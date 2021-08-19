В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав
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По состоянию на 17:00 18 августа в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе зарегистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом – 50 детей, 10 вожатых. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.
Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы контролируем ситуацию в детском центре "Молодая гвардия" и делаем все необходимое для таких случаев", – отметил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин.
По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди детей одной из дружин. Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в медико-санитарной части детского центра. Также там ежедневно находится врач-эпидемиолог.
По словам Кузина, следующая задача – вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой.
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Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?
Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
Меркавочка, скоро потужна хвиля ковіду, ти потрібна в ковідній лікарні. Санітаркою. Тобі ж ані масок-костюмів, ані антисептиків не потрібно. Заодно подивишся як люди вмирають і може нарешті заткнешся.
Хоча не думаю.
ВООБЩЕ В ЭТОМ ВИНА МИНЗДРАВА . Начали бы штрафовать администрацию супермаркетов и базаров - те бы зашевелились . Не надо просто пускать без масок и обслуживать .
В общественный транспорт в масках , в магазины- в масках . Везде стоят антисептики для рук .а в Одессе бардак с профилактикой
А ні, біжать в лікарню.
Олигархические СМИ о чем угодно говорят , только не о профилактике .
Видно им надо сократить количество украинцев