Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
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В Киеве полиция задержала мошенника, обменявшего крупную сумму в валюте на фальшивые деньги.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.
Как сообщается, злоумышленник разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу и договорился о встрече с потенциальным клиентом. Пострадавший решил обменять более 28 тыс. долларов США на национальную валюту.
В такси мужчины совершили передачу денег, после чего злоумышленник уехал. Далее пострадавший обнаружил, что получил не настоящие, а сувенирные деньги, которые были упакованы с имитацией банковской упаковки.
По "горячим следам" правоохранители остановили такси, в котором находился злоумышленник, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Им оказался уроженец Донецкой области, 1982 года рождения. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины деньги потерпевшего.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
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- Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
- Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
Якщо він обміняв 28 тис. баксів на сув. грвн. то він лох а не мошенник «