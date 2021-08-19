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Мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых", - Байден призвал активно вакцинироваться от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Мы все еще находимся в состоянии

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время по данным его персонала, ответственного за борьбу с коронавирусом, 85 млн человек в стране еще не вакцинированы от COVID-19.

Об этом он сказал в обращении к нации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я только что провел длительное совещание с моей командой по COVID. Последние данные подтверждают, что мы все еще находимся в состоянии "пандемии непривитых" - сказал Байден.

Он добавил: "По-прежнему 85 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску".

По словам американского президента, "по всей стране практически все случаи госпитализации и смерти от COVID-19 по-прежнему приходятся на тех, кто не вакцинировался".

В то же время, он сообщил: "Есть и хорошая новость: все больше людей получают прививки. В целом, число еженедельных новых прививок выросло более чем на 80% по сравнению с тем, что было месяц назад".

Байден сообщил, что вводит новое требование об обязательной вакцинации сотрудников домов престарелых.

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"Сегодня я объявляю о новом шаге. Если вы работаете в доме престарелых и обслуживаете людей по программе Medicare, вам также потребуется сделать прививку", - сказал он.

По его словам, за время пандемии в домах престарелых скончались более 130 тыс. постояльцев, а показатели вакцинации среди персонала домов престарелых значительно отстают от показателей в целом по стране.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Привиті, відчипіться від нас непривитих. Яке Вам до нас діло? Ви вже щеплені і захищені.
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19.08.2021 09:02
+5
"По-прежнему 85 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску".


А если они просто не хотят вакцЫнироваться, то что?
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19.08.2021 08:47
+4
Брехня.
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19.08.2021 09:54
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А не то он их с самолёта сбросит
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19.08.2021 08:46 Ответить
"По-прежнему 85 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску".


А если они просто не хотят вакцЫнироваться, то что?
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19.08.2021 08:47 Ответить
Тогда обязательное ношение чадры, паранджи и хиджаба масок, кто откажется - побитие камнями увольнение.
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19.08.2021 08:57 Ответить
Вас у дитинстві як прививали від кору/дифтерії/поліомієліту, то сильно питали згоду? Ні, просто кололи, якщо не було прямих медичних протипоказань! Чому ж зараз має бути інакше?
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19.08.2021 09:10 Ответить
Моє дитинство було в совку. Тоді нікого ні про що не запитували. І ще були для дітей табори "труда и отдыха", де держава використовувала дитячий труд. Ну і, звичайно, "самое вкусное мороженое".
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19.08.2021 09:25 Ответить
Моє дитинство було в 90-х і теж не питали, хоча це і не совок... І в ЄС не питають, і у демократичних Швейцарії і Норвегії!
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19.08.2021 09:28 Ответить
навіщо Ви брешете? у демократичних країнах діють международні конвенції про права людини
зокрема 27 січня 2021 році Рада Європи прийняла резолюцію про те, що вакцинація може бути виключно добровільною без жодного типу примусу (у тому числі залякування звільненням з роботи)
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19.08.2021 10:09 Ответить
У вас в Німеччині є штрафи за відсутність прививок...
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19.08.2021 10:33 Ответить
А у Вас в Зімбабве э штрафи за неправильний колір штанів?
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19.08.2021 10:45 Ответить
Arschloch!
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19.08.2021 11:05 Ответить
Отличный "аргумент" пустоголового маргинала.
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19.08.2021 11:07 Ответить
Я, принаймні, не ховаюся за чужим прапором... Якби ви дійсно жили в Німеччині, то знали б, що за відсутність, наприклад, прививки від кору (без медичних показань) у Німеччині виписують штраф 2500 євро! І в Італії штраф є, і у Франції...

