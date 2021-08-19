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Кабмин (13803) лекарства (1188) реклама (637) СНБО (4377)

СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров ввести мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

Соответствующее решение СНБО обнародовано на сайте главы государства в указе №369/2021, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно ему Кабмин должен ввести до 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации.

Также Кабмину необходимо обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине (обновлено)

В СНБО отмечают, что применение таикх мероприятий должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
На приеме у врача..

Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
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19.08.2021 00:48
+6
В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
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19.08.2021 01:44
+5
Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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19.08.2021 07:32
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На приеме у врача..

Больной - доктор вот тут вот болит .. Доктор - хм. сейчас загуглим и узнаем что там у вас !!! -***. доктор !!! загуглить то я и сам могу !!! Врач - Больной ! не занимайтесь самолечением !!!
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19.08.2021 00:48 Ответить
СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине - Цензор.НЕТ 1855
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19.08.2021 00:55 Ответить
В случае острой диареи не занимайтесь самолечением а запишитесь на прием к врачу.
Вот, что его волнует, люди самолечением занимаются, что может быть хуже. Хорошо, что у нас СНБО есть, обо всех позаботились.
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19.08.2021 01:44 Ответить
По каким то серьезным случаям самолечением никто и не занимается - апендицит сам у себя никто не диагностирует, тем более не делает операцию по его удалению. А купить таблетки от поноса или головной боли можно и без врача, а если уж не помогло, то пациент и без сопливых бежит к врачу. Чем мешает реклама лекарств?
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19.08.2021 06:49 Ответить
Чтобы стать здоровым надо просто перестать лечиться.
Ишь чего холопы удумали - не хотят дохнуть!
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19.08.2021 07:01 Ответить
А еще бабки на базаре семечками торгуют чем бы снбу этим не заняться.
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19.08.2021 07:25 Ответить
Думаю, вопрос в том, кто из медиа заключил наибольшие контракты на рекламу фармы. Предполагаю, что вся возня - в интересах перераспределения рынка на пользу 1+1
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19.08.2021 07:32 Ответить
И, правильно пониммаю, - реклама вакцинации. как "метод профилактики" теперь запрещена под запретом? Т.е. если кто-то сейчас призывает к вакцинации - то им должно заняться СНБО?
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19.08.2021 07:40 Ответить
Кокаинщики - что с них взять... Самолечением занимаются от отсутствия медицины☝️
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19.08.2021 08:09 Ответить
Ідіоти, блін... Черга на запис до сімейного 3-4 дні...
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19.08.2021 10:04 Ответить
Вот бы СНБО запретить подьезды обсцыкать, считаю это воросом национальной безопасности
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19.08.2021 10:05 Ответить
изобрели лекарства для борьбы с самолечением. Да это на нобелевку тянет! Правда, хотят запретить их рекламировать..
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19.08.2021 10:50 Ответить
А якщо серйозно, то чому ж люди займаються самолікуванням? Бо лікуватися навіть у домашнього лікаря, консультація якого безкоштовна, коштує дуже дорого!!! Бо лікар перш, ніж зробити призначення на лікування згідно протоколу, назначить купу аналізів та діагностичних обстежень, які ну дуже недешеві і не зовсім зрозуміло іноді чи всі вони потрібні. Потім призначення процедур, багато з яких теж не безкоштовні і ліків які теж коштують чимало. Висновок: у людей на все це просто немає грошей. Рішення: Тільки повне медичне страхування всіх громадян України може вирішити проблему. Ті хто в РНБО не страждають від безгрошів'я а тому і не розуміють суті проблеми. Тому такі їхні рішення і виглядають ідіотично і викликають в українців тільки відчуття обурення. Ну а стосовно реклами лікарських засобів... То треба забороняти і рекламу алкоголю (того ж пива реклама якого заполонила зараз весь телеефір), бо це той же наркотик але пролонгованої дії і який теж вбиває. Так само як людина має право вирішувати йти до лікаря чи ні, то так само вона повинна мати право вирішувати сама, як їй лікуватися.
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19.08.2021 10:52 Ответить
 
 