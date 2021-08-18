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Из оккупированного Крыма в Россию незаконно переместили 275 заключенных: Украина пожаловалась в Гаагу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Из оккупированного Крыма в Россию незаконно переместили 275 заключенных: Украина пожаловалась в Гаагу

275 заключенных украинцев были незаконно перемещены в Российскую Федерацию из Крыма. Украина, со своей стороны, пожаловалась на это в Международный суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр журналистских расследований.

По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, информация о незаконном перемещении была получена во время досудебного расследования по факту нарушения ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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"Это граждане Украины, которые были осуждены на оккупированной территории и перемещены на территорию РФ для отбывания наказания. А также граждане Украины, которые были задержаны, находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова, но в дальнейшем незаконно перемещаются на территорию РФ с целью дальнейшего уголовного преследования", - отметил Поночовный.

По словам эксперта общественной организации "Региональный центр прав человека" Романа Мартыненко, за все время оккупации Крыма, на территории полуострова незаконно осуждено около 12,5 тысяч украинцев, среди которых 9,5 тысяч были перемещены в Россию.
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НУ тех кто сидел до окупации, то и хрен с ними как бы, пущай себе забирают уркаганов этих!!!
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18.08.2021 16:57 Ответить
кацапы не идиоты чтоб уголовников воровать
эти - политические
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18.08.2021 17:07 Ответить
твари,
тварят что хатят
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18.08.2021 16:59 Ответить
перевели з курорту до болота бо не можна на росії в'язням краще жити ніж пересічні московити. В РФії в'язниця це не заклад ізоляції і перевиховування - це в першу чергу інструмент для залякування і тортур. А хто ж іїхніх болотах злякається в'язниці на курорті? питання риторичне.
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18.08.2021 19:00 Ответить
 
 