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Киев (24551) мошенничество (1129) Нацполиция (15746) правоохранительные органы (2944) обмен валюты (50)

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве полиция задержала мошенника, обменявшего крупную сумму в валюте на фальшивые деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Как сообщается, злоумышленник разместил в Интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу и договорился о встрече с потенциальным клиентом. Пострадавший решил обменять более 28 тыс. долларов США на национальную валюту. 

В такси мужчины совершили передачу денег, после чего злоумышленник уехал. Далее пострадавший обнаружил, что получил не настоящие, а сувенирные деньги, которые были упакованы с имитацией банковской упаковки.

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 02

По "горячим следам" правоохранители остановили такси, в котором находился злоумышленник, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: Задержан мошенник, обменявший сувенирные купюры на 20 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция 03

Им оказался уроженец Донецкой области, 1982 года рождения. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины деньги потерпевшего.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
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19.08.2021 00:28
+11
Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
- Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
- Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
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19.08.2021 00:21
+11
Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
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19.08.2021 00:41
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тобто трускавецкие университеты колысь по любэ выстрелят...
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19.08.2021 00:21 Ответить
Покупает мужик доллары за 2 грн, а продает за 1 грн 90 коп. К нему подходит человек и спрашивает:
- Мужик, ты продаешь дешевле, чем купил. В чем смысл?
- Не знаю в чем смысл, но оборот бешеный!
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19.08.2021 00:21 Ответить
есть дауны, которые меняют валюту в такси?)
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19.08.2021 00:28 Ответить
Ну судя по статье видимо есть. И даже не стремает то что такая сумма. Где гарантия что вместо обмена просто в бубен не настучат и не отберут.
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19.08.2021 00:41 Ответить
А если бы дали в бубен может и не успел бы в полицию позвонить))
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19.08.2021 12:59 Ответить
Эти оба точно дауны)...
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19.08.2021 07:21 Ответить
Может то был непростой чувак, раз менты сразу же бросились на поиски злоумышленника и таки его поймали, а не просто приняли заяву и положили ее в дальний ящик.
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19.08.2021 09:28 Ответить
Повангую, "пострадавший" нигде не работающий Киевлянин.
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19.08.2021 00:45 Ответить
Где ж ты такие деньги возьмешь, если все время занят на работе?
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19.08.2021 07:42 Ответить
Вот именно про то и я говорю. Шахрая, який обміняв 28 тис. дол. на сувенірні гривні, затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9379
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19.08.2021 08:40 Ответить
Случайно не Милованов? Похож очень.
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19.08.2021 00:47 Ответить
хм.. а все пишут что афганцы тупые - облепили самолет и думали что полетят в нУерк как на ковре-самолете!!! Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6178.. а тут свои уникалы - настоящие гривны от сувенирных отличить не могут !!!
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19.08.2021 00:55 Ответить
Вангую, что теперь в рейтинге доверия к полиции будет +1
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19.08.2021 01:14 Ответить
Как быть с мошенниками у власти, которые нацию обманули? Почему нет публичных казней для Кравчука, убийцы и предателя Кучмы? Почему выродок Аваков не защитил свою честь как это сделал Коавченко? Почему полиция - мрази, которые преследуют безкарно граждан и наносят вред?
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19.08.2021 06:19 Ответить
₴₴₴₴ Мошенник, обменявший 28 тыс. долл. на сувенирные гривни, задержан в Киеве, ₴₴₴₴₴₴
Якщо він обміняв 28 тис. баксів на сув. грвн. то він лох а не мошенник «
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19.08.2021 07:24 Ответить
не отрицая гениальности потерпевшего, замечу, что есть "сувенирные" гривны, очень похожи на настоящие, размером и рисунком, выдает только качество бумаги и не особо заметная полоска с надписью "банк приколов" или что-то вроде.
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19.08.2021 08:39 Ответить
Так ось для чого виробляють сувенірні гроші???
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19.08.2021 08:49 Ответить
Так, что он кругами ходил или на Крещатик пошел?!
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19.08.2021 13:09 Ответить
 
 