РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14198 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
1 783 3
Зеленский (16563) награда (1677) военнослужащие (5639) ВСУ (5161)

Зеленский наградил орденами и медалями 22 военнослужащих, из них 7 посмертно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил орденами и медалями 22 военнослужащих, из них 7 посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 22 военнослужащих, из них 7 посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

  • орденом Богдана Хмельницкого III степени

Бродовский Богдан Витальевич (посмертно) - майор

Письменный Юрий Васильевич (посмертно) - капитан медицинской службы

Также читайте: Зеленский наградил медалями 19 военнослужащих Воздушных Сил ВСУ

  • орденом "За мужество" III степени

Андриенко Олег Витальевич (посмертно) - старший солдат

Головин Альберт Юрьевич - старший прапорщик

Дятлов Сергей Владимирович (посмертно) - доброволец

Минкин Вячеслав Юрьевич (посмертно) - старший солдат

Шартава Давида (посмертно) - старший солдат

  • медалью "За воинскую службу Украине"

Алмазов Александр Александрович - младший лейтенант

  • медалью "Защитнику Отечества" - 14 военнослужащих, в т.ч. 1 посмертно

Читайте: Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих ССО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уклонист награждает военнослужащих
...параллельная реальность
показать весь комментарий
18.08.2021 23:33 Ответить
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:39 Ответить
ЗЕбільний клоун хоче усунути Кличка з посади голови КМДА
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова

Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.

Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".

Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.

❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.

Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
показать весь комментарий
19.08.2021 00:00 Ответить
 
 