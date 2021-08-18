Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура. ФОТО
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В Одессе правоохранители задержали на взятке исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник и основатель ОО требовали от руководителя АЗС 5 тыс долларов за неналожение штрафных санкций по выявленным нарушениям.
Правоохранители задержали злоумышленников в Одессе во время получения второй части взятки в сумме 4 тыс. долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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Ида - кингстоны, тьху, как там, неважно - у вас непочищены, а если почищу?
(денги даавай, даавай денги), вот так вот, а кого вы зашишаете? оооо, ара, это вам за гор нужэн эхат и нас защищат, с тебя еще 20 евро, как за што, сэмки я тибэ насыпал, воот, джаштам кунэм ваай, ай чэлавэк нихароший... давай да слэдующего мэсяц.
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"Підприємці розповідають, що місцеві активісти злилися в дуже дивному тандемі з контролюючими органами: разом приходять на перевірки, на яких молоді бійці розпускають руки та застосовують силу.В містечку Лебедині в результаті таких нападок навіть закрили завод і жителі залишилися без роботи.
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