Разоблачен чиновник, требовавший от военнослужащих, отправленных в ООС, 50% отката за премии, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который организовал схему незаконного обогащения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Почти год злоумышленник собирал "дань" с подчиненных. Он "торговал" надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС. За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что в подчинении злоумышленника находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС, благодаря чему, по предварительным данным, схема приносила ему не менее 70 тыс. грн "дохода" ежемесячно.

По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.

"Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной "дани" от военнослужащего", - отмечают в СБУ.

Кроме этого, сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.



