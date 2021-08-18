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День Независимости (1019) Киев (24551) парад (624) Крещатик (14)

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

В центре Киева состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 01
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 02

В пешей колонне - около 5 тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 03
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 04

Также читайте: 12 бронеавтомобилей "Козак-2" после парада усилят 36-ю бригаду морской пехоты. ФОТО

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 05

Шествие сопровождается музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандируют: "Слава Украине - Героям Слава".

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 06
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 07
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 08

Также над Крещатиком пролетела воздушная колонна в составе самолетов и вертолетов Вооруженных Сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГП "Антонов".

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 09

Смотрите: Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 10
Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 11

Более 300 единиц различной военной техники проехали по улице Крещатик и площади Майдан Незалежности в составе механизированной колонны.

Репетиция продолжалась два часа.

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике 12

Также читайте: Водитель с оружием пытался прорваться на перекрытые из-за репетиции парада улицы, - патрульная полиция Киева. ФОТО

Репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины в Киеве запланированы также на 20 и 22 августа.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
Приємно дивитись на Армію відновлену Порошенком. Це вам не декорації совкодрочерські наркєта криворожського.
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18.08.2021 21:15
+16
А отот "пиксель" из бумажек? Чиста криварожский стиль...
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18.08.2021 21:17
+16
Для сценаристов и косюмеров Зеленского, норм! Они по жизни так делают, у них весь съемочный реквизит, исключительно из бутафории состоит, по ящику потом один хрен не видно!
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18.08.2021 21:21
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а ти випадково в минулому не афганець?
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18.08.2021 21:45 Ответить
Оце бамбанув у тебе твій пердак!
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18.08.2021 21:56 Ответить
Вперше у військовому параді до Дня Незалежності України 2021 Візьмуть участь чотирилапі захисники
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q
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19.08.2021 16:25 Ответить
Кто знает, в котором часу техника проехала? Сегодня не был, хочу в пт пойти.
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18.08.2021 21:47 Ответить
боюсь представить как главгундос будет парад принимать Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3476
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18.08.2021 21:47 Ответить
І розтрісканий вбитий асфальт на головній вулиці країни. Дуже символічно, треба ще плакати на весь фасад: "Програма Президента "Велике Крадівництво!".
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18.08.2021 21:52 Ответить
а дiйсно, чому таке засране покриття? до 30-оi рiчницi нiяк було встигнути зробити?
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19.08.2021 14:28 Ответить
У вас *****
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18.08.2021 22:17 Ответить
Літаки летять,будем всєх бамбіть!
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18.08.2021 22:20 Ответить
Олег Леусенко

ICTV Пінчука, серпень 2018 р:
Більшість народу проти параду, краще гроші віддати військовим.

ICTV, серпень 2021 р:
Винищувачі в небі, військові в одностроях, дух піднесення! Відчуття неймовірні!

Так само на ТБ Фірташа, Ахметова, Коломойського.

Олігархізація Зеленського триває.
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18.08.2021 22:25 Ответить
ПНХ набутылочник
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18.08.2021 23:23 Ответить
гопота, Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 4786
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18.08.2021 23:34 Ответить
Боже!Люди,вы все о чем?Война идет 7 лет,каждый день ребята гибнут!А вы обсуждаете парад,это шоу?И это не только Зеленский,все наши президенты устраивали парады,потому что все родом из совка. Я понимаю,в Америке,сильной,богатой стране-парады.А у нас получается,танцы на костях.Гидко та прикро за нашу краіну.
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18.08.2021 23:13 Ответить
Тебе ещё никто не говорил что ты дура?
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18.08.2021 23:17 Ответить
1000000000 %
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19.08.2021 00:19 Ответить
Паради влаштовують навіть під час війни і не тільки на круглі дати, а тут 30 років. Причому активна фаза війни коли гинули сотнями на день, а армія була гола-боса вже в минулому.
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19.08.2021 01:13 Ответить
а що то за паради у Америці? Де?
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19.08.2021 02:01 Ответить
Готовность украинцев защищать свою независимость, которую они проявляют с 2014 года, продемонстрирует большой военный парад 24 августа. По словам Президента, впервые за 30 лет независимости запланированы мероприятия при участии представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. нато x часов назад - Сегодня в Одессе состоялась репетиция морского военного парада ко Дню независимости УкраиныПерша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 8955
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19.08.2021 02:54 Ответить
Фотоне из Одессы, правда? Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5860 Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5443
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19.08.2021 09:15 Ответить
Від міжнародних партнерів участь братимуть бойові літаки Eurofighter Typhoon. Імовірно це будуть британські багатоцільові винищувачі, які зараз базуються на авіабазі «Михаїл Когельничану» у Румунії в рамках авіаційної поліції НАТО у регіоні.

