В Украине за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, зафиксированы 1 560 новых случаев заражения, 898 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 560 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 18 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 90, медработников - 35).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 665 человек;

летальных случаев - 32;

выздоровели - 898 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 23 612 человек,

методом ИФА - 7 968 человек,

экспресс-тестами - 19 013 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 270 226 человек;

выздоровели - 2 199 118 человек;

летальных случаев - 53 368;

проведено ПЦР-тестов - 11 749 847.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях", - рассказали в Минздраве.







