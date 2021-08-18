Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Правительство приняло решение о создании в Украине центров неонатального скрининга. На их создание в 2021 году из бюджета будет выделено 300 млн грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 18 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства отметил, что в таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни.
"Все новорожденные смогут пройти соответствующие обследования, которые позволяют диагностировать более 20 различных орфанных заболеваний", - сообщил премьер-министр.
Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин создает биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", который позволит начать изготавливать тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний, а также вакцины.
"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью утратила всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. Во исполнение поручения Президента эту ситуацию мы начали менять еще в прошлом году. Сейчас выделяем 100 млн грн, чтобы создать соответствующий кластер. Это позволит объединить государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране ", - пояснил премьер.
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Ну просто мова Т.Шевченка.
Будь ласка, скажить якось по іншему. І мі посміємося разом.
Можно так....Масове обстеження новонароджених..
А можно вот так..Масове обстеження немовлят...
И не надо ни какого скрининга и клястера...
В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
Интересно сколько с этого скрининга капнет в оманский офшор???
УРА !!! - РАСТАЩИЛИ СТАРОЕ ЧТО БЫ СОЗДАВАТЬ ТАКОЕ ЖЕ ДЛЯ НОВОГО ДЕРИБАНА
Источник: https://censor.net/ru/n3283487
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обследование новорожденных..это не звучит..