Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО
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В Киеве водитель угрожал патрульным оружием, требуя пропустить на улицы, перекрытые при репетиции парада.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
"Водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова попал на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских.
Патрульные на следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следователи Печерского управления полиции.
Топ комментарии
+25 Вячеслав Галушка
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+21 Вася Путлер
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копы зашуганные что им потом объясняться придется?
первый патруль тупо пропустил - типа "моя смена все равно заканчивается". вторые тупили "ой, блин, смотри - пестик"
Забирай.
а то может ехал мужик = прорывался и усадил поцрульного на дубинку? не думаю что так делал, но если спешил, то не делал бы себе месячные - 60 месяцев то?
мужик просто может поехавший как и Кива.
трохи перенєрвнічав...