РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Инициатива "Крымская платформа" будет охватывать все важнейшие проблемы полуострова, прежде всего гуманитарные и вопросы безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По словам главы государства, идеология "Крымской платформы" заключается в том, чтобы каждую тему делать острой и актуальной не только в украинском обществе, но и на мировом уровне. В частности затронуты вопросы милитаризации Крыма в целом.
"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - естественной, экологической, туристической, любой", - отметил президент.
"Что можно сделать? Нужно ежедневно бить в колокола. Считаю, что до появления "Крымской платформы" не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в Фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - добавил он.
Зеленский отметил, что на саммит "Крымской платформы" прибудет около 40 иностранных делегаций. Президент подчеркнул важность участия представителей других государств в открытии "Крымской платформы". Однако, по его словам, эта площадка будет действовать ежедневно.
"На сегодня "Крымская платформа" - это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно в офисе "Крымской платформы", - сообщил глава государства.
Кроме этого, Зеленский считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика пока не будет происходить деоккупация украинских территорий. Украина обращается к странам, которые своими санкциями действительно влияют на российский бизнес, недвижимость или счета за рубежом.
"В целом санкции должны бить по рукам тех людей, которые забирают что-то чужое ... Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то за границей. Мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции. Такая санкционная политика действенная", - подчеркнул глава государства.
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На посаду президента не поглядай!
Хай посміються з клоуна всі!
Більшого в членограя не проси!
У всех все хорошо!!!! Все чики пуки!!!!!!
Хоть русские прийдут , хоть талибы - всем ровно!!!!
Обидно!!!! Может мне кажется - но!!!! Мне так кажется!!!!
Иллюстрация к слову "исполнять". Валера, а шо в них бить? Это, как на пожаре: звонят, чтобы поняли, что пожар. Так это уже 7 лет известно. А потом, как ни странно, надо тушить. Пока что никто не тушит. (Запад вылил кружку воды своими куцыми санкциями). Предполагается, если будем громче орать и звонить, он, как-то сам собой потухнет?
Слава президенту Зеленскому!
Когда Афганистану дали помощь и всячески поддерживали что б стоилась нормальная, демократическая страна, афганцы просто перестали стрелять и сдались талибам
То же самое было в Украине в 19м года, когда Украина развивалась как демократическая страна с Европейскими ценностями, народ Украины выбрал клоуна и популиста и теперь сам же страдает от этого
Вывод какой? Все беды народов от их же тупости и не образованности
"―Когда плоть восстает и требует своего. Эти импульсы трудно подавлять в себе. Бренность своего требует. Ей невозможно противиться. Ты вспомни, тебе должны быть знакомы такие мгновения.
―Знакомы, конечно.
―Ага. И что ты делаешь?
―Да просто в сарае колю дрова.
―А...
―А ты что?
―Звоню в колокола.
―И часто звонишь?
―..."
В итоге, во время Третьей Пунической войны Карфаген был взят римлянами, разграблен, жители либо убиты, либо проданы в рабство, сам город разрушен, место, где он стоял, проклято и засыпано солью - слова Катона Старшего стали реальностью.
І тут ...