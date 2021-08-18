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Новости Политика Украины
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Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке

В Киеве и Одессе репетируют парады, замглавы КГГА заявил, что сцену для концерта на День Независимости поставили на костях, украинцы хотят выборов на Донбассе только после контроля над границей, - главные новости Украины 18 августа.

Репетиция парада

Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. По главной улице столицы прошли представители подразделений ВСУ и Минобороны, проехала военная техника, над городом пролетели самолеты и вертолеты. Из-за репетиции в Киеве образовались пробки, а часть улиц перекрыли - один нервный водитель пытался прорваться через патруль, размахивая пистолетом, его разоружили. Также репетиции в Киеве запланированы на 20 и 22 августа.

А в Одессе прошла репетиция военно-морского парада.

Скандал со сценой в Мариинском парке

Замглавы КГГА Владимир Прокопив заявил, что организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли поставили сцену "прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов". Организаторы пояснили, что могил там нет, а есть памятный знак о том, что в парке захоронены участники восстания большевиков против Украинской Центральной Рады. Но где именно находится захоронение, неизвестно - раскопок в парке никогда не проводили. К скандалу подключился Минкульт: там заявили, что именно КГГА ранее выдала разрешение на установку сцены, и киевские чиновники таким образом просто хотят сорвать празднование Дня Независимости.

Украинцы в Афганистане

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Афганистана - один предназначенный для этого самолет находится в аэропорту Кабула, другой - в аэропорту Омана, и ждет безопасного воздушного коридора. Министр иностранных дел Кулеба поговорил по телефону с одним из 12 заблокированных на военной базе под Кабулом украинцев и пообещал ему, что мы своих не бросаем.

В Афганистане тем временем - новые порядки: талибы убили женщину, которая не смогла их накормить, потому что было нечем, и обстреляли протестующих, поднявших национальный флаг. Что касается эвакуации, они предупредительными выстрелами отгоняют желающих покинуть страну от аэропорта Кабула. В аэропорт отправились морпехи США, чтобы гарантировать улетающим безопасность.

Опрос о выборах на Донбассе

Согласно опросу Центра Разумкова, 60% украинцев считают, что на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нужно сначала обеспечить вывод российских войск, обезоружить боевиков и установить контроль над границей - и только после этого там можно проводить выборы.

Закон о Большом гербе рассмотрят 24 августа

Специально для этого спикер Верховной Рады Разумков созывает по требованию президента Зеленского внеочередную сессию парламента.

Вспышка коронавируса в детском лагере

В центре "Молодая гвардия" под Одесской коронавирусом штамма "Дельта" заболели как минимум 33 ребенка. Пребывание в лагере для них продлится: заболевшие дети, а также контактировавший с ними персонал просидят там еще 2 недели на карантине.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 9947
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18.08.2021 23:08
+3
Гаррі Шабетник
Чому тільки макет? Пан Зеленський заслужив діючий.


Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 5855
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18.08.2021 23:16
+3
А Вы не помните , как после Майдана 2004 на тв Интер появилась развлекательная передача -' майданчик» и все танцевальные коллективы устраивали на Майдане конкурсы в течение года .
То есть уже тогда кацапы старались принизить в глазах народа понятие Майдан
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18.08.2021 23:23
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 4 год ·

Трошки "імперії здорової людини вам у стрічку": британський посол в Афганістані сер Лорі Брістоу відмовився евакуюватись згідно плану і залишився в Кабулі з своєю командою, щоб забезпечити виїзд іншим брит. громадянам - а також видачу віз тим афганцям, котрі співпрацювали з UK і тепер можуть опинитись під загрозою.

Є все-таки ще, виходить, дорослі в домі. Що особливо приємно, як пишуть його колеґи, "в час ганьби Заходу" (с).
(Воно завжди так у поворотні моменти історії буває, тим вона й цікава - хтось під кулі, хтось під ліжко... проблема нашої доби в тому, що ті, хто "під ліжком", намагаються активно проголосити себе НОРМОЮ, тоді як всю попередню історію культури вони бодай СОРОМИЛИСЬ. Але норма насправді не змінилась, пані й панове. Поки ми люди, сер Лорі Брістоу і йому подібні якраз і є, і будуть, нині і прісно - носіями норми, навіть якщо лишаться в статистично загроженій меншості.)
Мораль: не вір уклоністам, не вір дезертирам, не вір боягузам. Не вір цинікам і шлюхам. Будь як Лорі.
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18.08.2021 23:01 Ответить
Он , как Черчиль - настоящий Герой
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18.08.2021 23:39 Ответить
Был бы лучший парад, когда всех казнокрадов и воров всех мастей, в кандалах и тюремной робе провели бы по Крещатику!!!
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18.08.2021 23:02 Ответить
Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 9947
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18.08.2021 23:08 Ответить
А Вы не помните , как после Майдана 2004 на тв Интер появилась развлекательная передача -' майданчик» и все танцевальные коллективы устраивали на Майдане конкурсы в течение года .
То есть уже тогда кацапы старались принизить в глазах народа понятие Майдан
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18.08.2021 23:23 Ответить
еге, згадали нечисть проти ночі...

«Майда́н's» - танцювальне шоу виробництва студії «Квартал-95» і компанії «Star Media» на замовлення телеканалу «Інтер» спільно з Київською міською державною адміністрацією.
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18.08.2021 23:28 Ответить
И тут 95 квартал отличился 😀😀😀
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18.08.2021 23:42 Ответить
паскудити (на) символи - їх спеціалізація, а шоу при цьому не більш ніж прикриття, камуфляж
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18.08.2021 23:44 Ответить
Зеублюдки проклятые подкацапники и ребёнка своего продадут ,наблюдаем ,что сейчас для удовлетворения ***** ,клоунарий , готов станцевать и на могиле своих предков
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18.08.2021 23:46 Ответить
Гаррі Шабетник
Чому тільки макет? Пан Зеленський заслужив діючий.


Главные новости 18 августа: репетиция парада, скандал со сценой в Мариинском парке - Цензор.НЕТ 5855
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18.08.2021 23:16 Ответить
😀
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18.08.2021 23:24 Ответить
 
 