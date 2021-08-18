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Афганистан (599) Байден (2385) рейтинг (1617) США (23203)

После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50%

Менее 50% жителей США одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома.

Об этом свидетельствуют данные портала FiveThirtyEight, который анализирует результаты сразу нескольких опросов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно опросам, положительно работу Байдена как президента страны оценивают в среднем 49,3% респондентов. 44,2% заявили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что впервые с того момента, как Байден пришел к власти, его рейтинг упал ниже 50%.

Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.

Читайте: Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

Сайт FiveThirtyEight анализирует и объединяет данные нескольких опросов, на их основе и при помощи специального алгоритма он показывает собственную статистику.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Северный поток, Афган.. Да, просел Жора. А как дышал! После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 18:24
+13
а шо там у обнуленного?как дела с рейтингом?уде выглядывает из бункера,или еше не дорос? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 627
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18.08.2021 18:32
+12
То, что Байден прекратил спосировать клептоманов, это правильно. Но как организован уход с Афганистана конечно вызывает возмущение.
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18.08.2021 18:31
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Правила форума Совет форумчан
Аяяй, был рейтинг 51% а сейчас 49.3% После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 8630
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18.08.2021 18:24 Ответить
Переживуть . перекліпають. Зрештою виберуть новим ворогом якісь ость=рівну мікродержаву. От і буде перемога.
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18.08.2021 18:26 Ответить
кацапию шоле? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 3956
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18.08.2021 18:29 Ответить
Гренаду.
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18.08.2021 18:36 Ответить
не...тут кацапня будет против...есть же пестня "гренада,гренада ,гренада моя".
разве им обьяснишь,что это совсем не та гренада? Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 8962
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18.08.2021 18:38 Ответить
"Хелло Рашен!" -"Хрєново покрашен?" Торпеду к бою!
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18.08.2021 18:42 Ответить
Ще кілька відеозаписів з падаючими тілами з американських літаків і про рейтинг Байдена будуть знімати кінокомедії в Голідвуді.
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18.08.2021 18:45 Ответить
Северный поток, Афган.. Да, просел Жора. А как дышал! После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 18:24 Ответить
Он стал предателем США ещё при обаме и вместе с обамой.
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18.08.2021 18:35 Ответить
А як цензор в сій час топив за Бідона, як топив ... І шо?
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18.08.2021 21:39 Ответить
Бідон+Бідосік:
Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду
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19.08.2021 10:03 Ответить
Звикайте жити без імперської величі. Два маразматики підряд на такому посту -діагноз.
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18.08.2021 18:24 Ответить
Брехати негарно. Маразматик - один. І зовуть його Жо. Він вже губиться поміж кущиків на галявині перед Білим Домом. А Трампенко свого часу (на вимогу дєрьмократів) успішно пройшов тест на когнітивну здатність.
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18.08.2021 20:47 Ответить
Якось не кошерно так балакати про Бідона тут на цензорі. Майже рік тому тут за нього так топили, так топили ... А хто був за Трампа відразу в бан. І що?
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18.08.2021 21:42 Ответить
І шо? І обісралися. А тепер все на вувузєлу переводять, мовляв, це він дєдушку образив і той не хоче з нами мати справу.
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19.08.2021 07:20 Ответить
2 000 солдат и офицеров США вернулись домой,а вывод советского стада в 1988 году из Афгана выгнало Горбачева на Дембель...20 августа 1991 года...Бедные Миша и Байден.... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 7689
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18.08.2021 18:26 Ответить
Как он мог опуститься ниже 50ти, когда он никогда не был выше 5% не понятно...
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18.08.2021 18:26 Ответить
а шо там у обнуленного?как дела с рейтингом?уде выглядывает из бункера,или еше не дорос? После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 627
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18.08.2021 18:32 Ответить
Перепрошую, шановні!!! То не є рейтінг ... То суцільна ЗВІЗДА ...
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18.08.2021 19:29 Ответить
Не знаю как там у вашего обновленного, но у байденофилов дебилов мозгов так и не появилось, хотя многие понимают, но им же трудно признать свою неправоту, вот и хамят, отправляют в бан от своего умственного бессилия.
