После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50%

Менее 50% жителей США одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома.

Об этом свидетельствуют данные портала FiveThirtyEight, который анализирует результаты сразу нескольких опросов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно опросам, положительно работу Байдена как президента страны оценивают в среднем 49,3% респондентов. 44,2% заявили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что впервые с того момента, как Байден пришел к власти, его рейтинг упал ниже 50%.

Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.

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Сайт FiveThirtyEight анализирует и объединяет данные нескольких опросов, на их основе и при помощи специального алгоритма он показывает собственную статистику.