Нетаньяху об Афганистане: Страна не должна полагаться на других в вопросах своей безопасности

Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Цензор.НЕТ.

Он вспомнил, как в 2013 году Госсекретарь США Джон Керри приглашал его посетить Афганистан - хотел показать, как США создали местные военные силы, которые могут самостоятельно противостоять террору.

"Я вежливо отказался, я полностью отвергал саму идею. Я тогда предполагал, что в тот момент, когда США покинут Афганистан, все рухнет. К сожалению, это то, что произошло в последние дни: радикальный исламский режим захватил Афганистан и превратит его в террористическую страну, которая будет угрожать безопасности всего мира", - пишет Нетаньяху.

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"Схожий результат мы получим, если отдадим части родины палестинцам. Палестинцы не будут создавать Сингапур. Они создадут террористическую страну в Иудее и Самарии, в нескольких километрах от аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авива, Кфар-Сабы, Нетании", - считает он.

Нетаньяху напомнил, что такую же "ошибочную политику" международная общественность проводила и относительно Ирана, но Израиль противодействовал этой политике.

"В итоге мы привели к тому, что США ввели жесткие экономические санкции против Ирана и вышли из договора о ядерном оружии. Без этих наших решительных действий у Ирана давно уже был бы арсенал ядерного оружия", - отметил Нетаньяху.

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"Вывод ясен: верная доктрина та, которую проводил я – нам нельзя полагаться, что кто-то другой позаботиться о нашей безопасности, мы обязаны защищать себя самостоятельно от любой угрозы", - считает политик.