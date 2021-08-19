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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 560 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 госпитализированы - 665 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 летальных случаев - 32;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 выздоровели - 898 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 612 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 968 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 19 013 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы, - Минздрав

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 заболели - 2 270 226 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 199 118 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 368;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели 14
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Топ комментарии
+1
Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
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19.08.2021 08:17
+1
Ну и сколько молодых умерло?
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19.08.2021 08:39
+1
Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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19.08.2021 10:16
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Статистика по заражениям -угрожающе нарастающая.Жаль молодых .Дельта бьет и по ним!
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19.08.2021 08:17 Ответить
Ну и сколько молодых умерло?
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19.08.2021 08:39 Ответить
8 детей из 60 заразившихся Дельтой в Одессе на сегодня лежат в инфекционных изоляторах..Вам мало?
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19.08.2021 10:34 Ответить
От обычной пневмонии тоже люди на больничку попадают.
Но я имел другое ввиду. Все болезни бьют по здоровью, некоторые похлеще коронавирусов всяких. А судя по интонации вашего предложения - дельта звучит как приговор просто, вот и всё
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19.08.2021 10:38 Ответить
Я регулярно спилкуюсь с переболевшими.Результат болезни ужасен.Особенно влиянием на мозги ,жизненно важные органы.Списывать только на пневмонию, бронхит и тп неразумно.У меня очень много родственников и знакомых переболело и постковидные проблемы видны даже дилетантам,таким ,.как я.
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19.08.2021 10:56 Ответить
В жодній країні світу немає засобів визначати, який "штам домінує". Це глобальна брехня. Погано, що більшість населення так ніколи і не прийде до тями.
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19.08.2021 10:15 Ответить
расслабились
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19.08.2021 09:03 Ответить
Сьогодні їхав на роботу тролейбусом #5 ((Київ): тролейбус заповнений , 20% людей взагалі без масок, ще приблизно у стількох ніс не закритий маскою!
З таким ставленням - епідемія буде вічною!
Поки в транспорті були кондуктори (їхні посади скоротили в середині липня 2021) - вони хоч якось слідкували, робили зауваження, а зараз всім байдуже
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19.08.2021 09:20 Ответить
Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій. Це просто символ, що Ви прийняли умови гри під назвою ПЛАНдемія.
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19.08.2021 10:16 Ответить
Никак не пойму...ты платный провокатор или просто дурак? Если второе, то тебе вакцинироваться категорически нельзя ! У нас своих хватает с избытком!
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19.08.2021 10:57 Ответить
Монастырский, "...ко-ко-ко...", у тебя коронавирусная статистика растет.
Монастырский работай, пока то, что вы с Зеленским считаете работой, вас всех вместе "на комфорт и покой не отправило", раньше,чем ваши служебные полномочия закончатся.
У тебя нет других заданий, кроме этого, потому больше ни тебя, ни Зеленского, ни вашу умственно-кастрованную сборную нигде не ждут и видеть не хотят, более того, вас всех "вернули домой", с клеймом позора на лбу.
Прислушайся, к ПС Украины Монастырский. Тебе же лучше будет. Не веришь, можешь у своего протеже умственно-кастрированного распрость ( авакова) , как оно , когда в глазах мирового политического олимпа ни раз и ни два опускают.
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19.08.2021 10:14 Ответить
Снова путанность речи и сознания, завязывайте с тяжёлыми наркотиками!
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19.08.2021 12:11 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1560 нових випадків зараження, 898 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4899
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19.08.2021 10:24 Ответить
 
 