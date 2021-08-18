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Афганистан (599) Израиль (1760) Нетаньяху (153)

Нетаньяху об Афганистане: Страна не должна полагаться на других в вопросах своей безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нетаньяху об Афганистане: Страна не должна полагаться на других в вопросах своей безопасности

Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Цензор.НЕТ.

Он вспомнил, как в 2013 году Госсекретарь США Джон Керри приглашал его посетить Афганистан - хотел показать, как США создали местные военные силы, которые могут самостоятельно противостоять террору.

"Я вежливо отказался, я полностью отвергал саму идею. Я тогда предполагал, что в тот момент, когда США покинут Афганистан, все рухнет. К сожалению, это то, что произошло в последние дни: радикальный исламский режим захватил Афганистан и превратит его в террористическую страну, которая будет угрожать безопасности всего мира", - пишет Нетаньяху.

Читайте: Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

"Схожий результат мы получим, если отдадим части родины палестинцам. Палестинцы не будут создавать Сингапур. Они создадут террористическую страну в Иудее и Самарии, в нескольких километрах от аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авива, Кфар-Сабы, Нетании", - считает он.

Нетаньяху напомнил, что такую же "ошибочную политику" международная общественность проводила и относительно Ирана, но Израиль противодействовал этой политике.

"В итоге мы привели к тому, что США ввели жесткие экономические санкции против Ирана и вышли из договора о ядерном оружии. Без этих наших решительных действий у Ирана давно уже был бы арсенал ядерного оружия", - отметил Нетаньяху.

Смотрите: Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак. ФОТО

"Вывод ясен: верная доктрина та, которую проводил я – нам нельзя полагаться, что кто-то другой позаботиться о нашей безопасности, мы обязаны защищать себя самостоятельно от любой угрозы", - считает политик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
...Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462 Золотые слова Нашей власти нужно это зазубрить. В этом мире каждый сам за себя.
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18.08.2021 17:16
+20
У нас на фронте воюют НАШИ бойцы. Ни по каким митингам они не бегают, а сами нас защищают.
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18.08.2021 17:24
+14
мне кажется, пришло время прямо спросить у мамы-Римы "Еврей Вовачка или дурак ?" Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1903
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18.08.2021 17:23
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Правила форума Совет форумчан
На Бога надейся, но сам не оплошай !
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18.08.2021 17:12 Ответить
Дед-Акела лажанулся..... Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1979