І так, пустоголові - це ті, хто пише "международні" та не вміє правильно коми розставити!
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19.08.2021 11:20 Ответить
Я не ховаюся. Ви можете написати претензію до мого провайдеру, чому на певні сайти не можна зайти без ВПН.
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19.08.2021 12:02 Ответить
вибачаюсь, клаву не переключив.
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19.08.2021 13:07 Ответить
вибачаюсь,не Вам
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19.08.2021 13:08 Ответить
якщо вже вчимо неписьменних, то самому треба знати В украънськый мовы нема слова "прививки", э слово "щеплення". Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1788
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19.08.2021 13:06 Ответить
клаву не переключив Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 6081
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19.08.2021 13:08 Ответить
С 1 марта в Германии действует закон об обязательной вакцинации от кори. В случае отказа от прививки грозит денежный штраф. А дети без прививки не смогут посещать детские сады. Источник - Дойче велле

1 марта 2020 года в Германии вступил в силу новый закон об обязательной вакцинации против кори. "Мы, педиатры, конечно, очень рады, что такой закон был принят, - говорит в интервью DW Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). - С ним мы связываем большие надежды, что мы, наконец-то, сможем заполнить все пробелы, а они еще есть в статистике прививок от кори".
Почему нужна обязательная вакцинация от кори
В какой-то степени это знаковое событие, ведь до принятия закона обязательной вакцинации в Германии не было. Однако, как подчеркивает немецкий педиатр, Германия далеко не первая страна, принявшая такие меры: во Франции, в Италии и в ряде других стран обязательная вакцинация уже практикуется.
Сразу отметим, что большинство детей в Германии привиты. Наиболее полную картину можно получить по первоклассникам: паспорт прививок есть примерно у 92 процентов детей в Германии. Интересно, что уровень вакцинации почти по всем базовым прививкам за последние четыре года снизился. Исключение составляет только прививка от кори. Около 97 процентов детей имеют первичную прививку, но меньше 92 процентов прошли повторную вакцинацию. Это последние данные Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut) по вакцинации детей, которые пошли в школу в 2017 году.
"Но и среди детей, которые идут в школу, далеко не во всех федеральных землях достигнута необходимая квота в 95 процентов", - подчеркивает Херман Йозеф Каль. Например - в Баден-Вюртемберге. Главная головная боль врачей - показатели по повторным прививкам (от кори, ветрянки, краснухи). Они в целом недостаточно высокие по всей стране. И это не антипрививочники, которые вдруг решили не делать больше прививок своим детям. Они "просто забыли", "перенесли и не назначили новую дату для прививки", "не успели", а еще "помешали обстоятельства", "заболел ребенок".

Поэтому именно недостаточно высокие показатели по повторным прививкам и вспышки кори, которые наблюдались в последние годы по всему миру, являются для большинства немецких врачей вескими аргументами в пользу нового закона. Ведь корь - крайне заразная тяжелая болезнь вирусного происхождения. "Сама болезнь, а также ее последствия могут привести к летальному исходу. Без вакцинации мы рискуем здоровьем и даже жизнью детей. Поэтому большинство немецких врачей выступают за обязательную вакцинацию", - говорит представитель Союза педиатров Германии

Паша Кремлевский, вы для кого стараетесь на украинском-то? не был бы ты тролятиной, так знал бы, что у нас украинский язык - не признак какого-то особого патриотизма. Я заметил что чаще всего ольгинцы как раз вещают на украинском через гугл-переводчик.
Палитесь вы неимоверно при этом.
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19.08.2021 11:34 Ответить
В Италии вступил в силу закон об обязательной вакцинации детей Детей, не прошедших обязательную вакцинацию, перестали пускать в итальянские школы, детские сады и ясли.


В Италии вступил в силу закон об обязательной вакцинации. 13 марта школы, ясли и детские сады перестали принимать детей, родители которых не предоставили справки о наличии прививок. Срок их подачи истек 11 марта.

Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B. По данным итальянских властей, несколько тысяч школьников не прошли вакционацию. Родителям грозят штрафы в размере до 3,5 тысячи евро.

