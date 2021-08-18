Баллотирующийся в Госдуму РФ террорист Бородай задекларировал нулевой доход и купил Lexus GX 460

Александр Бородай указал в декларации за 2020 год нулевой доход. При этом он с начала года потратил около 15 млн рублей, купив половину нежилого помещения в Москве и внедорожник Lexus GX 460.

Декларация Бородая обнародована на сайте ЦИК России, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом, по данным "Кавказ. Реалии", Бородай только официально потратил с начала года почти 15 млн рублей (около 5,5 млн грн. - Ред.).

Так, в апреле он приобрел новый, 2021 года выпуска, автомобиль Lexus GX 460 в дополнение к Lexus 2004 года, который у него уже был. Цена новой машины кандидата составила 5,6 млн рублей. Кроме того, в марте Бородай купил половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей.

Как следует из документов ЦИКа, источниками, за счет которых было приобретено имущество, стали накопления за предыдущие годы и доход от продажи имущества. Там же указано, что сумма общего дохода кандидата и его жены за последние три года до совершения покупок составила 5,2 млн рублей. Официальных доходов Александр Бородай не имеет, на восьми счетах у него хранятся порядка 313 тысяч рублей.

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Сейчас в его собственности находятся два земельных участка в Московской (2,3 тысячи квадратных метров) и Ростовской (47/100 доли на участке в 351,3 тысячи квадратных метров) областях, а также две квартиры в Москве (общей площадью 205 кв.м) и два нежилых помещения там же (168 кв.м).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, террорист Бородай собирается баллотироваться в российскую Госдуму от "Единой России".