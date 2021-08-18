Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. При этом он с начала года потратил около 15 млн рублей, купив половину нежилого помещения в Москве и внедорожник Lexus GX 460.
Декларация Бородая обнародована на сайте ЦИК России, сообщает Цензор.НЕТ.
При этом, по данным "Кавказ. Реалии", Бородай только официально потратил с начала года почти 15 млн рублей (около 5,5 млн грн. - Ред.).
Так, в апреле он приобрел новый, 2021 года выпуска, автомобиль Lexus GX 460 в дополнение к Lexus 2004 года, который у него уже был. Цена новой машины кандидата составила 5,6 млн рублей. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей.
Как следует из документов ЦИКа, источниками, за счет которых было приобретено имущество, стали накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Там же указано, что сумма общего дохода кандидата и его жены за последние три года до совершения покупок составила 5,2 млн рублей. Официальных доходов Александр Бородай не имеет, на восьми счетах у него хранятся порядка 313 тысяч рублей.
Сейчас в его собственности находятся два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв.м) и два нежилых помещения там же (168 кв.м).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, террорист Бородай собирается баллотироваться в российскую Госдуму от "Единой России".
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хотя говорят есть байка - во Вьетнаме - стреляет снайпер, но все ходят ровно, один чел:
- э, че вы его не снимете?
- Ахаха, так ты хочешь шоб на его место пришел нормальный?
расияИзраиль...
https://www.youtube.com/watch?v=dw3JMoOjhyE&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://youtu.**************
Помню что как только он засветился на Донбассе под видом политтехнолога, покойный Шеремет написал в своем твиттере, что то типа " Ха Бородай да я его знаю, это московский политтехнолог"