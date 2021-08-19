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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (16563) Крым (26018) Россия (91304) санкции (10623) деоккупация (838) Крымская платформа (305)

РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Инициатива "Крымская платформа" будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам главы государства, идеология "Крымской платформы" заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической, любой", - отметил президент.

"Что можно сделать? Нужно ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления "Крымской платформы" не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в Фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба

Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент подчеркнул важность участия представителей других государств в открытии "Крымской платформы". Однако, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно.

"На сегодня "Крымская платформа" - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе "Крымской платформы", - сообщил глава государства.

Кроме этого, Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика пока не будет происходить деоккупация украинских территорий. Украина обращается к странам, которые своими санкциями действительно влияют на российский бизнес, недвижимость или счета за рубежом.

"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционная политика действенная", - подчеркнул глава государства.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7455
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19.08.2021 09:42
+8
Ось я на це чекав! Дійсно було цікаво, як зедебіли у цій маячні членограя звинуватять Пороха. Браво одноклітинні!
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19.08.2021 09:51
+6
Грай члено-членограй, грай для нас грай!
На посаду президента не поглядай!
Хай посміються з клоуна всі!
Більшого в членограя не проси!



РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 623
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19.08.2021 09:42
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Хіба що головою.
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19.08.2021 09:36 Ответить
Як священник в "Укрощении строптивой"
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19.08.2021 09:59 Ответить
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 33
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19.08.2021 09:36 Ответить
Шанс "прихватити" щоб і внукам вистачило. "Великого крадівництва" малувато.
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19.08.2021 09:40 Ответить
Начинаем бить в колокола!!!!
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7653
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19.08.2021 09:41 Ответить
Людям властиво змінюватися.Почитайте підручник з історії України за 8 клас., період Руїни. Б.Хмельницький, Виговський, Ю. Хмельницький , Тетеря і т. д. всі вони починали з лозунгу "Навіки з московитами!!" А через 2 роки повставали проти них. Так що Зє просто повторює їх шлях. А от соціальна політика... Повторює шлях всіх українських президентів - Грабуй бідних на користь найбагатших. Це його і зведе у політичну могилу.
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19.08.2021 09:55 Ответить
Проте це не завадило одній криворізький родині зареєструвати там будинок за кацапськими законами.
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19.08.2021 09:37 Ответить
А чому ж ти втекло від призову і не захищало Крим?
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19.08.2021 09:40 Ответить
Зайчик пересрав.
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19.08.2021 09:41 Ответить
РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7455
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19.08.2021 09:42 Ответить
зеля! бей не в колокола а в газированые автоматы
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19.08.2021 11:39 Ответить
А ви знаєте тих хто захищав Крим? Такі є взагалі? І щодо призову, то його не було в той час коли йшла підготовка до анексіїі Криму та відбулася сама анексія.
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19.08.2021 09:49 Ответить
Та прям не было призыва. А где военных брали? Кстати подготовка к аннексии началась гаразд о раньше. Да и бегал от повесток недопрезедент ещё до анексии
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19.08.2021 10:15 Ответить
Сыграй что-то на рояле лучше,артист.
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19.08.2021 09:40 Ответить
Грай члено-членограй, грай для нас грай!
На посаду президента не поглядай!
Хай посміються з клоуна всі!
Більшого в членограя не проси!



РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 623
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19.08.2021 09:42 Ответить
Майбутній президент мудрого наріду. РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8087
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19.08.2021 09:55 Ответить
Шо уже матросы паркетом камин топят? Спасай недвижимость!
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19.08.2021 09:40 Ответить
Ему текст пишет тот же чел, что и порошенку.
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19.08.2021 09:41 Ответить
Точно. Может, вообще, сам Петрусь.. РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6853
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19.08.2021 09:46 Ответить
Ось я на це чекав! Дійсно було цікаво, як зедебіли у цій маячні членограя звинуватять Пороха. Браво одноклітинні!
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19.08.2021 09:51 Ответить
Когда каждый день читаешь , как отлавливают чиновников за взятки!!!! Сложно верить ,что в колокола, вы, Пан Президент бьете не в одиночку!!!! Остальные просто ржут и пилят!!!! Кто бить будет????
У всех все хорошо!!!! Все чики пуки!!!!!!
Хоть русские прийдут , хоть талибы - всем ровно!!!!
Обидно!!!! Может мне кажется - но!!!! Мне так кажется!!!!
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19.08.2021 09:43 Ответить
Ахахаха)))зекретин - звонарь
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19.08.2021 10:24 Ответить
Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Иллюстрация к слову "исполнять". Валера, а шо в них бить? Это, как на пожаре: звонят, чтобы поняли, что пожар. Так это уже 7 лет известно. А потом, как ни странно, надо тушить. Пока что никто не тушит. (Запад вылил кружку воды своими куцыми санкциями). Предполагается, если будем громче орать и звонить, он, как-то сам собой потухнет? РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5473
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19.08.2021 09:45 Ответить
нужно бить в колокола, не снимая браслетиков
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19.08.2021 10:14 Ответить
"Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский" - Володя, а ти виставку совкового дрантя розмісти біля Криму, тоді може й Крим сам по собі демілітаризується.
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19.08.2021 09:45 Ответить
Зелин наставник уже гудел на Донбассе всеми заводами...
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19.08.2021 09:49 Ответить
А перестать стрелять уже не надо РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4654
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19.08.2021 09:49 Ответить
А як же ? У нас же Велике Перемир'я!
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19.08.2021 10:31 Ответить
РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4993
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19.08.2021 09:51 Ответить
А здорово было бы, если бы наш исполин украинской демократии, Владимир Александрович, предварил бы открытие саммита "Крымская платформа" исполнением в свойственной ему феноменальной манере жизнеутверждающей увертюры на рояле. И тут же, не зачехляя разогретую музицированием по клавишам рояля часть своего организма, приступил бы к практическому действу, олицетворяющему саму суть Крымской платформы, - к окалачиванию груш.
Слава президенту Зеленскому!
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19.08.2021 09:54 Ответить
цей звонар своїм дзвоном вже задовбав
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19.08.2021 09:59 Ответить
Лучше головой о стенку трахнись!
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19.08.2021 10:03 Ответить
Украина по тупизне народа схожа с Афганистаном

Когда Афганистану дали помощь и всячески поддерживали что б стоилась нормальная, демократическая страна, афганцы просто перестали стрелять и сдались талибам

То же самое было в Украине в 19м года, когда Украина развивалась как демократическая страна с Европейскими ценностями, народ Украины выбрал клоуна и популиста и теперь сам же страдает от этого

Вывод какой? Все беды народов от их же тупости и не образованности
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19.08.2021 10:10 Ответить
У нас усе попереду. Ми від Афганістана не відрізняємось. Відсутність середнього класу. Неприборкана корупція. Повзучий наступ об'єднаних зради, олігархії, РПЦ МП, і корупції
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19.08.2021 10:29 Ответить
пад личный кантроль вазьми - Вазелин. У тебя только получается бить у свои колокола и то под микроскопом...
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19.08.2021 10:13 Ответить
Нужно ежедневно бить в колокола.-Зеленский вспомнил свои похабные хохмы в 95-м квартале о колокольчиках.
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19.08.2021 10:14 Ответить
Якщо в країні Велике Крадівництво, то усе в цій країні має бути Великим.
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19.08.2021 10:21 Ответить
Ага.. Воды им туда еще дайте - шоп той авианосец жажду утолил...
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19.08.2021 10:31 Ответить
Ты всем руководителям государств дал укаэания? Звонить в колокола собрался? Ты уже стучал по клавишам, и что из этого вышло - хуже некуда, а твои "колокольчики" может услышать только мандель.
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19.08.2021 10:37 Ответить
Вже один такий "стратєг" гудів сєпарам кожен день, вже бачимо як сильно "помогло".
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19.08.2021 10:46 Ответить
Что можно сделать? Нужно ежедневно бить в колокола.

"―Когда плоть восстает и требует своего. Эти импульсы трудно подавлять в себе. Бренность своего требует. Ей невозможно противиться. Ты вспомни, тебе должны быть знакомы такие мгновения.
―Знакомы, конечно.
―Ага. И что ты делаешь?
―Да просто в сарае колю дрова.
―А...
―А ты что?
―Звоню в колокола.
―И часто звонишь?
―..."
РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7751
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19.08.2021 11:18 Ответить
надо было просто начать стрелять
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19.08.2021 11:52 Ответить
Крымская платформа-это конечно здорово...Но тут дело в лишней хромосоме москалей отвечающей за мракобесие,воинственность и скрепы.Нужно искать формулу лекарства,которое блокирует ген носящий скрепы москалей РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7302
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19.08.2021 12:35 Ответить
Так має бути !
І тут ... РФ мілітаризує Крим. Він має вигляд авіаносця, а не перлини української землі біля моря. Потрібно щодня бити у дзвони, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6981
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19.08.2021 16:13 Ответить
 
 