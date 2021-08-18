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взятка (5958) Госэкоинспекция (145) Одесса (7384)

Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одессе правоохранители задержали на взятке исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и основателя общественной организации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник и основатель ОО требовали от руководителя АЗС 5 тыс долларов за неналожение штрафных санкций по выявленным нарушениям.

Правоохранители задержали злоумышленников в Одессе во время получения второй части взятки в сумме 4 тыс. долларов.

Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновник Госэкоинспекции задержан в Одессе при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура 03

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: Володимир Янченко
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У всьому цьому наші "екологи" і "борцуни за збереження природи": "Купи кирпич а то закричу!"
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18.08.2021 19:58 Ответить
Після звільнення з посади керівника Держекоінспекції Фірсова, який не брав хабарів і штрафував олігархів за викиди, Держекоінспекції повернулась в режим тотального хабарництва!
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18.08.2021 22:20 Ответить
"Активісти", щоб їх підняло та об асфальт гепнуло!
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18.08.2021 20:01 Ответить
так скоро и у расчетов ПВО будут требовать за помятую траву?))
Ида - кингстоны, тьху, как там, неважно - у вас непочищены, а если почищу? Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8505
(денги даавай, даавай денги), вот так вот, а кого вы зашишаете? оооо, ара, это вам за гор нужэн эхат и нас защищат, с тебя еще 20 евро, как за што, сэмки я тибэ насыпал, воот, джаштам кунэм ваай, ай чэлавэк нихароший... давай да слэдующего мэсяц. Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5588
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18.08.2021 20:03 Ответить
Я всегда говорил, что "экологи" самые большие взяточники в нашей стране. Именно министры экологии были "кошельками" наших премьеров. Помню когда Юля стала премьером, она заменила не только министра, но и всю финансовую цепочку до последнего "исполнителя" в каждом отдельном порту Украины.
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18.08.2021 20:14 Ответить
токо пятишки нэвыстачало экологу до повного щастя...такого кадра офис на мендельштрассе проглядел...
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18.08.2021 20:19 Ответить
шо за юго-западный округ?шо это за обезаянничанье с фейк-страны мордор?
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18.08.2021 20:58 Ответить
Ах ,Одесса красавица у моря ...Складывается мнение ,что дешевле будет собрать тамошних чиновников и решить всё одним махом ! Надоело уже читать "одесские новости".
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18.08.2021 21:03 Ответить
То нормально.Активні активісти,патріотичні патріоти...
Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту | Надзвичайні новини

"Підприємці розповідають, що місцеві активісти злилися в дуже дивному тандемі з контролюючими органами: разом приходять на перевірки, на яких молоді бійці розпускають руки та застосовують силу.В містечку Лебедині в результаті таких нападок навіть закрили завод і жителі залишилися без роботи.
А поліція - уявіть собі - просто стоїть і дивиться, і нікого не захищає."
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18.08.2021 21:17 Ответить
 
 