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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 19 августа наемники РФ открывали огонь трижды, погиб воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+26
Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9779
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19.08.2021 08:35
+22
Це називається режим тиші..
Давно немає добрих слів про такого трусоватого головнокомандувача.

Вічна пам'ять полеглому за Україну Воїнові.
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19.08.2021 08:46
+21
Вічна пам'ять герою....

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9873
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19.08.2021 08:45
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Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9779
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19.08.2021 08:35 Ответить
Так что теперь уже будет закончено "перемирие"?
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19.08.2021 08:39 Ответить
Нет. Еще не все кацапские снайперы (гореть им в Огне) натренировались!
Царствие Небесное воину...
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19.08.2021 09:05 Ответить
Воно ( перемир'я) і не починалося 🙁
Це в тупій бошці потерпілого війни вже нема і залишилось тільки відсвяткувати ,, перемогу" 😡
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19.08.2021 09:34 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства, которая опубликовала график Меркель в Киеве, пишет "Европейская правда"
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19.08.2021 08:41 Ответить
Такую чтоле?
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8327
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19.08.2021 08:54 Ответить
Зато парад з собаками
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19.08.2021 08:42 Ответить
І парашутисти танцюватимуть в небі. Шоу кварталу продовжується.
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19.08.2021 08:46 Ответить
А как можно танцевать гопак в воздухе? Они что будут отталкиваться от купола соседа параШУТиста? Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1881
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19.08.2021 08:48 Ответить
Якщо буде відео, то обов"язково зроблю гіфку як вони дриґатимуть ногами. Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7558
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19.08.2021 08:52 Ответить
С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, - журналист
Мнения / Общество 18-авг, 08:399 3 902 0
С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, - журналист

По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции Объединенных сил.

Он также заявил, что данные о количестве обстрелов занижаются.

Кроме того, Бутусов утверждает, что адекватных ответов на обстрелы со стороны вооруженных формирований России нет.

"Как это не прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается. Проблема номер 2: адекватных ответов на российские обстрелы давать перестали вообще. Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений", - сказано в сообщении.

Он также обратил внимание, что в сводках ООС за 13, 14 и 15 августа говорится об отсутствии обстрелов со стороны оккупантов. Хотя 16 и 17 числа погибли двое украинских военных.
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19.08.2021 08:43 Ответить
Є бажання перевірити на достовірність інформацію що подає Бутусов??
Підписуй контракт і почуєш що таке режим тиші!
Особливо коли настає ніч!
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19.08.2021 09:22 Ответить
Контракт я підписав ще в 2015 році. І не тобі мені розповідати хто, де, як воює і звідки інформація в Бутусова, щоб її ставити під сумнів.
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22.08.2021 12:21 Ответить
))) За якимось ну дуже дивним збігом обставин мене блокують одразу після твоєї відповіді та видалення мого коментаря. )))
Був би тобі дуже вдячний як би ти навів приклади де я тобі розповідаю хто, де і як воює - по-перше, а також розповідаю про джерело інформації Бутусова- це по-друге. Кажу одразу що не наведеш як би не намагався жодного приклада. Це щодо маніпуляції.
Щодо ставити під сумнів... ще Декарт сказав "Піддавай" все сумніву". Чому я маю вірити, що наказ 330 скасували, коли я свідок того, що ще в липні по ньому отримували кошти?
Ти до якого тактичного угрупування належиш? "Ганебні" отримуєш?
А якщо я тобі скажу що я підписав контракт ще в 2005 році, що ти защебечиш? Тут є "ветерани-розвідники" чи то 5-ї, чи то 6-ї хвилі що в травні 2015 року десь там на мітингу солдатських матерів виступали, в вересні по якомусь місцевому телебаченню, а в грудні вже були кореспондентом та якимось там експертом теж на телебаченні. Є "ветерани АТО", що АТО бачили як волонтерський рух госпітальєрів... проте в профайлі вони всі "ветерани АТО"
То чому я тобі, такому собі з комплексом гордині маю вірити, га?
Тут є багато чого що надо було би просто не пускати до опубліковання як фейк та маніпуляцію(це стосовно Клічка), проте ці статейки себе вольготно почувають.
Проте блокують тих, хто піддає сумніву те, що каже главред.
Отака маячня, "співробітник" Бутусова.
І останне: якщо правда що ти уклав контракт в 2015 році, запам'ятай: гординя - смертний гріх

