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"Все живы, здоровы, хотя и напуганы": на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Спасатели ГСЧС нашли заблудившихся на Закарпатье четверых детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 9:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей в удовлетворительном состоянии, они транспортированы в населенный пункт и переданы представителям полиции", - сказано в сообщении.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook написал, что дети здоровы, но напуганы.

"Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, хотя и напуганы. Спасибо всем полицейским, спасателям, Нацгвардейцам и волонтерам, кто присоединился к поискам! Это настоящая командная работа по спасению детей - важнейшего, что у нас есть! Ключевую роль сыграло одновременное привлечение многих людей к поискам, а также использование техники", - написал он.

Все живы, здоровы, хотя и напуганы: на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь 01
Фото: Монастырский/Facebook

"Родители! Не оставляйте своих малолетних детей без присмотра! Не всегда это заканчивается так хорошо, как сейчас", - добавил глава МВД.

Отмечается, что всего к поисковым работам привлекалось 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно: от ГСЧС - 23 человека и 3 ед. техники; от Нацполиции - 22, 4 ед. техники и 2 собаки; местное население - 20 человек; работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 ед. техники.

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Напомним, 19 августа в 1:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошковое Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности.

Все живы, здоровы, хотя и напуганы: на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь 02
Все живы, здоровы, хотя и напуганы: на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь 03
Фото: сайт ГСЧС

Все живы, здоровы, хотя и напуганы: на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь 04
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Топ комментарии
+13
Там діти з народження в лісі гуляють і граються, навкруги ліс.
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19.08.2021 09:54
+9
Хорошая новость!...
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19.08.2021 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Отпускать в лес 5 летних детей...
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19.08.2021 09:46 Ответить
Там діти з народження в лісі гуляють і граються, навкруги ліс.
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19.08.2021 09:54 Ответить
З якого віку, повзати почало і відразу в ліс?
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19.08.2021 09:56 Ответить
Как бы в лесу и живут
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19.08.2021 09:59 Ответить
...Гензель і Гретель...
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19.08.2021 10:04 Ответить
Ледва ходити починає і вже з собою беруть по ягоди, гриби. На трасі діти 5-6 років сидять і продають)))
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19.08.2021 10:06 Ответить
Скорее всего их и не отпускали,среди детей кто-то был инициатором (скорее всего старшая девочка) и потащила младших за собой
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19.08.2021 10:06 Ответить
Для циган діти - перш за все робоча сила, і спосіб отримання грошей від держави після їх народження. По містах лазять і менші їхні виплодки, мало не з 2-річного віку. Говорити ще толком не вміють, але смикати перехожих за кишеню і казати "дядя, дай!" вже навчені. Постає питання: чому на пошуки циганських бастардів не вийшов весь ромський табір, а цим мали займатись МНС-ники, витрачаючи на це немалі людські ресурси і час?
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19.08.2021 10:28 Ответить
Оштрафовать родителей, если денег нет, на общественные работы, может думать начнут в следующий раз.
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19.08.2021 10:32 Ответить
Хорошая новость!...
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19.08.2021 09:47 Ответить
Данила видать, какая разница, плохо что родители без мозгов...
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19.08.2021 09:52 Ответить
Ну , роми з мізками - це рідкість)
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19.08.2021 09:55 Ответить
мизгами как раз думают, мизг есть для этого, а ты и я - платим им за то шо мизговики рожают детей без мизгов
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19.08.2021 09:57 Ответить
Так чем думают, тем и рожают))) оптом. Это ж меньшина. Их жалеть надо, хотя раньше табор в щепки разносили
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19.08.2021 10:02 Ответить
какаяразніца ето же дєті
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19.08.2021 10:06 Ответить
Там один справжній ром, а всі інші кражені?
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19.08.2021 10:38 Ответить
Даніель. Це помилка редактора.
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19.08.2021 10:52 Ответить
да.. повилазило
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19.08.2021 11:58 Ответить
"заблудились 4 детей ромской национальности"
Ассимиляция
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19.08.2021 09:54 Ответить
"Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, Источник: https://censor.net/ru/n3283544\\\\\\\\
слово Боку, твои псы монастирские как от...дубасили мужиков которые совковую херню сносили? Слово Бобу, не сломали ли рук, получили ли премию?
утырок, ты за детей базаришь которые бы и так вышли на ближайшее село сами, заблудиться в трех верховинах это надо уметь
иди вна.... монастырь
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19.08.2021 09:55 Ответить
Русоволосые - ромы/цыгане? Серьёзно?
Это скорее всего украденные дети. Копы, трясите "родителей" этих детей.
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19.08.2021 09:55 Ответить
Да))) таке є. Як і темношкірий українець або вузькоокий англієць)))
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19.08.2021 09:59 Ответить
Повезло, что история хорошо закончилась и отделались только испугом. Родителей на профилактическую беседу в орган опеки и попечительства.
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19.08.2021 09:57 Ответить
В интернет не больше часа в сутки- ввредно, в лес опасно!!!! Так постройте для детей лагеря детские - а то распродали все лагеря бывшим ментам ,генералам да судьям!!!! Усадьбы настроили как дворцы!!!! Попросите коломойского ,с Ахметова - там МИЛИАРДЫ!!!!!!!
МИЛИАРДЫ!!!!!!!!!! Просто сделайте свою работу!!!
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19.08.2021 10:02 Ответить
Так эти дети с лагеря за грибами пошли..ой, с табора. Ну, почти лагерь
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19.08.2021 10:08 Ответить
да, не жарко там уже, судя по одежде спасателей, слава богу, что дети живы/здоровы
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19.08.2021 10:16 Ответить
ЦЫГАНЕ-ВоЛОХИ,( альбиносы)
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19.08.2021 10:17 Ответить
А вёдра у детей пустые. Не до ягод, видать, было.
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19.08.2021 10:18 Ответить
поїли, бачив малий який замурзаний
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19.08.2021 10:29 Ответить
Якісь дивні роми - Марійка, Микола, Людмила.
І білобрисі.
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19.08.2021 10:27 Ответить
то називаються Волохи, вони жиють як цигани,но они не цигани и по циганський нерозмовляють
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19.08.2021 10:37 Ответить
сігарети в них закончилися "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 7525
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19.08.2021 10:35 Ответить
Судя по личикам, черники наелись от души. "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 6962
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19.08.2021 10:42 Ответить
Слава Богу "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 7842
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19.08.2021 10:53 Ответить
Які біляві роми....
А по темі- вночі вони добряче перемерзли. 9 градусів- якось прохолодно...
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19.08.2021 12:24 Ответить
Подарите им по компасу. "Усі живі, здорові, хоч і налякані": на Закарпатті знайшли чотирьох дітей, які провели в лісі всю ніч - Цензор.НЕТ 490
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19.08.2021 12:38 Ответить
Ну,по-перше,слава Богу,що діти знайшлись жмві і здорові,але по-друге: щось оті ромські діти дуже вже світленьки й білявенькі.От що буває,коли чоловіки-роми відправляються до Києва,вірніше на київські вокзали, на "заробітки",а дружини закарпатців-чоловіків -до Германії,Франції,Італії і т.д.,але уже на справжні заробітки...
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19.08.2021 12:58 Ответить
 
 