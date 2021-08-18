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Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460

Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. При этом он с начала года потратил около 15 млн рублей, купив половину нежилого помещения в Москве и внедорожник Lexus GX 460.

Декларация Бородая обнародована на сайте ЦИК России, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом, по данным "Кавказ. Реалии", Бородай только официально потратил с начала года почти 15 млн рублей (около 5,5 млн грн. - Ред.).

Так, в апреле он приобрел новый, 2021 года выпуска, автомобиль Lexus GX 460 в дополнение к Lexus 2004 года, который у него уже был. Цена новой машины кандидата составила 5,6 млн рублей. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей.

Как следует из документов ЦИКа, источниками, за счет которых было приобретено имущество, стали накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Там же указано, что сумма общего дохода кандидата и его жены за последние три года до совершения покупок составила 5,2 млн рублей. Официальных доходов Александр Бородай не имеет, на восьми счетах у него хранятся порядка 313 тысяч рублей.

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Сейчас в его собственности находятся два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв.м) и два нежилых помещения там же (168 кв.м).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, террорист Бородай собирается баллотироваться в российскую Госдуму от "Единой России"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Гарно нажився на дамбаському бидлі.
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18.08.2021 18:10
+8
Ты глянь еще не грохнули.. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 2061
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18.08.2021 18:06
+4
Награбил денег в Донецке не хило.
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18.08.2021 18:11
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Истратился до нуля.
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18.08.2021 18:04 Ответить
Два лексуса с нулевым прикупом-перебор,самовыстрел по неосторожности или бордюр с самоопрокидованием в кульбите...
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18.08.2021 18:45 Ответить
Ты глянь еще не грохнули.. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 2061
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18.08.2021 18:06 Ответить
А як суддю Чауса витягнути з мокшандії слабо?
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18.08.2021 18:13 Ответить
а тебе ?
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18.08.2021 18:18 Ответить
Придурок, дебіл, чи пуштун?
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18.08.2021 18:22 Ответить
в зеркало глянь и узнаешь)
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18.08.2021 18:26 Ответить
да нахх он тут кому-нам..- на месте в кампашку матаролки-гиви-кабздона и др...)))
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19.08.2021 02:49 Ответить
А за что?Да и я смерти не боюсь.Может поэтому и высазываю что и про кого думаю и не под никами и цифровыми индификаторами.
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18.08.2021 18:41 Ответить
мало мочили, нужно чтобы оно оглядывало даже горшок, перед тем как спать там на квартире село на диван.
хотя говорят есть байка - во Вьетнаме - стреляет снайпер, но все ходят ровно, один чел:
- э, че вы его не снимете?
- Ахаха, так ты хочешь шоб на его место пришел нормальный?
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18.08.2021 18:08 Ответить
Ох уж эти скрепные и высокодуховные Русичи, всё у них в хозяйстве не русское почему-то, а из стран загнивающего Запада и бездуховного Дальнего Востока. Мэйд ин Раша только оболванивание и зомбирование лохов
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18.08.2021 18:08 Ответить
Не паскудь русичей этой сволочью... Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 6816
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18.08.2021 18:29 Ответить
Зато он за народ! А главное против олигархов. Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 6961
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18.08.2021 18:08 Ответить
Гарно нажився на дамбаському бидлі.
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18.08.2021 18:10 Ответить
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь там.... Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 9040
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18.08.2021 18:10 Ответить
Награбил денег в Донецке не хило.
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18.08.2021 18:11 Ответить
_В подарок ублюдку необходимо в машину кило тротила положить. Но Украина не расия Израиль...
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18.08.2021 18:12 Ответить
РАБссия тебя бросит Барадай.... Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 4838ты опасный свидетель ИХТАМНЕТный...
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18.08.2021 18:13 Ответить
Фільм VIRUSSIA - російське шпигунство на Балканах (серія 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dw3JMoOjhyE&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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18.08.2021 22:45 Ответить
ось нормальне посилання -

https://youtu.**************
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18.08.2021 22:51 Ответить
а как донбасята любят потрындеть о том шо в Киеве то хунта то олигархи а у них понимаешь ли республика и не какая нибудь а народная . все равны и все для народа Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460 - Цензор.НЕТ 482
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18.08.2021 18:15 Ответить
Што за наезды на неимущего? Радетель за рускоговорящее быдло давно в обиженных...Отставили, отогнали от корыта и все надежды на место в госдуре орды. Бедняга доедает наворованное ранее....но хватит надолго.
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18.08.2021 18:17 Ответить
даунбасское быдло за это и вАйавало))))
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18.08.2021 18:19 Ответить
этот странный кремлёвский жыдоугрофиннобурят совсем не думает о импортозамещении...
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18.08.2021 18:21 Ответить
шоб без разночтений...странный,бо,блеать,живой...
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18.08.2021 18:25 Ответить
Убийцы все в госдупу...
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18.08.2021 18:24 Ответить
Зачем нам про это рассказывают? Это проблемы кацапов.
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18.08.2021 18:27 Ответить
я думал что это проблема украинских спецслужб....
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18.08.2021 18:32 Ответить
Якщо це влаштовує русню , то чому це має не влаштовувати нас ? Хіба корупція на паРаші не сприяє фізичному знищенню російських фашистів на землі ?
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18.08.2021 18:28 Ответить
вообщето Бородай -- это то ли полковник то ли подполковник фсб работающий над спецпроектами.

Помню что как только он засветился на Донбассе под видом политтехнолога, покойный Шеремет написал в своем твиттере, что то типа " Ха Бородай да я его знаю, это московский политтехнолог"
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18.08.2021 18:31 Ответить
даунбас и лугандон адабряют! кандидад дастойный!
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18.08.2021 18:43 Ответить
Бородай такой же честный, как Козырь. У них даже полиические взгляды сходятся.
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18.08.2021 19:10 Ответить
Натырил денег у лохов даунецких и нормально себя чувствует 😁😁😁
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18.08.2021 19:41 Ответить
Это мы должны про делишки каждого террориста и подонка узнавать? Алло,это тело убивало укранцев. МОССАД...?МИ-6..?? Да о чём это я? О опущеной СБУ? С отличными кадрами,выкинутыми на помойку? ПОЗОРИЩЕ,блеать.
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18.08.2021 19:57 Ответить
Ото СБУ мало б викрадати бородая, плотніцкого, гіркіна, безлера, а ще яника, азірова, царьова... Стільки хороших кандидатів, а вони вибрали нікому не відомого і не потрібного Чауса!
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18.08.2021 20:21 Ответить
Ну.. так це ж треш чи ні?.. Реально Україна просто незахищена ніяк.
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18.08.2021 20:34 Ответить
настоящий единаросс ! 100-пудово возьмут в депутаты
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18.08.2021 21:53 Ответить
Рыло дегенерата!
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18.08.2021 22:30 Ответить
Та ті гроші він ще у Лугандоні нацарював. Тепер може вже не працювати хочь все життя!
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18.08.2021 23:54 Ответить
І це йому з нульовим доходом на Лексус вистачило, а що ж він купив би з доходом, більшим за нуль? МакЛарен, мабуть)))
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19.08.2021 18:29 Ответить
 
 