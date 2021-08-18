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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) граница (4745) мигранты (951) Польша (7487)

Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией

Силы безопасности Польши укрепляют польско-белорусскую границу колючей проволокой, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, в операции по установлению ограждения из колючей проволоки участвует более 900 польских военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик отметил, что "пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу". Сдерживать нелегалов польским пограничникам теперь помогают военные..

Министерство обороны Польши сообщило, что колючая проволока уже установлена на почти 100 из 418 километров границы, и вскоре такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.

Также читайте: "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года

"Не будет того, чтобы шантаж со стороны Лукашенко заставлял нас принять кого-то", - заявил Моравецкий.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
РБ була концтабором по суті, а тепер буде і за формою
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18.08.2021 23:02
+4
Всі відгороджуються як від чуми.
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18.08.2021 23:14
+3
тепер доведеться білоруським прикордонникам щей дріт перерізати ... може будуть з катапульти перекидать нелегалів
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18.08.2021 23:02
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И зачем? Они же в Германию хотят,обеспечили бы лучше сопровождение.
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18.08.2021 23:00 Ответить
можно доставляти по ПП-2.
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18.08.2021 23:03 Ответить
Пневматичною поштою. Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 8465
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18.08.2021 23:15 Ответить
тепер доведеться білоруським прикордонникам щей дріт перерізати ... може будуть з катапульти перекидать нелегалів
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18.08.2021 23:02 Ответить
РБ була концтабором по суті, а тепер буде і за формою
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18.08.2021 23:02 Ответить
для повышения КПД надо полдключать к электричеству
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18.08.2021 23:13 Ответить
Всі відгороджуються як від чуми.
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18.08.2021 23:14 Ответить
Так отож, при Йулі би не відгороджувалися.
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18.08.2021 23:32 Ответить
ще кулеметів не вистачає)
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18.08.2021 23:15 Ответить
а хіба поляки скаржились на це?
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19.08.2021 07:53 Ответить
А все-то навсего нужно убрать пособия и перестанут беженцы прибывать
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18.08.2021 23:17 Ответить
Koliucka xoroso no luce dlia etogo jest sobaka.Vot segodnia kapnula odonogo i vse pobezali otkuda prisliПольша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией - Цензор.НЕТ 2077
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18.08.2021 23:17 Ответить
Вам виднее, вы в эпицентре этих событий.
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18.08.2021 23:33 Ответить
U nas toze lozit koliucku vojenije okolo 100 soldat,gde to 1 kilometr v den maksimum ulozit,a nado 500 kilometrov.S drugoj nedeli podkliucitisia i privatnyje kompaniji na pomoc
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19.08.2021 00:11 Ответить
Лукашенко рекордсмен в номінації ''Нерукопожимаємий політичний ********** за один год''.
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18.08.2021 23:25 Ответить
Кончэний **********.
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18.08.2021 23:35 Ответить
Эти защищаются, а наши сами к себе в страну привозят, а потом они будут коз в парках жарить
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18.08.2021 23:58 Ответить
В подаче новости - чушь собачья.
А что же на самом деле:
для торгов по режиму Лукашенко пуйло очень быстро организовал потоки беженцев.
Захотел - краник открывает, захочет - краник может прикрутит, если ЕС пойдёт на уступки.
Никаких "потоков беженцев" через рашку и Беларусь до захвата самолёта с Протасевичем не было, а сейчас, как по взмаху волшебной палочки, они возникли, причём, достаточно обильные.
Журналистам пора уже мозгами шевелить и правильно материал подавать.
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19.08.2021 01:35 Ответить
Они были всегда, белорусские пограничники их задерживали, и после санкций Лукашенко просто открыл калитку. Самый простой путь попасть с Азии в Европу, прямая без границ от Москвы до Бреста, организовывать точно ничего не пришлось, просто давать поджопник и показывать направление.
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19.08.2021 07:17 Ответить
були, але не в таких масштабах
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19.08.2021 07:55 Ответить
Добре було б замінувати полосу після колючки . Це б суттєво ускладнило перехід кордону , та й бажаючих би суттєво поменшало .
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19.08.2021 05:58 Ответить
міни потім викопувати, електричний струм краще
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19.08.2021 07:56 Ответить
Запустять ПП-2 і почнеться веселе життя.
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19.08.2021 06:46 Ответить
м-да... страны НАТО называется - всего лишь колючую проволку через 30 лет начали вешать на границе с террористами... Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 7673 Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 3080
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19.08.2021 06:51 Ответить
Проволока белорусов остановит? Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією - Цензор.НЕТ 9537
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19.08.2021 08:49 Ответить
А как у НАС? УКРЕПЛЯЮТ ГРАНИЦУ? ИЛИ УЖЕ УКРЕПИЛИ? Или саммит первых лЭди?
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19.08.2021 09:33 Ответить
Та яке укріплюють, скоро білоруси почнуть бурштин рити на Волині (
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20.08.2021 10:16 Ответить
 
 