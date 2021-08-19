Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.
Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.
Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Пользователи социальных сетей сообщают, что все четверо казненных - офицеры Национальной армии Афганистана (ANA). На время казни стадион закрывали, сейчас доступ к нему снова открыт. По неподтвержденным данным, казнь состоялась два дня назад. Местные жители сообщают, что сейчас в Кандагаре спокойно, талибы лишь приходят в дома к госслужащим и людям, у которых может быть оружие.
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«Майда́н's» - танцювальне шоу 2011 року виробництва студії «Квартал-95» і компанії «Star Media» на замовлення телеканалу «Інтер» спільно з Київською міською державною адміністрацією.
Животные чуют страх...
А ислам религия слабых
Они пугают смертью
Ибо ее они боятся больше всего
Если армия, как бараны, идет на эшофот
Кто им доктор???
...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
Ти своїм задротським мізжечком не подумав нафіга ми США? Вони нам допомагають лише по 1 єдиній причині - це вони якби обіцяли та давали гарантії по будапештському меморандуму.
Власне самих гарантій там НЕМА - зовсім. А ти тут якусь херню пишеш
А ту тупу ересь, що написав олеоле не потрібно читати. Гарантій там НЕМАЄ. Можеш прочитати.
З окупантом НЕ потрібно дружити, але ЧОМУ ми до сих пір даруємо енергію, газ та воду жителям ордло? Вугілля по факту йде звідти
1000 лет назад наши предки отлавливали изредка забредавших к нам оттуда разбойников, а потом продавали их на невольничьем рынке Феодосии.
И получат ожидаемый результат, в виде того, что максимум через год, после оккупации Китаем Тайваня, такие страны как Япония, Южная Корея, Турция, Индонезия заявят, что у них уже есть СВОЁ ядерное оружие для защиты от КНР и РФ и мол надо вводить их в СБ ООН, в качестве постоянных членов, с правом вето. А за ними, тут же подтянутся еще минимум 15 стран и ещё за год стран, обладающих ядерным оружием, будет порядка тридцати. Алилуйя.
Цікаво, а ці 5-ро, що підспівують- теж старі євнухи чи Гиг та Ан- цукерками дражнили?
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.
За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов
Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
Это просто писец какой то.
Вовку все одне якого кольору прапорець, його хвилює м ясо і як його з їсти
правосудие по талибански.