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18.08.2021 23:17 Ответить
У Найкоротшого теж. Співпадіння?
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18.08.2021 18:26 Ответить
Це недорозуміння опустить його прагнення забезпечити надприбутками монополістів за наш рахунок.
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18.08.2021 18:28 Ответить
збіг?
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18.08.2021 19:08 Ответить
пора на пенсию.....
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18.08.2021 18:27 Ответить
Советский союз сдох именно после 26 декабря 1979 года,когда крысы Мавзолейные вошли в Афган... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 1566
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18.08.2021 18:28 Ответить
25 грудня - це офіційна дата початку окупації.
А перші підрозділи "зелених чоловічків" без розпізнавальних знаків із ВДВ і ГРУ ГШ, а також ПВ у прикордонних смузі Афганістану з'явились іще в червні 1979 року.
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18.08.2021 18:34 Ответить
Да, конечно)))
Особенно. никто не знал про наличие у ВДВ машин типа БМД-1.
И все, так и думали, а чьи они?
И Ил-76, тоже у всех были)))
Не заливайте.
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18.08.2021 19:46 Ответить
Я нічого не "заливаю". Я пишу тільки те, що знаю від очевидців та із документів.
Військові із ВДВ і ГРУ ГШ заводились в Афган починаючи із червня 1979 р. без розпізнавальних знаків.
Деякі вдягли афганську форму, як "мусульманський батальйон".
Прикордонники в афганську прикордонну зону висаджувалися на МІ-8 із розмальовкою "Аерофлоту". Такий само "аерофлот" перевозив і "зелених чоловічків" до офіційного вторгнення.
Військову техніку совок постачав афганській армії із 60-х років, особливо інтенсивно - із 1978 року.
Про висадку в Афгані БМД-1 до 25 грудня 1979 року я не писав.
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31.08.2021 20:00 Ответить
Никаких зелёных пидоров, не существовало.
Были, официальные военные подразделения ВС СССР.
Единственное подразделение, со скрытой принадлежностью, т.н. "муслимский батальон".
В ГРУ, НИКОГДА НЕ БЫЛО, НИКАКИХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ. Поэтому, не запевайте старую песню. Они ВСЕГДА, носили ЧТО ПОПАЛО, но в основном, прикрывались знаками от ВДВ.
СпН от КГБ, это понятно. Там в спортивных штанах и шлёпанцах, иногда, задачи выполняли
Но высадку 103-й дивизии ВДВ, никто и не скрывал. Об этом ЗНАЛИ ВСЕ. В том числе и про погибший Ил-76 из 128-го гв. втап. Как раз в 19.33 (по м.в.) 25.12.1979 г.
Так что, отдыхайте.
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31.08.2021 20:36 Ответить
Червень і грудень - це різні місяці.
У червні висадилися ВДВшники без розпізнавальних знаків.
А СпН і висадка 25.12.79 тут ні до чого.
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01.09.2021 17:51 Ответить
весь офис на мендельштрассе заморывся хлопать в ладошки...
мол штаб-квартира клоунов совсем не в киеве...
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18.08.2021 18:29 Ответить
люблю, коли в кацапів пердаки горять від американців
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18.08.2021 18:33 Ответить
Американцы наши друзья. А 20 то про другое
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18.08.2021 18:39 Ответить
То, что Байден прекратил спосировать клептоманов, это правильно. Но как организован уход с Афганистана конечно вызывает возмущение.
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18.08.2021 18:31 Ответить
і шо?
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18.08.2021 18:31 Ответить
та ничо...самые опасные для рейтинга дела сделаны,теперь ничего не мешает росту После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 3364
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18.08.2021 18:33 Ответить
якщо він на другий строк не збирається, то шо йому той рейтинг?
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18.08.2021 18:37 Ответить
йому не треба-партії треба...
бо республичани ще занадто мляві ,шоб царювати
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18.08.2021 18:41 Ответить
Если опрос за вовочку провести на цензоре то и 2 процентов не будет.
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18.08.2021 18:32 Ответить
Клас!
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18.08.2021 18:38 Ответить
Так, может, и выборы здесь проводить?
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18.08.2021 19:09 Ответить
Не, "выборы" бандиты намерены "проводить" в смартфоне...
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18.08.2021 19:28 Ответить
Вы про какие выборы при банде
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18.08.2021 19:34 Ответить
_Президед байден - предатель США и союзников по НАТО, работает на путлера, неважно по убеждению либо же по крайней тупости, важен сам факт.
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18.08.2021 18:33 Ответить
"...неважно по убеждению либо же по крайней тупости" - гадаю, що за гроші. За толіка малого Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 5365 Воно - професійний корупціонер. Зокрема, з китаю гроші отримувало через свиночка-наркомана, який нещодавно знову зашкварився, про що повідомила одна британська газета. Але лівацькі мідії, які щодня скубли Трампа за кожне невдале слово, мовчать про гунтера і про перли папочкі як риба об льод.
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18.08.2021 20:52 Ответить
Пропагандоны кремлевских Скреп радуются что стадо Шариковых...,типа обули Омерику...,стадо баранов Чечню брашие 2 раза а Сирию аж 5 раз...хорошо смеется тот, кто это делает последним.... После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 2748 После вывода войск США из Афганистана рейтинг Байдена впервые опустился ниже 50% - Цензор.НЕТ 2748
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18.08.2021 18:33 Ответить
В мацковской бане ему говорили..."хорошо Вовачка..молодец"...и сто баксов в трусы засовывали..
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18.08.2021 18:37 Ответить
И опять брехливый путинский интерфакс.
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18.08.2021 18:36 Ответить
Рейтинг тушонки Рузвельта в Сссре дохляке с 1941 по 1945 годы был 1 % Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 5955а знаете почему? Жратву ту жрали только жены интендантов и офицеров РККА,солдатам его не давали....,потому и предал крыс мавзолейных генерал Власов,его армия сдохла от голода...
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18.08.2021 18:39 Ответить
Не трогайте пожалуйста ВОВ.Ведь там погибли наши родственники и близкие.
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18.08.2021 18:57 Ответить
ВОВ?? а что это,дятел? Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3183
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18.08.2021 19:02 Ответить
Та ніхто твою ваву не чипає,некромант.Тим більше,що з неї мій хом'як регоче.
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18.08.2021 19:08 Ответить
Ви щось випили?Раджу звернутися до лікаря доки хомяки не стали білочками.
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18.08.2021 19:34 Ответить
А чтобы вернуть рейтинг надо Путина замочить. Байден, не тормози.
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18.08.2021 18:44 Ответить
_Хто замочит путлера - перезагрузчик, лжец и кидала, путлеровская шавка?! Дичь какая, просто на голову не налазит... У тебя там какая-то альтернативная реальность?
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18.08.2021 18:50 Ответить
Та ні, просто методічка.
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18.08.2021 20:52 Ответить
А вам россиянам самим слабо??? Байден да байден,ведь вам же жить на необятных просторах на которые не претендует Украина.
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18.08.2021 19:00 Ответить
Якісь дурники в коментах Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 685
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24.08.2021 14:05 Ответить
Господин Байден крепко удар держит.Разрубил гордиев узел одним махом.Сейчас в Афгане -более 6000 янки.А Трамп сократил до 2500.Поскольку талибы победили ,США на них тратиться не будут.С бандитами будут бороться дронами
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18.08.2021 18:46 Ответить
ну на жаль хтось мав би це зробити. визнати поразку, цивілізаційну поразку! те що роками годували свідомо корупцію, терор, насилля. те що армія існувала на папері, те що поставлена їми влада була синонімом корупції, брехні та обману, і те що талібан отримав все не покладаючи особливих зусиль. ну не виходить в 21 ст в сша нових корей та японій. гаїті, ірак, лівія, афганістан, в деякій мірі сомалі демократія не прийшла ні за умов ракетно-бомбових дій, ні зміни одних маріонеток на інших(в тому ж гаїті ен раз, в іраку)! причини не лише в матеріалах цих країн(з яких не ліпиться те що не ліпиться), а в традиційному підході сша до ліплення з диктатур демократій! сша мають нарешті визнати що їм нєхєр насильно міняти владу, насаджувати цінності там де є тому спротив!їм не варто тратити бабло на міфічний експорт демократії, а почати займатися насперед собою, своїми союзниками(багатом із них давно пора по шапці дати). тому венесуела,куба,іран...нахєр вони потрібні? хіба як знову в сша захочуть наступити вчергове на одні і ті ж граблі
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18.08.2021 18:51 Ответить
Старий лівацький г@ндон.
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18.08.2021 18:53 Ответить
як кажуть за вдалий вибір - "жрітє"
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18.08.2021 18:53 Ответить
А нам то что? Может хлеб подешевел ? Нам бы со своими рейтингами разобраться!
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18.08.2021 18:53 Ответить
Интересно,завершить заведомо проиграшную войну,и не первую это что упадок в рейтинге?Думаю что это будет уроком и для мокшан.Не все решает сила и мощь,войны проигрывают и суппердержавы если этого захочет народ.
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18.08.2021 18:55 Ответить
Намазать на хлеб рейтинг проще пареной репы...нарисовал 73 % для дебилов и живи радуйся победи Леонида Данилыча... Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3884 не строителя ОЛИГАРХАТАПісля виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 3884
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18.08.2021 19:04 Ответить
И это Байден еще не говорил знаменитую фразу зеледента "надо просто перестать стрелять"... Я так думаю, что импичмент мгновенный был бы... А у нас четверть "за просто перестать стрелять" и где-то 13% за "просто понять и простить".
