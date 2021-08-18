РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14198 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье
9 662 34
здравоохранение (331) Зеленский (16563) медицина (2451) СНБО (4377)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", который был принят на заседании СНБО 30 июля.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет Министров Украины должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Уточняется, что, среди прочего, Стратегический план должен предусматривать введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Также читайте: Кабмин выделил 300 млн грн на создание в Украине центров неонатального скрининга

Кроме того, подготовить и внести на рассмотрение парламента ряда законопроектов, обеспечение внесения в установленном порядке изменений в других нормативно-правовых актов с целью приведения к 1 апреля 2022 основ финансирования медицинских услуг, предоставляемых всеми учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Также План предусматривает:

- проработку вопроса о целесообразности объединения вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в один вид - специализированная медицинская помощь;

- совершенствование электронной системы здравоохранения;

- подготовку документов об исключении из полномочий местных органов власти закупок лекарств и медицинских изделий;

- развитие национальной системы донорства крови;

- проработку вопроса об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации от коронавируса;

- обеспечение высокого уровня медицинского образования и развития кадров;

- приведения процедуры госрегистрации и ответственности регистрационных удостоверений на лекарственные средства в соответствие с европейскими нормами;

- обеспечение сопровождения в Верховной Раде законопроекта об усилении ответственности за подделку медицинской продукции;

- принятие мер по минимизации вредного воздействия самолечения;

- стимулирования развития отечественного производства лекарств;

- подготовку и проведение конкурса на реализацию проекта по размещению в Украине производства вакцин.

Также читайте: Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Отдельно СНБО поручило Министерству здравоохранения Украины в месячный срок обеспечить внесение изменений в документах для предотвращения покупок без электронного рецепта врача в розничной сети аптек антибактериальных, противовирусных и гормональных лекарственных средств.

Кроме того, Минздраву, Киевской городской государственной администрации и обладминистрациям обеспечить необходимый уровень вакцинации детей от инфекционных болезней, включенных в календарь профилактических прививок.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Какой бред. У чуваков свое монобольшинство, любые законы могут принять. А они в игрушки играют, декларации НА СНБО принимают и пиаряцца на этом. И так во всем, иммитация на иммитации, а сверху пиаром приправляют.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42
+5
руки наркомана вже до медицини добралися ! їдь вже відпочивай ,роботяга ти наш !
показать весь комментарий
18.08.2021 21:40
+4
сраний клоун, ти можеш нічого не торкатися? Усе, чого ти торкаєшся перетворюєтся на гівно!
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що опять?
Я думав у нас тільки митницю вічно реформують.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:39 Ответить
Замість Доктор Смерть тепер буде лікар Звіздєц?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:51 Ответить
Та таки да, Стєпанова давно зняли. А дохтор звіздєц це хто?
показать весь комментарий
18.08.2021 22:00 Ответить
Запитай зєйлюпінців.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:01 Ответить
Вони не авторитет для мене, це все одно, що в сліпого питати дорогу.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:03 Ответить
А решения снбо по вопросу осеменения крупного рогатого скота не предвидится?
показать весь комментарий
19.08.2021 00:03 Ответить
С миру по нитке...в оманском офшоре рубаха..
показать весь комментарий
18.08.2021 21:39 Ответить
Судячи з того що українська олія в Берлінських маркетах вартує 1,4 євро за літр, а в Київських 2,3 євро (в еквіваленті), лише на цьому зєйлуханці мають мільярди відкатів.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:55 Ответить
Вартує вартовий...
показать весь комментарий
18.08.2021 23:06 Ответить
вартість (товару) - ціна (товару)

вартує - коштує
Є така річ - слова-синоніми. Українська мова ну дуже на них багата.
показать весь комментарий
19.08.2021 08:38 Ответить
руки наркомана вже до медицини добралися ! їдь вже відпочивай ,роботяга ти наш !
показать весь комментарий
18.08.2021 21:40 Ответить
Кислорода всем хватит после этих реформ ?

Весной в эпидемию кислород стоил 1500 в день
показать весь комментарий
18.08.2021 21:41 Ответить
сраний клоун, ти можеш нічого не торкатися? Усе, чого ти торкаєшся перетворюєтся на гівно!
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42 Ответить
Какой бред. У чуваков свое монобольшинство, любые законы могут принять. А они в игрушки играют, декларации НА СНБО принимают и пиаряцца на этом. И так во всем, иммитация на иммитации, а сверху пиаром приправляют.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42 Ответить
Іммітацію на іммітацію і мають в результаті фаллосіммітатор.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:00 Ответить
Очень понравилось , - Назначить ответственных. Думаю до 30 года человек 800 сменится и человек15 премьеров .Если спросить чиновника , что он планирует на завтрашний день не многие могут Ответить.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:44 Ответить
Тому що "сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать" (с)...
показать весь комментарий
18.08.2021 23:08 Ответить
Бррр... А що то було? Три рази перечитав, не второпав. Хіба я вже так отупів, чи що?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:41 Ответить
Дождались-то, дождались... это же каких умственных усилий бубочке это стоило... партия конфискованного кокоса помогла или 73 процентщиков акция перед петухом возле ОПы? Там его вам, зелебобикам, не зря напоказ так поставили что искать свое благополучие прийдется между раздвинутых петушиных лапок.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:48 Ответить
сменим вывески к празднику!
показать весь комментарий
18.08.2021 21:49 Ответить
МінОздоров не має повноважень проводити реферми в середині країни??? В профільній галузі??? Потрібне втручання РНБО???
Люди, це мене полишив розум чи мене намагаються в цьому переконати?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:52 Ответить
Сколько хороших намерений обещали нам власти ? ( (все власти без исключения!) И в конституцию записывали и в Раде обсуждали и даже голосовали .И вот ,с каждым днем всё лучше и лучше и уже лучше некуда ,а мы опять будем улучшать. Есть большие сомнения ,что новое "улучшение" мы переживем!
показать весь комментарий
18.08.2021 21:58 Ответить
За неоплатный труд качественной работы не будет..
показать весь комментарий
18.08.2021 22:02 Ответить
та не кипишуйте... ему вводить в действие))) как две дорожки)))) проложить)))
а шо с того будет? а как всегда - птичий базар и дерибан... и вся реформа...
***
место клизмы изменить нельзя !!!
показать весь комментарий
18.08.2021 22:07 Ответить
прочитав внимательно этот указ возникает только одно одно желание- пойти и тихо повесится, если возникнут проблемы со здоровьем)))
показать весь комментарий
18.08.2021 22:27 Ответить
Тошнит уже от цирка.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:00 Ответить
И с кем ты собираешься реформировать медицину? Ведь у тебя одни неучи и дебилы. А, я дурак, за тебя голосовал. Никогда не думал, что вы(не пишу с большой буквы по понятным причинам) такие ТУПЫЕ и одно ворье.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:42 Ответить
Ключові слова "Никогда не думал..." . В тому й, пілять, ПРОБЛЕМА!
показать весь комментарий
19.08.2021 08:44 Ответить
Во всех эти "обеспечить", "подготовить", "назначить", "проработать", "принять меры" я читаю сплошной тупой рыговский совок на манер азарова. Не будет эта херня никогда работать без частного финансирования и здоровых коммерческих структур. То, что он там насочинял, это просто пустой бесполезный полугоамотный высер.
показать весь комментарий
19.08.2021 01:31 Ответить
оно может сочинять только гыги и то в определённом состоянии
показать весь комментарий
19.08.2021 07:25 Ответить
Після "рехформ" бариги та доктор смерть, медицину потрібно відновлювати, а не реформувати.
Не можливо реформувати те чого не існує.
показать весь комментарий
19.08.2021 05:31 Ответить
поки ви будете повторювати ярлики,навішані на Супрун ворогами України рабіновичами та гордонами нам дійсно нема чекати чогось доброго. А самому розібратися тяму не вистачає?
показать весь комментарий
19.08.2021 07:51 Ответить
...многа написал товарищь. Я понял, таки можешь купить белый халат и ты - доктор, и живи припеваючи: деньги они не пахнут и чем хуже ты лечишь, тем больше у тебя пациентов, ну и соответственно ДЕНЁХ!!! Я хочу вас, люди, лечить... приходите
показать весь комментарий
19.08.2021 06:50 Ответить
Самолечение закончиться с переходом на советскую профилактическую и бесплатную медицину. Все остальные потуги закончиться очередным пшиком.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:02 Ответить
 
 