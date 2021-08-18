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Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга

Правительство приняло решение о создании в Украине центров неонатального скрининга. На их создание в 2021 году из бюджета будет выделено 300 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 18 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметил, что в таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни. 

"Все новорожденные смогут пройти соответствующие обследования, которые позволяют диагностировать более 20 различных орфанных заболеваний", - сообщил премьер-министр.

Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин создает биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", который позволит начать изготавливать тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний, а также вакцины.

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"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью утратила всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. Во исполнение поручения Президента эту ситуацию мы начали менять еще в прошлом году. Сейчас выделяем 100 млн грн, чтобы создать соответствующий кластер. Это позволит объединить государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране ", - пояснил премьер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Из потенциала остались только куртка Степанова и ФОП Богатырёва и Ко.
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18.08.2021 19:19
+5
неонатального скрининга/ Мендель ввела дурацкую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые сам кодлан не понимает. Меритократии,-"слуга народа" Корниенко./ Зеленский: неонатального скрининга./ кластер,-Ляшко / Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов / Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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18.08.2021 19:27
+5
ТЁТЯ РОЗА

В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
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18.08.2021 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Из потенциала остались только куртка Степанова и ФОП Богатырёва и Ко.
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18.08.2021 19:19 Ответить
Я даже знаю где будет находиться этот центр!!!!! Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга - Цензор.НЕТ 8111
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18.08.2021 19:22 Ответить
И где будет этот единственный центр неонатального скрынинга? В Конча Заспе?
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18.08.2021 19:23 Ответить
Нет, теперь необходимо будет выделить средства для размещения этого центра из и так бесконечного бюджета на создание непонятного смысла медицинского учреждения рядом с Университетом Будущего. Как говорится, это был первый "транш" из успешного оттока денег из бюджета по медицинской линии в программе "Хотелки для бородатой бабушки"
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18.08.2021 19:53 Ответить
Согласен с вами, и он, этот центр, непременно должен примыкать к забору детской "больницы будущего" Кати Юшенко.
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18.08.2021 19:57 Ответить
Ваш вариант размещения этого центра делает несколько обоснованным закат бабла в асфальт из ковидного фонда.
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18.08.2021 20:27 Ответить
Це що,в українскій мові вже і слів невистачає?
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18.08.2021 19:24 Ответить
P.S. неонатального скрининга
Ну просто мова Т.Шевченка.
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18.08.2021 19:26 Ответить
Неонатальний скринінг - комплексне обстеження новонароджених, спрямоване на виявлення спадкових (генетичних) і вроджених захворювань.

Будь ласка, скажить якось по іншему. І мі посміємося разом.
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18.08.2021 19:36 Ответить
Раньше это называлось..."Массовое обследование новорождённых"...и никто не смеялся...а главное все понимали о чем идет речь...
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18.08.2021 19:46 Ответить
Він вимагав українською мовою.
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18.08.2021 19:49 Ответить
Да без разницы...
Можно так....Масове обстеження новонароджених..
А можно вот так..Масове обстеження немовлят...

И не надо ни какого скрининга и клястера...
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18.08.2021 19:52 Ответить
А почему собственно нет? В ногу со временем шагать не надо? Я за термины.
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18.08.2021 20:19 Ответить
Это не в ногу со временем...это мода...мода названий...терминов..и прочего...это все пройдет..
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18.08.2021 20:26 Ответить
А для некоторых типа мендель...осла оманского...ермака...шмыгаля...это еще и попытка скрыть свою тупость за типа умными словами..
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18.08.2021 20:28 Ответить
Скрининг - це сортування - некрасиво звучить.
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18.08.2021 22:34 Ответить
УК слову, раньше массовое обследование новорожденных на наследственные (генетические) заболевание не проводилось. На врождённые да, по факту, а на генетические нет.
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18.08.2021 19:51 Ответить
нормально придумали...триста лямов бюджетных на неоанальный скрининг самэ воно...не приебёшься...
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18.08.2021 19:24 Ответить
Це невеликі гроші заради того, аби тобі подібні не народжувалися- так зрозуміло?
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18.08.2021 19:28 Ответить
похоже ты замужем за аппаратом торгующим газировкой в автономном режиме...
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18.08.2021 19:36 Ответить
Тобто не зрозуміло- твоя проблема.
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18.08.2021 19:37 Ответить
неонатального скрининга/ Мендель ввела дурацкую моду вставлять в заявы кодлана Коломойского слова которые сам кодлан не понимает. Меритократии,-"слуга народа" Корниенко./ Зеленский: неонатального скрининга./ кластер,-Ляшко / Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов / Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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18.08.2021 19:27 Ответить
Кажи за себе.
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18.08.2021 19:29 Ответить
Назовёшь из кодлана Коломойского пару -тройку людей умных , достойных, сделавших для Украины что-то полезное-будешь молодец.
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18.08.2021 19:43 Ответить
Филатов.
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18.08.2021 19:49 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

В стране регулярно принимаются постановления о борьбе с коррупцией.
Но деньги, выделяемые на эту борьбу, регулярно разворовываются.
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18.08.2021 19:38 Ответить
"может, что-то в консерватории подправить?"
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18.08.2021 19:50 Ответить
Потенціал у вас залишився тільки з продажних мусорів та прокурорів з суддями,ще купка дегенератів яка жре ваше лайно жидівське та радіє,всі інші чекають нагоди вас перевішати.
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18.08.2021 19:40 Ответить
Понятно...зеленое стадо нашло еще один способ распила бюджета...
Интересно сколько с этого скрининга капнет в оманский офшор???
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18.08.2021 19:40 Ответить
"Все новорожденные смогут пройти соответствующие обследования, которые позволяют диагностировать более 20 различных орфанных заболеваний", - сообщил премьер-министр.

УРА !!! - РАСТАЩИЛИ СТАРОЕ ЧТО БЫ СОЗДАВАТЬ ТАКОЕ ЖЕ ДЛЯ НОВОГО ДЕРИБАНА
Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу - Цензор.НЕТ 4095
Источник: https://censor.net/ru/n3283487
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18.08.2021 19:41 Ответить
аби таке обладнання було 42 роки назад, зараз би один лох на не соромив Україну.
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18.08.2021 20:13 Ответить
що це..неонатальный скрининг Кабмін виділив 300 млн грн на створення в Україні центрів неонатального скринінгу - Цензор.НЕТ 1240
--
обследование новорожденных..это не звучит..
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18.08.2021 23:44 Ответить
 
 