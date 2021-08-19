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В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В детском центре

По состоянию на 17:00 18 августа в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе зарегистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом – 50 детей, 10 вожатых. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы контролируем ситуацию в детском центре "Молодая гвардия" и делаем все необходимое для таких случаев", – отметил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин.

По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19 среди детей одной из дружин. Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в медико-санитарной части детского центра. Также там ежедневно находится врач-эпидемиолог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, - СМИ

По словам Кузина, следующая задача – вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
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19.08.2021 06:19
+3
Молодая гвардия???...
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19.08.2021 03:03
+3
Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
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19.08.2021 05:13
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Вот дошла очередь и до детей.
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19.08.2021 02:38 Ответить
Молодая гвардия???...
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19.08.2021 03:03 Ответить
Можно ещё Юнком или Октябрята или Юные Ленинцы или... Павлик Марозов😳. Одеса, чё. Заповедник всякого дремучего отстоя видимо.
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19.08.2021 08:20 Ответить
Тут даже уже хотят столкнуть вакцинированных и нет, что бы окончательно разобщить людей, что бы ваксы давили на антиваксов. Пока не сильно тоже выходит, но процесс идёт.
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19.08.2021 05:13 Ответить
Пощастило тобі що живеш в Австралії. Більшість ковід-дисидентів з ковідом уже познайомилися і завалили хавальники, а ти ще бришкаєш.
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19.08.2021 06:12 Ответить
Вже спамлять - вітаю.
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19.08.2021 06:20 Ответить
Срочно всем вакцинироваться, а то "вспышка" за "вспышкой" кошмар, скоро у нас будет как во Франции, только не в уровне жизни, а в уровне маразма с вакцинацией.
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19.08.2021 05:10 Ответить
Ну вот ,перед осенью начинают нагнетать,впрочем кто бы сомневался В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3360козлы.
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19.08.2021 05:41 Ответить
Течение болезни у них средней тяжести: температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле.Источник: https://censor.net/ru/n3283519

Де тут середня важкість? Чи середня важкість чого - соплей?

Закрили дітей з соплями ще й лікуватимуть невідомо чим. А решті зіпсували відпочинок, шкури продажні.
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19.08.2021 06:19 Ответить
О, і всім відома шанувальниця урінотерапії та бабок-шептух тут як тут.
Меркавочка, скоро потужна хвиля ковіду, ти потрібна в ковідній лікарні. Санітаркою. Тобі ж ані масок-костюмів, ані антисептиків не потрібно. Заодно подивишся як люди вмирають і може нарешті заткнешся.

Хоча не думаю.
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19.08.2021 06:23 Ответить
Як же ти свинячо-курячі грипи пережив?
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19.08.2021 06:26 Ответить
а для тебе в 2020 році стало новиною, що люди вмирають? в 2019 померло 4 мільйони від пневмонії, і щось твоїх волань схвильованих не було ніде видно, лицемірне створіння
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19.08.2021 10:24 Ответить
Замініть COVID на ГРВІ і буде вам щастя...
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19.08.2021 06:41 Ответить
Берут в заложники детей цинизм этих мразей зашкаливает. Папайу и коз прививайте у них тоже вспышку ковида нашли и будет вам план.
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19.08.2021 06:53 Ответить
Чему удивляться Вся Одесса без масок - никто не соблюдает ни дистанцию , ни масок
ВООБЩЕ В ЭТОМ ВИНА МИНЗДРАВА . Начали бы штрафовать администрацию супермаркетов и базаров - те бы зашевелились . Не надо просто пускать без масок и обслуживать .
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19.08.2021 07:02 Ответить
До жопы те маски
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19.08.2021 07:15 Ответить
В Словакии все придерживались правила ( руки - маски- расстояние)
В общественный транспорт в масках , в магазины- в масках . Везде стоят антисептики для рук .а в Одессе бардак с профилактикой
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19.08.2021 07:39 Ответить
Не розпинайся. Нема сенсу. Дяка інтернету та форумам овуляшок зараз кожен- сам собі епідемілог. Аби ж тільки, захворівши, ковід-дисиденти мовчки дохли вдома.
А ні, біжать в лікарню.
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19.08.2021 07:42 Ответить
Проблема в отсутствии пропаганды ПРО ЗДОРОВЬЕ
Олигархические СМИ о чем угодно говорят , только не о профилактике .
Видно им надо сократить количество украинцев В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9558
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19.08.2021 08:04 Ответить
ковид-диссиденты живые-живехонькие
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19.08.2021 10:25 Ответить
Ті що ще живі.
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19.08.2021 12:09 Ответить
причем тут руки при респираторных инфекциях? откуда Вы набираетесь этого бреда? школу не закончили?
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19.08.2021 10:25 Ответить
температура 37,0-37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Источник: https://censor.net/ru/n3283519 - типичные симптмы ОРВИ
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19.08.2021 07:46 Ответить
Так тесты сделали
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19.08.2021 08:05 Ответить
Так, нехай перездадуть.
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19.08.2021 09:16 Ответить
тесты - фуфло со случайными результатами
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19.08.2021 10:27 Ответить
В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5633№75
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19.08.2021 08:15 Ответить
не свисти, якщо сам не відчув...
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19.08.2021 08:45 Ответить
"Молодая гвардия" - пионеры заразились?
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19.08.2021 08:42 Ответить
Меньше русских пускайте с концертами в Одесу
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19.08.2021 09:19 Ответить
Не..уй детей некачественной едой кормить! А то ДЕЛЬТА, Вирус! Хасиды едут в Умань,вот их срочно привить первой дозой. Только Короновак,СИНОВАК и КовиШЕЛД,и ДИЮ ИМ!
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19.08.2021 09:25 Ответить
А кто заразил то?
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19.08.2021 10:40 Ответить
 
 