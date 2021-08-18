Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке

В Киеве и Одессе репетируют парады, замглавы КГГА заявил, что сцену для концерта на День Независимости поставили на костях, украинцы хотят выборов на Донбассе только после контроля над границей, - главные новости Украины 18 августа.

Репетиция парада

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. По главной улице столицы прошли представители подразделений ВСУ и Минобороны, проехала военная техника, над городом пролетели самолеты и вертолеты. Из-за репетиции в Киеве образовались пробки, а часть улиц перекрыли - один нервный водитель пытался прорваться через патруль, размахивая пистолетом, его разоружили. Также репетиции в Киеве запланированы на 20 и 22 августа.

А в Одессе прошла репетиция военно-морского парада.

Скандал со сценой в Мариинском парке

Замглавы КГГА Владимир Прокопив заявил, что организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли поставили сцену "прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов". Организаторы пояснили, что могил там нет, а есть памятный знак о том, что в парке захоронены участники восстания большевиков против Украинской Центральной Рады. Но где именно находится захоронение, неизвестно - раскопок в парке никогда не проводили. К скандалу подключился Минкульт: там заявили, что именно КГГА ранее выдала разрешение на установку сцены, и киевские чиновники таким образом просто хотят сорвать празднование Дня Независимости.

Украинцы в Афганистане

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Афганистана - один предназначенный для этого самолет находится в аэропорту Кабула, другой - в аэропорту Омана, и ждет безопасного воздушного коридора. Министр иностранных дел Кулеба поговорил по телефону с одним из 12 заблокированных на военной базе под Кабулом украинцев и пообещал ему, что мы своих не бросаем.

В Афганистане тем временем - новые порядки: талибы убили женщину, которая не смогла их накормить, потому что было нечем, и обстреляли протестующих, поднявших национальный флаг. Что касается эвакуации, они предупредительными выстрелами отгоняют желающих покинуть страну от аэропорта Кабула. В аэропорт отправились морпехи США, чтобы гарантировать улетающим безопасность.

Опрос о выборах на Донбассе

Согласно опросу Центра Разумкова, 60% украинцев считают, что на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нужно сначала обеспечить вывод российских войск, обезоружить боевиков и установить контроль над границей - и только после этого там можно проводить выборы.

Закон о Большом гербе рассмотрят 24 августа

Специально для этого спикер Верховной Рады Разумков созывает по требованию президента Зеленского внеочередную сессию парламента.

Вспышка коронавируса в детском лагере

В центре "Молодая гвардия" под Одесской коронавирусом штамма "Дельта" заболели как минимум 33 ребенка. Пребывание в лагере для них продлится: заболевшие дети, а также контактировавший с ними персонал просидят там еще 2 недели на карантине.