Между тем в стране уже зафиксирован ряд случаев предоставления родителями ложной информации о якобы проведенной вакцинации. В частности, в городе Беллуно начато расследование 17 подобных случаев, аналогичные инциденты произошли в ряде других областей Италии.
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся корью людей выросло до самого высокого уровня за последние 10 лет. В марте ООН заявила, что корь возрождается во всем мире из-за "нерешительности в проведении вакцинации".
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19.08.2021 11:36 Ответить
резолюция - это еще меньше чем меморандум. То есть необязательна для выполнения.
Потому насильно никто вакцинировать не будет, нет. Просто не будут пускать туда и сюда без прививки.
Идите лесом и колитесь своим Спутником, ольгинец по имени Павло Вильный))
у вас-то давно все подсчитаны и принудительно вакцинированы и чипированы.
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19.08.2021 11:38 Ответить
Если кто-то против уринотерапии, это не значит, что он - говноед. Так что со спутником СВОИМ ты не по адресу.

"Просто не будут пускать туда и сюда без прививки."

И на каком основании?
Давай тебя не будут пускать туда и сюда без траха в жопу? Это же не принудительно, по желанию.
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19.08.2021 12:02 Ответить
а не хотят отправим в Афнганистан...
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19.08.2021 09:31 Ответить
ты читать не умеешь? " остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску"."


например, нельзя вакцинироваться детям и подросткам до 18 лет. Но болеть они могут и еще как.

В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы
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19.08.2021 11:01 Ответить
там же уже всех подряд вакцынируют, причом по третьему кругу и дефицита вакцын нету Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4723
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19.08.2021 11:03 Ответить
Пандемії непривитих? Це як?
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19.08.2021 08:48 Ответить
Серед привитих немає пандемії є поодинокі випадки.
В лікарнях з ковідом непривиті. Звідси і вираз - пандемія непривитих.
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19.08.2021 09:37 Ответить
Брехня.
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19.08.2021 09:54 Ответить
Ви хоча б визначення слова "пандемія" знаєте? 1 хворий в США і 1 хворий в Китаї за визначенням ВООЗ це вже пандемія.
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19.08.2021 10:09 Ответить
в Израиле вакцинировано 80% населения.
В больницах Израиля 73% госпитализированных - НЕ вакцинированы!

из оставшихся 27% большинство - дети или привитые 1 дозой.

