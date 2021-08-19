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Танки, "Грады", БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Танки,

Войска РФ разместили в Луганской и Донецкой области "Грады", ЗРК, гаубицы и другое вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ от 18 августа.

Так, миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области: 6 реактивных систем залпового огня (включая 3 предположительно РСЗО), 6 танков и 6 минометов на полигоне и возле него в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 27 танков, 12 гаубиц, 6 противотанковых пушек, 1 миномет и 10 зенитных ракетных комплексов на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе

Танки, Грады, БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ 01
Танки, Грады, БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ 02
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Топ комментарии
+13
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 08:11
+8
Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
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19.08.2021 08:01
+7
Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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19.08.2021 08:20
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И что далее? Фиксаторы и озабоченные. Хотя какие к ним претензии, у самих 73 процента идиотов и предателей
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19.08.2021 07:33 Ответить
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 6565 Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 820
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19.08.2021 08:48 Ответить
Ничего страшного будет только больше 200х кацапов.
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19.08.2021 07:34 Ответить
И скольких ты уже лично зажмурил,"ничего страшного"?
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19.08.2021 07:38 Ответить
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Сайт 2021 года
ВОТ ТАК ВНАГЛУЮ ЛЕЗУТ МОСКАЛИ В УКРАИНУ
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19.08.2021 08:00 Ответить
Главное, чтобы об этом не сообщили главкому, а то сильно расстроится - он щас занят декорациями совка......
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19.08.2021 08:01 Ответить
Пол Сибири сгорело в огне,а это быдло ввсе не нажрется крови людской...,сгорели целые деревни поселки ,а КГБист все в войнушку играется...,зато выдасть компенсацию 30 тыщ рублев...что можно купить на РАБссии за эту сумму? Новое жилье типа Берлога ведмедя? Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 1412
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19.08.2021 08:09 Ответить
Шамана Габышева закрыли,вот он и шаманит.Сегодня под Астраханью очередной МИГ-29 и жмур.
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19.08.2021 08:23 Ответить
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 08:11 Ответить
Все це повинно бути знищено. Афганістан показав, що треба стрєлять. Інакше - чемодан, аеропорт, взлєт на колєсє і - жмур
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19.08.2021 08:20 Ответить
І ..., що знову - глубоке занепокоєння ?
Зафіксоване порушення - є потреба знищити !
На законній підставі !
Танки, "Гради", БМП і ЗРК: війська РФ розмістили на Донбасі десятки одиниць військової техніки, - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3658

А інакше - будуть знову порушення ...
Москаль інакше не розуміє.
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19.08.2021 14:49 Ответить
 
 