РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4606 посетителей онлайн
Новости Общество
10 022 48
День Независимости (1019) история (2000) КГГА (2932) Киев (24551) концерт (398)

Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил

Организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли, запланированного на День Независимости, ответили на обвинение замглавы КГГА Владимира Прокопива, который утверждает, что они поставили сцену на месте массовых захоронений.

Ответом организаторов располагает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В наследие с советских времен до сих пор за площадью Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение", - сказано в сообщении.

При этом организаторы концерта подчеркнули, что погибшие участники восстания были похоронены украинским правительством в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения был установлен памятный знак с соответствующей надписью антиукраинского прокоммунистического содержания. Во время событий Революции Достоинства эта надпись была сбита и большинство элементов памятника было разрушено. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

Читайте: В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - КГГА. ФОТОрепортаж

Авторы комментария напоминают, что согласно информации Украинского института национальной памяти, на территории Мариинского парка похоронено значительное количество людей, погибших во время событий Украинской революции 1917-1921 годов. Среди них - как сторонники большевистской власти, так и жертвы "красного террора". Общее количество похороненных до сих пор неизвестно. Также неизвестны места конкретных захоронений, поскольку поисковые работы в Мариинском парке не проводились.

"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь Конституции и именно в том месте, где был установлен советский памятный знак", - подчеркнули организаторы концерта.

Организаторы концерта также отмечают, что "никого из представителей КГГА не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка и прямо у остатков памятника работал ди-джей".

Смотрите: Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах

Они напомнили, что благотворительные средства, которые будут собраны на концерте, направят на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука.

Ранее заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив написал в Фейсбуке, что в Мариинском парке в Киеве на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года стали монтировать сцену.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Ой зебилы
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 9472
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56
+24
грай, грай, членограй, грай для нас грай!!!
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 2664
показать весь комментарий
18.08.2021 17:00
+11
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории... "
А спростування того, що саме там захоронені тіла загиблих у вас є?
Чисто урОди плісняві, як і їх відмазки. Танцюють на кістках. Бо це кістки не їх народу.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой зебилы
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 9472
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56 Ответить
100 лет назад в парке появилась братская могила участников большевистского восстания 29-31 октября (11-13 ноября) 1917 года.
В 1917 году в Мариинском парке была Александровская церковь с маленьким кладбищем. Именно этот факт повлиял на выбор места захоронения.

порезвились ЗЕленские-Шифера-Ермаки-Менделя с "синагогой на костях" православного кладбища, а теперь танцевать на костях в Мариинке будут Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 8177

МЕРЗКО.....
показать весь комментарий
18.08.2021 17:38 Ответить
криварожью плевать на киевские святыни Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 8080
показать весь комментарий
18.08.2021 17:41 Ответить
Скажімо так, могили співчуваючих большевищму важко віднести до св'ятинь, але це однозначно кладовище. В Іспанії кладовища, на яких поховані франкісти і інтернаціонплісти, мають однаково рівноцінний статус. З мертвими воювати - це благородна справа. І марна. Думаю, італійському співаку про встановлену на могилах сцену нічого не сказали. А варто. У них, римокатоликів з цих строго.
показать весь комментарий
18.08.2021 19:09 Ответить
а що нормально танці на кістках ! італієць хоч знає де виступатиме ?
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56 Ответить
Он танцор?
показать весь комментарий
18.08.2021 16:58 Ответить
грай, грай, членограй, грай для нас грай!!!
Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил - Цензор.НЕТ 2664
показать весь комментарий
18.08.2021 17:00 Ответить
Эта картинка снята тогда, когда тот самый итальянский или чей там Ди Джей в 2017 там выступал?
показать весь комментарий
18.08.2021 17:03 Ответить
ні він батюшка московської церкви ...
показать весь комментарий
18.08.2021 17:06 Ответить
Ого, но кажется если из Италии то скорее всего батюшка римской церкви.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:12 Ответить
а может и быть...
показать весь комментарий
18.08.2021 16:57 Ответить
Это не то самое место, где в 2013 стояла трибуна "антимайдана"?
показать весь комментарий
18.08.2021 16:57 Ответить
Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 155 не парк тот а вот место другое Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 3985
показать весь комментарий
18.08.2021 17:51 Ответить
Может не быть ..., а может и есть.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:57 Ответить
а может и быть...
показать весь комментарий
18.08.2021 16:57 Ответить
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории... "
А спростування того, що саме там захоронені тіла загиблих у вас є?
Чисто урОди плісняві, як і їх відмазки. Танцюють на кістках. Бо це кістки не їх народу.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:58 Ответить
"Сцена в Мариинском: организаторы концерта говорят, что под памятником может не быть могил" - даже если там сейчас нет могил, то они вполне могут в ближайшее время там появиться. Пусть сами догадаются, чьи они будут.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:01 Ответить
может и так, тогда мона было все сделать как будто что может и нет
\\\\\\\\\