QUAE QUAESTIO, адвокат Бутусова
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26.08.2021 06:28 Ответить
Що ти мелеш взагалі???
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.
А ти далі собі щось вигадуй!
По друге, те що тебе блокують, це ніяк не пов'язано зі мною. Ні разу ні на кого не писав адміністраторам.
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)
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26.08.2021 11:14 Ответить
Я не про втрати. Їїх не приховаєш, про них як раз і кажуть. І не Бутусов, а командовання ООС.
Ти на питання відповідь даси, чи будешь і дали морозиться?
До якого тактичного угрупування ти належиш?
Ти "ганебні" отримуєш? Чи тобі підказати що це таке?
Наказ 330 скасували, чи ні? Чому Бутусов каже що наказ скасували та як доказ посилається на власне обурення річної давності. В той час, коли по ньому отримують гроши
Осья про що. З'ясував, "знаток"?
хххх
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)

ххх
Це смертний гріх під номером 1. Запам'ятай це
Чекаю на свої відповіді
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26.08.2021 19:43 Ответить
За станом здоров'я я звільнився у 2018р. Ще питання будуть?
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26.08.2021 22:13 Ответить
ЧТД російською(что требовалось доказать) - так пишуть в математиці при доказі якої-небудь теореми.
Питань взагалі більше немає, крім одного уточнення.

ххх
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.(твоя мова)
ххх
Знати що там я як через три роки після звільнення ти не можеш за замовчанням. Тому залиш при собі свій пафос, на мене ніякого враження він не складе.
Я, юначе, із зони вийшов нещодавно. Проте я вже не берусь і не можу казати що знаю що там і як. Тому що ситуація постійно змінюється і знати може тільки ті, хто зараз там знаходиться, а ні ти, ні я, ні тим паче Бутусов, який до війни армію бачив лише по телевізору.
Отакая вона селява, "знаток"
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26.08.2021 22:43 Ответить
На, любуйся, чмо.
https://censor.net/ua/resonance/3220133/nakaz_330_ministr_oborony_taran_zobovyazav_shtrafuvaty_i_pozbavlyaty_premiyi_viyiskovoslujbovtsiv_za

Тут обурення наказом
А тут ствердження що, завдяки разголосу наказ було скасовано. Правда посилання на себе самого згодом вилучили
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
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28.08.2021 08:49 Ответить
А тут ствердження який Таран хороший
https://censor.net/ua/resonance/3178659/hto_takyyi_andriyi_taran

