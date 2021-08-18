Зеленский наградил орденами и медалями 22 военнослужащих, из них 7 посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 22 военнослужащих, из них 7 посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

орденом Богдана Хмельницкого III степени

Бродовский Богдан Витальевич (посмертно) - майор

Письменный Юрий Васильевич (посмертно) - капитан медицинской службы

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орденом "За мужество" III степени

Андриенко Олег Витальевич (посмертно) - старший солдат

Головин Альберт Юрьевич - старший прапорщик

Дятлов Сергей Владимирович (посмертно) - доброволец

Минкин Вячеслав Юрьевич (посмертно) - старший солдат

Шартава Давида (посмертно) - старший солдат

медалью "За воинскую службу Украине"

Алмазов Александр Александрович - младший лейтенант

медалью "Защитнику Отечества" - 14 военнослужащих, в т.ч. 1 посмертно

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