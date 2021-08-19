"Сейчас ничего не планируем", - пресс-секретарь Кравчука об участии первого президента Украины в мероприятиях ко Дню Независимости

На сегодняшний день участие первого президента Украины Леонида Кравчука в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины, не планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фокусу сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.

На вопрос о самочувствии первого президента, которому в первой половине лета сделали операцию на сердце и который с тех пор не появлялся на публике, Сибирцева ответить не смогла.

"Новостей, к сожалению, нет", — заявила Сибирцева.

Примечательно, что это уже не первое мероприятие, которое Кравчук может не посетить из-за состояния здоровья. Так, в июне он отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия украинской Конституции.

Прежде первый глава государства стабильно присутствовал на парадах, приуроченных к годовщине независимости страны вместе с другими экс-президентами. День независимости 2020 года не стал исключением.

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Напомним, что именно под председательством Кравчука Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Следует отметить, что 12 августа спикер украинской команды переговорщиков в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что возглавляющий ее Кравчук, вероятно, сможет вернуться к работе в ТКГ лишь через несколько месяцев или вовсе к концу года.

Главой делегации от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу до конца 2021 года может остаться министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил спикер украинской команды переговорщиков в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".