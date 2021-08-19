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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 908 748 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"120 004 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 18 августа 2021. Первую дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.

В течение суток работали: 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 823 001 прививка", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав 03
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ЯНССЕН это шо? вакцына от тов. Ким вынь ссена шоле? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9498
Немецкие ученые подсчитали шо смертность от вируса - 0.37 процента.
так шо трамп скорее прав, хотя и по глупости, но по глупости было даже например - угробили 800000 дидов, но зато поймали этого, Паулюса и его боевиков с румынами.
Дурак при "руле" - это иногда правильно - это как разбомбить деревню и радоваться что убил не всех. не только лишь всех, мало кто увидел утро За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5786
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19.08.2021 08:52 Ответить
Джонсон и Джонсон походу, это как зубна паста Солдате от компаний Прапор и Дембель (проктор енд гембел) Хотя тот же пФайзер выпускает и виагру, так шо то просто опечатка За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 120 004 человека, всего - 4 914 255, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9913
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19.08.2021 09:00 Ответить
Pfizer нет в списке а у нас все село им вакцинировалось ..А пиво можно пить после вакцинации ?
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19.08.2021 08:57 Ответить
Вакциновано 12%, а найкоротший нахвалявся вакцинувати більшість населення до 24 серпня. Тріпло криворогате.
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19.08.2021 09:03 Ответить
А бажаючих вакцинуватись багато !?
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19.08.2021 09:22 Ответить
Хто всрався невістка.. Ну та що може бути нове від ідіотів
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19.08.2021 09:53 Ответить
Проблем з вакцинами немає. Я сам в суботу вмазався. Проблема в тому, що у нас більшість населення досі із середньовіччя і несе якусь мракобісну хрвнь про вакцинацію.
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19.08.2021 10:01 Ответить
Щодо вакцинаціїї.. Люди раджу пошукати інформацію з країн де гуляє дельта штам... Осінь буде капець яка важка... Мене мої відчуття рідко підводили... Явже повністю вакцинувався . Тому люди вакцинуйтесь....життя важливіще ніж глупий страх набалаканий ідіотами
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19.08.2021 10:05 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 120 004 особи, загалом - 4 914 255, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4096
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19.08.2021 10:21 Ответить
 
 