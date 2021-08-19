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Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости. ВИДЕО

Музыканты уже прибыли в Киев для участия в торжествах.

Об этом сообщило посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины!" - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что поддержка США Украина в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сейчас сильнее, чем когда-либо.

"Я рад принять участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе готовится к нескольким значительным мероприятиям в Киеве. Мы с нетерпением ждем наших музыкальных и военных коллег со всей Украины, - сказал старший сержант Мэтью Эриксон.

Смотрите: Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж

"Я очень рада опять вернуться в Украину. Мне повезло работать с нашими украинскими друзьями на фестивале "Солнечные кларнеты", и это было абсолютное удовольствие - просто общаться при помощи музыки", - добавила старший сержант Меган Янковскас.

Также смотрите: Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4779
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19.08.2021 00:13
+5
Там на Раше МИГ-29 гэпнулся, есть повод поиграть
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19.08.2021 00:13
+2
Безкоштовно пвіддаю дачу під американську військову базу.
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19.08.2021 00:15
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Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4779
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19.08.2021 00:13 Ответить
На росіі стартує літакопад 😀
Супер , так тримати 🤣👍🏼😅
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19.08.2021 00:19 Ответить
Нет, вы наверное ошиблись, то вчера какой то другой упал, вроде Ил.
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19.08.2021 00:27 Ответить
нет.. ИЛ-112в упал вчера, а миг-29 упал сегодня..
и на скриншоте стоит дата 23:42 18 августа 2021 года..
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19.08.2021 00:29 Ответить
Нихера себе у них самолётопад.
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19.08.2021 00:32 Ответить
17.08.2021 12:26
 Музыканты оркестра ВВС США сыграют на торжествах в честь Дня Независимости - Цензор.НЕТ 8861
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19.08.2021 00:35 Ответить
То вчера, но большой. А сегодня - поменьше. Но тоже gut.
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19.08.2021 01:10 Ответить
Там на Раше МИГ-29 гэпнулся, есть повод поиграть
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19.08.2021 00:13 Ответить
Безкоштовно пвіддаю дачу під американську військову базу.
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19.08.2021 00:15 Ответить
В ОЛХ постав.
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19.08.2021 02:05 Ответить
И пусть весь день играют *Боже---царя храни*. Что бы по всей кацапии волосья рвали в тех местах где больно очень!
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19.08.2021 00:23 Ответить
100%
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19.08.2021 00:36 Ответить
Всего Адин кАнцерт !! Проездом с Кабула !!! Встречайте неЛохи !!!...
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19.08.2021 00:32 Ответить
Последний довод короля в обсуждениях дел мирских.

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности».
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19.08.2021 00:35 Ответить
На третий день войны с врагами, нам подвезли боекомплект, сводили в баню тех кто выжил и рассказали кто наш враг ! (с)
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19.08.2021 00:42 Ответить
Я так понимаю,будут играть хит "Путин пуйло?"
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19.08.2021 07:48 Ответить
Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7365
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19.08.2021 09:04 Ответить
Фі!
Наш прєзік і не так вміє!
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19.08.2021 14:17 Ответить
 
 