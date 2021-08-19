"Все живы, здоровы, хотя и напуганы": на Закарпатье нашли четверых детей, которые провели в лесу всю ночь. ФОТОрепортаж
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Спасатели ГСЧС нашли заблудившихся на Закарпатье четверых детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 9:15 сотрудники ГСЧС нашли заблудившихся детей в удовлетворительном состоянии, они транспортированы в населенный пункт и переданы представителям полиции", - сказано в сообщении.
В свою очередь глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook написал, что дети здоровы, но напуганы.
"Николай, Людмила, Маша и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но Слава Богу, живы и здоровы, хотя и напуганы. Спасибо всем полицейским, спасателям, Нацгвардейцам и волонтерам, кто присоединился к поискам! Это настоящая командная работа по спасению детей - важнейшего, что у нас есть! Ключевую роль сыграло одновременное привлечение многих людей к поискам, а также использование техники", - написал он.
"Родители! Не оставляйте своих малолетних детей без присмотра! Не всегда это заканчивается так хорошо, как сейчас", - добавил глава МВД.
Отмечается, что всего к поисковым работам привлекалось 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно: от ГСЧС - 23 человека и 3 ед. техники; от Нацполиции - 22, 4 ед. техники и 2 собаки; местное население - 20 человек; работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 ед. техники.
Напомним, 19 августа в 1:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошковое Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности.
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Ассимиляция
слово Боку, твои псы монастирские как от...дубасили мужиков которые совковую херню сносили? Слово Бобу, не сломали ли рук, получили ли премию?
утырок, ты за детей базаришь которые бы и так вышли на ближайшее село сами, заблудиться в трех верховинах это надо уметь
иди вна.... монастырь
Это скорее всего украденные дети. Копы, трясите "родителей" этих детей.
МИЛИАРДЫ!!!!!!!!!! Просто сделайте свою работу!!!
І білобрисі.
А по темі- вночі вони добряче перемерзли. 9 градусів- якось прохолодно...