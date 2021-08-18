Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура. ФОТО

В Одессе правоохранители задержали на взятке исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник и основатель ОО требовали от руководителя АЗС 5 тыс долларов за неналожение штрафных санкций по выявленным нарушениям.

Правоохранители задержали злоумышленников в Одессе во время получения второй части взятки в сумме 4 тыс. долларов.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.