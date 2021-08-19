В штате Вашингтон обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов вакцинироваться от COVID-19
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В штате Вашингтон в США обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Правило об обязательной вакцинации коснулось всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.
При этом губернатор Инсли объявил, что обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября. В противном случае все эти люди лишаться работы.
Кроме того, в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. Теперь все жители штата обязаны носить защитные маски. Это касается как тех, кто прошел вакцинацию, так и непривитых.
Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут с сентября.
Также сообщалось, что в Сан-Франциско начали требовать доказательства вакцинации от коронавируса в ресторанах и спортзалах.
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С другой стороны, нефиг такие тупые заготовки и держать на работе. Отношение к вакцинации лучше любого теста IQ.
1901 год. Мальчик справа привит, а слева - нет. Что, можем повторить?
Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
Кроме того, привитым бояться нечего - сколько их не заражай, они защищены. Непривытые сделали выбор сами.
громкое заявление, у Вас есть доказательства?
на том же основании могу заявить, что Вы всех обворовываете