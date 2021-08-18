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Разоблачен чиновник, требовавший от военнослужащих, отправленных в ООС, 50% отката за премии, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разоблачен чиновник, требовавший от военнослужащих, отправленных в ООС, 50% отката за премии, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который организовал схему незаконного обогащения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Почти год злоумышленник собирал "дань" с подчиненных. Он "торговал" надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС. За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что в подчинении злоумышленника находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС, благодаря чему, по предварительным данным, схема приносила ему не менее 70 тыс. грн "дохода" ежемесячно.

По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.

"Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной "дани" от военнослужащего", - отмечают в СБУ.

Кроме этого, сообщается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Разоблачен чиновник, требовавший от военнослужащих, отправленных в ООС, 50% отката за премии, - СБУ 01
Разоблачен чиновник, требовавший от военнослужащих, отправленных в ООС, 50% отката за премии, - СБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Убил бы...
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18.08.2021 17:43
+12
Смеёмся с Лугандона, с их бесконечных поборов "командиров" "народной милиции" над рядовыми кокочленцами, а сами делаем тоже самое
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18.08.2021 17:44
+7
Ну от шо с таким уродом делать? Только на кол посадить на пару дней.
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18.08.2021 17:46
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Таких 3/14дорасов надо ловить и на вилах людям показывать...
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18.08.2021 22:51 Ответить
Вав, а с меня полиция 150000 хотела с помощью судьи Логвиной содрать и ничего, мрази наверное?
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18.08.2021 23:18 Ответить
А ее дядя и другие родственники чем занимаются? Где правовая страна, а мусора ми судьи консеннве?
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18.08.2021 23:19 Ответить
Должность и воинское звание в студию плиз!!!! А то чиновник как то расплывчато....
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18.08.2021 23:25 Ответить
на передок мразь...-разжалобить до бийця - и под снайперов, на нп...)))
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19.08.2021 02:46 Ответить
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