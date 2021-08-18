Нетаньяху об Афганистане: Страна не должна полагаться на других в вопросах своей безопасности
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Каждая страна должна сама защищать себя от любой угрозы. Полагаться в этом на союзников, даже сильных, нельзя.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Цензор.НЕТ.
Он вспомнил, как в 2013 году Госсекретарь США Джон Керри приглашал его посетить Афганистан - хотел показать, как США создали местные военные силы, которые могут самостоятельно противостоять террору.
"Я вежливо отказался, я полностью отвергал саму идею. Я тогда предполагал, что в тот момент, когда США покинут Афганистан, все рухнет. К сожалению, это то, что произошло в последние дни: радикальный исламский режим захватил Афганистан и превратит его в террористическую страну, которая будет угрожать безопасности всего мира", - пишет Нетаньяху.
"Схожий результат мы получим, если отдадим части родины палестинцам. Палестинцы не будут создавать Сингапур. Они создадут террористическую страну в Иудее и Самарии, в нескольких километрах от аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авива, Кфар-Сабы, Нетании", - считает он.
Нетаньяху напомнил, что такую же "ошибочную политику" международная общественность проводила и относительно Ирана, но Израиль противодействовал этой политике.
"В итоге мы привели к тому, что США ввели жесткие экономические санкции против Ирана и вышли из договора о ядерном оружии. Без этих наших решительных действий у Ирана давно уже был бы арсенал ядерного оружия", - отметил Нетаньяху.
"Вывод ясен: верная доктрина та, которую проводил я – нам нельзя полагаться, что кто-то другой позаботиться о нашей безопасности, мы обязаны защищать себя самостоятельно от любой угрозы", - считает политик.
Пожалуйста, подождите...
не выводом войск, а сливом союзника
открыто работает на врага, а спецслужбы США мышей не ловят!
Афганистан был главным официальным союзником НАТО вне НАТО, миллиардные вливания и все разбежались, включая НАТО. А украинские "патриоты" только и молятся на НАТО крича на каждом шагу как НАТО прямо сейчас защитит Украину, а сами вместо фронта по митингам за бабки бегают.
А от нам що робить?
"Затраты на поддержание статус-кво в палестино-израильском конфликте были бы серьезнее, если бы не помощь доноров. Главный помощник Израиля тут - США, которые дают денег большей частью на закупки американского же оружия.
В 2020 году Израиль потратил на оборону 16,6 млрд долларов, включая 3,3 млрд американской помощи.
И демократы, и республиканцы всегда с упоением финансировали ключевого союзника США на Ближнем Востоке, и в итоге Израиль оказался крупнейшим получателем американской помощи после Второй мировой войны."
если позволяет мыслЯ, то подумайте сам - сколько и чего на говносовок было брошено и как было бы, не быь на альбионе жирного алкаша то?
совочек бы наш лег и не было бы щас - "няктонизабыт" - а кости лежали даже до 48-го и пассажиры поезда жрали синих курочек, созерцая "никтонезабытых" - вот это и есть совок, а не то что вам там таблетки привезли с запаса где еще Брежневу давали на "почитайте Гейсек, тут буква У , а вот тот кольца, не перепутайте"
атот все равно: О О О оооо-а, это читать - Здгавствуйте дагагие алимпийскаяслава пагтиии и товарищу... так, а как меня зовут то, тавагищи?
есть хороший способ-разукрупнение
Среди прочего в ней говорится, что Израиль должен защищать себя сам, а не передоверять это дело союзникам, ибо у самых верных друзей со временем могут измениться интересы.
Кста, а у Украины есть военная доктрина?
В Україні багато чого є, наприклад, чудова Конституція, яка не виконується.
Мало мати гарні закони, треба ще їх виконувати.
Этот, вообще, головорез.
"Халява - это то, шо трудно найти, неизбежно привыкнуть, легко потерять и невозможно забыть".
Во время шестидневной войны , 1967 г. , Израиль атаковал и почти потопил американский разведывательной корабль «Либерти» . Погибли 34 моряка и около 170 были ранены.
Хотя Израиль сообщил, что атаковал корабль США, по ошибке, - флаг-то все видели, но причина, вроде, была в том, что Израиль боялся, что корабль США передавал Египту, разведданые о намерениях Израиля.
После неожиданного поражения армий Египта, Иордании и Сирии, которых поддерживала и вооружали Советы - на границе Израиля стояла 500.000 армия арабских стран, 2000 танков и были готовы атаковать Израиль 500 самолетов, - США сделала ставку на Израиль как на главного стратегического союзника на Ближнем Востоке.
Україна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки!