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Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве водитель угрожал патрульным оружием, требуя пропустить на улицы, перекрытые при репетиции парада.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева 01

"Водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова попал на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.

Патрульные на следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Киеве проведут первую репетицию парада ко Дню Независимости. Движение на ряде улиц будет перекрыто до конца суток. СХЕМА

Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Да уж, в Америке такого дебила на месте бы определили на холодный стол…
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18.08.2021 20:33
+21
Шо, опять зепутанга задержали?
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18.08.2021 20:29
+21
Жаль что копы не завалили мажорика когда тот передернул затворную раму на пестике
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18.08.2021 20:30
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Шо, опять зепутанга задержали?
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18.08.2021 20:29 Ответить
а вы здесь рассказываете за Афган, что там даже самый мелкий бармалей с калашом ходит Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 1806
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18.08.2021 20:38 Ответить
и правильно робит - его никакой мусор не посадит(просто вызовет авиацию гггг))))
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18.08.2021 20:39 Ответить
зачьот ! Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9382
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18.08.2021 23:58 Ответить
Дондауна. Панаехало падла.
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18.08.2021 20:40 Ответить
Расстрелять неадеквата на месте!
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18.08.2021 20:29 Ответить
Знову хтось з "слуг народу"?
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18.08.2021 20:29 Ответить
Жаль что копы не завалили мажорика когда тот передернул затворную раму на пестике
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18.08.2021 20:30 Ответить
и не первый раз такое.
копы зашуганные что им потом объясняться придется?
первый патруль тупо пропустил - типа "моя смена все равно заканчивается". вторые тупили "ой, блин, смотри - пестик"
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18.08.2021 20:40 Ответить
Да уж, в Америке такого дебила на месте бы определили на холодный стол…
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18.08.2021 20:33 Ответить
У нас менту легче самому застрелиться чем отморозка пристрелить. Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева - Цензор.НЕТ 6986
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18.08.2021 20:36 Ответить
...просто так - пах пах пах.... ай ай ай
Забирай.
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18.08.2021 20:37 Ответить
было бы видео...
а то может ехал мужик = прорывался и усадил поцрульного на дубинку? не думаю что так делал, но если спешил, то не делал бы себе месячные - 60 месяцев то?
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18.08.2021 20:38 Ответить
То мабуть якийсь таліб заблукав
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18.08.2021 20:38 Ответить
Їхав до Мустафи-Масі Найєма
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18.08.2021 21:39 Ответить
укомплектуйте скромнягу гранатами...
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18.08.2021 20:41 Ответить
он тоже... репетировал... Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2126
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18.08.2021 20:46 Ответить
Задолбали Киев перекрывать
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18.08.2021 20:48 Ответить
хихикаете. а мамкин вовка узнав что на репетиции репетируется прорыв с оружием опять на неделю пропадёт
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18.08.2021 20:51 Ответить
точно). он в Америку поедет с визитом от океана до океана )
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18.08.2021 21:11 Ответить
Застрелили бы да и все
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18.08.2021 20:57 Ответить
Что было в голове у этого урода ? Или точно "слуга народа" запамятовал, что он не выше физики и законов природы (да и Закона)?
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18.08.2021 20:58 Ответить
А я розумію мужика - достало вже, зепаради, зементи, зевлада
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18.08.2021 21:04 Ответить
Канешна ! Другоэ дэло - Попаради повлада поменти !
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18.08.2021 22:02 Ответить
интересно он что думал что его испугаются?
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18.08.2021 21:12 Ответить
думав що він Бог...і все рішається за бабло...
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18.08.2021 22:54 Ответить
та Зевса нету, это еще Эйнштейн доказал, что вы ей б* как маленький?
мужик просто может поехавший как и Кива.
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19.08.2021 07:51 Ответить
Что интересно, когда подобные придурки попадают за границу, то ведут себя тихо как мыши😁😁😁😁
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18.08.2021 21:13 Ответить
Если кто либо угрожает оружием полиции и пытается прорваться та хоть куда---даже в Сомали---то полиция лупит на поражение! А прокуратура не проверяет при этом. Но есть ещё места на планете---где такое возможно. Но очень мало таких мест осталось. Нам повезло---мы уникальны!
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18.08.2021 21:20 Ответить
Та панятно шо за ЗЕ галасавал !)
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18.08.2021 22:00 Ответить
явно або слуга наріду або його памочнік...
трохи перенєрвнічав... Водій зі зброєю намагався прорватися на перекриті через репетицію параду вулиці, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2644
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18.08.2021 22:52 Ответить
чому не показуете пику цього довпойопа ?
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19.08.2021 10:20 Ответить
треба було застрілити
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19.08.2021 10:51 Ответить
 
 