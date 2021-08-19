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Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы казнили четырех командиров афганской армии на стадионе в Кандагаре, - журналист. ВИДЕО

В Кандагаре на юге Афганистана боевики "Талибана" публично казнили четверых военных командиров, выступавших на стороне прежних властей страны.

Об этом сообщил в Твиттере корреспондент агентства TOLO News Муслим Шизрад, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, казнь была проведена на местном стадионе. Среди казненных - командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему главе полиции Кандагара генералу Абдуле Разаке, убитому в 2018 году.

Шизрад опубликовал видеозапись, на которой видно большое скопление людей. Голос за кадром утверждает, что жителей собрали на публичную казнь.

Читайте: Сбежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Также читайте: Нетаньяху об Афганистане: Страна не должна полагаться на других в вопросах своей безопасности

Пользователи социальных сетей сообщают, что все четверо казненных - офицеры Национальной армии Афганистана (ANA). На время казни стадион закрывали, сейчас доступ к нему снова открыт. По неподтвержденным данным, казнь состоялась два дня назад. Местные жители сообщают, что сейчас в Кандагаре спокойно, талибы лишь приходят в дома к госслужащим и людям, у которых может быть оружие.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
"22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
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18.08.2021 23:25
+32
ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
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18.08.2021 23:29
+30
кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
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18.08.2021 23:45
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те, кто отказался воевать за свободу, примут и позор и смерть!
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18.08.2021 23:22 Ответить
Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 5626
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18.08.2021 23:26 Ответить
...тільки ганьба спочатку

