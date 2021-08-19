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Зеленский ввел в действие решение СНБО о госполитике в сфере защиты государственной границы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о госполитике в сфере защиты государственной границы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы", принятого на заседании СНБО 30 июля текущего года.

Соответствующий указ обнародовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Кабинет Министров должен обеспечить в 2021-2022 годах финансирование мероприятий, связанных с выкупом или принудительным отчуждением с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или их частей), которые находятся в собственности юридических и физических лиц и находятся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

Кроме того, Кабмин также должен обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.

Читайте: СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы, - Данилов

В частности, завершить договорно-правовое оформления государственной границы и ее обустройство, установку пограничных знаков, пограничных просек, строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины, а также укрепить берега украинской части пограничных водных объектов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Без рішення РНБО зє скоро і пукнути не зможе.
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18.08.2021 21:58
+2
Это той, про которую потерпевший вiслюк рассказывал, что "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?

https://youtu.be/326Il4SlGmo

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 665
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18.08.2021 22:07
+1
ещё трохы пыхнет и о геополитике задумаеццо...причём фсем офисом...
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18.08.2021 21:59
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Без рішення РНБО зє скоро і пукнути не зможе.
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18.08.2021 21:58 Ответить
ещё трохы пыхнет и о геополитике задумаеццо...причём фсем офисом...
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18.08.2021 21:59 Ответить
А як же стіна яценюка?? Миші згризли?
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18.08.2021 22:01 Ответить
Это той, про которую потерпевший вiслюк рассказывал, что "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"?

https://youtu.be/326Il4SlGmo

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 665
показать весь комментарий
18.08.2021 22:07 Ответить
Коли придурки та зрадники продають прикордонні землі - це нормально, а коли ЗЕ хоче повернути їх у державну власність - то це виявляється погано. Справа в тому, що держава не може охороняти приватну власність за кошт платників податків. І що робити?
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18.08.2021 22:11 Ответить
Насамперед тобі порозумнішати.
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18.08.2021 22:16 Ответить
Надумало на третьому році.
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18.08.2021 22:22 Ответить
Угу. Зачем парламент, если есть ручная РНБО...
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18.08.2021 22:23 Ответить
Это правильно. Немножко запоздали ,а надо было бы давно признать , что начатое Яценюком ,совершенно необходимо ! ( И не важно ,в конце концов ,кто на этом пиарится.)
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18.08.2021 22:27 Ответить
Сперва эти участки выкупит условный Беня. Потом у него их выкупит государство (по цене 10:1). Государству останется земля, а Бене- навар от яиц. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 8908
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 2276
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18.08.2021 22:38 Ответить
Возможность того, что мы можем потерпеть поражение в бою, не должна мешать нам сражаться за дело, которое мы считаем справедливым.
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18.08.2021 23:41 Ответить
... по периметру установить вышки цвета Кхаки, и обрудовать немецкой губной гармошкой Hohner и пулеметом. Пограничник должен насвистывать Erika march и следом давать затяжную пулеметную очередь поверх голов... ИДИЛЛИЯ! Ихь офигивайнен
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19.08.2021 06:44 Ответить
Всё, чем занимается этот президент непонятно, заковыристо и не объяснишь простыми словами. Какие то заумные указы. О какой границе речь? Демаркацию Украина не делала. По факту задокументированной границы просто нет.
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19.08.2021 07:23 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держполітику у сфері захисту державного кордону - Цензор.НЕТ 6581
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19.08.2021 08:50 Ответить
 
 