Организаторы концерта также отмечают, что "никого из представителей КГГА
не возмутил тот факт, что во время проведения песенного конкурса
Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные
мероприятия. В частности, именно в этом месте находилась красная дорожка
и прямо у остатков памятника работал ди-джей".\\\\\\\\\

то ж не в парке или как?
а впрочем - я бы лично нисколько не обижался шо у мну над черепом или над пальцем беснуются клоуны - просто нужно уточнить - или захоронение, и тогда парк переформатировать, или всем поПутину, и тогда организуны правы.
ибо - что за разница - собачки ли бегают выгуливая людей по костям, или клоуны опять что то сделают? будем честны - всем только тогда не пофиг, когда об этом написали.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:01 Ответить
Эта хрень должна быть демонтирована, дегенераты *****, на памятник сцену поставили и умничают. Историки херовы... админштрафы за осквернение были бы уместны.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:03 Ответить








Тата

@TataHortitsa

·19 чФБ Ihor Lutsenko 20 мин. Ну, тепер уже можна назвати прізвище людини, котра організувала радянські автомати з газіровкою на Алеї Героїв Небесної Сотні. Це -міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Українська правда з посиланням на Музей Революції гідності
показать весь комментарий
18.08.2021 17:05 Ответить
я дивуюсь, чому до цього часу ще стоять залишки того "пам,ятника", демонтувати й заасфальтувати! чи газон засыяти, що було де песикыв вигулювати. з большевикам і їх прихвостнями, наші дороги розійшлись. думаю, що та комуняча розруха сцені не буде перешкодою.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:06 Ответить
А нічого, що там захоронені загиблі з обох сторін?
Та й взагалі - це братня могила, чиї б останки б там не були!
Мертвих треба поважати в любому випадку.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:19 Ответить
хрень якась, скоріше аксюморон, як могли бути захоронені загиблі з обох сторін в одній могилі? це все рівно, що наших Героїв донбасу ховати в одних могилах з кацапсько- сепарським лайном. Якщо там могила де її опис? чи поіменний, чи кількісний? на Аскольдовій могилі є могила наших Героїв вбитих більшовицько-мурав,йовськими бандитами, там є поіменний опис всих похованих. в Мар,їнінському парку був чисто бутафорний "пам,ятник" в пропогандистсько-совкових цілях. Большевики всі цвитнтарі навколо церков(як і церкви) зрівняли з землею і забули про їх існування, там забудували різні будівлі і ніхто не переймається...
показать весь комментарий
18.08.2021 19:05 Ответить
это типа оправдание????
показать весь комментарий
18.08.2021 17:08 Ответить
Весь Мариинский парк был до 1917 г. Кладбищем известных горожан. А также Аскольдова могила и склоны Днепра вокруг...
показать весь комментарий
18.08.2021 17:11 Ответить
А мозок в кебі є?Чи нема?
показать весь комментарий
18.08.2021 17:15 Ответить
"Нет никаких подтверждений, что захоронения осуществлялись именно на территории, где сейчас расположена площадь ", - подчеркнули организаторы концерта"