«Майда́н's» - танцювальне шоу 2011 року виробництва студії «Квартал-95» і компанії «Star Media» на замовлення телеканалу «Інтер» спільно з Київською міською державною адміністрацією.
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18.08.2021 23:33 Ответить
Десь я вже чув про стадіон.
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18.08.2021 23:22 Ответить
Путя готовься лизаьт талибам или бомбить с ними нельзя договориться.Вы ржали над Америкой скоро будите плакать.
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18.08.2021 23:22 Ответить
Пока еще есть сопротивление в Панджшере их нужно разбомбить прямо сейчас, иначе они могут и до нас добраться.
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19.08.2021 02:42 Ответить
А по другому и быть не может....
Животные чуют страх...
А ислам религия слабых
Они пугают смертью
Ибо ее они боятся больше всего
Если армия, как бараны, идет на эшофот
Кто им доктор???
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18.08.2021 23:23 Ответить
Дикуни прийшли до влади
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18.08.2021 23:23 Ответить
Закінчився черговий раунд безкінечної війни ?
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18.08.2021 23:27 Ответить
Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
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19.08.2021 00:00 Ответить
Іди пролічи мізки додік.
Ти своїм задротським мізжечком не подумав нафіга ми США? Вони нам допомагають лише по 1 єдиній причині - це вони якби обіцяли та давали гарантії по будапештському меморандуму.
Власне самих гарантій там НЕМА - зовсім. А ти тут якусь херню пишеш
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19.08.2021 06:40 Ответить
ты- тупой ватан пригожинский ,рассуждает оно что то ,но в итоге смысл простой, мы никому не нужны,нам никто не помогает ,надо *дружить* с оккупантом,так животное?
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19.08.2021 07:25 Ответить
Ти дурачок? Ми нікому не потрібні крім нас самих. Тепер промичи ЧОМУ за ці всі роки населення не готували та не готують до війни?
А ту тупу ересь, що написав олеоле не потрібно читати. Гарантій там НЕМАЄ. Можеш прочитати.
З окупантом НЕ потрібно дружити, але ЧОМУ ми до сих пір даруємо енергію, газ та воду жителям ордло? Вугілля по факту йде звідти
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19.08.2021 07:33 Ответить
Это ботва .Вы ей ничего не докажете Андрей .Они просто отмывают тут свои леденцы за бабки одного известного всем олигарха подонка. Кстати большинство ваших вопросов надо адресовать именно ему , потому что сегодняшнее положение дел уже последствия постоянных провалов из которых вот такие боты еще недавно лепили сокрушительные ,,перемоги,, а теперь они вот прозрели и вопят -караул! зрада! и всепропало
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19.08.2021 10:52 Ответить
Капец !!! Вместо того чтобы стереть с лица Земли эту взбунтовавшуюся нарко-палату, они вооружили обезьян, дали им денег (1 млрд. долл. НАЛОМ !!! спонтом оставили и забыли вывезти со склада) и твердят всему Миру что нАдА с ними дАгавариваться !!! .. это говорит только об одном - этот костер подожгли НАМЕРЕННО !!! Пока выигрывает от этого только Раша и Китай..В полной оппе США и Все соседи Афгана и в будущем и ЕС (будут беженцы)..ПЗДЦ
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18.08.2021 23:25 Ответить
ты предлагаешь чтобы американцы и дальше гибли и платили за безопасность роCCии и Китая? Афганцы сделали свой выбор и "перестали стрелять", как в 1920 украинцы УНР а потом был Геноцид 1933.
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18.08.2021 23:29 Ответить
Мотивация-оправдание для лохов хорошая, но нужно Все было делать хотя-бы по плану Трампа (прочти его если еще не прочел перед тем как учить - там было все продумано до мелочей под этот твой мотив вывода ) - а не по махновски не взвесив все риски!!! кста - последнюю партию ударных вертолетов Бидон завез 16 июля 2021 г. !!! - или это все спланировано сша, или цру и пентагон должны уйти в полном составе в отставку !!!
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18.08.2021 23:39 Ответить
*Бидон*- твой бойфренд- сожитель в теплотрассах Чебоксар, чмырь ты пригожинский...
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19.08.2021 07:30 Ответить
Нет он предлагает стереть их с лица земли. Дистанционно. После эвакуации. Разбомбить склады балистическими ракетами. А потом и по самим талибам ударить - поддержать ребят из Северного Альянса.
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19.08.2021 03:44 Ответить
"...ребят из северного альянса"? Це тих промосковських на чолі з узбеком Карзаєм, яких таліби не встигли чи пожаліли знищити в 90-х? Це урок, щоб загнавши ворога в куток, треба його знищити.
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19.08.2021 16:03 Ответить
добавлю - теперь кацапам и китаези можно ВСЕ !!! и для полной картины русне не хватает войны в Украине - а китаю в Тайване !!! и поверте мне - сша, оон, куен, обсе, ес - промолчат ...
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18.08.2021 23:32 Ответить
кацапы и так ведут войну с Украиной уже 8 лет. И вот ты говоришь, что это все выгодно засрашке, но на самом деле это огромнейшая проблема для них, с какой стороны на это не посмотри, теперь у них есть возможность показать свое вяличие, пускай занимаются этой проблемой, меньше у них ресурсов будет, что бы нам гадить.
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18.08.2021 23:40 Ответить
кацапы ведут с Нами войну уже 500 лет и ни за ресурсы и тому подобное .. они парнокопытные воюют с нами ТОЛЬКО за одно - за Наследие Киевской Руси !!! потому что они никто и звать их никак!!!
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18.08.2021 23:45 Ответить
Правда не 500, а чуть более 350-ти.
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19.08.2021 15:38 Ответить
если копнуть поглубже то все 1000 лет будет как кацапо-твари не дают нам спокойно жить в Украине !!!
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19.08.2021 15:43 Ответить
1000 лет назад там были отдельные поселения, без государства.
1000 лет назад наши предки отлавливали изредка забредавших к нам оттуда разбойников, а потом продавали их на невольничьем рынке Феодосии.
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19.08.2021 15:53 Ответить
Соврешенно согласен, они прут к нам за одним за самоидентификацией, иначе всплывет правда- русские искуствено созданая нация из сотен диких и не очень финно-угорских племен, некоторые из которых до 12 века не брезговали и каннибализмом.
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19.08.2021 18:47 Ответить
Кацапам нужно бомбить талибов прямо сейчас, иначе потом кацапы будут бежать за самолетами, а потом и мы.
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19.08.2021 02:49 Ответить
Промолчат.
И получат ожидаемый результат, в виде того, что максимум через год, после оккупации Китаем Тайваня, такие страны как Япония, Южная Корея, Турция, Индонезия заявят, что у них уже есть СВОЁ ядерное оружие для защиты от КНР и РФ и мол надо вводить их в СБ ООН, в качестве постоянных членов, с правом вето. А за ними, тут же подтянутся еще минимум 15 стран и ещё за год стран, обладающих ядерным оружием, будет порядка тридцати. Алилуйя.
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19.08.2021 15:34 Ответить
ЕС может беженцев не принимать . Сделать им лагеря в привычных тёплых странах
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18.08.2021 23:36 Ответить
блин.. уже меркель визжит на ту тему пропихивая странам ес квоты на муслимов !!!
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18.08.2021 23:41 Ответить
Меркель - просто старая дура
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18.08.2021 23:44 Ответить
и агент кгб-фсб и т.д. и т.п. ... и еще - она возглавляет похоронную процессию Европы от ЕС .
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18.08.2021 23:48 Ответить
Брехати негарно. Вона - не дура. Вона - свідома маріонетка пуйла і глобалістів одночасно. Шляхом посиленого завезення чужинців до європи знищується біла цивілізація. муркєль за це отримала в 2016 році грошову премію з фонду калергі. Те ж саме робить бідон, неконтрольовано запускаючи до США латиносів та блеків. І запустив уже 1,5 млн нелегалів. Таким чином прагнуть іще більше зменшити кількість білих в Сполучених Штатів, зробити їх однопартійною країною на кшталт срср. Чомусь тутешні корисні ідіоти глобалістів і приховані вороги України, всілякі гиги, анмури, софії-марії, та ксєнії про це уперто мовчать, як риба об льод.
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19.08.2021 06:49 Ответить
це список усіх хто тебе образив? Виплакався Горбатько? Дівчатка молодці, що старого пердуна довели, респект їм, що скиглиш як баба...
Цікаво, а ці 5-ро, що підспівують- теж старі євнухи чи Гиг та Ан- цукерками дражнили? Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 655
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19.08.2021 23:04 Ответить
И не только Меркель) гагага
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19.08.2021 18:50 Ответить
В России с удовольствием издеваются над бегущими из Афганистана американцами как буд-то сами не сбежали 32 года назад,
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.