Особливістю ювілейного повітряного параду стане одночасна участь авіації Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та держав-партнерів, Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9773
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20.08.2021 05:17 Ответить
ЦЕ КОРАБЛІ РЕХВОРМАТОРА ПОРОХА.
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19.08.2021 09:21 Ответить
в спам, рузькэ
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19.08.2021 07:17 Ответить
30 -й рік Незалежності, а ти досі мову не вивчила. Гидко та прикро.
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19.08.2021 13:10 Ответить
А захисниці были на каблуках или нет?
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18.08.2021 23:54 Ответить
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6906 Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 242
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18.08.2021 23:59 Ответить
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7287
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19.08.2021 09:18 Ответить
ТРОХА НЕЗВИЧНО ЩО В КОЛОНАХ ВОЇНІВ НЕ МАЄ ОРДИНСЬКИХ ОБЛИЧЬ, ПРИВИКАЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ КРАСУНЬ В ОДНОСТРОЯХ, ПРИКОРИТНИЙ.
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19.08.2021 09:26 Ответить
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3936
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19.08.2021 14:34 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям слава! Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5147
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19.08.2021 00:12 Ответить
парализовали город, *****, а главное зачем?
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19.08.2021 00:37 Ответить
Щоб вибісити малоросів звісно, та каціпів, нащо ж ще
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19.08.2021 01:15 Ответить
ну да, истинные украинцы же наземным транспортом в час пик не пользуются, в столице своей страны не живут
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19.08.2021 09:27 Ответить
Знаєте, мене навіть гвинтокрили, винищувачи, і Мрія в 30 метрах від балкону не дратують) Гудуть аж скло у вікнах хитається, вчора весь день тренувались. А мати (80 років) яка родом з під Вороніжа, навіть їх перехрестила і каже "Бережи їх Боже... ********* Путін, скільки біди наробив..." Так що шановний це все дуже залежить від настрою та самоідентифікації. Майдан теж створював певні невеличкі незручності, але ж натомість скільки користі. Хтось в цьому бачить дратуючи незручності, хтось захист країни, все залежить від гм... духовної національності, щось типу такого.
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19.08.2021 09:53 Ответить
что ж, могу только пожелать приятного аппетита, готовили с душой
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19.08.2021 23:28 Ответить
При цьому зробити це усе в годину пік, у робочий день,сук+а, совковий дебелізм і показуха, наше все.
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19.08.2021 08:02 Ответить
На «Мотор-Січі» показали процес виробництва композитних лопатей для гелікоптерів

Роботи з освоєння виробництва лопатей на підприємстві «Мотор Січ» розпочали декілька років тому за обігові кошти підприємства.
У 2017 році підприємство придбало необхідне обладнання та розпочато його монтування з подальшим налагодженням дослідного виробництва.
Наприкінці травня вітчизняні металеві лопаті до ударного гелікоптера Мі-24 завершили випробування, після чого Наказом Міністра оборони України вони вже були прийняті на озброєння української армії.
Лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам та комплекту конструкторської документації.

