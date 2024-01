Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО

В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.

Читайте: Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb