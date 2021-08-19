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В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский

В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

 Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности - он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий - до 2035 года", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

"Первой строится (военно-морская база. - Ред.) в Бердянске. Идея - в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-Морских сил Украины. - Ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы ", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза", - замгендиректора "Кузни на Рыбальском" Белозубенко

Глава государства также отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны США и стран Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", - подчеркнул Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+49
Это до посадки миллиарда деревьев или после??😀
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19.08.2021 09:13
+35
Что оно несет???
В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4705
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19.08.2021 09:13
+27
В Украине к 2035 году планируется построить новый военно-морской флот, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2908
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19.08.2021 09:10
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А к 2050 - создать военно-морскую базу на Луне...
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19.08.2021 14:17 Ответить
Отчётливо бросается в глаза, как возбудились разные прочие боты - порохоботы и медведчукоботы.
Не нравится им все это. Зачем Украине Флот? Это ж им как серпом по яйцам
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19.08.2021 14:58 Ответить
а какая разница шо будет в 2035 году или зебил мечтает аж три срока отсидеть В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8153
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19.08.2021 15:42 Ответить
придурок......
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19.08.2021 15:22 Ответить
А почему бы и нет .... Большой флот в смартфоне В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9476 В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9476.... Космический В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3284
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19.08.2021 15:37 Ответить
Мало замахнулися. Давайте вже космічний флот
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19.08.2021 15:47 Ответить
Він, мабуть, те і мав на увазі. Просто обмовився - накрило ...
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19.08.2021 17:25 Ответить
Классика строителя коммунизма: обещания будущего. Чтобы сейчас народ не допекал своими вопросами про деньги, которые при этом деваются неизвестно в какой карман(левый или правый) зеленского. С другой стороны нарид не должен потерять веру в светлое будущее(которого по факту у него нет) поскольку без веры он может прийти с расспросами. А оно им надо? Потому и выбирается период лет на 10-15. И прибарахлиться хватит и никто вопросов лишних не задаст. Проверено практикой. А потом придет новое поколение, которое будет наступать на грабли, оставленные им в наследство папередниками. И так по кругу. Уже которому...
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19.08.2021 16:32 Ответить
Військовий флот і Квартал-95 ...
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19.08.2021 16:35 Ответить
Прежде,чем ляпать языком,надо было хотя бы парудней в армии послужить,
а не становится предаделем народа.
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19.08.2021 17:53 Ответить
дешевый популизм... самый дешевый... дешевле семечек.... в разы!
у меня все)
п.с. а хотелось бы что б так и стало, но мы же взрослые люди)
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19.08.2021 20:42 Ответить
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7367
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19.08.2021 20:49 Ответить
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7378
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20.08.2021 01:14 Ответить
в добрый час.
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20.08.2021 02:35 Ответить
В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8784
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20.08.2021 17:14 Ответить
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