Вже у червні цього року українські ударні гелікоптери Мі-24 повернулися у небо та були помічені на тренуваннях в одній з бригад армійської авіації.
Уперше ударний гелікоптер Мі-24 піднявся у небо з українськими лопатями у грудні 2020 року.
Виробничі потужності підприємства дозволяють виготовляти «Мотор-Січі» до 60 комплектів лопатей для Мі-24 щороку.
Крім того, за попередньою інформацією, запорізьке підприємство вже підписало контракти з трьома країнами на постачання українських лопатей МЛНВ-24 для бойових гелікоптерів Мі-24.https://uprom.info/news/avia/na-motor-sichi-pokazaly-proczes-vyrobnycztva-kompozytnyh-lopatej-dlya-gelikopteriv/
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19.08.2021 01:52 Ответить
Всегда на парадах присутствовали все президенты Украины, допустит ли Зе на парад Порошенка?
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19.08.2021 06:58 Ответить
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6233
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19.08.2021 07:42 Ответить
Є різниця між минулим військовим парадом і поточним. Минулий парад був серед війни для того щоб підняти дух країни, поточний парад є просто понтами і імітацією, ще й посеред епідемії.
Тоді армія використовувалась за призначенням і відвоювувалась українська земля, зараз Вова дуже боїться що якийсь росіянин загине, "режим тиші" за якого гинуть тільки українці, є що "святкувати"?.
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19.08.2021 07:55 Ответить
И почему надо ТРИ таких репетиции? Неужели нельзя хорошенько подготовиться ДО ТОГО, а потом ОДИН раз прогнать по месту? Раньше, помнится, ОДНОГО раза хватало.
Из-за чьей-то безмозглости город ТРИ дня будет стоять в пробках. Ради чего??? Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9328
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19.08.2021 09:13 Ответить
ПРИКОРИТНІ СПОКІЙНІШЕ, ВАМ ДЛЯ СПОКОЮ ДОСТАТНЬО ОДНІЄЇ ТАБЛЕТКИ.
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19.08.2021 09:28 Ответить
Вопрос - а на что собирают волонтеры если армия (судя по фото) укомплектована под завязку?
Показуха на фото или наи...во собирателей?
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19.08.2021 09:18 Ответить
*****...ь Членограя: аж 1 (один) танк "Оплот" виготовили саме до параду!!!! Ні , Порошенко був гіршим, бо "Богдан" тисячами випускав військову техніку, і завод ім. Малишева працював у три зміни!!!
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19.08.2021 10:45 Ответить
Ну так, це ж зєліна заслугастворити таку армію, курва
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19.08.2021 10:48 Ответить
А шо, тієї прибацаної у брилі не буде?
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19.08.2021 10:49 Ответить
Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3154
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19.08.2021 10:49 Ответить
а почему флаг советский
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19.08.2021 10:55 Ответить
чтото заснула пропаганда сентябрь на носу а по путин нападет еше неначинали на весну отложили
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19.08.2021 10:54 Ответить
Помните плохие и нивкуда не годные судна из Кузни на Рыбальском, за которые сейчас сидят Шандра и Павловский? Ну там застава в ******** денег и отэто всё?

Так вот. За плохим и негодным нивкуда развед.кораблём Лагуна в Кузню обратился командующий ВМС с просьбой дать его для на параде покатацца .
Еще три катера Кузни будут задействованы на параде и это предельно невразумительная *****: с одной стороны Вова ставит предприятие на межу банкротства, с другой стороны - вы кораблики показываете? Красивое…Дайти!

А да. В рамках, значицца, борьбы с совком, в этом году Верховный тамада отменил объезд парадных расчетов перед проведением парада.
Не будет теперь вот этого исконно-совкового «Слава Україні!» перед строем и ответа солдат: «Героям слава!». Может неловко нашему генералиссимусу это говорить более необходимого минимума в ноль раз?
Хотя что может быть вообще более неловкое, чем четырежды уклонист, принимающий сцк парад до Дня Незалежності...

И зачем-то за 18 млн грн купили три бронированных кабриолета…Зачем?
Таня Адамс
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1104015.0
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19.08.2021 11:17 Ответить
Вперше у військовому параді до Дня Незалежності України 2021 Візьмуть участь чотирилапі захисники
Відео - https://www.youtube.com/watch?v=f-Yh6NBeZ1Q
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19.08.2021 16:25 Ответить
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