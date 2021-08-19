Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 120-мм минометов и СПГ, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. 19 августа наемники РФ открывали огонь трижды, погиб воин
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
Возле Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Возле Крымского противник обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Царствие Небесное воину...
Це в тупій бошці потерпілого війни вже нема і залишилось тільки відсвяткувати ,, перемогу" 😡
Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства, которая опубликовала график Меркель в Киеве, пишет "Европейская правда"
Мнения / Общество 18-авг, 08:399 3 902 0
С фронта на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений, - журналист
По данным журналиста Юрия Бутусова, из зоны боевых действий на Донбассе вывели большинство контрснайперских подразделений. Соответствующий приказ якобы отдал новый командующий Операции Объединенных сил.
Он также заявил, что данные о количестве обстрелов занижаются.
Кроме того, Бутусов утверждает, что адекватных ответов на обстрелы со стороны вооруженных формирований России нет.
"Как это не прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается. Проблема номер 2: адекватных ответов на российские обстрелы давать перестали вообще. Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений", - сказано в сообщении.
Он также обратил внимание, что в сводках ООС за 13, 14 и 15 августа говорится об отсутствии обстрелов со стороны оккупантов. Хотя 16 и 17 числа погибли двое украинских военных.
Підписуй контракт і почуєш що таке режим тиші!
Особливо коли настає ніч!
Був би тобі дуже вдячний як би ти навів приклади де я тобі розповідаю хто, де і як воює - по-перше, а також розповідаю про джерело інформації Бутусова- це по-друге. Кажу одразу що не наведеш як би не намагався жодного приклада. Це щодо маніпуляції.
Щодо ставити під сумнів... ще Декарт сказав "Піддавай" все сумніву". Чому я маю вірити, що наказ 330 скасували, коли я свідок того, що ще в липні по ньому отримували кошти?
Ти до якого тактичного угрупування належиш? "Ганебні" отримуєш?
А якщо я тобі скажу що я підписав контракт ще в 2005 році, що ти защебечиш? Тут є "ветерани-розвідники" чи то 5-ї, чи то 6-ї хвилі що в травні 2015 року десь там на мітингу солдатських матерів виступали, в вересні по якомусь місцевому телебаченню, а в грудні вже були кореспондентом та якимось там експертом теж на телебаченні. Є "ветерани АТО", що АТО бачили як волонтерський рух госпітальєрів... проте в профайлі вони всі "ветерани АТО"
То чому я тобі, такому собі з комплексом гордині маю вірити, га?
Тут є багато чого що надо було би просто не пускати до опубліковання як фейк та маніпуляцію(це стосовно Клічка), проте ці статейки себе вольготно почувають.
Проте блокують тих, хто піддає сумніву те, що каже главред.
Отака маячня, "співробітник" Бутусова.
І останне: якщо правда що ти уклав контракт в 2015 році, запам'ятай: гординя - смертний гріх
QUAE QUAESTIO, адвокат Бутусова
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.
А ти далі собі щось вигадуй!
По друге, те що тебе блокують, це ніяк не пов'язано зі мною. Ні разу ні на кого не писав адміністраторам.
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)
Ти на питання відповідь даси, чи будешь і дали морозиться?
До якого тактичного угрупування ти належиш?
Ти "ганебні" отримуєш? Чи тобі підказати що це таке?
Наказ 330 скасували, чи ні? Чому Бутусов каже що наказ скасували та як доказ посилається на власне обурення річної давності. В той час, коли по ньому отримують гроши
Осья про що. З'ясував, "знаток"?
хххх
Гординя гріх😂😂😂. (Шедеврально)
ххх
Це смертний гріх під номером 1. Запам'ятай це
Чекаю на свої відповіді
Питань взагалі більше немає, крім одного уточнення.
ххх
Розмова йде про втрати і ти піддаєш сумніву інформацію яку наводить Бутусов. А я не піддаю її сумніву тому що знаю що там і як там.(твоя мова)
ххх
Знати що там я як через три роки після звільнення ти не можеш за замовчанням. Тому залиш при собі свій пафос, на мене ніякого враження він не складе.
Я, юначе, із зони вийшов нещодавно. Проте я вже не берусь і не можу казати що знаю що там і як. Тому що ситуація постійно змінюється і знати може тільки ті, хто зараз там знаходиться, а ні ти, ні я, ні тим паче Бутусов, який до війни армію бачив лише по телевізору.
Отакая вона селява, "знаток"
https://censor.net/ua/resonance/3220133/nakaz_330_ministr_oborony_taran_zobovyazav_shtrafuvaty_i_pozbavlyaty_premiyi_viyiskovoslujbovtsiv_za
Тут обурення наказом
А тут ствердження що, завдяки разголосу наказ було скасовано. Правда посилання на себе самого згодом вилучили
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
https://censor.net/ua/resonance/3178659/hto_takyyi_andriyi_taran
А тут який він поганий
https://censor.net/ua/resonance/3278747/chomu_zelenskyyi_prybrav_troh_zastupnykiv_ministra_oborony_za_odyn_den
Яке відношення має Таран до цієї дискусії.
І взагалі тобі було дано відповідь, ****** з під Покровська для якого 55 км це не далеко, що Бутусов знає реальну кількість втрат за добу, яку ти поставив під сумнів тому що прес-центр ООС в тебе за показник.уйобіще мало того що почало за гріхи так ще і інші свої недодрочені фантазії починаєш малювати😂😂😂.
Ти взагалі на бачиш, а як бачиш, то не розумієш написаного? А написано було наступне: "посилання на самого себе було згодом вилучене".
Таран має таке відношення, що півтора року назад він у Бутусова був саме тою людиною, що потрібна країні, а зараз він людина Єрмака, тобто "казачек засланий". Ото і вся ***** про Тарана і тебе. Що ти взагалі не в темі як крутиться флюгером Бутусов в розрахунку на щось.
І чого це ти, раптом знов на сковородці вужиком завертивіся? Яж тобі, розумовову інваліду, вже писав, що під сумнів я ставлю не кількість поранених та загиблих, а щірість Бутусова - раз, його компетентність(приблизно як у тебе) - два.
Так зо завалі своє *****, чмошнік, ти ніхто, звати тебе ніяк
Якщо тебе відправили в бан, то і добре зробили
Таких як ты вчителів я на своєму *** вертів.
Усохни, чмошник )))
Давно немає добрих слів про такого трусоватого головнокомандувача.
Вічна пам'ять полеглому за Україну Воїнові.
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
А після нього - усе це добро на схід і вогень !
... співчуття родині і побратимам....
Вічна пам'ять загиблому за Україну воїну.
Но, всё же сейчас гибнет втрое меньше, чем в 2017 году.