не выводом войск, а сливом союзника
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18.08.2021 17:20 Ответить
Могу представить, как евреи ржали над этим очень "ценным" предложением Керри, который кстати, какую-то непонятную роль играл и продолжает это делать в командах Президентов. То ли наивность, то ли глупость, то ли хитроумная многоходовочка?.. Нетаньяху: Нельзя полагаться, чтобы кто-то заботился о нашей безопасности - Цензор.НЕТ 9011
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18.08.2021 17:13 Ответить
_Керри - это шнырь путлера, сексот. Хотя, вовсе и не "сек", если на то пошло
открыто работает на врага, а спецслужбы США мышей не ловят!
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18.08.2021 17:17 Ответить
Единственное, что у Керри всегда хорошо получалось - это унижаться перед кацапами. И сейчас он при Байдене играет роль кацапской шестерки. Вот и вся роль Керри в "успехах" внешней политики США.
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18.08.2021 17:54 Ответить
Ну власне чувак знає про що говорить...
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18.08.2021 17:16 Ответить
...Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462 Золотые слова Нашей власти нужно это зазубрить. В этом мире каждый сам за себя.
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18.08.2021 17:16 Ответить
_С чего ты решил что эта власть - наши и работают на Украину? По формальным признакам? Умно́... Проницательно.
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18.08.2021 17:21 Ответить
Назови мне патриотов у нас во власти Все у нас хитрожопые И работют исключительно на себя О Украине никто из них не думает Седьмой год воююем с агрессором , а даже патронного завода своего не имеем Об остальном молчу
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19.08.2021 10:07 Ответить
нашу власть не зубрить надо,а менять...как можно скорее
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18.08.2021 17:30 Ответить
ПОХОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ США ОЗБРОЇЛО ТАЛІБАН, РАЗ ВСЯ ЗБРОЯ І ТЕЕХНІКА ЗБЕРЕЖЕНА, ЦІКАВО ПРОТИ КОГО ТАЛІБИ ЇЇ НАПРАВЛЯТЬ.
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18.08.2021 17:44 Ответить
Да там какая то многоходовочка США Специально оставили всё вооружение..США проще поднять в воздух авиацию и уничтожить то что создает им угрозы Так дешевле. Будем посмотреть что будет дальше.
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19.08.2021 10:00 Ответить
По запасам зерна на 2021 год окажется самым неурожайным за 25 лет.Так что по осени на хлеб мазать что то ,хватит далеко не всем...,Неурожай в США и Канаде дело нешуточное... Нетаньяху: Нельзя полагаться, чтобы кто-то заботился о нашей безопасности - Цензор.НЕТ 4744
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18.08.2021 17:17 Ответить
В Украине уже рекордный урожай.
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20.08.2021 13:06 Ответить
"Патриотам" от Натаньяху для размышления....
Афганистан был главным официальным союзником НАТО вне НАТО, миллиардные вливания и все разбежались, включая НАТО. А украинские "патриоты" только и молятся на НАТО крича на каждом шагу как НАТО прямо сейчас защитит Украину, а сами вместо фронта по митингам за бабки бегают.
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18.08.2021 17:17 Ответить
У нас на фронте воюют НАШИ бойцы. Ни по каким митингам они не бегают, а сами нас защищают.
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18.08.2021 17:24 Ответить
Ветераны АТО вышли на митинг с требованием наказать "черных" и "серых" экспортеров зерна.
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18.08.2021 17:36 Ответить
И что из этого следует? Ветераны это те, кто уже не воюет на фронте. Они не имеют право выйти на митинг, не такие же граждане? Как это связано с теми военными, кто в данный момент ведёт боевые действия непосоедственно? Или Вы хотите сказать, что кто-то бросил боевой пост и пошёл на митинг? Когда это такое было? И когда было такое, что НАТО за нас воевало? Нашим военным САМИМ приходится всё разгребать.
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18.08.2021 17:52 Ответить
Для крепостного кацапа сам факт выхода на митинг уже что то нереальное Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 8999
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20.08.2021 13:07 Ответить
Where in the States are you from?
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18.08.2021 17:26 Ответить
солома...где то за мухосранском Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 4345
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18.08.2021 17:31 Ответить
Тебе то шо на что они молятся?главное ,что кацапских жмуров сами,без ничьей помощи, мамкам отправляют.
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18.08.2021 17:27 Ответить
То що у Ізраїлі з владою все в порядку - я розумів давно.
А от нам що робить?
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18.08.2021 17:18 Ответить
мне кажется, пришло время прямо спросить у мамы-Римы "Еврей Вовачка или дурак ?" Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 1903
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18.08.2021 17:23 Ответить
и у евреев не без урода Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5175
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18.08.2021 17:32 Ответить
он сам признался в брачке: "из обычной совецкой еврейской семьи" Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5077
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18.08.2021 17:57 Ответить
в целом по популяции у них процент идиотов значительно выше других народов. все дело в правильном пеаре Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 8342
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20.08.2021 13:09 Ответить
Він єврей, але радянський, який виріс на срусскій недокультурі.
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18.08.2021 18:29 Ответить
Он же и был её распространителем в своих быдло-шоу
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18.08.2021 19:43 Ответить
Як - що? Чи ви в Польщі незадоволені Качинським?
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18.08.2021 21:47 Ответить
Вам - мається на увазі - в Польщі?
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18.08.2021 21:56 Ответить
Да уж
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18.08.2021 17:19 Ответить
Это стало ясно еще когда Лига Наций сдала Чехословакию. Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 9197
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18.08.2021 17:19 Ответить
ПВО Израиля полностью оплачивает США, ВМС оплачивает Германия, самостоятельно Израиль и 10 лет не продержался бы.
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18.08.2021 17:19 Ответить
посмотреть там листочек компаний топовых..... извини, но вы неправ. плюс медицина - все в мире любят своих матушек? - вот и куда их отправляют? Да, не в Ленинградское Мытыщево а куда то вы понял куда
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18.08.2021 17:23 Ответить
Да?А кто оплатил победу Израиля в 1967 году?
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18.08.2021 17:56 Ответить
и в 1947-1949, и в 1973...
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18.08.2021 18:05 Ответить
Балабол? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 6252
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18.08.2021 18:03 Ответить
Балаболы маланские вы. Вы отлично знаете что сами ничего не сделаете. Маленький пример из официальной прессы внизу, но официально никто не напишет сколько еще миллиардов обошелся ядерный зонтик для Израиля, и куча других плюшек.

"Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут - США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.
В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.
И демократы, и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке, и в итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны."
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18.08.2021 18:48 Ответить
Деда там по коррупции прижали, так шо пыссануть он в Твиторе мож..ет как и Трамп - в пику - фанатикам, которые ловят эти живительные струи, ой, э, да ладно Памэла, я тут комент на Цензоре пишу, щас в бассейн спущусь(берет два коктейля) Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 6621
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18.08.2021 17:20 Ответить
На РАБссии денег нет,за 10 лет оккупации Афганистана построено было всего 4 км железной дороги...Быдло Мавзолейное а когда у ваас бабло было? При тушонке Рузвельта или ножках Буша старшего? Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 2300
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18.08.2021 17:22 Ответить
я утром думал - б*же, это какая же мощь была то - биться с бритахами на море, держать десятки дивизий даже и на норвегии, плюс флот, а совок тупо воспользовался шо Хирохито говносамурайчик и ..... обосрались все(((( Гальдер даже одного усатого не образумил, а второго не вышвырнул из Макцвы, трапа мавзолейного Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 6593
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18.08.2021 17:26 Ответить
Мавзолейный не парься...мощь была "ТО".... в Украине так не говорят...То...спалился чувак...ТОкай дальше... Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5939 Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 5939
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18.08.2021 17:28 Ответить
та спокойно, я же не санитар? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 3627
если позволяет мыслЯ, то подумайте сам - сколько и чего на говносовок было брошено и как было бы, не быь на альбионе жирного алкаша то? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 9942
совочек бы наш лег и не было бы щас - "няктонизабыт" - а кости лежали даже до 48-го и пассажиры поезда жрали синих курочек, созерцая "никтонезабытых" - вот это и есть совок, а не то что вам там таблетки привезли с запаса где еще Брежневу давали на "почитайте Гейсек, тут буква У , а вот тот кольца, не перепутайте"
атот все равно: О О О оооо-а, это читать - Здгавствуйте дагагие алимпийскаяслава пагтиии и товарищу... так, а как меня зовут то, тавагищи? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 3936
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18.08.2021 17:50 Ответить
Израиль нашел бешенные залежи нефти в районе Левиафан....запасы оцениваются в 4,3 миллиарда баррелей
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18.08.2021 17:26 Ответить
и газа там много
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18.08.2021 18:07 Ответить
Звідси висновок - Україна має задушити Рашу як Ізраїль Палестину. Іншого виходу нема - для нашої безпеки і безпеки Світу.
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18.08.2021 17:28 Ответить
ну зачем душить?шо мы изверги какие ,шоле?
есть хороший способ-разукрупнение Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 2661
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18.08.2021 17:35 Ответить
Золотые слова!
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18.08.2021 17:32 Ответить
С одной стороны, он прав. Но, с другой, Израиля и не существовало бы без внешней поддержки.
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18.08.2021 17:33 Ответить
Не путайте единых израильтян и разобщённых крепостных украинцев.
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18.08.2021 17:42 Ответить
Ой, тоже мне нашли единый народ! Едины израильтяне только когда надо вместе бить арабов. Во всех других случаях они с наслаждением друг друга чубят.
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18.08.2021 17:48 Ответить
Но это не вредит их государству
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18.08.2021 17:56 Ответить
Вы не поверите - вредит и очень сильно. Но вот если решили бить арабов, то тогда все едины. Потом правда опять начинают ругаться о том стоило ли именно в данный момент бить арабов и как это надо было бы делать по-настоящему.
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18.08.2021 18:02 Ответить
Шалом Ахи! Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5511
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18.08.2021 18:10 Ответить
Я имею ввиду что не вредит изнутри государству и хватит притворятся украинцем.
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18.08.2021 18:12 Ответить
Ты флажок видел? А государству, таки, вредит.
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18.08.2021 18:19 Ответить
Я и не путаю.
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18.08.2021 17:50 Ответить
что? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 2390 кто воевал за Израиль в войне за независимость 1947-1949, в Шестидневную войну 1967, в Вону Судного дня 1973? не было тогда у Израиля никакой внешней поддержки Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5256
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18.08.2021 18:09 Ответить
Да ну? Лично знал начальника штаба корпуса Советской армии, которого в 1948г. в составе группы советских офицеров командировали воевать в Израиль. Особо им доставляло подловить колонну "голоногих" (англичан) и накрыть залпом "Катюш". И оружия через Чехословакию а решающий момент подбросили. В 1956г. после суэцкого кризиса им сказали выбирать: либо оставаться насовсем а Израиле, либо возвращаться в СССР. Этот вернулся и служил у нас городским военкомом.
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18.08.2021 19:12 Ответить
какие англичане в Израиле в 1948? Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5264
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18.08.2021 19:57 Ответить
Может быть Вы этого не знаете, но Палестина была подмандатной территорией Великобритании.
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18.08.2021 19:58 Ответить