нет никаких подтверждени, что организаторы концерта не идиоты)
показать весь комментарий
18.08.2021 17:21 Ответить
нет доказательств..., буде свято для киян, Бочеллі послухати важніше ніж пусті розмови про "могили" большевиків і їх прихвостнів.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:25 Ответить
Как раз то что организаторы идиоты является неоспоримым фактом...
показать весь комментарий
18.08.2021 17:39 Ответить
Розповім львівську історію...В сорок першому німці зігнали євреїв в гетто (квадрат залізниця,Варшавська,Полтва,Підзамче).Приблизно сто тисяч львівських і стільки ж з інших міць...Когось розстрілювали,хтось помирав сам,але коли їх залишилось три тисячі,а гетто зменшилось до кількох сотиків,вони підняли повстання...Їх в кілька днів знищили,а останніх двісті,які забились в будову старого австрійського млину (п"ять метрів на п"ять,висота п"ять поверхів) просто спалили вогнеметами...На балконах навколишніх будинків висіли десятки повішених,фото збереглись...Будівля старого млину теж збереглась буквально до цього року,навіть совіти її не рухали,хоча це практично центр,десять хвилин до Оперного пішки...І ось в цьому році її знесли,а на місці будують величезний розважально-офісний-житловий комплекс...А земля там,нагадаю,наполовину людський попіл і кості.А на Цитаделі,це теж центр Львова,в австрійській фортеці,де у війну був концтабір і де померло вісімдесят тисяч людей зробили ресторан і готель...І ніхто нічого,їдуть в Київ ламати на Алеї Небесної Сотні перегородки та автомати "газ-вода"...Бо там то "осквєрнєніє"...
показать весь комментарий
18.08.2021 17:33 Ответить
А может и быть, но это не точно . Да какая разница ...
Свиньи
показать весь комментарий
18.08.2021 17:37 Ответить
В общем,надеюсь итальянскому певцу сообщат на чем он будет выступать -вот зекрыса обосрется на весь мир)
показать весь комментарий
18.08.2021 17:38 Ответить
Чем ближе День Независимости,тем с большим остервенением идет притягивание "за уши"любые события,которые помешают празднику.Журнашлюхи,за 30 серебряников,готовы лблить грязью все...Простейшие вопросы,которые решаются в рабочем порядке "на раз два"обрастают, с подачи этих подажных СМИ,просто сумасшедшими подробностями.Но не дождутся,празднику быть,Украина независима и к "совку" возврата не будет.Не дождетесь,твари...
показать весь комментарий
18.08.2021 17:46 Ответить
А можна це людською мовою?
Ато це свинособаче хрюкогавкання на в біса не зрозуміле.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:22 Ответить
Я даже не удивлюсь,если в пылу политической борьбы,там появятся могилы как доказательство,що они там таки есть Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 2950
показать весь комментарий
18.08.2021 17:46 Ответить
Что не можна перенести сцену!?
показать весь комментарий
18.08.2021 17:56 Ответить
Напис на тому "пам'ятнику", якого підрихтували майданівці у лютому 2014 року (капслок оригіналу):

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - РОБІТНИКАМ І СОЛДАТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ ХОРОБРИХ У БОЯХ ЗА ВЛАДУ РАД У м. КИЄВІ 11-13 ЛИСТОПАДА (29-31 ЖОВТНЯ) 1917 РОКУ.

Совкодрочери, не скигліть.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:57 Ответить
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_DSCF5962.JPG
показать весь комментарий
18.08.2021 17:58 Ответить
Всё этой плесени мешает... Реально -- манкурты -- ничего святого.
До чего ж противно! Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил - Цензор.НЕТ 9483
показать весь комментарий
18.08.2021 17:58 Ответить
Чиї б могили там не були-танці на костях,навіть ворожих, не українська традиція Це традиція орди!
показать весь комментарий
18.08.2021 18:08 Ответить
Могут быть могилы, а могут и не быть - науке это не известно. Дебилы. В любом случае народ уже так разочаровался в этой власти, что любое их действие принимается в штыки. Праздник будет "весёлым" и, дай бог, без бойни
показать весь комментарий
18.08.2021 18:27 Ответить
Криворогули....
показать весь комментарий
18.08.2021 18:35 Ответить
Каждый день на метро Академгородок в Киеве тысячи людей проходят на могиле десятков красноармейцев, погибших от авиабомбы. По крайней мере, так на памятнике написано. Нет ограды, и люди топчутся там каждый день не задумываясь.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:14 Ответить
В Жовтневому палаці була катівня НКВС де, замордували тисячі киян і нічого, концерти не відміняють.
показать весь комментарий
19.08.2021 17:22 Ответить
 
 