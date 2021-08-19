В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 560 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 665 человек;
летальных случаев - 32;
выздоровели - 898 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 612 человек,
методом ИФА - 7 968 человек,
экспресс-тестами - 19 013 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 270 226 человек;
выздоровели - 2 199 118 человек;
летальных случаев - 53 368;
проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - рассказали в Минздраве.
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Но я имел другое ввиду. Все болезни бьют по здоровью, некоторые похлеще коронавирусов всяких. А судя по интонации вашего предложения - дельта звучит как приговор просто, вот и всё
З таким ставленням - епідемія буде вічною!
Поки в транспорті були кондуктори (їхні посади скоротили в середині липня 2021) - вони хоч якось слідкували, робили зауваження, а зараз всім байдуже
Монастырский работай, пока то, что вы с Зеленским считаете работой, вас всех вместе "на комфорт и покой не отправило", раньше,чем ваши служебные полномочия закончатся.
У тебя нет других заданий, кроме этого, потому больше ни тебя, ни Зеленского, ни вашу умственно-кастрованную сборную нигде не ждут и видеть не хотят, более того, вас всех "вернули домой", с клеймом позора на лбу.
Прислушайся, к ПС Украины Монастырский. Тебе же лучше будет. Не веришь, можешь у своего протеже умственно-кастрированного распрость ( авакова) , как оно , когда в глазах мирового политического олимпа ни раз и ни два опускают.