Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав
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Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 19 августа, в Ривненской и Черновицкой области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 81,8% (норма не более 50%), в Черновицкой - 75,7%.
Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4%, Ивано-Франковской - 4,9%, Киевской - 4,4%, Одесской - 4,2%, Сумской - 5%, Тернопольской - 5,2%, Хмельницкой - 4,3%, Черкасской - 4,9%, Черновицкой - 4,6%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
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а для кого саме вигідна? для будь-якої влади у будь-якій країні, для дієвого контролю за своїми підданими. і нема різниці яке правління в країні, будь-то демократія чи тоталітаризм чи як у нас - херзнашо.
спартанці у свій час немічних і кволих позбувалися у грубий і цинічний спосіб скидаючи зі скелі у прірву, тепер це робиться "цивілізовано" завдячуючи лабораторному вірусу.
після такого вже нічому дивуватися, ті хто насправді керує долею людства отримали карт-бланш на будь-які свої забаганки, короновірус їм швидко набридне і навіть страшно подумати на що чекати у найближчому майбутньому.