да была, до 1947 года
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18.08.2021 19:59 Ответить
я историю своего народа знаю достаточно хорошо Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 6108
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18.08.2021 19:59 Ответить
Вообще-то, Мандат Лиги Наций действовал (реально) с 29 сентября 1923г. по 14 мая 1948г. Создание еврейского государства Израиль было провозглашено (благодаря Бен-Гуриону) за несколько часов до окончания срока действия мандата. После чего было много всякого...
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18.08.2021 20:15 Ответить
Если бы наш квартальный президент прислушался бы к умным словам троекратно разрушать ВСУУкраины
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18.08.2021 17:36 Ответить
Хочу сказать это и всем Президентам Украины, а особенно первому и второму Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, особенно с московкой Орды, нельзя.Источник: https://censor.net/ru/n3283462Нетаньяху: не варто сподіватися, що хтось піклуватиметься про нашу безпеку - Цензор.НЕТ 7715
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18.08.2021 17:39 Ответить
Биби просто процитировал военную доктрину Израиля, сформулированную генералом Хаимом Ласковым (родился, кстати, в 1919г. в Белоруссии).
Среди прочего в ней говорится, что Израиль должен защищать себя сам, а не передоверять это дело союзникам, ибо у самых верных друзей со временем могут измениться интересы.
Кста, а у Украины есть военная доктрина?
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18.08.2021 17:44 Ответить
Есть. Простоперестатьстрелять!
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18.08.2021 18:00 Ответить
Я серьёзно спрашиваю. В Беларуси, например, есть; http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89664
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18.08.2021 18:09 Ответить
лизать жопу *****? такая у вас доктрина?
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18.08.2021 18:12 Ответить
Є, і в ній росія визначена, як ворог.
В Україні багато чого є, наприклад, чудова Конституція, яка не виконується.
Мало мати гарні закони, треба ще їх виконувати.
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18.08.2021 18:41 Ответить
Держави білорусь не існує. Ви давно перетворилися на вірного васала кремля.
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18.08.2021 18:42 Ответить
А ще замість власної української ядерної зброї можна просто зазирнути в очі ворога,та домовитись з ним десь по середині.
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18.08.2021 17:56 Ответить
продам новый ватник..недорого
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18.08.2021 18:00 Ответить
Нетаньяху бывший спецназовец, поэтому понимает. Кстати, нынешний премьер Беннет тоже служил в спец. подразделении. В Украине тоже нужен президент служивший в армии!
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18.08.2021 18:07 Ответить
Было глупо в годы войны перевыбирать Главнокомандующего Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки - Цензор.НЕТ 5705
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18.08.2021 18:14 Ответить
Не глупее чем войну войной не признавать и капитулировать главнокомандующему.
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18.08.2021 18:22 Ответить
в Сайерет Маткаль, оба служили, да и Эхуд Барак там же)
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18.08.2021 18:16 Ответить
А предыдущий - Эхуд Барак - было время, командовал элитным секретным спецподразделением Генштаба «Сайерет Маткаль» и имеет богатый опыт диверсионных и контртеррористических акций.
Этот, вообще, головорез.
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18.08.2021 18:17 Ответить
Гитлер тоже говорил общеизвестные но полезные слова./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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18.08.2021 18:22 Ответить
Сенатор. А сколько км жд дорог построила Америка?
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18.08.2021 18:24 Ответить
миллионы километров
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20.08.2021 13:22 Ответить
Кувейт дядько Сем звільнив від іракців. А Афганістан не зміг, - нема там нафти.
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18.08.2021 18:45 Ответить
Пусть Биньямин Нетаньяху топает в синагогу к своему раввину, чтобы тот его по башке Талмудом треснул, дабы ему в извилинах хотя бы механически отложилась если не главная, то одна из основополагающих истин, справедливая как для обрезанного в душе (и не только) еврея, так и для всех гоев:
"Халява - это то, шо трудно найти, неизбежно привыкнуть, легко потерять и невозможно забыть".
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18.08.2021 20:28 Ответить
Таки, да!!!
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18.08.2021 20:39 Ответить
США поддерживали арабские страны и не продавали Израилю оружие, оружие продавала Франция.
Во время шестидневной войны , 1967 г. , Израиль атаковал и почти потопил американский разведывательной корабль «Либерти» . Погибли 34 моряка и около 170 были ранены.
Хотя Израиль сообщил, что атаковал корабль США, по ошибке, - флаг-то все видели, но причина, вроде, была в том, что Израиль боялся, что корабль США передавал Египту, разведданые о намерениях Израиля.

После неожиданного поражения армий Египта, Иордании и Сирии, которых поддерживала и вооружали Советы - на границе Израиля стояла 500.000 армия арабских стран, 2000 танков и были готовы атаковать Израиль 500 самолетов, - США сделала ставку на Израиль как на главного стратегического союзника на Ближнем Востоке.
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18.08.2021 20:38 Ответить
Это он об Израиле, талибы - это и есть по большей чвсти жители Афганистана /они возвращаются/ это гражданская война и победители устанавливают свои правила!
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18.08.2021 23:06 Ответить
...країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки -

Україна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки!
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19.08.2021 07:46 Ответить
 
 