Про заболеваемость в Израиле и эффективность вакцинации: вакцинировано около 80% населения. И если прошлой осенью на 2,5 тыс случаев Ковида в день (по стране) в больницу попадало 6-10%, то на сегодня при выявлении 2,5 тыс случаев в день в больницах находится.. тадам, аж 200 человек. НЕ В ДЕНЬ, а ВСЕГО!!!
Вы хотели статистику - вот вам реальная статистика, все легко проверить, т.к. полно русскоязычных сайтов по Израилю.
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19.08.2021 11:30 Ответить
До речі, лікарні усього світу забиті вакцинованими. Але в зомбоящику, звичайно, про це не розповідають.
Воно й не дивно: діє антитілозалежне підсилення інфекції.
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19.08.2021 10:10 Ответить
Есть группы населения, которые прививать нельзя. Это - в первую очередь дети (взрослых антипрививочников не жалко, как и всех идиотов).
Итак, по данным Минздрава, из всех зарегистрированных случаев коронавируса у детей 10% - это тяжелая форма протекания болезни при которой необходима госпитализация.
При этом из указанных 10% около 1% приходится на крайне тяжелую форму - мультисистемный воспалительный синдром. Как объясняет эксперт, этот синдром является аналогом цитокинового шторма у взрослых.
«Это крайне тяжелое протекание болезни, когда организм начинает атаковать сам себя», - говорит врач. Для мультисистемного воспалительного синдрома характерно проявление тревожных симптомов у ребенка, который переболел коронавирусом от недели до трех месяцев назад. Среди них - температура до 40 градусов, вялость и красная сыпь на теле.
Таким образом, в течение 3 месяцев после COVID-19 нужно быть особенно внимательным к состоянию своего ребенка, подчеркивает врач.
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19.08.2021 11:04 Ответить
Привиті, відчипіться від нас непривитих. Яке Вам до нас діло? Ви вже щеплені і захищені.
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19.08.2021 09:02 Ответить
а детей вам не жалко? вы сирота инкубаторская или чайлд-фри?
По состоянию на 17:00 18 августа в детском центре "Молодая гвардия" в Одессе зарегистрировано 60 случаев инфицирования коронавирусом - 50 детей, 10 вожатых. Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы, которая специализируется на помощи пациентам с COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3283519
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19.08.2021 11:13 Ответить
О у вас данные статистики, я смотрю, есть. А подскажите, пожалуйста статистику смертей от гриппа и ОРВи в сравнении с доКовидной статистикой? Или таких болезней больше не существует, все в ковидную статистику идет?
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19.08.2021 16:30 Ответить
Кстати, скажу по секрету, только вы никому не говорите, привитые тоже распространяют Коронавирус.
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19.08.2021 16:34 Ответить
шоб ты и все антипрививочники заразились ковидом. Только никого кроме себя не заразили, что увы, вряд ли. Т.к. детям вакцинироваться нельзя, и хотя многие из них переносят ковид бессимптомно, но многие и болеют - около 25%. И 1% из них УМИРАЕТ!!
В Бразилии поднялся уровень смертности от коронавируса среди детей. Вопреки распространенному ранее мнению, что дети не так уязвимы перед этим вирусом, число жертв среди детей уже приблизилось к 2 тысячам человек.

вам их не жалко?
ну туда и тебе дорога. в АД.
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19.08.2021 11:26 Ответить
Думаю за 2 года мы уже все переболели)) И Вы, уважаемый, включительно)
Что я виновата, что у меня клеточный иммунитет, видимо, не зря хлеб ест?
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19.08.2021 16:27 Ответить
Повальная вакцинация от коммунизЬмы Сралина-чЛенина-Маодзедуна... Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3601
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19.08.2021 09:02 Ответить
Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9640 Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2843это Мавзолей Маодзедуна в Китае...мавзолей чЛенина на Мацковии намного скромнее...
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19.08.2021 09:06 Ответить
Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7463 Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4244
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19.08.2021 09:08 Ответить
... остаются не вакцинированными и подвергаются реальному риску... Источник: https://censor.net/ru/n3283530

Яким чином можна визначити цей ризик (навіть не вказав, який) для окремо взятої людини? Ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - Байден закликав активно вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7763
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19.08.2021 09:24 Ответить
Ці цифри не змінювались з початку пандемії.
Близько 1% від заражених їдуть на кладовище.
Серед груп ризику (вік, хронічні хвороби, ожиріння) до 20%
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19.08.2021 09:40 Ответить
показники, висмоктані з пальця

до речі, Ви забули вказати, що середній вік померлих начебто від ковіду складає близько 80 років, а якщо б в лікарнях та притулках для літніх людей масово не вбивали б старих протягом останнього року, то цей показник був би ще вищий
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19.08.2021 10:12 Ответить
это тебя мамаша высмоктала с пальца, тролятина кремлевская под украиноязычным текстом с москальским ником. Иди лучше на Ленту Сру рассказывать как полезно вакцинироваться Спутником.
А как-нибудь нашей "херовой" Модерной и Пфайзером вакцинируемся без вас москалей, эффективность 87% от дельта-штамма.
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19.08.2021 11:17 Ответить
А ми ще не можемо з 2019 року пережити "пандемію недорозвинутих".
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19.08.2021 09:59 Ответить
срочно - весь мир на иглу......
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19.08.2021 15:16 Ответить
 
 