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18.08.2021 19:06 Ответить
Байден тикай в Мексику Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 9974
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18.08.2021 19:12 Ответить
Придурки!!!
Они реально не понимают, какую свинью Байден подложил москалям!!!
Талибы москалям и войну припомнят, и шаха убиенного припомнят.
И сраться они уже скоро начнут сначала в таджикистане, потом в узбекистане, а там и туркменистан, киргизия и казахстан. Короче путлеру теберь херово будет.
А Баден займется европой. Германией, Италией, Францией... И Украиной наконецто...
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18.08.2021 19:21 Ответить
Тебе кто-то глупость сказал - а ты как последний идиот её повторяешь.
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18.08.2021 19:27 Ответить
Это вы, Уважаемый, наверное в Азии не жили... Особенно в центральной...
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19.08.2021 06:45 Ответить
Ага, ти нам іще про план анаконда нагадай. Твій бідон вже дорогу до Білого дому забуває, а ти про якусь там хитру комбінацію...
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18.08.2021 20:54 Ответить
Я в средней азии тридцать лет прожил и три года.
И насколько помню - Аллах команды отменить ДЖИХАД не давал.
Так что Борьба с неверными это Святая Война. А талибы воевать умеют....
Торопяся не спеша.... Это вам не зеля....
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19.08.2021 06:41 Ответить
Байден должен встретиться с главарями талибов в минском формате! Да, и самое главное не стрелять в ответ...
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18.08.2021 19:21 Ответить
Америкоси просто так нічого не роблять. Те, що здається програшним, виявиться через де кілька років перемогою.
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18.08.2021 19:33 Ответить
Да, я смотрел СNN про это дело, американцы действительно в аху...офигевании от этой кошмарной эвакуации. Вне глобальных там замыслов, исполнено очень топорно.
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18.08.2021 19:33 Ответить
Та то все фігня. Блін, коли вже клован зелений піде нахєр? Задовбав вже вкрай цей сумєрєчний ідіот зелений.
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18.08.2021 19:37 Ответить
Байден красава Триллион долляров на дороге не валяется,их можно вложить в другие дела,типа Северное дерьмо-3 или Южный поток-2Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 9477
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18.08.2021 19:41 Ответить
Ага, ага, вложить в зелену економіку, в мільйон нелегалів (а невдовзі буде кілька), яких тисячами запускають через кордон.
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18.08.2021 20:56 Ответить
А що хтось думав,що буде по іншому? Москалі взагалі зараз святкують перемоги.А дурні наслухаються проплачених політологів і повторюють їхні слова.
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18.08.2021 19:46 Ответить
ниже 50 %.?..а кто считал?..
это брехня -кацапская, заказная.
у Джо и его капитолийских товарищей-
всё продумано до цента и процента,
даже не сомневайтесь.
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18.08.2021 19:47 Ответить
Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 7504
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19.08.2021 07:31 Ответить
Капиталисты США умеют считать баблосы на 20 лет вперед... Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50% - Цензор.НЕТ 7086хотя бывают и проколы,типа великая Депрессия ,но после нее США производили продукции к началу 40-х годов,больше чем весь остальной Мир вместе взятый...
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18.08.2021 19:47 Ответить
Ти на марсі живеш, йолопе? Бюджетні кошти просираються і тиряться аж бігом.
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18.08.2021 20:57 Ответить
Американці хочуть з своїх кишень платити афганцям? Або вони тупі, або рейтинг заказаний.
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18.08.2021 21:12 Ответить
А собственно в чём он не прав? 300 000 подготовленных, вооруженных по последнему слову супер бойцов просто сдались басмачам...о чем говорить? В 14м ребята с "луками и стрелами" защитили Украину и остановили орков расеи. Была мотивация, были герои. А "дУхи", как были "дУхами" так ими и остались, это ментальное, это не перескочить, нельзя из века15го перейти в век 21й. И нахрена амерам это нужно? сэсэр за 10 лет много там нарыл? И никто не орал -ПОЗОР!!!! Наоборот, "выпалнилисвойинтернациональныйдолг!"
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18.08.2021 22:07 Ответить
Сохранил деньги налогоплательщиков, которые уходили триллионами в песок - ну чем не враг народа, а если бы украл, был бы патриот - прямо как в Рашке 😁😁😁😁😁
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18.08.2021 22:22 Ответить
А ты не видел как падали люди с самолётов,да? Или тебе,меркантильному, основное деньги?
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18.08.2021 22:56 Ответить
Так возьми их к себе домой. Нельзя помочь тем, кто не хочет помочь себе сам.
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19.08.2021 02:12 Ответить
Завел я песика,а он вырос и не стал овчаркой,как я ожидал,так я его в окно вышвырнул с 10 этажа.Ну не захотел он стать овчаркой,падлец!
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19.08.2021 07:05 Ответить
 
 