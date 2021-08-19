Танки, "Грады", БМП и ЗРК: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА
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Войска РФ разместили в Луганской и Донецкой области "Грады", ЗРК, гаубицы и другое вооружение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ от 18 августа.
Так, миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области: 6 реактивных систем залпового огня (включая 3 предположительно РСЗО), 6 танков и 6 минометов на полигоне и возле него в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.
Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 27 танков, 12 гаубиц, 6 противотанковых пушек, 1 миномет и 10 зенитных ракетных комплексов на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской области.
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ВОТ ТАК ВНАГЛУЮ ЛЕЗУТ МОСКАЛИ В УКРАИНУ
Зафіксоване порушення - є потреба знищити !
На законній підставі !
А інакше - будуть знову порушення ...
Москаль інакше не розуміє.