А тут який він поганий
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
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28.08.2021 08:53 Ответить
Так де посилання що завдяки Бутусову наказ було скасовано???
Яке відношення має Таран до цієї дискусії.
І взагалі тобі було дано відповідь, ****** з під Покровська для якого 55 км це не далеко, що Бутусов знає реальну кількість втрат за добу, яку ти поставив під сумнів тому що прес-центр ООС в тебе за показник.уйобіще мало того що почало за гріхи так ще і інші свої недодрочені фантазії починаєш малювати😂😂😂.
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28.08.2021 12:38 Ответить
Чмо, ти по розумовій інвалідності звільнилось? )))
Ти взагалі на бачиш, а як бачиш, то не розумієш написаного? А написано було наступне: "посилання на самого себе було згодом вилучене".
Таран має таке відношення, що півтора року назад він у Бутусова був саме тою людиною, що потрібна країні, а зараз він людина Єрмака, тобто "казачек засланий". Ото і вся ***** про Тарана і тебе. Що ти взагалі не в темі як крутиться флюгером Бутусов в розрахунку на щось.
І чого це ти, раптом знов на сковородці вужиком завертивіся? Яж тобі, розумовову інваліду, вже писав, що під сумнів я ставлю не кількість поранених та загиблих, а щірість Бутусова - раз, його компетентність(приблизно як у тебе) - два.
Так зо завалі своє *****, чмошнік, ти ніхто, звати тебе ніяк
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28.08.2021 23:24 Ответить
Так що не тобі мене вчити.
Якщо тебе відправили в бан, то і добре зробили
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28.08.2021 08:54 Ответить
Вчив,вчу і буду вчити дегенератів твого виду!
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28.08.2021 12:41 Ответить
Когут походу докукарікався! 😂😂😂
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28.08.2021 16:17 Ответить
Мою писю сосать ты будешь, чмошник )))
Таких як ты вчителів я на своєму *** вертів.

Усохни, чмошник )))
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28.08.2021 23:06 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9873
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19.08.2021 08:45 Ответить
Це називається режим тиші..
Давно немає добрих слів про такого трусоватого головнокомандувача.

Вічна пам'ять полеглому за Україну Воїнові.
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19.08.2021 08:46 Ответить
А найкоротший през роздає медальки і готується до шоу 24 серпня.
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19.08.2021 08:49 Ответить
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3885
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19.08.2021 08:58 Ответить
Військо не повинне виконувати злочинні накази московського ставленика лохдауна. Має бути шквал вогню у відповідь і взяття пункту звідки москалі вели вогонь. Це ж очевидні речі, коли ж почнемо звільнення своєї землі???!!!
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19.08.2021 09:15 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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19.08.2021 09:36 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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19.08.2021 11:24 Ответить
даже в праздник людей убивают, ничего святого у сепаров нет
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19.08.2021 12:34 Ответить
За останні три дні російськи снайпери вбили двох наших бійців (з 28-ї бригади сарший солдат Мазур та з 24-ї бригади сьогодні вранці, призвище ще не відоме), ще декілька поранені. Це результат наказу про виведення з фрону контрснайперського підрозділу - злочинне політичне рішення, продиктоване або тупістю, або зрадою.
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19.08.2021 13:07 Ответить
Тільки не тупістю, а ЗРАДОЮ.
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19.08.2021 14:19 Ответить
Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
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19.08.2021 13:48 Ответить
Царство Небесне Захиснику!
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19.08.2021 14:50 Ответить
Треба парад - ней буде ...
А після нього - усе це добро на схід і вогень ! Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 339
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19.08.2021 15:21 Ответить
одним Янголом світла там...у Вічності ...стало більше ...
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 120-мм мінометів та СПГ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7497

... співчуття родині і побратимам....
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19.08.2021 15:24 Ответить
Остання новина . Офіс президента (Єрмак) наказав приховувати втрати на фронті від Зеленського , щоб не розчаровувати і не травмувати Головнокомандуючого напередодні свята відновлення Незалежності України ! ! !
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19.08.2021 16:53 Ответить
Остання новина . Офіс президента (Єрмак) наказав приховувати втрати на фронті від Зеленського , щоб не розчаровувати і не травмувати Головнокомандуючого напередодні свята відновлення Незалежності України ! ! !
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19.08.2021 16:54 Ответить
Шмаркля вже виперднуло щось з цього приводу, чи "проста пєрєсталі стрєлять і вайна закончілася" ? Ворог. Воно ще й на другий термін милить дупу...

Вічна пам'ять загиблому за Україну воїну.
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19.08.2021 18:10 Ответить
Трагично.
Но, всё же сейчас гибнет втрое меньше, чем в 2017 году.
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20.08.2021 02:26 Ответить
 
 