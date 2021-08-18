Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил

Организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли, запланированного на День Независимости, ответили на обвинение замглавы КГГА Владимира Прокопива, который утверждает, что они поставили сцену на месте массовых захоронений.

Ответом организаторов располагает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В наследие с советских времен до сих пор за площадью Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение", - сказано в сообщении.

При этом организаторы концерта подчеркнули, что погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

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Авторы комментария напоминают, что согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время событий Украинской революции 1917-1921 годов. Среди них - как сторонники большевистской власти, так и жертвы "красного террора". Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились.

"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак", - подчеркнули организаторы концерта.

Организаторы концерта также отмечают, что "никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал ди-джей".

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Они напомнили, что благотворительные средства, которые будут собраны на концерте, направят на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука.

Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.