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"Сейчас ничего не планируем", - пресс-секретарь Кравчука об участии первого президента Украины в мероприятиях ко Дню Независимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшний день участие первого президента Украины Леонида Кравчука в мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины, не планируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фокусу сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

"Сейчас ничего не планируем", — сказала она.

На вопрос о самочувствии первого президента, которому в первой половине лета сделали операцию на сердце и который с тех пор не появлялся на публике, Сибирцева ответить не смогла.

"Новостей, к сожалению, нет", — заявила Сибирцева.

Примечательно, что это уже не первое мероприятие, которое Кравчук может не посетить из-за состояния здоровья. Так, в июне он отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия украинской Конституции.

Прежде первый глава государства стабильно присутствовал на парадах, приуроченных к годовщине независимости страны вместе с другими экс-президентами. День независимости 2020 года не стал исключением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук

Напомним, что именно под председательством Кравчука Верховный Совет Украинской ССР 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Следует отметить, что 12 августа спикер украинской команды переговорщиков в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что возглавляющий ее Кравчук, вероятно, сможет вернуться к работе в ТКГ лишь через несколько месяцев или вовсе к концу года.

Главой делегации от Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу до конца 2021 года может остаться министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщил спикер украинской команды переговорщиков в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
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Топ комментарии
+4
Завдяки оцій істоту УКраїна й досі має ВВП на 30% менший ніж в 1991 році. Світовий рекорьд. Молись за нього разумнік.
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19.08.2021 08:46
+3
Як класно при Косоворотці всі пристроїлися. Всі дуполизи мають посади і навіть своїх секретарш. Головно, щоб гавкали в бік Порошенко. Я не знаю, скільки у радника Косоворотки Єрмака є офіційних радників? Мабуть в США у всіх сенаротів менше. А це все за наші з вами кошти.
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19.08.2021 08:25
+3
У него еще и пресс секретарь, та вы издеваетесь !!!! С какого хера , я должен за это платить !
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19.08.2021 08:33
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Леонид Макарович! Здоровья Вам...Молимся.
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19.08.2021 07:58 Ответить
Завдяки оцій істоту УКраїна й досі має ВВП на 30% менший ніж в 1991 році. Світовий рекорьд. Молись за нього разумнік.
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19.08.2021 08:46 Ответить
"Сейчас ничего не планируем", - пресс-секретарь Кравчука об участии первого президента Украины в мероприятиях ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 8383
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19.08.2021 08:04 Ответить
🙄🤔не матюкайся, реально не можу зрозуміти малюнок.😔
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19.08.2021 08:42 Ответить
Льоня на концерт Кобзона зібрався?
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19.08.2021 08:07 Ответить
Ти там будеш зустрічати,?
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19.08.2021 08:44 Ответить
Ні, я надам таку честь якомусь совкодрочеру.
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19.08.2021 09:32 Ответить
А по іншому сказати не можеш? Мабуть Коюзон підсазав🧐
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19.08.2021 11:40 Ответить
Кобзон🤗
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19.08.2021 11:42 Ответить
"Я вам нічіво нє должен!" "Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9829
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19.08.2021 11:44 Ответить
Як класно при Косоворотці всі пристроїлися. Всі дуполизи мають посади і навіть своїх секретарш. Головно, щоб гавкали в бік Порошенко. Я не знаю, скільки у радника Косоворотки Єрмака є офіційних радників? Мабуть в США у всіх сенаротів менше. А це все за наші з вами кошти.
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19.08.2021 08:25 Ответить
У него еще и пресс секретарь, та вы издеваетесь !!!! С какого хера , я должен за это платить !
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19.08.2021 08:33 Ответить
Леня столько наворовал в свое время, что может позволить себе секретаря и за свой счет. Ты только представь, он стоял у истоков великого деребана.
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19.08.2021 08:40 Ответить
"кожен день лічно повинен заносити.Ладно,місяць.А при обуренні значків повинно бути більше.
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19.08.2021 08:47 Ответить
Дядя жора, ты дурак ?(с)
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19.08.2021 09:14 Ответить
Жора?😆 Я ні,це ти дурак🤣
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19.08.2021 10:15 Ответить
Оказывается ты Дурак , еще и без чувства юмора, да ты страшен ...))
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19.08.2021 20:27 Ответить
Какое, нахрен, участие Кравчука в мероприятиях ко Дню Независимости? Кравчуку надлежит думать о полотенечном. А секретарю, коль у Кравчука таковой имеется, хорошо бы камнерезам заблаговременно "кравчучку" из чёрного гранита предоплатить, чтоб потом не суетиться. Не лишнее заказать эпитафию на вышеупомянутую гранитную кравчучку. От себя предлагаю безвозмездно:
***
"Здесь упокоился Кравчук-христопродавец,
Козёл, подлец, обманщик, казнокрад.
Кладбищенские черви жрут тебя, мерзавец,
Что б из могилы ты не вылез, гад."®
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19.08.2021 09:28 Ответить
Блін , я також не любив Кравчука у час його "призеденства" ...
Та зараз , через 30 років та купку інших "призидентів" ... я не побоюся ствежувати - Леонід Макарович зробив найбільше для України , ніж кожен з його наступників !!!
Що хорошого зробив Кучма ?
Що хорошого зробив Ющенко ? Прем"ерша Юлька-жулька сралися з Порохом і ... ніц ...

Про втікшого президента - взагалі нема що говорити ...
Що хорошого зробив Порох ? Навіть не наказані убивці людей , а там - сотні Героїв ...

Нонішній - пробує з клоуна таки стати президентом ... , ще має трохи часу "Зараз нічого не плануємо", - прессекретарка Кравчука про участь першого президента України в заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7804 побачимо...
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19.08.2021 15:13 Ответить
 
 