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Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 19 августа, в Ривненской и Черновицкой области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 81,8% (норма не более 50%), в Черновицкой - 75,7%.

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Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,4% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4%, Ивано-Франковской - 4,9%, Киевской - 4,4%, Одесской - 4,2%, Сумской - 5%, Тернопольской - 5,2%, Хмельницкой - 4,3%, Черкасской - 4,9%, Черновицкой - 4,6%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав 01
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Помню на самом начале эпидемии особняком стояла Николаевская область. Не одного случая заражения не было. Пока туда не приехал Виктор Ляшко. По этому вот такое вот зонирование короче Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5556
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19.08.2021 09:03 Ответить
...грамотно вводят народонаселение в средневековый ступор...быдло в стойло! (блин, да уже у 110% уже есть иммунитет, а эти страшилки метод толпу по домам разогнать. У их самая "умора" пойдет, когда тарифы на хаз взлетят выше чем в европах
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19.08.2021 09:09 Ответить
Колір зони визначається випадковими результатами гівнотестів. Прикольно.
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19.08.2021 10:14 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3401
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19.08.2021 10:20 Ответить
мда, яка вигідна штука цей гівнокороновірус...... .
а для кого саме вигідна? для будь-якої влади у будь-якій країні, для дієвого контролю за своїми підданими. і нема різниці яке правління в країні, будь-то демократія чи тоталітаризм чи як у нас - херзнашо.
спартанці у свій час немічних і кволих позбувалися у грубий і цинічний спосіб скидаючи зі скелі у прірву, тепер це робиться "цивілізовано" завдячуючи лабораторному вірусу.
після такого вже нічому дивуватися, ті хто насправді керує долею людства отримали карт-бланш на будь-які свої забаганки, короновірус їм швидко набридне і навіть страшно подумати на що чекати у найближчому майбутньому.
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19.08.2021 12:45 Ответить
 
 