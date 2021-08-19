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В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19

В штате Вашингтон в США обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Правило об обязательной вакцинации коснулось всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.

При этом губернатор Инсли объявил, что обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября. В противном случае все эти люди лишаться работы.

Кроме того, в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. Теперь все жители штата обязаны носить защитные маски. Это касается как тех, кто прошел вакцинацию, так и непривитых.

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Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут с сентября.

Также сообщалось, что в Сан-Франциско начали требовать доказательства вакцинации от коронавируса в ресторанах и спортзалах.
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Топ комментарии
+8
У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
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19.08.2021 08:07
+6
Ты бы теплое с мягким не сравнивал бы: смертоносную натуральную оспу с обычным ОРВИ.
Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
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19.08.2021 08:24
+4
сколько мутаций оспы? каждые полгода вакцинировться? всего 2 прививки...первая тяжелая температура 39, вторая легкая без температуры...Аналогично корь...
Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
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19.08.2021 08:57
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Фошизды!!! В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8524
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19.08.2021 07:52 Ответить
Дебіли...сер.
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19.08.2021 08:08 Ответить
Те, кто останется без работы из-за собственного невежества и суеверий - однозачно дебилы.

С другой стороны, нефиг такие тупые заготовки и держать на работе. Отношение к вакцинации лучше любого теста IQ.
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19.08.2021 16:07 Ответить
У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2638
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19.08.2021 08:07 Ответить
Твои папа с мамой были привиты от оспы. Ты их считаешь скотами?
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19.08.2021 08:12 Ответить
Да я и сам привитый от нее 😂😂😂.
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19.08.2021 08:17 Ответить
и от БЦЖ и еще чота там, тогда не спрашивали и выбора не было У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5975
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19.08.2021 08:19 Ответить
от оспы - первая и последняя удачная прививка.Больше вспомнить нечего?
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19.08.2021 09:28 Ответить
І то під сумнівом. Як визнала сама ВООЗ ключовим фактором в перемозі над віспою в тих країнах, де його не перемогло покращення рівня життя людей, був карантин. Але справжній, а не та маячня, що зараз відбувається, коли усіх (і хворих, і здорових) заганяють в абсолютно однакові обмеження.
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19.08.2021 10:18 Ответить
От кори в допрививочное время только в США по 500-600 детей в год умирало. Сейчас там смертей от кори практически нет. Недавно там была вспышка, но среди хасидов-антиваксеров.
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19.08.2021 11:15 Ответить
Кстати, про родителей писать в таком контексте это признак ограниченности. За это в приличном обществе и морду набить могут, не красиво короче У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7260
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19.08.2021 08:29 Ответить
У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9863

1901 год. Мальчик справа привит, а слева - нет. Что, можем повторить?
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19.08.2021 08:21 Ответить
Ты бы теплое с мягким не сравнивал бы: смертоносную натуральную оспу с обычным ОРВИ.
Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
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19.08.2021 08:24 Ответить
сколько мутаций оспы? каждые полгода вакцинировться? всего 2 прививки...первая тяжелая температура 39, вторая легкая без температуры...Аналогично корь...
Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
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19.08.2021 08:57 Ответить
Хлопчик ліворуч пив воду з брудної калюжі, а праворуч - чисту. Не повторюй за хлопчиком ліворуч, і будеш здоровий.
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19.08.2021 10:20 Ответить
Скоро талибов переплюнут по правам человека.
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19.08.2021 08:34 Ответить
а как же права человека? каждый человек имеет право, если хочет, заболеть и заразить стольких людей, сколько ему хочется..., а тут на тебе... обязательная прививка...
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19.08.2021 08:49 Ответить
Детей никто не прививает, они болеют в легкой форме и заражают всех вокруг. При этом никто не скулит, это считают нормальным явлением.
Кроме того, привитым бояться нечего - сколько их не заражай, они защищены. Непривытые сделали выбор сами.
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19.08.2021 09:06 Ответить
"заражают всех вокруг"
громкое заявление, у Вас есть доказательства?
на том же основании могу заявить, что Вы всех обворовываете
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19.08.2021 10:21 Ответить
Абсолютно правильно.
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19.08.2021 10:42 Ответить
демократия с .... человеческим лицом.....
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19.08.2021 15:14 Ответить
 
 