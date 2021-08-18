Зеленский наградил орденами и медалями 22 военнослужащих, из них 7 посмертно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 22 военнослужащих, из них 7 посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:
- орденом Богдана Хмельницкого III степени
Бродовский Богдан Витальевич (посмертно) - майор
Письменный Юрий Васильевич (посмертно) - капитан медицинской службы
- орденом "За мужество" III степени
Андриенко Олег Витальевич (посмертно) - старший солдат
Головин Альберт Юрьевич - старший прапорщик
Дятлов Сергей Владимирович (посмертно) - доброволец
Минкин Вячеслав Юрьевич (посмертно) - старший солдат
Шартава Давида (посмертно) - старший солдат
- медалью "За воинскую службу Украине"
Алмазов Александр Александрович - младший лейтенант
- медалью "Защитнику Отечества" - 14 военнослужащих, в т.ч. 1 посмертно
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...параллельная реальность
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
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