роботу, яку мала б здійснювати влада: Нацрада, РНБО та інші органи. Але ні, їм байдуже до мови. Вони займаються відвертим саботажем.
1+1 згідно ст. 23 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не має права демонструвати «Свати» чи «Папіки» чи будь який інший продукт російською мовою, проте вже місяць часу закон САБОТУЄТЬСЯ.
Аналогічно саботують Закон телеканали «Інтер», «Україна» та інші.
Це не просто порушення, це знищення правового та конституційного ладу в державі.
Порушники мають бути притягнені до відповідальності! Закон має працювати.
Ми не будемо стояти осторонь того, як влада та телеканали саботують Закон та принижують нашу мову!
Далі буде.
#МоваМаєЗначення
За Південну Корею американці воювали, віддали тисячі своїх життів. За останні 20 років вклали в сраний Афганістан майже трильйон доларів, а чим американці допомогли Україні?