За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов
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18.08.2021 23:48 Ответить
Тоді вони теж втікали від талібів. Правильно, щоб знали чим труси хазяїна пахнуть.
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19.08.2021 16:15 Ответить
Да угомонись ты уже ,рашистский ватник-баран! Ты тупой до невозможности -* США в полной опе, а Засраха процветает в шоколаде опять всех переиграла очком Путлера*...
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19.08.2021 07:28 Ответить
"22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте" / "У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk"

Вот что значит сдаться врагу и "перестать стрелять".
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18.08.2021 23:25 Ответить
Кто его знает как оно было? У них могли закончиться патроны, и все. У них были проблемы с логистикой и снабжением.
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19.08.2021 02:53 Ответить
Та можно и без патронов - все равно - смерть
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19.08.2021 03:38 Ответить
Им не платили зарплату и банально не кормили .
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19.08.2021 20:00 Ответить
Тепер там свої стандарти -- Шаріата.
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19.08.2021 16:18 Ответить
Ожидано
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18.08.2021 23:33 Ответить
Там начнётся резня как покинут страну американцы и кто успеет с ними или по отдельности. Исламским фанатикам веры нет со времён крестовых походов. Стоит и посольство наше убрать и поскорее.
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18.08.2021 23:34 Ответить
Украинского посольства там нет
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18.08.2021 23:37 Ответить
Лучше уже тогда атомную бомбу сбросить. Или авиацией отутюжить там все. Точечное оружие. Нанести авиаудары по складам, чтобы уничтожить то оружие, которое досталось талибану. Утираться нельзя.
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19.08.2021 03:00 Ответить
ну - можно и помечтать.... боты казламордые это *********
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19.08.2021 03:39 Ответить
сиди кацапа на бутилці, не смикайся, бо тебе виріжуть
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19.08.2021 08:01 Ответить
А крестовые походы ,не поверишь, Папы организовывали вместе с королями, правящими тогда в Европе
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19.08.2021 07:35 Ответить
Та куда же деваться---конечно поверю в папу Римского. Пришлось. В 1978г зашли в порт Чиветавекья, тб\х *Леонид Собинов* пас-лайнер ЧМП в круизе с немцами (ФРГ тогда) а там 2 часа езды до Рима. Экскурсию для экипажа в Рим в 2 автобуса организовали. Попал---повезло. Фото остались. Как раз попали на мессу в Ватикане---правое крыло с окна собора святого Петра. На площади народу конечно много было. Но внутри собора конечно величественно невероятно. Забыл правда кто был тогда за папу. Но кажись Павел-2 (Войтыла) поляк.
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19.08.2021 19:43 Ответить
А як оце називається? Хіба ЦЕ не хрестові походи, кому "верьі нет"?
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19.08.2021 16:21 Ответить
Средневековье какое то.
Это просто писец какой то.
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18.08.2021 23:35 Ответить
Русские в "ДНР" тоже подобное делали.
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18.08.2021 23:36 Ответить
Делают
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18.08.2021 23:50 Ответить
Да,но не русские ,а татаромордва (хрюсские вернее)
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19.08.2021 07:36 Ответить
".. не русские"... Татари їх і охрестили "касап", тобто живодер.
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19.08.2021 16:24 Ответить
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
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18.08.2021 23:38 Ответить
Freedom is NOT free.
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18.08.2021 23:45 Ответить
....сказав швондєр мурзік. Ти вже віддав свою хатинку під комуналку для братів по разуму з Латинської Гамерики, нє? Скільки шекелів отримав за участь у фальсифікації виборів 2020? СтучішЬ на сусідів-білих расистів? Уявляю, як тобі, горопашному, важко вдавати із себе патріота України на удальонкє.
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19.08.2021 06:55 Ответить
Горбатого только могила исправит! Ты классический хрюсский ,расизм и антисемитизм - ваше все! Будешь хрюкать сейчас ,что ты крутозамешанный национал патриот...
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19.08.2021 07:40 Ответить
Если откинуть шекели (там в росийских рублях военная пенсия идет) то все что сказано абсолютно верно .
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19.08.2021 20:06 Ответить
Лечись, дебил.
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19.08.2021 15:56 Ответить
Этот бывший росийский военный , гражданин росийской ********* , офицер запаса получает пенсию от путина в рублях и смердит на украинском форуме прикидываясь украинским патриотом .
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19.08.2021 20:04 Ответить
Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 6232
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19.08.2021 00:02 Ответить
Кароче - "Анархия мать порядка".
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19.08.2021 01:40 Ответить
Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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18.08.2021 23:45 Ответить
Афганстан для США - это самая эпическая война, самая дорогая и длительная война 21 века. Но Эпик фейл этой истории - самая провальная война с огромными последствиями для всего мира. Такого действительно в истории США еще не было. Афган сегодня в худшем состоянии чем до прихода туда США. Доверие США как мировому гаранту уже нет! Надежды что США КОГО-ТО спасут, кому-то помогут, вытащат из беды - рассыпались окончательно с позорным бегством из Афганистана. Пишу это с мыслью об Украине. Прекратить питать какие-либо иллюзии по поводу США, NATO, ЕС и прочих гнилых организмов !!! Мы Украина, Мы Нация, С Нами Бог !!! (с)
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18.08.2021 23:53 Ответить
" С Нами Бог" - это он лично вам сказал?
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19.08.2021 00:13 Ответить
за кем правда - с тем и Бог !!! это знали еще Козаки в "Запорожской Сечи" и умничать вам при отсутствии у вас ума - глупо...
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19.08.2021 00:28 Ответить
Глупо верить в то, что никто не видел. Україна светское государство, с православним шариатом на кацапию.
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19.08.2021 03:32 Ответить
Коран Афган Лаптестан Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 704Талибан
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19.08.2021 03:56 Ответить
Талибы усиленно охранают посольство РАБссии в Кабуле...Интересно от кого? Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 6936
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19.08.2021 03:59 Ответить
Вот не понимаю, сейчас же не 90е, сейчас много нового вооружения, что нельзя было этих обезьян достать в горах дронами и другими умными ракетами истребить их?
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19.08.2021 08:20 Ответить
Напоминает красный террор большевиков после 1917 года и растерянные массы бывших служак и гражданских- их больше, есть оружие, но воевать никто не хочет, как овцы- боятся и ждут.
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19.08.2021 08:57 Ответить
Амнистия по-афгански.
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19.08.2021 09:13 Ответить
да... вполне вменяемые... обезьяны
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19.08.2021 12:50 Ответить
талибы очень-на хАрошие, уже не такие, как прежде, визжит паРаша...

Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 7032
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19.08.2021 12:55 Ответить
Назад в будущее. Теперь вместо футбола казни.
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19.08.2021 13:06 Ответить
скільки свиню не вчи літати, все одно в болото полізе Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 5080
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19.08.2021 16:57 Ответить
''Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.'' (Степан Бандера)
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19.08.2021 17:03 Ответить
кто там только не пробовал навести ..порядок.. --- комуняки положили больше трех тысяч парней и потом совок с позором вывел ..ограниченный.. контингент . теперь американцев ушли душманы . а у них и сил и средств НАМНОГО БОЛЬШЕ чем было у совка --- хай теперь сами разбираются . вот только девушек жалко . когда эти животные пальцы рубают за накрашенные ногти . Недавно по тв выступал муфтий УКРАИНЫ и блеял что законы шариата очень даже неплохие --- вот интересно его дочь ходит с накрашенными ногтями и глазами . или дочери прихожане в его мечети --- почему в турции нет такого варварства . там тоже ислам .........
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19.08.2021 17:08 Ответить
Турцию Ататюрк приводил в норму . Сейчас Турция движеться в сторону талибана , медленно но идет .
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19.08.2021 20:08 Ответить
От тобі, " Мы не такие, мы другие!", вірте нам!
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19.08.2021 17:33 Ответить
Вояки Афганістану обрали собі смерть. Так буває коли перед вовком махаєш білим прапором.
Вовку все одне якого кольору прапорець, його хвилює м ясо і як його з їсти Таліби стратили 4 командирів афганської армії на стадіоні в Кандагарі, - журналіст - Цензор.НЕТ 7750
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19.08.2021 20:15 Ответить
Вот вам и живой пример, что делают с теми, кто послушался президента и его "мудрую" мысль, - просто надо перестать стрелять, - и вместо сопротивления врагу поднял лапки к верху и смазал анус ваЗЕлином.
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19.08.2021 20:15 Ответить
А можна цих спеціалістів до нас запросити, тут є їм роботи- непочатий край...
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19.08.2021 20:22 Ответить
сначала амнистировать потом казнить.
правосудие по талибански.
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19.08.2021 21:28 Ответить
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