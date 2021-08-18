После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50%
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Менее 50% жителей США одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома.
Об этом свидетельствуют данные портала FiveThirtyEight, который анализирует результаты сразу нескольких опросов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно опросам, положительно работу Байдена как президента страны оценивают в среднем 49,3% респондентов. 44,2% заявили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.
Отмечается, что впервые с того момента, как Байден пришел к власти, его рейтинг упал ниже 50%.
Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.
Сайт FiveThirtyEight анализирует и объединяет данные нескольких опросов, на их основе и при помощи специального алгоритма он показывает собственную статистику.
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разве им обьяснишь,что это совсем не та гренада?
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А перші підрозділи "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків із ВДВ і ГРУ ГШ, а також ПВ у прикордонних смузі Афганістану з'явились іще в червні 1979 року.
Особенно. никто не знал про наличие у ВДВ машин типа БМД-1.
И все, так и думали, а чьи они?
И Ил-76, тоже у всех были)))
Не заливайте.
Військові із ВДВ і ГРУ ГШ заводились в Афган починаючи із червня 1979 р. без розпізнавальних знаків.
Деякі вдягли афганську форму, як "мусульманський батальйон".
Прикордонники в афганську прикордонну зону висаджувалися на МІ-8 із розмальовкою "Аерофлоту". Такий само "аерофлот" перевозив і "зелених чоловічків" до офіційного вторгнення.
Військову техніку совок постачав афганській армії із 60-х років, особливо інтенсивно - із 1978 року.
Про висадку в Афгані БМД-1 до 25 грудня 1979 року я не писав.
Были, официальные военные подразделения ВС СССР.
Единственное подразделение, со скрытой принадлежностью, т.н. "муслимский батальон".
В ГРУ, НИКОГДА НЕ БЫЛО, НИКАКИХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ. Поэтому, не запевайте старую песню. Они ВСЕГДА, носили ЧТО ПОПАЛО, но в основном, прикрывались знаками от ВДВ.
СпН от КГБ, это понятно. Там в спортивных штанах и шлёпанцах, иногда, задачи выполняли
Но высадку 103-й дивизии ВДВ, никто и не скрывал. Об этом ЗНАЛИ ВСЕ. В том числе и про погибший Ил-76 из 128-го гв. втап. Как раз в 19.33 (по м.в.) 25.12.1979 г.
Так что, отдыхайте.
У червні висадилися ВДВшники без розпізнавальних знаків.
А СпН і висадка 25.12.79 тут ні до чого.
мол штаб-квартира клоунов совсем не в киеве...
бо республичани ще занадто мляві ,шоб царювати
Они реально не понимают, какую свинью Байден подложил москалям!!!
Талибы москалям и войну припомнят, и шаха убиенного припомнят.
И сраться они уже скоро начнут сначала в таджикистане, потом в узбекистане, а там и туркменистан, киргизия и казахстан. Короче путлеру теберь херово будет.
А Баден займется европой. Германией, Италией, Францией... И Украиной наконецто...
И насколько помню - Аллах команды отменить ДЖИХАД не давал.
Так что Борьба с неверными это Святая Война. А талибы воевать умеют....
Торопяся не спеша.... Это вам не зеля....
это брехня -кацапская, заказная.
у Джо и его капитолийских товарищей-
всё продумано до цента и процента,
даже не сомневайтесь.