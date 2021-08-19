РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14259 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбществоФоторепортаж
7 065 27
дети (6026) Закарпатье (2395) МВД (9224) розыск (804) Монастырский (333)

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Фоторепортаж

18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей. Поиски продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошковое Ужгородского района пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику.

Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию", - написал он.

Глава МВД отметил, что по тревоге были подняты силы полиции, спасателей и Национальной гвардии. Создан штаб по поиску детей.

К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей. Используются служебные собаки и коптеры.

"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниэлу - 8 лет.

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей 01

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей 02

Николай - черноволосый, худощавий. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощавая. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощавая. Одета в спортивки и сапожки. Даниэла - светловолосая, худощава. Одетая в черное платье и сапожки.

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей 03

Всем, кому что-либо известно о судьбе четырех детей - срочно звоните 101 или 102!" - написал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года полицейские Киева разыскали 460 сбежавших из дома детей

Вместе с тем в ГСЧС отметили, что по состоянию на 7:00 19 августа поиски детей продолжаются. Всего к поисковым работам привлечено 61 человек и 7 единиц техники, 2 собаки, а именно: от ГСЧС- 11 человек и 2 единицы техники; от Нацполиции - 22, 4 единицы техники и 2 собаки; местное население - 20 человек; работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 единица техники.

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей 04
Фото: сайт полиции

Ушли в лес за ягодами: на Закарпатье пропали четверо малолетних детей 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Вот где войска тренировать .Разведке и ориентированию.Вертолеты аваковские где? Ишаки в погонах?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:20
+4
Родители с голоду умирают, что малых детей самих в лес по грибы отпускают?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:50
+3
Боже, поможи
показать весь комментарий
19.08.2021 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот где войска тренировать .Разведке и ориентированию.Вертолеты аваковские где? Ишаки в погонах?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:20 Ответить
"Ишаки" тут лише батьки цих дітей. Які мають нести кримінальну відповідальність за таке нехлюйство в догляді за малолітніми.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:04 Ответить
А предыдущего мальчика нашли ?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:34 Ответить
да
показать весь комментарий
19.08.2021 08:42 Ответить
Да, через сутки
показать весь комментарий
19.08.2021 08:47 Ответить
Родители с голоду умирают, что малых детей самих в лес по грибы отпускают?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:50 Ответить
Новина про Закарпаття. Ти з якої планети взагалі?
показать весь комментарий
19.08.2021 08:53 Ответить
А в Закарпатті батьки не мають піклуватися про дітей? Чи ти про що зараз?
показать весь комментарий
19.08.2021 09:00 Ответить
Цыгане - волохи,но как бэ светловолосые большинство у них
показать весь комментарий
19.08.2021 09:08 Ответить
які до чорта цигани, люди живуть в горах і діти не як у містах до цицьки маман до 18 років привязані.
Значйдуться нічого з ними не буде.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:45 Ответить
собаки должны помочь..., а кто вообще отпустил детей в лес одних, кто эти горе-родители
показать весь комментарий
19.08.2021 08:54 Ответить
Ідіоти.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:01 Ответить
Родители ромы)
показать весь комментарий
19.08.2021 09:49 Ответить
Це одне й теж
показать весь комментарий
19.08.2021 10:19 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
19.08.2021 08:59 Ответить
...хоть бы у одного был бы сотовый
показать весь комментарий
19.08.2021 09:05 Ответить
Телефон з GPS важко було дітям дати? Ідіоти.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:24 Ответить
Ну так! С. Порошкове настільки заможне що там в кожній хаті по три телефона причому навіть з навігатором. " Через 15 метрів поверніть направо там буде гриб". А ще зона покриття 5 G
показать весь комментарий
19.08.2021 09:38 Ответить
Село - не печера, у людей є смартфони.
показать весь комментарий
20.08.2021 06:42 Ответить
Особливо в циган з с. Порошкове
показать весь комментарий
20.08.2021 08:32 Ответить
Звичайно, особливо у циган. Вони у людей телефонів немало повикрадали.
показать весь комментарий
20.08.2021 11:19 Ответить
21 век, неужели нельзя на всех часы одеть с GPS, хотя бы детей, законодательно закрепить.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:27 Ответить
Можна! Особливо в с. Порошкове
показать весь комментарий
19.08.2021 09:39 Ответить
вже здорові підлітки їх повинні вже були навчити як виходити з таких ситуацій-орієнтуватися по компасу по струмках по стежках
показать весь комментарий
19.08.2021 09:38 Ответить
Чи батьки взагалі за дітьми не слідкують!
показать весь комментарий
19.08.2021 09:39 Ответить
Вже знайшли.
показать весь комментарий
19.08.2021 09:47 Ответить
Не иначе как правосеки замешаны. Помнит кто, "стремительно стареющего шестилетнего пятиклассника" в изложении "товарища Сабакова"? А я помню. И йовбаков помню.. И перестрелку правосеков с бандитами порошенковского тадепута Ланьо помню.
показать весь комментарий
19.08.2021 10:05 Ответить
 
 